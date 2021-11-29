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Индия: Суперлига Индии 2021-2022

2021-2022
Нортист Юнайтед
1:2
Конец матча
Ченнаин
0'
35' Желтая карточка
Камара Хасса
40' Желтая карточка
Флоттманн Патрик
0:1
41' Гол
Чхангте Лаллианзуала
1:1
50' Гол
Suhair VP
56' Желтая карточка
Reagan Singh
1:2
74' Гол
Тапа Анируд
79' Желтая карточка
Mashoor Thangalakath
90'+5
1
Subhasish
Roy
Chowdhury
4
Provat
Lakra
14
Эрнан
Сантана
66
Mashoor
Thangalakath
5
Gurjinder
Kumar
43
Pragyan
Sundar
Gogoi
6
Камара
Хасса
10
Federico
Gallego
17
Ralte
Laldanmawia
19
Курьо
Матиас
15
Suhair
VP
13
Vishal
Kaith
2
Reagan
Singh
23
Дамьянович
Славко
21
Дас
Нараян
18
Jerry
Lalrinzuala
16
Борысюк
Ариэль
15
Тапа
Анируд
7
Чхангте
Лаллианзуала
77
Коман
Владимир
17
Мурзаев
Мирлан
11
Rahim
Ali
Нортист Юнайтед
Ченнаин

История личных встреч

Нортист Юнайтед
Ченнаин

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

14 матчей

42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

21.4%
64.3%
14.3%
3 победы 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

СИ
3:3
СИ
0:0
СИ
2:2
СИ
2:0
СИ
1:0
СИ
3:4
СИ
3:1
СИ
3:0
СИ
3:3
СИ
0:1
СИ
1:2
СИ
2:0
СИ
3:0
СИ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Нортист Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Suhair VP 1 0.33
Дешорн Браун 1 0.33
Курьо Матиас 1 0.33
Mashoor Thangalakath 0 0
Ченнаин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чхангте Лаллианзуала 1 0.5
Тапа Анируд 1 0.5
Коман Владимир 1 (1) 0.5
Rahim Ali 0 0

Карточки

Нортист Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gurjinder Kumar 2 0
Флоттманн Патрик 1 0
Mashoor Thangalakath 1 0
Provat Lakra 1 0
Камара Хасса 1 0
Ченнаин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Reagan Singh 1 0
Дас Нараян 1 0
Rahim Ali 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
3
75%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Нортист Юнайтед
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Нортист Юнайтед - Керала Бластерс 0:0 Бенгалуру - Нортист Юнайтед 4:2 АТК - Нортист Юнайтед 2:1 Нортист Юнайтед - АТК 1:1
Нортист Юнайтед - Керала Бластерс 2:0 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 1:2 Ченнаин - Нортист Юнайтед 3:3 Нортист Юнайтед - Дели Динамос 3:1 Хайдарабад - Нортист Юнайтед 0:0 Нортист Юнайтед - Гоа 2:2 Мумбаи Сити - Нортист Юнайтед 1:2 Нортист Юнайтед - АТК 2:1 Джамшедпур - Нортист Юнайтед 1:2 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 1:1 Нортист Юнайтед - Хайдарабад 2:4 АТК - Нортист Юнайтед 2:0 Дели Динамос - Нортист Юнайтед 2:2 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 0:1 Нортист Юнайтед - Ченнаин 0:0 Бенгалуру - Нортист Юнайтед 2:2
Ченнаин
(20 матчей)
15%
55%
30%
3 победы 11 ничьих 6 поражений
Хайдарабад - Ченнаин 0:1 Керала Бластерс - Ченнаин 1:1 Ченнаин - Нортист Юнайтед 3:3 Ченнаин - Гоа 2:2
Ченнаин - Джамшедпур 0:1 Бенгалуру - Ченнаин 0:0 Хайдарабад - Ченнаин 2:0 Ченнаин - Мумбаи Сити 1:1 АТК - Ченнаин 1:0 Ченнаин - Ист Бенгал 0:0 Дели Динамос - Ченнаин 1:2 Ченнаин - Дели Динамос 0:0 Ченнаин - Хайдарабад 1:4 Ченнаин - АТК 0:0 Ист Бенгал - Ченнаин 2:2 Гоа - Ченнаин 1:2 Нортист Юнайтед - Ченнаин 0:0 Мумбаи Сити - Ченнаин 2:1 Ченнаин - Бенгалуру 0:1 Ченнаин - Керала Бластерс 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АТК 2 2 0 0 7 - 2 6
2. Ченнаин 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Джамшедпур 2 1 1 0 4 - 2 4
4. Бенгалуру 3 1 1 1 6 - 6 4
5. Дели Динамос 1 1 0 0 3 - 1 3
6. Хайдарабад 2 1 0 1 3 - 2 3
7. Мумбаи Сити 2 1 0 1 4 - 3 3
8. Керала Бластерс 3 0 2 1 3 - 5 2
9. Ист Бенгал 2 0 1 1 1 - 4 1
10. Нортист Юнайтед 3 0 1 2 3 - 6 1
11. Гоа 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенгалуру 2 1 1 0 5 - 3 4
2. Дели Динамос 1 1 0 0 3 - 1 3
3. АТК 1 1 0 0 4 - 2 3
4. Мумбаи Сити 2 1 0 1 4 - 3 3
5. Нортист Юнайтед 2 0 1 1 1 - 2 1
6. Ист Бенгал 2 0 1 1 1 - 4 1
7. Керала Бластерс 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Джамшедпур 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Ченнаин 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Хайдарабад 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Гоа 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ченнаин 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Джамшедпур 2 1 1 0 4 - 2 4
3. АТК 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Хайдарабад 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Керала Бластерс 3 0 2 1 3 - 5 2
6. Ист Бенгал 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Мумбаи Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Дели Динамос 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Бенгалуру 1 0 0 1 1 - 3 0
10. Нортист Юнайтед 1 0 0 1 2 - 4 0
11. Гоа 1 0 0 1 0 - 3 0
Где смотреть матч Нортист Юнайтед 1:2 Ченнаин онлайн


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