Россия: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: ВЭБ Арена
История личных встреч
ЦСКА Москва
Зенит
13 матчей
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
76.9%
53.8%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
30.8%
76.9%
4 победы 10 ничьих 0 побед
23 матча
17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 19 побед
Первый тайм
47.8%
52.2%
0 побед 11 ничьих 8 побед
Второй тайм
21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед
36 матчей
22.2%
25%
52.8%
8 побед 9 ничьих 19 побед
Первый тайм
27.8%
50%
22.2%
10 побед 18 ничьих 8 побед
Второй тайм
11.1%
41.7%
47.2%
4 победы 15 ничьих 17 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ЦСКА Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эджуке Чидера
|4
|0.27
|Чалов Фёдор
|3
|0.2
|Заболотный Антон
|3
|0.2
|Зайнутдинов Бактиёр
|2
|0.13
|Ахметов Ильзат
|1 (1)
|0.07
|Бийол Яка
|1
|0.07
|Бистрович Кристиян
|1
|0.07
|Дивеев Игорь
|1
|0.07
|Марадишвили Константин
|1
|0.07
|Яковлев Владислав
|1
|0.07
|Дзагоев Алан
|0
|0
|Влашич Никола
|0
|0
Зенит
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дзюба Артём
|10 (1)
|0.67
|Азмун Сердар
|7 (1)
|0.47
|Ерохин Александр
|6
|0.4
|Малком Филипе
|3
|0.2
|Клаудиньо
|3
|0.2
|Вендел Маркус
|3
|0.2
|Сутормин Алексей
|3 (3)
|0.2
|Мостовой Андрей
|2
|0.13
|Ракицкий Ярослав
|1
|0.07
|Чистяков Дмитрий
|1
|0.07
|Кузяев Далер
|0
|0
|Круговой Данил
|0
|0
|Караваев Вячеслав
|0
|0
|Барриос Вилмар
|0
|0
|Дуглас Сантос
|0
|0
Карточки
ЦСКА Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мухин Максим
|6
|0
|Заболотный Антон
|2
|1
|Обляков Иван
|3
|0
|Дзагоев Алан
|2
|0
|Фернандес Марио
|2
|0
|Бохинен Эмиль
|2
|0
|Фукс Бруно
|0
|1
|Набабкин Кирилл
|1
|0
|Кучаев Константин
|1
|0
|Зайнутдинов Бактиёр
|1
|0
|Дивеев Игорь
|1
|0
|Тикнизян Наир
|1
|0
|Бийол Яка
|1
|0
|Марадишвили Константин
|1
|0
|Яковлев Владислав
|1
|0
Зенит
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кузяев Далер
|5
|1
|Азмун Сердар
|2
|1
|Ракицкий Ярослав
|3
|0
|Вендел Маркус
|3
|0
|Ловрен Деян
|2
|0
|Клаудиньо
|0
|1
|Ерохин Александр
|1
|0
|Оздоев Магомед
|1
|0
|Караваев Вячеслав
|1
|0
|Чистяков Дмитрий
|1
|0
|Сутормин Алексей
|1
|0
|Барриос Вилмар
|1
|0
|Малком Филипе
|1
|0
|Круговой Данил
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
14
1 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
0
0%
1
7%
1-15
1
13%
3
21%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
3
21%
61-75
3
38%
4
29%
76-90
Пропущено
3
7
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 5
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Забито
10
26
5 В 1-м тайме 15
5 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 7
9 Не забивали 7
3
30%
3
12%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
2
20%
9
35%
31-45
2
20%
2
8%
46-60
2
20%
2
8%
61-75
1
10%
7
27%
76-90
Пропущено
11
9
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 7
2
18%
1
11%
1-15
2
18%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
18%
3
33%
46-60
2
18%
2
22%
61-75
3
27%
1
11%
76-90
Забито
18
40
6 В 1-м тайме 22
12 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 11
4 Не забивали 1
3
17%
4
10%
1-15
1
6%
6
15%
16-30
2
11%
12
30%
31-45
3
17%
2
5%
46-60
5
28%
5
13%
61-75
4
22%
11
28%
76-90
Пропущено
14
16
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 12
3
21%
1
6%
1-15
3
21%
2
13%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
3
21%
4
25%
46-60
2
14%
3
19%
61-75
3
21%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
ЦСКА Москва
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ЦСКА Москва - Химки 0:0 ЦСКА Москва - Уфа 3:1 Сочи - ЦСКА Москва 4:1 Рубин - ЦСКА Москва 1:0
Металлург Липецк - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 3:1 Урал - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:1 ЦСКА Москва - Краснодар 0:0 Нижний Новгород - ЦСКА Москва 0:2 Зенит-Ижевск - ЦСКА Москва 0:4 ЦСКА Москва - Спартак Москва 1:0 Арсенал Тула - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:2 Зенит - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Ахмат 2:0 Ростов - ЦСКА Москва 1:3 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:2 ЦСКА Москва - Уфа 1:0
