Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
11' Желтая карточкаМулека Джексон
1:0
22' ГолТиссудали Тарик
2:0
57' Гол в свои воротаСике Уго
3:0
67' ГолТиссудали Тарик
3:1
69' ГолДоннум Арон
81' Желтая карточкаНкунку Нильс
24
Кумс
Свен
2
Сике
Уго
14
Нкунку
Нильс
11
Доннум
Арон
19
Амалла
Селим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Руф ДавиВратарь
-
31 Годо БруноЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Маледе ЙонасНападающий
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Сике УгоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Нкунку НильсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Доннум АронНападающий
- Нападающий
-
19 Амалла СелимНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
21 Фаи КоллинсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Элснер Лука
Ход матча
11'
22'
1:0
57'
2:0
67'
3:0
69'
3:1
81'
История личных встреч
Гент
Стандард
24 матча
95.8%
4.2%
2.6645352591004E-15%
23 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
16 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
25%
20 побед 6 ничьих 0 побед
21 матч
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед
Первый тайм
52.4%
47.6%
0 побед 11 ничьих 10 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 12 побед
45 матчей
51.1%
13.3%
35.6%
23 победы 6 ничьих 16 побед
Первый тайм
35.6%
42.2%
22.2%
16 побед 19 ничьих 10 побед
Второй тайм
44.4%
28.9%
26.7%
20 побед 13 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тиссудали Тарик
|6
|0.38
|Депуатр Лоран
|4
|0.25
|Фортуна Нуриу
|2
|0.13
|Кастро-Монтес Алессио
|2
|0.13
|Безус Роман
|2 (1)
|0.13
|Де Сар Жюльен
|2 (1)
|0.13
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|1
|0.06
|Нгадеу Майкл
|1
|0.06
|Бруно Джанни
|1
|0.06
|Ханше-Ольсен Андреас
|1
|0.06
|Лемайич Дарко
|1
|0.06
|Самуаз Матисс
|1
|0.06
|Чакветадзе Георгий
|0
|0
|Опери Кристофер
|0
|0
Стандард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Драгус Денис
|3
|0.19
|Амалла Селим
|2 (1)
|0.13
|Клаусс Жоао
|2 (1)
|0.13
|Доннум Арон
|2
|0.13
|Тапсоба Абдул
|2
|0.13
|Николя Гавори
|1
|0.06
|Лайфис Константинос
|1
|0.06
|Бастьен Самюэль
|1
|0.06
|Бокади Мервей
|1
|0.06
|Мулека Джексон
|1
|0.06
|Дюссенн Ноэ
|1 (1)
|0.06
|Карсела-Гонсалес Мехди
|0
|0
|Цимирот Гойко
|0
|0
|Раскин Николас
|0
|0
|Сике Уго
|0
|0
Карточки
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Сар Жюльен
|5
|0
|Кумс Свен
|4
|0
|Нгадеу Майкл
|4
|0
|Болат Синан
|2
|0
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|2
|0
|Годо Бруно
|2
|0
|Ханше-Ольсен Андреас
|2
|0
|Овусу Элиша
|2
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|2
|0
|Самуаз Матисс
|2
|0
|Чакветадзе Георгий
|0
|1
|Номбе Мбойо
|1
|0
|Тиссудали Тарик
|1
|0
|Опери Кристофер
|1
|0
Стандард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аль-Дахиль Амин
|4
|1
|Клаусс Жоао
|5
|0
|Сиссако Мусса
|3
|1
|Раскин Николас
|4
|0
|Сике Уго
|4
|0
|Амалла Селим
|3
|0
|Петерс Дауда
|3
|0
|Рафья Хамза
|3
|0
|Бастьен Самюэль
|2
|0
|Доннум Арон
|2
|0
|Мулека Джексон
|2
|0
|Тапсоба Абдул
|2
|0
|Нкунку Нильс
|2
|0
|Павлович Дамьян
|2
|0
|Фаи Коллинс
|0
|1
|Дюссенн Ноэ
|1
|0
|Цимирот Гойко
|1
|0
|Николя Гавори
|1
|0
|Лайфис Константинос
|1
|0
|Бодар Арно
|1
|0
|Драгус Денис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
10
8 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
2
11%
1
10%
1-15
3
17%
1
10%
16-30
3
17%
1
10%
31-45
2
11%
3
30%
46-60
6
33%
2
20%
61-75
2
11%
2
20%
76-90
Пропущено
11
13
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
3
27%
3
23%
1-15
0
0%
4
31%
16-30
2
18%
2
15%
31-45
1
9%
1
8%
46-60
3
27%
3
23%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Забито
7
8
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 10
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
2
25%
31-45
2
29%
2
25%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
1
14%
3
38%
76-90
Пропущено
7
13
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
2
29%
2
15%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
1
14%
3
23%
46-60
2
29%
2
15%
61-75
2
29%
4
31%
76-90
Забито
25
18
11 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 8
5 Не забивали 3
3
12%
1
6%
1-15
3
12%
1
6%
16-30
5
20%
3
17%
31-45
4
16%
5
28%
46-60
7
28%
3
17%
61-75
3
12%
5
28%
76-90
Пропущено
18
26
7 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 13
5
28%
5
19%
1-15
0
0%
4
15%
16-30
2
11%
4
15%
31-45
2
11%
4
15%
46-60
5
28%
5
19%
61-75
4
22%
4
15%
76-90
Результаты последних матчей
Гент
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Анортосис - Гент 1:0 Зульте-Варегем - Гент 1:2 Серен Юнайтед - Гент 0:0 Гент - Партизан 1:1
Гент - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Гент - Спувен-Мопертинген 4:0 Генк - Гент 0:3 Партизан - Гент 0:1 Гент - Эйпен 2:0 Антверпен - Гент 1:0 Гент - Анортосис 2:0 Гент - Серкль Брюгге 2:1 Андерлехт - Гент 1:1 Кортрейк - Гент 1:0 Флора Таллин - Гент 0:1 Гент - Шарлеруа 2:3 Гент - Брюгге 6:1 Гент - Ракув 3:0 Ракув - Гент 1:0 Гент - Мехелен 2:0
Стандард
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Стандард - Эйпен 1:0 Брюгге - Стандард 2:2 Стандард - Кортрейк 1:1 Мускрон-Перювельз - Стандард 0:1
Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Стандард - АХ Лёвен 2:2 Мехелен - Стандард 3:1 Стандард - Синт-Трейден 1:2 Стандард - Андерлехт 0:1 Серен Юнайтед - Стандард 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Стандард 4:0 Стандард - Остенде 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Стандард 0:1 Стандард - Антверпен 2:5 Зульте-Варегем - Стандард 1:2 Стандард - Генк 1:1 Стандард - Ренн 3:3 Стандард - Мехелен 2:2 Ланс - Стандард 1:1 Стандард - Серкль Брюгге 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|16
|11
|1
|4
|41 - 17
|34
|2.
