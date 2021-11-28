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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Антверпен
0:0
Первый тайм: 23'

Стадион:
Остенде
0' 23'
1
Бутез
Жан
2
Де
Лат
Ричи
61
Алмейда
Динис
30
Сек
Абдулай
21
Винс
Сэмюэл
80
Двомо
Пьер
6
Верстрате
Биргер
7
Фишер
Виктор
4
Наингголан
Раджа
70
Саматта
Мбвана
99
Фрай
Микаэль
28
Юбер
Гийом
29
Д'Хасе
Робби
27
Капон
Брехт
17
Фортес
Стивен
15
Якель
Фредерик
7
Матам
Тео
Ндика
26
Козьелло
Венсан
6
Д'Арпино
Максим
10
Роша
Кенни
68
Амброз
Тьерри
9
Гейе
Махтар
Антверпен
4-2-3-1
Остенде
5-3-2

История личных встреч

Антверпен
Остенде

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

69.2%
38.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

24 матча

41.7%
20.8%
37.5%
10 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
9 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
8 побед 8 ничьих 8 побед

История матчей

ПДА
1:2
ПДА
1:1
ПДА
3:1
ПДА
1:1
ПДА
0:2
ПДА
2:0
ПДА
3:1
ПДА
3:3
ПДА
0:0
ПДА
3:4
К
0:2
ТМК
2:3
К
0:2
БВЛ
0:2
БВЛ
2:1
2ЙК
1:0
2ЙК
1:1
2ЙК
1:3
2ЙК
1:0
2ЙК
1:2
2ЙК
0:3
2ЙК
3:1
2ЙК
2:1
2ЙК
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фрай Микаэль 14 (2) 0.88
Бенсон Манюэль 3 0.19
Фишер Виктор 1 0.06
Геркенс Питер 1 0.06
Верстрате Биргер 1 0.06
Саматта Мбвана 1 0.06
Де Лат Ричи 1 0.06
Энгельс Бьорн 1 0.06
Миёши Коджи 1 0.06
Юсуф Альхассан 1 0.06
Бута 0 0
Батай Йелле 0 0
Остенде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гейе Махтар 9 (1) 0.56
Амброз Тьерри 3 0.19
Якель Фредерик 2 0.13
Амаде Альфонс 2 0.13
Бэтцнер Ник 1 0.06
Квасина Марко 1 0.06
Капон Брехт 1 0.06
Роша Кенни 0 0
Д'Арпино Максим 0 0
Матам Тео Ндика 0 0

Карточки

Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Лат Ричи 5 1
Верстрате Биргер 5 0
Геркенс Питер 3 0
Энгельс Бьорн 1 1
Фрай Микаэль 2 0
Миёши Коджи 2 0
Бенсон Манюэль 2 0
Алмейда Динис 2 0
Верстрате Луи 2 0
Батай Йелле 2 0
Юсуф Альхассан 2 0
Винс Сэмюэл 2 0
Арун Фарис 1 0
Наингголан Раджа 1 0
Сек Абдулай 1 0
Фишер Виктор 1 0
Саматта Мбвана 1 0
Бута 1 0
Баликвиша Мишель-Анже 1 0
Сусси Абдерахман 1 0
Остенде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амаде Альфонс 4 1
Гейе Махтар 5 0
Матам Тео Ндика 5 0
Амброз Тьерри 4 0
Фортес Стивен 2 1
Квасина Марко 3 0
Танье Антон 3 0
Бэтцнер Ник 3 0
Козьелло Венсан 1 1
Теате Артур 1 1
Хендри Джек 2 0
Роша Кенни 2 0
Д'Хасе Робби 2 0
Якель Фредерик 2 0
Капон Брехт 1 0
Д'Арпино Максим 1 0
Боонен Инди 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
8
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 0
9 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
4
36%
1
13%
31-45
0
0%
4
50%
46-60
3
27%
2
25%
61-75
3
27%
1
13%
76-90

Пропущено

8
12
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 7
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
2
25%
2
17%
31-45
2
25%
3
25%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
38%
3
25%
76-90

Забито

15
11
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
1
7%
3
27%
1-15
2
13%
2
18%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
5
33%
1
9%
46-60
3
20%
3
27%
61-75
2
13%
2
18%
76-90

Пропущено

10
20
3 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
3
15%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
3
30%
3
15%
31-45
3
30%
3
15%
46-60
3
30%
3
15%
61-75
1
10%
6
30%
76-90

Забито

26
19
10 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 3
1 Не забивали 6
1
4%
3
16%
1-15
3
12%
2
11%
16-30
6
23%
1
5%
31-45
5
19%
5
26%
46-60
6
23%
5
26%
61-75
5
19%
3
16%
76-90

Пропущено

18
32
6 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 14
1
6%
3
9%
1-15
0
0%
5
16%
16-30
5
28%
5
16%
31-45
5
28%
6
19%
46-60
3
17%
4
13%
61-75
4
22%
9
28%
76-90

