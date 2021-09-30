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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
ЦСКА Москва
 
Позже

Стадион:
Зенит

История личных встреч

ЦСКА Москва
Зенит

13 матчей

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

76.9%
53.8%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

30.8%
76.9%
4 победы 10 ничьих 0 побед

23 матча

17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 19 побед

Первый тайм

47.8%
52.2%
0 побед 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед

36 матчей

22.2%
25%
52.8%
8 побед 9 ничьих 19 побед

Первый тайм

27.8%
50%
22.2%
10 побед 18 ничьих 8 побед

Второй тайм

11.1%
41.7%
47.2%
4 победы 15 ничьих 17 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
2:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:4
ТМК
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
С
0:1
К
1:4
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ОС
2:0
ПЛ
2:0
С
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
К
0:2
ПЛ
0:3
С
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эджуке Чидера 4 0.27
Чалов Фёдор 3 0.2
Заболотный Антон 3 0.2
Зайнутдинов Бактиёр 2 0.13
Ахметов Ильзат 1 (1) 0.07
Бийол Яка 1 0.07
Бистрович Кристиян 1 0.07
Дивеев Игорь 1 0.07
Марадишвили Константин 1 0.07
Яковлев Владислав 1 0.07
Дзагоев Алан 0 0
Влашич Никола 0 0
Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дзюба Артём 10 (1) 0.67
Азмун Сердар 7 (1) 0.47
Ерохин Александр 6 0.4
Малком Филипе 3 0.2
Клаудиньо 3 0.2
Вендел Маркус 3 0.2
Сутормин Алексей 3 (3) 0.2
Мостовой Андрей 2 0.13
Ракицкий Ярослав 1 0.07
Чистяков Дмитрий 1 0.07
Кузяев Далер 0 0
Круговой Данил 0 0
Караваев Вячеслав 0 0
Барриос Вилмар 0 0
Дуглас Сантос 0 0

Карточки

ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мухин Максим 6 0
Заболотный Антон 2 1
Обляков Иван 3 0
Дзагоев Алан 2 0
Фернандес Марио 2 0
Бохинен Эмиль 2 0
Фукс Бруно 0 1
Набабкин Кирилл 1 0
Кучаев Константин 1 0
Зайнутдинов Бактиёр 1 0
Дивеев Игорь 1 0
Тикнизян Наир 1 0
Бийол Яка 1 0
Марадишвили Константин 1 0
Яковлев Владислав 1 0
Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кузяев Далер 5 1
Азмун Сердар 2 1
Ракицкий Ярослав 3 0
Вендел Маркус 3 0
Ловрен Деян 2 0
Клаудиньо 0 1
Ерохин Александр 1 0
Оздоев Магомед 1 0
Караваев Вячеслав 1 0
Чистяков Дмитрий 1 0
Сутормин Алексей 1 0
Барриос Вилмар 1 0
Малком Филипе 1 0
Круговой Данил 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
14
1 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
0
0%
1
7%
1-15
1
13%
3
21%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
3
21%
61-75
3
38%
4
29%
76-90

Пропущено

3
7
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 5
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Забито

10
26
5 В 1-м тайме 15
5 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 7
9 Не забивали 7
3
30%
3
12%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
2
20%
9
35%
31-45
2
20%
2
8%
46-60
2
20%
2
8%
61-75
1
10%
7
27%
76-90

Пропущено

11
9
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 7
2
18%
1
11%
1-15
2
18%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
18%
3
33%
46-60
2
18%
2
22%
61-75
3
27%
1
11%
76-90

Забито

18
40
6 В 1-м тайме 22
12 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 11
4 Не забивали 1
3
17%
4
10%
1-15
1
6%
6
15%
16-30
2
11%
12
30%
31-45
3
17%
2
5%
46-60
5
28%
5
13%
61-75
4
22%
11
28%
76-90

Пропущено

14
16
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 12
3
21%
1
6%
1-15
3
21%
2
13%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
3
21%
4
25%
46-60
2
14%
3
19%
61-75
3
21%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