|Брюгге
|16
|8
|6
|2
|29 - 21
|30
|3.
|Антверпен
|0:0
|16
|8
|4
|4
|26 - 18
|28
|4.
|Мехелен
|16
|8
|2
|6
|28 - 28
|26
|5.
|Шарлеруа
|16
|7
|5
|4
|28 - 22
|26
|6.
|Андерлехт
|16
|6
|7
|3
|31 - 22
|25
|7.
|Гент
|16
|7
|3
|6
|26 - 17
|24
|8.
|Кортрейк
|16
|5
|7
|4
|20 - 19
|22
|9.
|Эйпен
|16
|6
|4
|6
|26 - 24
|22
|10.
|Генк
|16
|6
|3
|7
|30 - 28
|21
|11.
|Синт-Трейден
|16
|6
|3
|7
|17 - 23
|21
|12.
|АХ Лёвен
|16
|4
|8
|4
|22 - 26
|20
|13.
|Стандард
|16
|5
|5
|6
|18 - 26
|20
|14.
|Серен Юнайтед
|16
|6
|1
|9
|21 - 28
|19
|15.
|Остенде
|0:0
|16
|5
|3
|8
|19 - 32
|18
|16.
|Зульте-Варегем
|16
|4
|5
|7
|25 - 35
|17
|17.
|Серкль Брюгге
|16
|3
|4
|9
|19 - 24
|13
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|16
|2
|3
|11
|15 - 31
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гент
|8
|5
|1
|2
|19 - 10
|16
|2.
|Мехелен
|8
|5
|1
|2
|16 - 11
|16
|3.
|Антверпен
|0:0
|8
|4
|3
|1
|12 - 7
|15
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|8
|5
|0
|3
|18 - 9
|15
|5.
|Брюгге
|7
|3
|4
|0
|14 - 8
|13
|6.
|Андерлехт
|8
|3
|4
|1
|20 - 12
|13
|7.
|Серен Юнайтед
|8
|4
|1
|3
|13 - 9
|13
|8.
|АХ Лёвен
|8
|3
|3
|2
|11 - 11
|12
|9.
|Кортрейк
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|10.
|Шарлеруа
|8
|3
|2
|3
|12 - 9
|11
|11.
|Генк
|8
|3
|2
|3
|15 - 12
|11
|12.
|Остенде
|0:0
|8
|3
|1
|4
|11 - 20
|10
|13.
|Стандард
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|14.
|Эйпен
|8
|2
|3
|3
|12 - 13
|9
|15.
|Зульте-Варегем
|9
|2
|2
|5
|14 - 23
|8
|16.
|Синт-Трейден
|8
|2
|2
|4
|10 - 14
|8
|17.
|Беерсхот-Вильрейк
|8
|2
|0
|6
|5 - 11
|6
|18.
|Серкль Брюгге
|9
|1
|2
|6
|8 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|8
|6
|1
|1
|23 - 8
|19
|2.
|Брюгге
|9
|5
|2
|2
|15 - 13
|17
|3.
|Шарлеруа
|8
|4
|3
|1
|16 - 13
|15
|4.
|Антверпен
|0:0
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|5.
|Эйпен
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|6.
|Синт-Трейден
|8
|4
|1
|3
|7 - 9
|13
|7.
|Андерлехт
|8
|3
|3
|2
|11 - 10
|12
|8.
|Стандард
|8
|3
|2
|3
|9 - 14
|11
|9.
|Генк
|8
|3
|1
|4
|15 - 16
|10
|10.
|Мехелен
|8
|3
|1
|4
|12 - 17
|10
|11.
|Кортрейк
|9
|2
|4
|3
|10 - 12
|10
|12.
|Зульте-Варегем
|7
|2
|3
|2
|11 - 12
|9
|13.
|Гент
|8
|2
|2
|4
|7 - 7
|8
|14.
|АХ Лёвен
|8
|1
|5
|2
|11 - 15
|8
|15.
|Остенде
|0:0
|8
|2
|2
|4
|8 - 12
|8
|16.
|Серкль Брюгге
|7
|2
|2
|3
|11 - 10
|8
|17.
|Серен Юнайтед
|8
|2
|0
|6
|8 - 19
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|8
|0
|3
|5
|10 - 20
|3