Зенит
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Мальмё - Зенит 1:1 Зенит - Нижний Новгород 5:1 Урал - Зенит 0:0 Ювентус - Зенит 4:2
Зенит - Динамо Москва 4:1 Зенит - Спартак Москва 7:1 Зенит - Ювентус 0:1 Арсенал Тула - Зенит 2:1 Зенит - Сочи 1:2 Зенит - Мальмё 4:0 Зенит - Крылья Советов 2:1 Рубин - Зенит 1:3 Челси - Зенит 1:0 Зенит - Ахмат 3:1 Зенит - ЦСКА Москва 1:0 Уфа - Зенит 1:1 Локомотив Москва - Зенит 1:1 Зенит - Краснодар 3:2 Ростов - Зенит 2:4 Химки - Зенит 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|39 - 17
|33
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|27 - 17
|29
|3.
|Сочи
|Заявка
|15
|9
|0
|6
|25 - 18
|27
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|21 - 15
|25
|5.
|Краснодар
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|24 - 14
|24
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|18 - 14
|24
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|20 - 17
|23
|8.
|Рубин
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|20 - 20
|22
|9.
|Ахмат
|Заявка
|15
|7
|0
|8
|17 - 21
|21
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 21
|19
|11.
|Ростов
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|27 - 27
|17
|12.
|Уфа
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|16 - 21
|15
|13.
|Нижний Новгород
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|16 - 29
|14
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|16 - 31
|13
|15.
|Химки
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|11 - 22
|13
|16.
|Урал
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|6 - 16
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|26 - 9
|21
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|16 - 7
|16
|3.
|Сочи
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|16 - 7
|15
|4.
|Рубин
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 8
|14
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 3
|14
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 8
|13
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 6
|13
|8.
|Краснодар
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 9
|12
|10.
|Ахмат
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 8
|12
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 10
|10
|12.
|Уфа
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|13.
|Ростов
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|16 - 15
|8
|14.
|Химки
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|6 - 6
|8
|15.
|Урал
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|4 - 7
|7
|16.
|Нижний Новгород
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 15
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 10
|13
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|8
|2
|6
|0
|9 - 7
|12
|3.
|Сочи
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|9 - 11
|12
|4.
|Зенит
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 8
|12
|5.
|Краснодар
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 8
|11
|6.
|Нижний Новгород
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 14
|11
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 11
|10
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 11
|10
|9.
|Ахмат
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|8 - 13
|9
|10.
|Ростов
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 12
|9
|11.
|Рубин
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|12.
|Спартак Москва
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 12
|7
|13.
|Уфа
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|14.
|Урал
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|2 - 9
|5
|15.
|Химки
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 16
|5
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|8 - 21
|3
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Зенит
Исход игры
ЦСКА Москва
8.3% (4)
Ничья
10.4% (5)
Зенит
81.3% (39)
Тотал 2.5
Больше
82.98% (39)
Меньше
17.02% (8)
Обе команды забьют
Да
91.49% (43)
Нет
8.51% (4)
Популярный счёт
1:2 Зенит
43.8% (21)
1:3 Зенит
25% (12)
1:1 Ничья
10.4% (5)
2:1 ЦСКА Москва
6.3% (3)
0:2 Зенит
4.2% (2)
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