Россия: Премьер-лига 2021-2022
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Стадион: BetBoom Арена
История личных встреч
Уфа
Спартак Москва
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы
15 матчей
40%
26.7%
33.3%
6 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
33.3%
46.7%
20%
5 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
20%
60%
20%
3 победы 9 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Уфа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Агаларов Гамид
|13 (3)
|0.87
|Иванов Олег
|2 (2)
|0.13
|Камилов Владислав
|1
|0.07
|Йокич Боян
|0
|0
|Кротов Вячеслав
|0
|0
|Мрзляк Филип
|0
|0
|Журавлёв Юрий
|0
|0
|Голубев Артём
|0
|0
|Плиев Константин
|0
|0
|Касинтура Эгаш
|0
|0
Спартак Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Понсе Эсекель
|4
|0.27
|Соболев Александр Сергеевич
|3 (2)
|0.2
|Промес Куинси
|3
|0.2
|Зобнин Роман
|2
|0.13
|Джикия Георгий
|1
|0.07
|Жиго Самуэль
|1
|0.07
|Литвинов Руслан
|1
|0.07
|Умяров Наиль
|1
|0.07
|Айртон Лукас
|1
|0.07
|Бакаев Зелимхан
|0
|0
|Ломовицкий Александр
|0
|0
|Рассказов Николай
|0
|0
|Крал Алекс
|0
|0
Карточки
Уфа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фищенко Руслан
|3
|2
|Мрзляк Филип
|6
|0
|Камилов Владислав
|4
|0
|Касинтура Эгаш
|4
|0
|Агаларов Гамид
|3
|0
|Журавлёв Юрий
|1
|1
|Иванов Олег
|2
|0
|Кротов Вячеслав
|2
|0
|Голубев Артём
|2
|0
|Плиев Константин
|2
|0
|Урунов Остон
|2
|0
|Никитин Алексей
|1
|0
|Бауэр Мориц
|1
|0
|Алиев Азер
|1
|0
|Милетич Неманья
|1
|0
|Саплинов Александр
|1
|0
|Ботака-Иобома Эрвинг
|1
|0
Спартак Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соболев Александр Сергеевич
|6
|0
|Кофрие Максимилиано
|3
|1
|Бакаев Зелимхан
|4
|0
|Жиго Самуэль
|4
|0
|Рассказов Николай
|4
|0
|Литвинов Руслан
|2
|1
|Джикия Георгий
|3
|0
|Умяров Наиль
|3
|0
|Мозес Виктор
|2
|0
|Хендрикс Йоррит
|2
|0
|Зобнин Роман
|2
|0
|Айртон Лукас
|2
|0
|Мирзов Резиуан
|1
|0
|Ларссон Джордан
|1
|0
|Ломовицкий Александр
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
5
2 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
2
40%
31-45
3
27%
1
20%
46-60
3
27%
1
20%
61-75
3
27%
1
20%
76-90
Пропущено
10
12
7 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
3
25%
16-30
4
40%
2
17%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
4
33%
76-90
Забито
6
12
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 7
2
33%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
50%
2
17%
46-60
1
17%
2
17%
61-75
0
0%
4
33%
76-90
Пропущено
10
9
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
20%
1
11%
1-15
2
20%
3
33%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
1
11%
46-60
1
10%
2
22%
61-75
2
20%
2
22%
76-90
Забито
17
17
4 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 8
4 Не забивали 2
2
12%
1
6%
1-15
1
6%
3
18%
16-30
1
6%
2
12%
31-45
6
35%
3
18%
46-60
4
24%
3
18%
61-75
3
18%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
20
21
12 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
3
15%
1
5%
1-15
4
20%
6
29%
16-30
5
25%
2
10%
31-45
2
10%
4
19%
46-60
2
10%
2
10%
61-75
4
20%
6
29%
76-90
Результаты последних матчей
Уфа
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ростов - Уфа 2:2 ЦСКА Москва - Уфа 3:1 Арсенал Тула - Уфа 0:0 Уфа - Ахмат 1:0
Алания - Уфа 2:0 Уфа - Рубин 1:1 Краснодар - Уфа 1:1 Уфа - Урал 0:1 Спартак Москва - Уфа 2:0 Легион-Динамо - Уфа 1:1 Уфа - Химки 3:2 Сочи - Уфа 3:1 Уфа - Крылья Советов 1:2 Уфа - Зенит 1:1 Нижний Новгород - Уфа 1:2 Уфа - Локомотив Москва 1:1 Уфа - Динамо Москва 2:3 ЦСКА Москва - Уфа 1:0 Уфа - Виктория Пльзень 0:2 Уфа - Ботошани 2:1
Спартак Москва
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Спартак Москва - Наполи 2:1 Краснодар - Спартак Москва 2:1 Спартак Москва - Локомотив Москва 1:1 Лестер - Спартак Москва 1:1
