Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
30
Сек
Абдулай
21
Винс
Сэмюэл
80
Двомо
Пьер
99
Фрай
Микаэль
28
Юбер
Гийом
29
Д'Хасе
Робби
27
Капон
Брехт
10
Роша
Кенни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Сек АбдулайЗащитник
-
21 Винс СэмюэлЗащитник
-
80 Двомо ПьерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Фрай МикаэльНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
34 Батай ЙеллеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Приске Бриан
- Основной состав
-
28 Юбер ГийомВратарь
-
29 Д'Хасе РоббиЗащитник
-
27 Капон БрехтЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Роша КенниПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Бэтцнер НикПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Атанга ДавидНападающий
-
36 Siebe Wylin
-
Главный тренер: Alexander Blessin
Ход матча
История личных встреч
Антверпен
Остенде
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
69.2%
38.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
24 матча
41.7%
20.8%
37.5%
10 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
9 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
8 побед 8 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Антверпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фрай Микаэль
|14 (2)
|0.88
|Бенсон Манюэль
|3
|0.19
|Фишер Виктор
|1
|0.06
|Геркенс Питер
|1
|0.06
|Верстрате Биргер
|1
|0.06
|Саматта Мбвана
|1
|0.06
|Де Лат Ричи
|1
|0.06
|Энгельс Бьорн
|1
|0.06
|Миёши Коджи
|1
|0.06
|Юсуф Альхассан
|1
|0.06
|Бута
|0
|0
|Батай Йелле
|0
|0
Остенде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гейе Махтар
|9 (1)
|0.56
|Амброз Тьерри
|3
|0.19
|Якель Фредерик
|2
|0.13
|Амаде Альфонс
|2
|0.13
|Бэтцнер Ник
|1
|0.06
|Квасина Марко
|1
|0.06
|Капон Брехт
|1
|0.06
|Роша Кенни
|0
|0
|Д'Арпино Максим
|0
|0
|Матам Тео Ндика
|0
|0
Карточки
Антверпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Лат Ричи
|5
|1
|Верстрате Биргер
|5
|0
|Геркенс Питер
|3
|0
|Энгельс Бьорн
|1
|1
|Фрай Микаэль
|2
|0
|Миёши Коджи
|2
|0
|Бенсон Манюэль
|2
|0
|Алмейда Динис
|2
|0
|Верстрате Луи
|2
|0
|Батай Йелле
|2
|0
|Юсуф Альхассан
|2
|0
|Винс Сэмюэл
|2
|0
|Арун Фарис
|1
|0
|Наингголан Раджа
|1
|0
|Сек Абдулай
|1
|0
|Фишер Виктор
|1
|0
|Саматта Мбвана
|1
|0
|Бута
|1
|0
|Баликвиша Мишель-Анже
|1
|0
|Сусси Абдерахман
|1
|0
Остенде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амаде Альфонс
|4
|1
|Гейе Махтар
|5
|0
|Матам Тео Ндика
|5
|0
|Амброз Тьерри
|4
|0
|Фортес Стивен
|2
|1
|Квасина Марко
|3
|0
|Танье Антон
|3
|0
|Бэтцнер Ник
|3
|0
|Козьелло Венсан
|1
|1
|Теате Артур
|1
|1
|Хендри Джек
|2
|0
|Роша Кенни
|2
|0
|Д'Хасе Робби
|2
|0
|Якель Фредерик
|2
|0
|Капон Брехт
|1
|0
|Д'Арпино Максим
|1
|0
|Боонен Инди
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
8
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 0
9 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
4
36%
1
13%
31-45
0
0%
4
50%
46-60
3
27%
2
25%
61-75
3
27%
1
13%
76-90
Пропущено
8
12
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 7
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
2
25%
2
17%
31-45
2
25%
3
25%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
38%
3
25%
76-90
Забито
15
11
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
1
7%
3
27%
1-15
2
13%
2
18%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
5
33%
1
9%
46-60
3
20%
3
27%
61-75
2
13%
2
18%
76-90
Пропущено
10
20
3 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
3
15%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
3
30%
3
15%
31-45
3
30%
3
15%
46-60
3
30%
3
15%
61-75
1
10%
6
30%
76-90
Забито
26
19
10 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 3
1 Не забивали 6
1
4%
3
16%
1-15
3
12%
2
11%
16-30
6
23%
1
5%
31-45
5
19%
5
26%
46-60
6
23%
5
26%
61-75
5
19%
3
16%
76-90
Пропущено
18
32
6 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 14
1
6%
3
9%
1-15
0
0%
5
16%
16-30
5
28%
5
16%
31-45
5
28%
6
19%
46-60
3
17%
4
13%
61-75
4
22%
9
28%
76-90
Результаты последних матчей
Антверпен
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Айнтрахт Фр - Антверпен 2:2 Синт-Трейден - Антверпен 2:1 Антверпен - Андерлехт 2:0 Антверпен - Фенербахче 0:3
Серкль Брюгге - Антверпен 0:1 Вестерло - Антверпен 2:1 Антверпен - Брюгге 1:1 Фенербахче - Антверпен 2:2 Зульте-Варегем - Антверпен 2:1 Антверпен - Гент 1:0 Антверпен - Айнтрахт Фр 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:2 Антверпен - Генк 4:2 Антверпен - Серен Юнайтед 2:1 Олимпиакос - Антверпен 2:1 Эйпен - Антверпен 0:1 Антверпен - АХ Лёвен 2:2 Антверпен - Омония 2:0 Омония - Антверпен 4:2 Шарлеруа - Антверпен 1:1
Остенде
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Остенде - Унион Сент-Жиллуаз 1:7 Остенде - Дейнзе 4:4 АХ Лёвен - Остенде 1:0 Остенде - Мехелен 2:4
Остенде - Onhaye 8:1 Кортрейк - Остенде 1:0 Остенде - Серкль Брюгге 2:1 Остенде - Зульте-Варегем 5:2 Синт-Трейден - Остенде 1:1 Остенде - Андерлехт 2:2 Остенде - Беерсхот-Вильрейк 3:1 Брюгге - Остенде 3:0 Остенде - Зульте-Варегем 0:2 Стандард - Остенде 1:0 Серен Юнайтед - Остенде 2:3 Остенде - Гент 1:0 Генк - Остенде 3:4 Остенде - Шарлеруа 0:3 Остенде - Мускрон-Перювельз 0:0 Амьен - Остенде 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|16
|11
|1
|4
|41 - 17
|34
|2.
