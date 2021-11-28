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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Комо
0:0
Перерыв

Стадион:
Парма
0'
14' Желтая карточка
Париджини Витторио
20' Желтая карточка
Коббо Элиас
0:0
40' Не забитый пенальти
Глиоцци Этторе
1
Факкин
Давиде
28
Виньяли
Лука
23
Скалья
Филиппо
4
Солини
Маттео
44
Иоанну
Николас
11
Париджини
Витторио
21
Арригони
Томмазо
14
Беллемо
Алессандро
7
Чаджиа
Мутир
72
Глиоцци
Этторе
20
Ла
Гумина
Антонино
1
Буффон
Джанлуиджи
4
Болог
Ботонд
5
Данило
Ларанжера
25
Коббо
Элиас
15
Дель
Прато
Энрико
10
Васкес
Франко
19
Зом
Симон
11
Юрич
Станко
21
Скьяттарелла
Паскуале
17
Бенедычак
Адриан
9
Тутино
Дженнаро
Комо
4-4-2
Парма
3-5-2

Ход матча

14'
Париджини Витторио
 
20'
 
Коббо Элиас
24'
Иовин Алессио
Чаджиа Мутир
 
40'
Глиоцци Этторе
0:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 10
  • 53 Владение мячом, % 47

Бомбардиры внутри турнира

Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Черри Альберто 4 (2) 0.29
Беллемо Алессандро 4 0.29
Ла Гумина Антонино 4 0.29
Глиоцци Этторе 3 (2) 0.21
Виньяли Лука 2 0.14
Иовин Алессио 1 0.07
Париджини Витторио 1 0.07
Солини Маттео 1 0.07
Чаджиа Мутир 0 0
Арригони Томмазо 0 0
Скалья Филиппо 0 0
Парма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Васкес Франко 4 0.29
Бенедычак Адриан 3 0.21
Михэйлэ Валентин 2 0.14
Юрич Станко 2 0.14
Тутино Дженнаро 2 0.14
Ман Деннис 2 0.14
Инглезе Роберто 1 0.07
Дель Прато Энрико 1 0.07
Брунетта Хуан 0 0
Коббо Элиас 0 0

Карточки

Комо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Черри Альберто 3 1
Скалья Филиппо 4 0
Париджини Витторио 3 0
Беллемо Алессандро 3 0
Габриеллони Алессандро 3 0
Арригони Томмазо 2 0
Кабаши Элвис 2 0
Иоанну Николас 2 0
Глиоцци Этторе 2 0
Х'Майдат Исмаил 2 0
Ла Гумина Антонино 2 0
Виньяли Лука 2 0
Варньер Марко 2 0
Бертончини Давиде 1 0
Солини Маттео 1 0
Тонинелли Дарио 1 0
Чаджиа Мутир 1 0
Парма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Васкес Франко 4 2
Брунетта Хуан 4 1
Скьяттарелла Паскуале 4 0
Михэйлэ Валентин 4 0
Коббо Элиас 2 0
Ман Деннис 2 0
Дель Прато Энрико 2 0
Юрич Станко 2 0
Кулибали Войо 2 0
Гальоло Риккардо 1 0
Тутино Дженнаро 1 0
Коррея Фелиш 1 0
Бузи Максим 1 0
Болог Ботонд 1 0
Якопони Даниэле 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
12
6 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
3
38%
0
0%
1-15
2
25%
3
25%
16-30
1
13%
2
17%
31-45
1
13%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
13%
3
25%
76-90

Пропущено

5
14
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
20%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
40%
4
29%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
3
21%
61-75
0
0%
5
36%
76-90

Забито

13
5
4 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
2
15%
1
20%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
1
20%
31-45
4
31%
1
20%
46-60
1
8%
1
20%
61-75
4
31%
1
20%
76-90

Пропущено

11
4
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
9%
2
50%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
1
25%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
1
25%
61-75
4
36%
0
0%
76-90

Забито

21
17
10 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
5
24%
1
6%
1-15
3
14%
3
18%
16-30
2
10%
3
18%
31-45
5
24%
3
18%
46-60
1
5%
3
18%
61-75
5
24%
4
24%
76-90

Пропущено

16
18
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
2
13%
3
17%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
4
25%
5
28%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
4
22%
61-75
4
25%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

