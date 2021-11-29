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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Уфа
 
Позже

Стадион:
Спартак Москва
31
Беленов
Александр
23
Касинтура
Эгаш
15
Ботака-Иобома
Эрвинг
4
Никитин
Алексей
44
Журавлёв
Юрий
5
Йокич
Боян
17
Урунов
Остон
6
Фищенко
Руслан
29
Камилов
Владислав
9
Агаларов
Гамид
57
Кротов
Вячеслав
57
Селихов
Александр
3
Кофрие
Максимилиано
2
Жиго
Самуэль
14
Джикия
Георгий
17
Ломовицкий
Александр
68
Литвинов
Руслан
18
Умяров
Наиль
6
Айртон
Лукас
11
Ларссон
Джордан
24
Промес
Куинси
7
Соболев
Александр
Сергеевич
Уфа
5-3-2
Спартак Москва
3-4-2-1

История личных встреч

Уфа
Спартак Москва

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

15 матчей

40%
26.7%
33.3%
6 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

33.3%
46.7%
20%
5 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

20%
60%
20%
3 победы 9 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:3
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Уфа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Агаларов Гамид 13 (3) 0.87
Иванов Олег 2 (2) 0.13
Камилов Владислав 1 0.07
Йокич Боян 0 0
Кротов Вячеслав 0 0
Мрзляк Филип 0 0
Журавлёв Юрий 0 0
Голубев Артём 0 0
Плиев Константин 0 0
Касинтура Эгаш 0 0
Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Понсе Эсекель 4 0.27
Соболев Александр Сергеевич 3 (2) 0.2
Промес Куинси 3 0.2
Зобнин Роман 2 0.13
Джикия Георгий 1 0.07
Жиго Самуэль 1 0.07
Литвинов Руслан 1 0.07
Умяров Наиль 1 0.07
Айртон Лукас 1 0.07
Бакаев Зелимхан 0 0
Ломовицкий Александр 0 0
Рассказов Николай 0 0
Крал Алекс 0 0

Карточки

Уфа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фищенко Руслан 3 2
Мрзляк Филип 6 0
Камилов Владислав 4 0
Касинтура Эгаш 4 0
Агаларов Гамид 3 0
Журавлёв Юрий 1 1
Иванов Олег 2 0
Кротов Вячеслав 2 0
Голубев Артём 2 0
Плиев Константин 2 0
Урунов Остон 2 0
Никитин Алексей 1 0
Бауэр Мориц 1 0
Алиев Азер 1 0
Милетич Неманья 1 0
Саплинов Александр 1 0
Ботака-Иобома Эрвинг 1 0
Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соболев Александр Сергеевич 6 0
Кофрие Максимилиано 3 1
Бакаев Зелимхан 4 0
Жиго Самуэль 4 0
Рассказов Николай 4 0
Литвинов Руслан 2 1
Джикия Георгий 3 0
Умяров Наиль 3 0
Мозес Виктор 2 0
Хендрикс Йоррит 2 0
Зобнин Роман 2 0
Айртон Лукас 2 0
Мирзов Резиуан 1 0
Ларссон Джордан 1 0
Ломовицкий Александр 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
5
2 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
2
40%
31-45
3
27%
1
20%
46-60
3
27%
1
20%
61-75
3
27%
1
20%
76-90

Пропущено

10
12
7 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
3
25%
16-30
4
40%
2
17%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
4
33%
76-90

Забито

6
12
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 7
2
33%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
50%
2
17%
46-60
1
17%
2
17%
61-75
0
0%
4
33%
76-90

Пропущено

10
9
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
20%
1
11%
1-15
2
20%
3
33%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
1
11%
46-60
1
10%
2
22%
61-75
2
20%
2
22%
76-90

Забито

17
17
4 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 8
4 Не забивали 2
2
12%
1
6%
1-15
1
6%
3
18%
16-30
1
6%
2
12%
31-45
6
35%
3
18%
46-60
4
24%
3
18%
61-75
3
18%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

20
21
12 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
3
15%
1
5%
1-15
4
20%
6
29%
16-30
5
25%
2
10%
31-45
2
10%
4
19%
46-60
2
10%
2
10%
61-75
4
20%
6
29%
76-90

