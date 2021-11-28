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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
ЦСКА Москва
0:0
Первый тайм: 16'

Стадион:
Зенит
0' 16'
35
Акинфеев
Игорь
14
Набабкин
Кирилл
78
Дивеев
Игорь
29
Бийол
Яка
2
Фернандес
Марио
10
Дзагоев
Алан
6
Мухин
Максим
19
Зайнутдинов
Бактиёр
98
Обляков
Иван
11
Эджуке
Чидера
91
Заболотный
Антон
41
Кержаков
Михаил
6
Ловрен
Деян
2
Чистяков
Дмитрий
44
Ракицкий
Ярослав
15
Караваев
Вячеслав
5
Барриос
Вилмар
14
Кузяев
Далер
3
Дуглас
Сантос
10
Малком
Филипе
7
Азмун
Сердар
11
Клаудиньо
ЦСКА Москва
3-5-2
Зенит
3-4-3

История личных встреч

ЦСКА Москва
Зенит

13 матчей

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

76.9%
53.8%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

30.8%
76.9%
4 победы 10 ничьих 0 побед

23 матча

17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 19 побед

Первый тайм

47.8%
52.2%
0 побед 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед

36 матчей

22.2%
25%
52.8%
8 побед 9 ничьих 19 побед

Первый тайм

27.8%
50%
22.2%
10 побед 18 ничьих 8 побед

Второй тайм

11.1%
41.7%
47.2%
4 победы 15 ничьих 17 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
2:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:4
ТМК
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
С
0:1
К
1:4
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ОС
2:0
ПЛ
2:0
С
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
К
0:2
ПЛ
0:3
С
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эджуке Чидера 4 0.25
Чалов Фёдор 3 0.19
Заболотный Антон 3 0.19
Зайнутдинов Бактиёр 2 0.13
Ахметов Ильзат 1 (1) 0.06
Бийол Яка 1 0.06
Бистрович Кристиян 1 0.06
Дивеев Игорь 1 0.06
Марадишвили Константин 1 0.06
Яковлев Владислав 1 0.06
Дзагоев Алан 0 0
Влашич Никола 0 0
Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дзюба Артём 10 (1) 0.63
Азмун Сердар 7 (1) 0.44
Ерохин Александр 6 0.38
Малком Филипе 3 0.19
Клаудиньо 3 0.19
Вендел Маркус 3 0.19
Сутормин Алексей 3 (3) 0.19
Мостовой Андрей 2 0.13
Ракицкий Ярослав 1 0.06
Чистяков Дмитрий 1 0.06
Кузяев Далер 0 0
Круговой Данил 0 0
Караваев Вячеслав 0 0
Барриос Вилмар 0 0
Дуглас Сантос 0 0

Карточки

ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мухин Максим 6 0
Заболотный Антон 2 1
Обляков Иван 3 0
Дзагоев Алан 2 0
Фернандес Марио 2 0
Бохинен Эмиль 2 0
Фукс Бруно 0 1
Набабкин Кирилл 1 0
Кучаев Константин 1 0
Зайнутдинов Бактиёр 1 0
Дивеев Игорь 1 0
Тикнизян Наир 1 0
Бийол Яка 1 0
Марадишвили Константин 1 0
Яковлев Владислав 1 0
Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кузяев Далер 5 1
Азмун Сердар 2 1
Ракицкий Ярослав 3 0
Вендел Маркус 3 0
Ловрен Деян 2 0
Клаудиньо 0 1
Ерохин Александр 1 0
Оздоев Магомед 1 0
Караваев Вячеслав 1 0
Чистяков Дмитрий 1 0
Сутормин Алексей 1 0
Барриос Вилмар 1 0
Малком Филипе 1 0
Круговой Данил 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
14
1 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
0
0%
1
7%
1-15
1
13%
3
21%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
3
21%
61-75
3
38%
4
29%
76-90

Пропущено

3
7
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 5
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Забито

10
26
5 В 1-м тайме 15
5 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 7
9 Не забивали 7
3
30%
3
12%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
2
20%
9
35%
31-45
2
20%
2
8%
46-60
2
20%
2
8%
61-75
1
10%
7
27%
76-90

Пропущено

11
9
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 7
2
18%
1
11%
1-15
2
18%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
18%
3
33%
46-60
2
18%
2
22%
61-75
3
27%
1
11%
76-90

