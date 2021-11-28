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  4. Первый дивизион А 2021-2022

Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Гент
2:0
Второй тайм: 67'

Стадион:
Стандард
0'
11' Желтая карточка
Мулека Джексон
1:0
22' Гол
Тиссудали Тарик
2:0
57' Гол в свои ворота
Сике Уго
67'
1
Болат
Синан
21
Ханше-Ольсен
Андреас
5
Нгадеу
Майкл
2
Окуму
Джозеф
18
Самуаз
Матисс
6
Овусу
Элиша
24
Кумс
Свен
25
Фортуна
Нуриу
8
Вадис
Оджиджа-Офоэ
29
Депуатр
Лоран
34
Тиссудали
Тарик
30
Хенкинет
Лоран
2
Сике
Уго
6
Дюссенн
Ноэ
34
Лайфис
Константинос
14
Нкунку
Нильс
20
Бокади
Мервей
26
Раскин
Николас
8
Цимирот
Гойко
11
Доннум
Арон
17
Мулека
Джексон
19
Амалла
Селим
Гент
3-4-1-2
Стандард
4-3-3

История личных встреч

Гент
Стандард

24 матча

95.8%
4.2%
2.6645352591004E-15%
23 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
16 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
25%
20 побед 6 ничьих 0 побед

21 матч

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед

Первый тайм

52.4%
47.6%
0 побед 11 ничьих 10 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 12 побед

45 матчей

51.1%
13.3%
35.6%
23 победы 6 ничьих 16 побед

Первый тайм

35.6%
42.2%
22.2%
16 побед 19 ничьих 10 побед

Второй тайм

44.4%
28.9%
26.7%
20 побед 13 ничьих 12 побед

История матчей

ПОЗПВЛЕ
2:0
ПОЗПВЛЕ
2:1
ПДА
2:1
ПДА
2:1
ПДА
0:1
ПДА
3:1
ПОЗЧТ
2:3
ПОЗЧТ
1:2
ПДА
2:1
ПДА
3:2
ПОЗЧТ
1:3
ПДА
1:0
ПДА
0:0
ПДА
1:0
ЛП
1:1
ЛП
1:0
ЛП
0:3
ЛП
4:1
ЛЖ
2:0
ЛЖ
1:3
ЛЖ
1:2
ЛЖ
0:1
ЛЖ
2:3
ЛЖ
0:1
ЛЖ
7:0
ЛЖ
1:0
ЛЖ
0:0
ЛЖ
1:2
ЛЖ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
К
4:2
К
1:0
ПЛ
4:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
К
4:0
К
2:2
ПЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тиссудали Тарик 5 0.31
Депуатр Лоран 4 0.25
Фортуна Нуриу 2 0.13
Кастро-Монтес Алессио 2 0.13
Безус Роман 2 (1) 0.13
Де Сар Жюльен 2 (1) 0.13
Вадис Оджиджа-Офоэ 1 0.06
Нгадеу Майкл 1 0.06
Бруно Джанни 1 0.06
Ханше-Ольсен Андреас 1 0.06
Лемайич Дарко 1 0.06
Самуаз Матисс 1 0.06
Чакветадзе Георгий 0 0
Опери Кристофер 0 0
Стандард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Драгус Денис 3 0.19
Амалла Селим 2 (1) 0.13
Клаусс Жоао 2 (1) 0.13
Тапсоба Абдул 2 0.13
Доннум Арон 1 0.06
Николя Гавори 1 0.06
Лайфис Константинос 1 0.06
Бастьен Самюэль 1 0.06
Бокади Мервей 1 0.06
Мулека Джексон 1 0.06
Дюссенн Ноэ 1 (1) 0.06
Карсела-Гонсалес Мехди 0 0
Цимирот Гойко 0 0
Сике Уго 0 0

Карточки

Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Сар Жюльен 5 0
Кумс Свен 4 0
Нгадеу Майкл 4 0
Болат Синан 2 0
Вадис Оджиджа-Офоэ 2 0
Годо Бруно 2 0
Ханше-Ольсен Андреас 2 0
Овусу Элиша 2 0
Кастро-Монтес Алессио 2 0
Самуаз Матисс 2 0
Чакветадзе Георгий 0 1
Номбе Мбойо 1 0
Тиссудали Тарик 1 0
Опери Кристофер 1 0
Стандард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Дахиль Амин 4 1
Клаусс Жоао 5 0
Сиссако Мусса 3 1
Раскин Николас 4 0
Сике Уго 4 0
Амалла Селим 3 0
Петерс Дауда 3 0
Рафья Хамза 3 0
Бастьен Самюэль 2 0
Доннум Арон 2 0
Мулека Джексон 2 0
Тапсоба Абдул 2 0
Павлович Дамьян 2 0
Фаи Коллинс 0 1
Дюссенн Ноэ 1 0
Цимирот Гойко 1 0
Николя Гавори 1 0
Лайфис Константинос 1 0
Бодар Арно 1 0
Драгус Денис 1 0
Нкунку Нильс 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
8
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
2
13%
1
13%
1-15
2
13%
1
13%
16-30
3
19%
1
13%
31-45
2
13%
2
25%
46-60
5
31%
1
13%
61-75
2
13%
2
25%
76-90

Пропущено

9
11
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
3
33%
3
27%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
2
22%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
22%
2
18%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Забито

7
8
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 9
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
2
25%
31-45
2
29%
2
25%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
1
14%
3
38%
76-90

Пропущено

7
13
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
2
29%
2
15%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
1
14%
3
23%
46-60
2
29%
2
15%
61-75
2
29%
4
31%
76-90