|Брюгге
|16
|8
|6
|2
|29 - 21
|30
|3.
|Антверпен
|0:0
|16
|8
|4
|4
|26 - 18
|28
|4.
|Мехелен
|16
|8
|2
|6
|28 - 28
|26
|5.
|Шарлеруа
|16
|7
|5
|4
|28 - 22
|26
|6.
|Андерлехт
|16
|6
|7
|3
|31 - 22
|25
|7.
|Гент
|16
|7
|3
|6
|26 - 17
|24
|8.
|Кортрейк
|16
|5
|7
|4
|20 - 19
|22
|9.
|Эйпен
|16
|6
|4
|6
|26 - 24
|22
|10.
|Генк
|16
|6
|3
|7
|30 - 28
|21
|11.
|Синт-Трейден
|16
|6
|3
|7
|17 - 23
|21
|12.
|АХ Лёвен
|16
|4
|8
|4
|22 - 26
|20
|13.
|Стандард
|16
|5
|5
|6
|18 - 26
|20
|14.
|Серен Юнайтед
|16
|6
|1
|9
|21 - 28
|19
|15.
|Остенде
|0:0
|16
|5
|3
|8
|19 - 32
|18
|16.
|Зульте-Варегем
|16
|4
|5
|7
|25 - 35
|17
|17.
|Серкль Брюгге
|16
|3
|4
|9
|19 - 24
|13
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|16
|2
|3
|11
|15 - 31
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гент
|8
|5
|1
|2
|19 - 10
|16
|2.
|Мехелен
|8
|5
|1
|2
|16 - 11
|16
|3.
|Антверпен
|0:0
|8
|4
|3
|1
|12 - 7
|15
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|8
|5
|0
|3
|18 - 9
|15
|5.
|Брюгге
|7
|3
|4
|0
|14 - 8
|13
|6.
|Андерлехт
|8
|3
|4
|1
|20 - 12
|13
|7.
|Серен Юнайтед
|8
|4
|1
|3
|13 - 9
|13
|8.
|АХ Лёвен
|8
|3
|3
|2
|11 - 11
|12
|9.
|Кортрейк
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|10.
|Шарлеруа
|8
|3
|2
|3
|12 - 9
|11
|11.
|Генк
|8
|3
|2
|3
|15 - 12
|11
|12.
|Остенде
|0:0
|8
|3
|1
|4
|11 - 20
|10
|13.
|Стандард
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|14.
|Эйпен
|8
|2
|3
|3
|12 - 13
|9
|15.
|Зульте-Варегем
|9
|2
|2
|5
|14 - 23
|8
|16.
|Синт-Трейден
|8
|2
|2
|4
|10 - 14
|8
|17.
|Беерсхот-Вильрейк
|8
|2
|0
|6
|5 - 11
|6
|18.
|Серкль Брюгге
|9
|1
|2
|6
|8 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|8
|6
|1
|1
|23 - 8
|19
|2.
|Брюгге
|9
|5
|2
|2
|15 - 13
|17
|3.
|Шарлеруа
|8
|4
|3
|1
|16 - 13
|15
|4.
|Антверпен
|0:0
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|5.
|Эйпен
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|6.
|Синт-Трейден
|8
|4
|1
|3
|7 - 9
|13
|7.
|Андерлехт
|8
|3
|3
|2
|11 - 10
|12
|8.
|Стандард
|8
|3
|2
|3
|9 - 14
|11
|9.
|Генк
|8
|3
|1
|4
|15 - 16
|10
|10.
|Мехелен
|8
|3
|1
|4
|12 - 17
|10
|11.
|Кортрейк
|9
|2
|4
|3
|10 - 12
|10
|12.
|Зульте-Варегем
|7
|2
|3
|2
|11 - 12
|9
|13.
|Гент
|8
|2
|2
|4
|7 - 7
|8
|14.
|АХ Лёвен
|8
|1
|5
|2
|11 - 15
|8
|15.
|Остенде
|0:0
|8
|2
|2
|4
|8 - 12
|8
|16.
|Серкль Брюгге
|7
|2
|2
|3
|11 - 10
|8
|17.
|Серен Юнайтед
|8
|2
|0
|6
|8 - 19
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|8
|0
|3
|5
|10 - 20
|3