Забито

18
40
6 В 1-м тайме 22
12 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 11
4 Не забивали 1
3
17%
4
10%
1-15
1
6%
6
15%
16-30
2
11%
12
30%
31-45
3
17%
2
5%
46-60
5
28%
5
13%
61-75
4
22%
11
28%
76-90

Пропущено

14
16
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 12
3
21%
1
6%
1-15
3
21%
2
13%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
3
21%
4
25%
46-60
2
14%
3
19%
61-75
3
21%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

ЦСКА Москва
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ЦСКА Москва - Химки 0:0 ЦСКА Москва - Уфа 3:1 Сочи - ЦСКА Москва 4:1 Рубин - ЦСКА Москва 1:0
Металлург Липецк - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 3:1 Урал - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:1 ЦСКА Москва - Краснодар 0:0 Нижний Новгород - ЦСКА Москва 0:2 Зенит-Ижевск - ЦСКА Москва 0:4 ЦСКА Москва - Спартак Москва 1:0 Арсенал Тула - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:2 Зенит - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Ахмат 2:0 Ростов - ЦСКА Москва 1:3 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:2 ЦСКА Москва - Уфа 1:0
Зенит
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Мальмё - Зенит 1:1 Зенит - Нижний Новгород 5:1 Урал - Зенит 0:0 Ювентус - Зенит 4:2
Зенит - Динамо Москва 4:1 Зенит - Спартак Москва 7:1 Зенит - Ювентус 0:1 Арсенал Тула - Зенит 2:1 Зенит - Сочи 1:2 Зенит - Мальмё 4:0 Зенит - Крылья Советов 2:1 Рубин - Зенит 1:3 Челси - Зенит 1:0 Зенит - Ахмат 3:1 Зенит - ЦСКА Москва 1:0 Уфа - Зенит 1:1 Локомотив Москва - Зенит 1:1 Зенит - Краснодар 3:2 Ростов - Зенит 2:4 Химки - Зенит 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит 0:0 Заявка 16 10 4 2 39 - 17 34
2. Динамо Москва Заявка 16 10 2 4 30 - 19 32
3. Сочи Заявка 16 9 1 6 26 - 19 28
4. Локомотив Москва Заявка 15 6 7 2 21 - 15 25
5. Краснодар Заявка 16 7 4 5 27 - 17 25
6. ЦСКА Москва 0:0 Заявка 16 7 4 5 18 - 14 25
7. Ахмат Заявка 16 8 0 8 19 - 21 24
8. Крылья Советов Заявка 16 7 3 6 20 - 17 24
9. Рубин Заявка 16 6 4 6 22 - 23 22
10. Спартак Москва Заявка 15 5 4 6 17 - 21 19
11. Ростов Заявка 16 4 5 7 27 - 29 17
12. Уфа Заявка 15 3 6 6 16 - 21 15
13. Нижний Новгород Заявка 16 4 3 9 16 - 29 15
14. Химки Заявка 16 2 8 6 14 - 25 14
15. Урал Заявка 16 2 7 7 7 - 17 13
16. Арсенал Тула Заявка 15 3 4 8 16 - 31 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит 0:0 Заявка 8 7 0 1 26 - 9 21
2. Динамо Москва Заявка 8 5 1 2 16 - 7 16
3. Сочи Заявка 7 5 0 2 16 - 7 15
4. ЦСКА Москва 0:0 Заявка 8 4 3 1 8 - 3 15
5. Ахмат Заявка 8 5 0 3 11 - 8 15
6. Рубин Заявка 9 4 2 3 14 - 11 14
7. Локомотив Москва Заявка 7 4 1 2 12 - 8 13
8. Крылья Советов Заявка 7 4 1 2 12 - 6 13
9. Краснодар Заявка 7 4 1 2 11 - 6 13
10. Спартак Москва Заявка 8 3 3 2 12 - 9 12
11. Арсенал Тула Заявка 8 2 4 2 8 - 10 10
12. Уфа Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
13. Химки Заявка 8 1 6 1 9 - 9 9
14. Ростов Заявка 8 2 2 4 16 - 15 8
15. Урал Заявка 9 1 5 3 5 - 8 8
16. Нижний Новгород Заявка 8 1 1 6 7 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 8 5 1 2 14 - 12 16
2. Сочи Заявка 9 4 1 4 10 - 12 13
3. Зенит 0:0 Заявка 8 3 4 1 13 - 8 13
4. Локомотив Москва Заявка 8 2 6 0 9 - 7 12
5. Краснодар Заявка 9 3 3 3 16 - 11 12
6. Крылья Советов Заявка 9 3 2 4 8 - 11 11
7. Нижний Новгород Заявка 8 3 2 3 9 - 14 11
8. ЦСКА Москва 0:0 Заявка 8 3 1 4 10 - 11 10
9. Ахмат Заявка 8 3 0 5 8 - 13 9