Результаты последних матчей

Уфа
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ростов - Уфа 2:2 ЦСКА Москва - Уфа 3:1 Арсенал Тула - Уфа 0:0 Уфа - Ахмат 1:0
Алания - Уфа 2:0 Уфа - Рубин 1:1 Краснодар - Уфа 1:1 Уфа - Урал 0:1 Спартак Москва - Уфа 2:0 Легион-Динамо - Уфа 1:1 Уфа - Химки 3:2 Сочи - Уфа 3:1 Уфа - Крылья Советов 1:2 Уфа - Зенит 1:1 Нижний Новгород - Уфа 1:2 Уфа - Локомотив Москва 1:1 Уфа - Динамо Москва 2:3 ЦСКА Москва - Уфа 1:0 Уфа - Виктория Пльзень 0:2 Уфа - Ботошани 2:1
Спартак Москва
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Спартак Москва - Наполи 2:1 Краснодар - Спартак Москва 2:1 Спартак Москва - Локомотив Москва 1:1 Лестер - Спартак Москва 1:1
Спартак Москва - Ростов 1:1 Зенит - Спартак Москва 7:1 Спартак Москва - Лестер 3:4 Спартак Москва - Динамо Москва 2:2 Ахмат - Спартак Москва 0:1 Наполи - Спартак Москва 2:3 Спартак Москва - Уфа 2:0 ЦСКА Москва - Спартак Москва 1:0 Спартак Москва - Легия 0:1 Спартак Москва - Химки 3:1 Спартак Москва - Сочи 1:2 Арсенал Тула - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Урал 1:0 Бенфика - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Нижний Новгород 1:2 Спартак Москва - Бенфика 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 16 11 3 2 41 - 17 36
2. Динамо Москва Заявка 16 10 2 4 30 - 19 32
3. Сочи Заявка 16 9 1 6 26 - 19 28
4. Локомотив Москва Заявка 15 6 7 2 21 - 15 25
5. Краснодар Заявка 16 7 4 5 27 - 17 25
6. ЦСКА Москва Заявка 16 7 3 6 18 - 16 24
7. Ахмат Заявка 16 8 0 8 19 - 21 24
8. Крылья Советов Заявка 16 7 3 6 20 - 17 24
9. Рубин Заявка 16 6 4 6 22 - 23 22
10. Спартак Москва Заявка 15 5 4 6 17 - 21 19
11. Ростов Заявка 16 4 5 7 27 - 29 17
12. Уфа Заявка 15 3 6 6 16 - 21 15
13. Нижний Новгород Заявка 16 4 3 9 16 - 29 15
14. Химки Заявка 16 2 8 6 14 - 25 14
15. Урал Заявка 16 2 7 7 7 - 17 13
16. Арсенал Тула Заявка 15 3 4 8 16 - 31 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 8 7 0 1 26 - 9 21
2. Динамо Москва Заявка 8 5 1 2 16 - 7 16
3. Сочи Заявка 7 5 0 2 16 - 7 15
4. Ахмат Заявка 8 5 0 3 11 - 8 15
5. Рубин Заявка 9 4 2 3 14 - 11 14
6. ЦСКА Москва Заявка 8 4 2 2 8 - 5 14
7. Локомотив Москва Заявка 7 4 1 2 12 - 8 13
8. Крылья Советов Заявка 7 4 1 2 12 - 6 13
9. Краснодар Заявка 7 4 1 2 11 - 6 13
10. Спартак Москва Заявка 8 3 3 2 12 - 9 12
11. Арсенал Тула Заявка 8 2 4 2 8 - 10 10
12. Уфа Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
13. Химки Заявка 8 1 6 1 9 - 9 9
14. Ростов Заявка 8 2 2 4 16 - 15 8
15. Урал Заявка 9 1 5 3 5 - 8 8
16. Нижний Новгород Заявка 8 1 1 6 7 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 8 5 1 2 14 - 12 16
2. Зенит Заявка 8 4 3 1 15 - 8 15
3. Сочи Заявка 9 4 1 4 10 - 12 13
4. Локомотив Москва Заявка 8 2 6 0 9 - 7 12
5. Краснодар Заявка 9 3 3 3 16 - 11 12
6. Крылья Советов Заявка 9 3 2 4 8 - 11 11
7. Нижний Новгород Заявка 8 3 2 3 9 - 14 11
8. ЦСКА Москва Заявка 8 3 1 4 10 - 11 10
9. Ахмат Заявка 8 3 0 5 8 - 13 9
10. Ростов Заявка 8 2 3 3 11 - 14 9
11. Рубин Заявка 7 2 2 3 8 - 12 8
12. Спартак Москва Заявка 7 2 1 4 5 - 12 7
13. Уфа Заявка 7 1 3 3 6 - 10 6
14. Урал Заявка 7 1 2 4 2 - 9 5
15. Химки Заявка 8 1 2 5 5 - 16 5
16. Арсенал Тула Заявка 7 1 0 6 8 - 21 3
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Уфа - Спартак Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 ноября 2021, осталось 32 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 175
    Уфа 7.4% (13)
    X 29.7% (52)
    Спартак Москва 62.9% (110)
    0
    выиграет Спартак Москва, со счетом 0:2
    Брать фору на Спартак минусовую не стоит,но Селихов всё же хорошо в последнее время тащит.А в пресс победу... Ещё
    Стивидор #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Уфа
    Ничья
    Спартак Москва
    3.34
    3.46
    2.35
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Уфа - Спартак Москва онлайн


    Прогнозы на матч Уфа - Спартак Москва

    Исход игры
    Уфа
    8.6% (16)
    Ничья
    29.4% (55)
    Спартак Москва
    62% (116)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.15% (55)
    Меньше
    59.85% (82)
    Обе команды забьют
    Да
    71.53% (98)
    Нет
    28.47% (39)
    Популярный счёт
    1:2 Спартак Москва
    24.1% (45)
    1:1 Ничья
    23% (43)
    0:1 Спартак Москва
    11.2% (21)
    0:2 Спартак Москва
    8% (15)
    2:1 Уфа
    3.2% (6)
    1:0 Уфа
    1.6% (3)
    1:3 Спартак Москва
    1.6% (3)
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