Комо
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Монца - Комо 3:2 Комо - Перуджа 4:1 Тернана - Комо 1:2 Комо - Порденоне 1:0
СПАЛ 2013 - Комо 1:1 Комо - Алессандрия 2:0 Брешия - Комо 2:4 Комо - Беневенто 1:1 Козенца - Комо 2:0 Комо - Фрозиноне 0:2 Комо - Асколи 0:1 Лечче - Комо 1:1 Кротоне - Комо 2:2 Комо - Катанзаро 2:2 Комо - Тернана 0:3 Перуджа - Комо 2:1 Новара - Комо 0:5 Комо - Алессандрия 2:1 Ливорно - Комо 1:2 Ольбия - Комо 3:0
Парма
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Парма - Козенца 1:1 Лечче - Парма 4:0 Парма - Виченца Виртус 1:0 Читтаделла - Парма 1:2
Реджина - Парма 2:1 Парма - Монца 0:0 СПАЛ 2013 - Парма 2:2 Парма - Пиза 1:1 Тернана - Парма 3:1 Парма - Кремонезе 1:2 Порденоне - Парма 0:4 Парма - Беневенто 1:0 Фрозиноне - Парма 2:2 Парма - Лечче 1:3 Парма - Интер Милан 0:2 Парма - Сассуоло 0:3 Бохум - Парма 1:0 Сампдория - Парма 3:0 Парма - Сассуоло 1:3 Лацио - Парма 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза Заявка 14 8 4 2 21 - 11 28
2. Брешия Заявка 14 8 3 3 26 - 17 27
3. Лечче Заявка 14 6 7 1 24 - 13 25
4. Фрозиноне Заявка 14 5 8 1 20 - 12 23
5. Беневенто Заявка 14 6 4 4 22 - 13 22
6. Кремонезе Заявка 14 6 4 4 17 - 13 22
7. Асколи Заявка 14 6 4 4 19 - 17 22
8. Реджина Заявка 14 6 4 4 14 - 15 22
9. Монца Заявка 14 5 7 2 15 - 13 22
10. Читтаделла Заявка 14 6 3 5 15 - 15 21
11. Перуджа Заявка 14 5 6 3 15 - 13 21
12. Комо 0:0 Заявка 14 5 5 4 20 - 17 20
13. Тернана Заявка 14 5 3 6 24 - 23 18
14. Парма 0:0 Заявка 14 4 6 4 17 - 18 18
15. СПАЛ 2013 Заявка 14 4 5 5 19 - 16 17
16. Козенца Заявка 14 4 3 7 13 - 20 15
17. Алессандрия Заявка 14 4 2 8 15 - 24 14
18. Кротоне Заявка 14 1 5 8 13 - 25 8
19. Виченца Виртус Заявка 14 2 1 11 13 - 27 7
20. Порденоне Заявка 14 0 4 10 10 - 30 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза Заявка 7 5 2 0 10 - 3 17
2. Монца Заявка 6 5 1 0 10 - 4 16
3. Лечче Заявка 7 4 3 0 17 - 7 15
4. Беневенто Заявка 8 4 2 2 16 - 9 14
5. Козенца Заявка 7 4 1 2 9 - 5 13
6. Читтаделла Заявка 7 4 1 2 10 - 6 13
7. Кремонезе Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
8. Комо 0:0 Заявка 7 3 2 2 8 - 5 11
9. Брешия Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
10. Реджина Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
11. Фрозиноне Заявка 8 2 5 1 10 - 9 11
12. Тернана Заявка 7 3 1 3 12 - 10 10
13. Алессандрия Заявка 7 3 1 3 6 - 9 10
14. Парма 0:0 Заявка 6 2 3 1 5 - 4 9
15. Перуджа Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
16. СПАЛ 2013 Заявка 7 2 3 2 15 - 11 9
17. Асколи Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
18. Кротоне Заявка 8 1 4 3 8 - 13 7
19. Порденоне Заявка 7 0 2 5 6 - 16 2
20. Виченца Виртус Заявка 6 0 1 5 4 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 7 5 1 1 14 - 8 16
2. Асколи Заявка 7 4 2 1 12 - 8 14
3. Фрозиноне Заявка 6 3 3 0 10 - 3 12
4. Перуджа Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
5. Пиза Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
6. Реджина Заявка 7 3 2 2 6 - 8 11
7. Кремонезе Заявка 7 3 1 3 7 - 7 10
8. Лечче Заявка 7 2 4 1 7 - 6 10
9. Комо 0:0 Заявка 7 2 3 2 12 - 12 9
10. Парма 0:0 Заявка 8 2 3 3 12 - 14 9
11. Беневенто Заявка 6 2 2 2 6 - 4 8
12. СПАЛ 2013 Заявка 7 2 2 3 4 - 5 8
13. Читтаделла Заявка 7 2 2 3 5 - 9 8
14. Тернана Заявка 7 2 2 3 12 - 13 8
15. Монца Заявка 8 0 6 2 5 - 9 6
16. Виченца Виртус Заявка 8 2 0 6 9 - 16 6
17. Алессандрия Заявка 7 1 1 5 9 - 15 4
18. Порденоне Заявка 7 0 2 5 4 - 14 2
19. Козенца Заявка 7 0 2 5 4 - 15 2
20. Кротоне Заявка 6 0 1 5 5 - 12 1
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