10. Ростов Заявка 8 2 3 3 11 - 14 9
11. Рубин Заявка 7 2 2 3 8 - 12 8
12. Спартак Москва Заявка 7 2 1 4 5 - 12 7
13. Уфа Заявка 7 1 3 3 6 - 10 6
14. Урал Заявка 7 1 2 4 2 - 9 5
15. Химки Заявка 8 1 2 5 5 - 16 5
16. Арсенал Тула Заявка 7 1 0 6 8 - 21 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Первый тайм
  • 17'
    "Зенит" перешёл с мячом на чужую половину поля, но вариантов для обострения не нашёл, поэтому предпочёл отойти назад, где возобновляется движение игрового снаряда между защитниками. 
  • 16'
    Азмун совершил рывок в зону углового флага. Мяч подобрал, сыграл в стенку с Караваевым и выполнил пас в штрафную, но соперники заблокировали. 
  • 15'
    Мухин открылся под передачу на правом фланге, перед чужой штрафной, Дзагоев увидел и отдал, но Максим не стал бороться за мяч, так как понимал, что залез в офсайд. 
  • 14'
    И снова гости выиграли воздух, выбив мяч из штрафной площадки, но подбор остался за "армейцами", которые выполнили очередной навес, и на сей раз уже Михаил Кержаков вступил в игру. 
  • Угловой
    13'
    Эджуке выполнил подачу в штрафную площадь на Заболотного, которого успел опередить Ловрен, выбив мяч на угловой. 
  • 12'
    Запрессинговали хозяева соперников на левом фланге, в результате чего Вячеслав Караваев вынужден был выбивать мяч за боковую линию. 
  • 11'
    Ловрен, Чистяков и Ракицкий решили покатать мяч, устроив затяжную перепасовку перед своей штрафной площадкой. 
  • Офсайд
    10'
    Исполнили хозяева корнер - серию верховых единоборств мы увидели, преимущественно в пользу "Зенита", а потом "армейцы" залезли в офсайд. 
  • Угловой
    9'
    Ярослав Ракицкий опережает Максима Мухина в своей штрафной площадке, отправляя мяч за лицевую линию. 
  • 7'
    Малком совершил рывок в штрафную площадку после передачи из глубины, до мяча добрался, а потом выполнил подачу с лицевой линии, но нашёл лишь соперника. 
  • Опасный момент
    6'
    ОПАСНО! Заболотный вошёл в штрафную площадь левым краем, ушёл от двоих соперников и пробил в левый угол - Кержаков перевёл мяч в штангу, от которой круглый вылетел в поле. 
  • 5'
    Клаудиньо откликается на передачу с правого фланга, подрабатывает под правую и стреляет - в Малкома попадает, который потом извиняется. 
  • 4'
    На старте матча ЦСКА больше работает с мячом, успев уже несколько раз выбраться на чужую половину поля. "Зенит" пока вынужден отбирать. 
  • 3'
    Кирилл Набабкин выполнил передачу по правому флангу на Максима Мухина - Клаудиньо прочитал замысел соперника и выбил мяч в аут. 
  • 2'
    Правым флангом "армейцы" попытались провести атаку, но получивший мяч Марио Фернандес не сумел выполнить подачу, соперники накрыли. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Главный арбитр встречи Сергей Карасёв даёт свисток и матч начинается! 
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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Где смотреть матч ЦСКА Москва 0:0 Зенит онлайн


Прогнозы на матч ЦСКА Москва 0:0 Зенит

Исход игры
ЦСКА Москва
6.6% (12)
Ничья
17.6% (32)
Зенит
75.8% (138)
Тотал 2.5
Больше
70.63% (101)
Меньше
29.37% (42)
Обе команды забьют
Да
87.41% (125)
Нет
12.59% (18)
Популярный счёт
1:2 Зенит
35.2% (64)
1:1 Ничья
14.3% (26)
1:3 Зенит
12.6% (23)
0:1 Зенит
6% (11)
2:1 ЦСКА Москва
2.7% (5)
0:2 Зенит
2.2% (4)
1:4 Зенит
1.1% (2)
2:3 Зенит
1.1% (2)
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