Эджуке выполнил подачу в штрафную площадь на Заболотного, которого успел опередить Ловрен, выбив мяч на угловой.

И снова гости выиграли воздух, выбив мяч из штрафной площадки, но подбор остался за "армейцами", которые выполнили очередной навес, и на сей раз уже Михаил Кержаков вступил в игру.

Мухин открылся под передачу на правом фланге, перед чужой штрафной, Дзагоев увидел и отдал, но Максим не стал бороться за мяч, так как понимал, что залез в офсайд.

Азмун совершил рывок в зону углового флага. Мяч подобрал, сыграл в стенку с Караваевым и выполнил пас в штрафную, но соперники заблокировали.

"Зенит" перешёл с мячом на чужую половину поля, но вариантов для обострения не нашёл, поэтому предпочёл отойти назад, где возобновляется движение игрового снаряда между защитниками.

12' Запрессинговали хозяева соперников на левом фланге, в результате чего Вячеслав Караваев вынужден был выбивать мяч за боковую линию.

11' Ловрен, Чистяков и Ракицкий решили покатать мяч, устроив затяжную перепасовку перед своей штрафной площадкой.

10' Исполнили хозяева корнер - серию верховых единоборств мы увидели, преимущественно в пользу "Зенита", а потом "армейцы" залезли в офсайд.

9' Ярослав Ракицкий опережает Максима Мухина в своей штрафной площадке, отправляя мяч за лицевую линию.

7' Малком совершил рывок в штрафную площадку после передачи из глубины, до мяча добрался, а потом выполнил подачу с лицевой линии, но нашёл лишь соперника.

6' ОПАСНО! Заболотный вошёл в штрафную площадь левым краем, ушёл от двоих соперников и пробил в левый угол - Кержаков перевёл мяч в штангу, от которой круглый вылетел в поле.

5' Клаудиньо откликается на передачу с правого фланга, подрабатывает под правую и стреляет - в Малкома попадает, который потом извиняется.

4' На старте матча ЦСКА больше работает с мячом, успев уже несколько раз выбраться на чужую половину поля. "Зенит" пока вынужден отбирать.

3' Кирилл Набабкин выполнил передачу по правому флангу на Максима Мухина - Клаудиньо прочитал замысел соперника и выбил мяч в аут.

2' Правым флангом "армейцы" попытались провести атаку, но получивший мяч Марио Фернандес не сумел выполнить подачу, соперники накрыли.