Индия: Суперлига Индии 2021-2022
1:1
Второй тайм: 63'
35' Желтая карточкаКамара Хасса
40' Желтая карточкаФлоттманн Патрик
0:1
41' ГолЧхангте Лаллианзуала
1:1
50' ГолSuhair VP
58' Желтая карточкаJerry Lalrinzuala
19
Курьо
Матиас
15
Suhair
VP
13
Vishal
Kaith
21
Дас
Нараян
15
Тапа
Анируд
11
Rahim
Ali
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Курьо МатиасНападающий
-
15 Suhair VPНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Сингх МанвирПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Khalid Jamil
- Основной состав
-
13 Vishal KaithВратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Дас НараянЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Тапа АнирудПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Rahim AliНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Jobby Justin
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Бозидар Бандович
Ход матча
35'
40'
41'
50'
1:1
История личных встреч
Нортист Юнайтед
Ченнаин
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
14 матчей
42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
21.4%
64.3%
14.3%
3 победы 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Нортист Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Suhair VP
|1
|0.33
|Дешорн Браун
|1
|0.33
|Курьо Матиас
|1
|0.33
Ченнаин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чхангте Лаллианзуала
|1
|0.5
|Коман Владимир
|1 (1)
|0.5
Карточки
Нортист Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gurjinder Kumar
|2
|0
|Флоттманн Патрик
|1
|0
|Provat Lakra
|1
|0
|Камара Хасса
|1
|0
Ченнаин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дас Нараян
|1
|0
|Jerry Lalrinzuala
|1
|0
|Rahim Ali
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
3
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
3
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Нортист Юнайтед
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Нортист Юнайтед - Керала Бластерс 0:0 Бенгалуру - Нортист Юнайтед 4:2 АТК - Нортист Юнайтед 2:1 Нортист Юнайтед - АТК 1:1
Нортист Юнайтед - Керала Бластерс 2:0 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 1:2 Ченнаин - Нортист Юнайтед 3:3 Нортист Юнайтед - Дели Динамос 3:1 Хайдарабад - Нортист Юнайтед 0:0 Нортист Юнайтед - Гоа 2:2 Мумбаи Сити - Нортист Юнайтед 1:2 Нортист Юнайтед - АТК 2:1 Джамшедпур - Нортист Юнайтед 1:2 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 1:1 Нортист Юнайтед - Хайдарабад 2:4 АТК - Нортист Юнайтед 2:0 Дели Динамос - Нортист Юнайтед 2:2 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 0:1 Нортист Юнайтед - Ченнаин 0:0 Бенгалуру - Нортист Юнайтед 2:2
Ченнаин
(20 матчей)
15%
55%
30%
3 победы 11 ничьих 6 поражений
Хайдарабад - Ченнаин 0:1 Керала Бластерс - Ченнаин 1:1 Ченнаин - Нортист Юнайтед 3:3 Ченнаин - Гоа 2:2
Ченнаин - Джамшедпур 0:1 Бенгалуру - Ченнаин 0:0 Хайдарабад - Ченнаин 2:0 Ченнаин - Мумбаи Сити 1:1 АТК - Ченнаин 1:0 Ченнаин - Ист Бенгал 0:0 Дели Динамос - Ченнаин 1:2 Ченнаин - Дели Динамос 0:0 Ченнаин - Хайдарабад 1:4 Ченнаин - АТК 0:0 Ист Бенгал - Ченнаин 2:2 Гоа - Ченнаин 1:2 Нортист Юнайтед - Ченнаин 0:0 Мумбаи Сити - Ченнаин 2:1 Ченнаин - Бенгалуру 0:1 Ченнаин - Керала Бластерс 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АТК
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|2.
|Джамшедпур
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|3.
|Ченнаин
|1:1
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Бенгалуру
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|5.
|Дели Динамос
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|Хайдарабад
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|7.
|Мумбаи Сити
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|8.
|Нортист Юнайтед
|1:1
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|9.
|Керала Бластерс
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|10.
|Ист Бенгал
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|11.
|Гоа
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенгалуру
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|2.
|Дели Динамос
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|АТК
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|4.
|Мумбаи Сити
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|5.
|Нортист Юнайтед
|1:1
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|6.
|Ист Бенгал
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|7.
|Керала Бластерс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Ченнаин
|1:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Джамшедпур
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Хайдарабад
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Гоа
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Джамшедпур
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|2.
|Ченнаин
|1:1
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|АТК
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Хайдарабад
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Керала Бластерс
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|6.
|Ист Бенгал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Мумбаи Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Дели Динамос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Бенгалуру
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|10.
|Нортист Юнайтед
|1:1
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|11.
|Гоа
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0