Спартак Москва - Ростов 1:1 Зенит - Спартак Москва 7:1 Спартак Москва - Лестер 3:4 Спартак Москва - Динамо Москва 2:2 Ахмат - Спартак Москва 0:1 Наполи - Спартак Москва 2:3 Спартак Москва - Уфа 2:0 ЦСКА Москва - Спартак Москва 1:0 Спартак Москва - Легия 0:1 Спартак Москва - Химки 3:1 Спартак Москва - Сочи 1:2 Арсенал Тула - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Урал 1:0 Бенфика - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Нижний Новгород 1:2 Спартак Москва - Бенфика 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|39 - 17
|33
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|27 - 17
|29
|3.
|Сочи
|Заявка
|15
|9
|0
|6
|25 - 18
|27
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|21 - 15
|25
|5.
|Краснодар
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|24 - 14
|24
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|18 - 14
|24
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|20 - 17
|23
|8.
|Рубин
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|20 - 20
|22
|9.
|Ахмат
|Заявка
|15
|7
|0
|8
|17 - 21
|21
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 21
|19
|11.
|Ростов
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|27 - 27
|17
|12.
|Уфа
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|16 - 21
|15
|13.
|Нижний Новгород
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|16 - 29
|14
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|16 - 31
|13
|15.
|Химки
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|11 - 22
|13
|16.
|Урал
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|6 - 16
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|26 - 9
|21
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|16 - 7
|16
|3.
|Сочи
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|16 - 7
|15
|4.
|Рубин
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 8
|14
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 3
|14
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 8
|13
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 6
|13
|8.
|Краснодар
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 9
|12
|10.
|Ахмат
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 8
|12
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 10
|10
|12.
|Уфа
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|13.
|Ростов
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|16 - 15
|8
|14.
|Химки
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|6 - 6
|8
|15.
|Урал
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|4 - 7
|7
|16.
|Нижний Новгород
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 15
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 10
|13
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|8
|2
|6
|0
|9 - 7
|12
|3.
|Сочи
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|9 - 11
|12
|4.
|Зенит
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 8
|12
|5.
|Краснодар
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 8
|11
|6.
|Нижний Новгород
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 14
|11
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 11
|10
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 11
|10
|9.
|Ахмат
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|8 - 13
|9
|10.
|Ростов
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 12
|9
|11.
|Рубин
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|12.
|Спартак Москва
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 12
|7
|13.
|Уфа
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|14.
|Урал
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|2 - 9
|5
|15.
|Химки
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 16
|5
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|8 - 21
|3
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Уфа - Спартак Москва
Исход игры
Уфа
3.9% (2)
Ничья
25.5% (13)
Спартак Москва
70.6% (36)
Тотал 2.5
Больше
48% (24)
Меньше
52% (26)
Обе команды забьют
Да
74% (37)
Нет
26% (13)
Популярный счёт
1:2 Спартак Москва
37.3% (19)
1:1 Ничья
25.5% (13)
0:2 Спартак Москва
13.7% (7)
0:1 Спартак Москва
11.8% (6)
2:1 Уфа
3.9% (2)
1:3 Спартак Москва
3.9% (2)
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