ЦСКА Москва
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ЦСКА Москва - Химки 0:0 ЦСКА Москва - Уфа 3:1 Сочи - ЦСКА Москва 4:1 Рубин - ЦСКА Москва 1:0
Металлург Липецк - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 3:1 Урал - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:1 ЦСКА Москва - Краснодар 0:0 Нижний Новгород - ЦСКА Москва 0:2 Зенит-Ижевск - ЦСКА Москва 0:4 ЦСКА Москва - Спартак Москва 1:0 Арсенал Тула - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:2 Зенит - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Ахмат 2:0 Ростов - ЦСКА Москва 1:3 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:2 ЦСКА Москва - Уфа 1:0
Зенит
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Мальмё - Зенит 1:1 Зенит - Нижний Новгород 5:1 Урал - Зенит 0:0 Ювентус - Зенит 4:2
Зенит - Динамо Москва 4:1 Зенит - Спартак Москва 7:1 Зенит - Ювентус 0:1 Арсенал Тула - Зенит 2:1 Зенит - Сочи 1:2 Зенит - Мальмё 4:0 Зенит - Крылья Советов 2:1 Рубин - Зенит 1:3 Челси - Зенит 1:0 Зенит - Ахмат 3:1 Зенит - ЦСКА Москва 1:0 Уфа - Зенит 1:1 Локомотив Москва - Зенит 1:1 Зенит - Краснодар 3:2 Ростов - Зенит 2:4 Химки - Зенит 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 15 10 3 2 39 - 17 33
2. Динамо Москва Заявка 15 9 2 4 27 - 17 29
3. Сочи Заявка 15 9 0 6 25 - 18 27
4. Локомотив Москва Заявка 15 6 7 2 21 - 15 25
5. Краснодар Заявка 15 7 3 5 24 - 14 24
6. ЦСКА Москва Заявка 15 7 3 5 18 - 14 24
7. Крылья Советов Заявка 15 7 2 6 20 - 17 23
8. Рубин Заявка 15 6 4 5 20 - 20 22
9. Ахмат Заявка 15 7 0 8 17 - 21 21
10. Спартак Москва Заявка 15 5 4 6 17 - 21 19
11. Ростов Заявка 15 4 5 6 27 - 27 17
12. Уфа Заявка 15 3 6 6 16 - 21 15
13. Нижний Новгород Заявка 15 4 2 9 16 - 29 14
14. Арсенал Тула Заявка 15 3 4 8 16 - 31 13
15. Химки Заявка 15 2 7 6 11 - 22 13
16. Урал Заявка 15 2 6 7 6 - 16 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 8 7 0 1 26 - 9 21
2. Динамо Москва Заявка 8 5 1 2 16 - 7 16
3. Сочи Заявка 7 5 0 2 16 - 7 15
4. Рубин Заявка 8 4 2 2 12 - 8 14
5. ЦСКА Москва Заявка 7 4 2 1 8 - 3 14
6. Локомотив Москва Заявка 7 4 1 2 12 - 8 13
7. Крылья Советов Заявка 7 4 1 2 12 - 6 13
8. Краснодар Заявка 7 4 1 2 11 - 6 13
9. Спартак Москва Заявка 8 3 3 2 12 - 9 12
10. Ахмат Заявка 7 4 0 3 9 - 8 12
11. Арсенал Тула Заявка 8 2 4 2 8 - 10 10
12. Уфа Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
13. Ростов Заявка 8 2 2 4 16 - 15 8
14. Химки Заявка 7 1 5 1 6 - 6 8
15. Урал Заявка 8 1 4 3 4 - 7 7
16. Нижний Новгород Заявка 7 1 0 6 7 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 7 4 1 2 11 - 10 13
2. Локомотив Москва Заявка 8 2 6 0 9 - 7 12
3. Сочи Заявка 8 4 0 4 9 - 11 12
4. Зенит Заявка 7 3 3 1 13 - 8 12
5. Краснодар Заявка 8 3 2 3 13 - 8 11
6. Нижний Новгород Заявка 8 3 2 3 9 - 14 11
7. ЦСКА Москва Заявка 8 3 1 4 10 - 11 10
8. Крылья Советов Заявка 8 3 1 4 8 - 11 10
9. Ахмат Заявка 8 3 0 5 8 - 13 9
10. Ростов Заявка 7 2 3 2 11 - 12 9
11. Рубин Заявка 7 2 2 3 8 - 12 8
12. Спартак Москва Заявка 7 2 1 4 5 - 12 7
13. Уфа Заявка 7 1 3 3 6 - 10 6
14. Урал Заявка 7 1 2 4 2 - 9 5
15. Химки Заявка 8 1 2 5 5 - 16 5
16. Арсенал Тула Заявка 7 1 0 6 8 - 21 3
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - Зенит от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 ноября 2021, осталось 2 дня 11 часов 50 минут.



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    • Прогнозы 48
    ЦСКА Москва 8.3% (4)
    X 10.4% (5)
    Зенит 81.3% (39)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ЦСКА Москва
    Ничья
    Зенит
    4.00
    4.00
    2.06
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч ЦСКА Москва - Зенит онлайн


    Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Зенит

    Исход игры
    ЦСКА Москва
    8.3% (4)
    Ничья
    10.4% (5)
    Зенит
    81.3% (39)
    Тотал 2.5
    Больше
    82.98% (39)
    Меньше
    17.02% (8)
    Обе команды забьют
    Да
    91.49% (43)
    Нет
    8.51% (4)
    Популярный счёт
    1:2 Зенит
    43.8% (21)
    1:3 Зенит
    25% (12)
    1:1 Ничья
    10.4% (5)
    2:1 ЦСКА Москва
    6.3% (3)
    0:2 Зенит
    4.2% (2)
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