Результаты последних матчей

Антверпен
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Айнтрахт Фр - Антверпен 2:2 Синт-Трейден - Антверпен 2:1 Антверпен - Андерлехт 2:0 Антверпен - Фенербахче 0:3
Серкль Брюгге - Антверпен 0:1 Вестерло - Антверпен 2:1 Антверпен - Брюгге 1:1 Фенербахче - Антверпен 2:2 Зульте-Варегем - Антверпен 2:1 Антверпен - Гент 1:0 Антверпен - Айнтрахт Фр 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:2 Антверпен - Генк 4:2 Антверпен - Серен Юнайтед 2:1 Олимпиакос - Антверпен 2:1 Эйпен - Антверпен 0:1 Антверпен - АХ Лёвен 2:2 Антверпен - Омония 2:0 Омония - Антверпен 4:2 Шарлеруа - Антверпен 1:1
Остенде
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Остенде - Унион Сент-Жиллуаз 1:7 Остенде - Дейнзе 4:4 АХ Лёвен - Остенде 1:0 Остенде - Мехелен 2:4
Остенде - Onhaye 8:1 Кортрейк - Остенде 1:0 Остенде - Серкль Брюгге 2:1 Остенде - Зульте-Варегем 5:2 Синт-Трейден - Остенде 1:1 Остенде - Андерлехт 2:2 Остенде - Беерсхот-Вильрейк 3:1 Брюгге - Остенде 3:0 Остенде - Зульте-Варегем 0:2 Стандард - Остенде 1:0 Серен Юнайтед - Остенде 2:3 Остенде - Гент 1:0 Генк - Остенде 3:4 Остенде - Шарлеруа 0:3 Остенде - Мускрон-Перювельз 0:0 Амьен - Остенде 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 16 11 1 4 41 - 17 34
2. Брюгге 16 8 6 2 29 - 21 30
3. Антверпен 0:0 16 8 4 4 26 - 18 28
4. Мехелен 16 8 2 6 28 - 28 26
5. Шарлеруа 16 7 5 4 28 - 22 26
6. Андерлехт 16 6 7 3 31 - 22 25
7. Гент 16 7 3 6 26 - 17 24
8. Кортрейк 16 5 7 4 20 - 19 22
9. Эйпен 16 6 4 6 26 - 24 22
10. Генк 16 6 3 7 30 - 28 21
11. Синт-Трейден 16 6 3 7 17 - 23 21
12. АХ Лёвен 16 4 8 4 22 - 26 20
13. Стандард 16 5 5 6 18 - 26 20
14. Серен Юнайтед 16 6 1 9 21 - 28 19
15. Остенде 0:0 16 5 3 8 19 - 32 18
16. Зульте-Варегем 16 4 5 7 25 - 35 17
17. Серкль Брюгге 16 3 4 9 19 - 24 13
18. Беерсхот-Вильрейк 16 2 3 11 15 - 31 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гент 8 5 1 2 19 - 10 16
2. Мехелен 8 5 1 2 16 - 11 16
3. Антверпен 0:0 8 4 3 1 12 - 7 15
4. Унион Сент-Жиллуаз 8 5 0 3 18 - 9 15
5. Брюгге 7 3 4 0 14 - 8 13
6. Андерлехт 8 3 4 1 20 - 12 13
7. Серен Юнайтед 8 4 1 3 13 - 9 13
8. АХ Лёвен 8 3 3 2 11 - 11 12
9. Кортрейк 7 3 3 1 10 - 7 12
10. Шарлеруа 8 3 2 3 12 - 9 11
11. Генк 8 3 2 3 15 - 12 11
12. Остенде 0:0 8 3 1 4 11 - 20 10
13. Стандард 8 2 3 3 9 - 12 9
14. Эйпен 8 2 3 3 12 - 13 9
15. Зульте-Варегем 9 2 2 5 14 - 23 8
16. Синт-Трейден 8 2 2 4 10 - 14 8
17. Беерсхот-Вильрейк 8 2 0 6 5 - 11 6
18. Серкль Брюгге 9 1 2 6 8 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 8 6 1 1 23 - 8 19
2. Брюгге 9 5 2 2 15 - 13 17
3. Шарлеруа 8 4 3 1 16 - 13 15
4. Антверпен 0:0 8 4 1 3 14 - 11 13
5. Эйпен 8 4 1 3 14 - 11 13
6. Синт-Трейден 8 4 1 3 7 - 9 13
7. Андерлехт 8 3 3 2 11 - 10 12
8. Стандард 8 3 2 3 9 - 14 11
9. Генк 8 3 1 4 15 - 16 10
10. Мехелен 8 3 1 4 12 - 17 10
11. Кортрейк 9 2 4 3 10 - 12 10
12. Зульте-Варегем 7 2 3 2 11 - 12 9
13. Гент 8 2 2 4 7 - 7 8
14. АХ Лёвен 8 1 5 2 11 - 15 8
15. Остенде 0:0 8 2 2 4 8 - 12 8
16. Серкль Брюгге 7 2 2 3 11 - 10 8
17. Серен Юнайтед 8 2 0 6 8 - 19 6
18. Беерсхот-Вильрейк 8 0 3 5 10 - 20 3
Лучшие коэффициенты
Антверпен
Ничья
Остенде
1.66
4.40
5.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Антверпен 0:0 Остенде онлайн


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