Забито

23
16
10 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 8
5 Не забивали 3
3
13%
1
6%
1-15
2
9%
1
6%
16-30
5
22%
3
19%
31-45
4
17%
4
25%
46-60
6
26%
2
13%
61-75
3
13%
5
31%
76-90

Пропущено

16
24
7 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
5
31%
5
21%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
2
13%
4
17%
31-45
1
6%
4
17%
46-60
4
25%
4
17%
61-75
4
25%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Гент
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Анортосис - Гент 1:0 Зульте-Варегем - Гент 1:2 Серен Юнайтед - Гент 0:0 Гент - Партизан 1:1
Гент - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Гент - Спувен-Мопертинген 4:0 Генк - Гент 0:3 Партизан - Гент 0:1 Гент - Эйпен 2:0 Антверпен - Гент 1:0 Гент - Анортосис 2:0 Гент - Серкль Брюгге 2:1 Андерлехт - Гент 1:1 Кортрейк - Гент 1:0 Флора Таллин - Гент 0:1 Гент - Шарлеруа 2:3 Гент - Брюгге 6:1 Гент - Ракув 3:0 Ракув - Гент 1:0 Гент - Мехелен 2:0
Стандард
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Стандард - Эйпен 1:0 Брюгге - Стандард 2:2 Стандард - Кортрейк 1:1 Мускрон-Перювельз - Стандард 0:1
Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Стандард - АХ Лёвен 2:2 Мехелен - Стандард 3:1 Стандард - Синт-Трейден 1:2 Стандард - Андерлехт 0:1 Серен Юнайтед - Стандард 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Стандард 4:0 Стандард - Остенде 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Стандард 0:1 Стандард - Антверпен 2:5 Зульте-Варегем - Стандард 1:2 Стандард - Генк 1:1 Стандард - Ренн 3:3 Стандард - Мехелен 2:2 Ланс - Стандард 1:1 Стандард - Серкль Брюгге 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 16 11 1 4 41 - 17 34
2. Брюгге 16 8 6 2 29 - 21 30
3. Антверпен 15 8 3 4 26 - 18 27
4. Мехелен 16 8 2 6 28 - 28 26
5. Шарлеруа 16 7 5 4 28 - 22 26
6. Андерлехт 16 6 7 3 31 - 22 25
7. Гент 2:0 16 7 3 6 25 - 16 24
8. Кортрейк 16 5 7 4 20 - 19 22
9. Эйпен 16 6 4 6 26 - 24 22
10. Генк 16 6 3 7 30 - 28 21
11. Синт-Трейден 16 6 3 7 17 - 23 21
12. АХ Лёвен 16 4 8 4 22 - 26 20
13. Стандард 0:2 16 5 5 6 17 - 25 20
14. Серен Юнайтед 16 6 1 9 21 - 28 19
15. Зульте-Варегем 16 4 5 7 25 - 35 17
16. Остенде 15 5 2 8 19 - 32 17
17. Серкль Брюгге 16 3 4 9 19 - 24 13
18. Беерсхот-Вильрейк 16 2 3 11 15 - 31 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гент 2:0 8 5 1 2 18 - 9 16
2. Мехелен 8 5 1 2 16 - 11 16
3. Унион Сент-Жиллуаз 8 5 0 3 18 - 9 15
4. Антверпен 7 4 2 1 12 - 7 14
5. Брюгге 7 3 4 0 14 - 8 13
6. Андерлехт 8 3 4 1 20 - 12 13
7. Серен Юнайтед 8 4 1 3 13 - 9 13
8. АХ Лёвен 8 3 3 2 11 - 11 12
9. Кортрейк 7 3 3 1 10 - 7 12
10. Шарлеруа 8 3 2 3 12 - 9 11
11. Генк 8 3 2 3 15 - 12 11
12. Остенде 8 3 1 4 11 - 20 10
13. Стандард 0:2 8 2 3 3 9 - 12 9
14. Эйпен 8 2 3 3 12 - 13 9
15. Зульте-Варегем 9 2 2 5 14 - 23 8
16. Синт-Трейден 8 2 2 4 10 - 14 8
17. Беерсхот-Вильрейк 8 2 0 6 5 - 11 6
18. Серкль Брюгге 9 1 2 6 8 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 8 6 1 1 23 - 8 19
2. Брюгге 9 5 2 2 15 - 13 17
3. Шарлеруа 8 4 3 1 16 - 13 15
4. Антверпен 8 4 1 3 14 - 11 13
5. Эйпен 8 4 1 3 14 - 11 13
6. Синт-Трейден 8 4 1 3 7 - 9 13
7. Андерлехт 8 3 3 2 11 - 10 12
8. Стандард 0:2 8 3 2 3 8 - 13 11
9. Генк 8 3 1 4 15 - 16 10
10. Мехелен 8 3 1 4 12 - 17 10
11. Кортрейк 9 2 4 3 10 - 12 10
12. Зульте-Варегем 7 2 3 2 11 - 12 9
13. Гент 2:0 8 2 2 4 7 - 7 8
14. АХ Лёвен 8 1 5 2 11 - 15 8
15. Серкль Брюгге 7 2 2 3 11 - 10 8
16. Остенде 7 2 1 4 8 - 12 7
17. Серен Юнайтед 8 2 0 6 8 - 19 6
18. Беерсхот-Вильрейк 8 0 3 5 10 - 20 3
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Тиссудали Тарик бьет в цель!
  • Желтая карточка
    11'
    Мулека Джексон получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Гент
Ничья
Стандард
1.61
6.00
5.90
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Гент 2:0 Стандард онлайн


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