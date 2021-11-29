Россия: Премьер-лига 2021-2022
2:0
Перерыв
Стадион: Арсенал (Тула)
1:0
17' ГолХлусевич Даниил
2:0
40' ГолМарков Евгений
44
Кангва
Кингс
10
Кангва
Эванс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
44 Кангва КингсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кангва ЭвансПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
50 Шамов ЕгорВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Божович Миодраг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Едвай ТинЗащитник
- Защитник
-
31 Рыбус МацейЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
60 Савин АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
74 Чёрный АртурЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гисдоль Маркус
Ход матча
17'
1:0
40'
2:0
История личных встреч
Арсенал Тула
Локомотив Москва
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
13 матчей
30.8%
7.7%
61.5%
4 победы 1 ничья 8 побед
Первый тайм
30.8%
61.5%
7.7%
4 победы 8 ничьих 1 победа
Второй тайм
30.8%
7.7%
61.5%
4 победы 1 ничья 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Арсенал Тула
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хлусевич Даниил
|4
|0.25
|Марков Евгений
|3
|0.19
|Чаушич Горан
|2
|0.13
|Луценко Евгений
|2
|0.13
|Давиташвили Зурико
|2
|0.13
|Кангва Кингс
|1
|0.06
|Степанов Данил
|1
|0.06
|Ткачёв Сергей
|1
|0.06
|Кангва Эванс
|1
|0.06
|Новосельцев Иван
|1
|0.06
|Смольников Игорь
|0
|0
|Пантелеев Владислав
|0
|0
|Суханов Артём Романович
|0
|0
Локомотив Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Смолов Фёдор
|7 (1)
|0.44
|Жемалетдинов Рифат
|5
|0.31
|Камано Франсуа
|2
|0.13
|Лисакович Виталий
|2
|0.13
|Керк Джирано
|1
|0.06
|Едвай Тин
|1
|0.06
|Марадишвили Константин
|1
|0.06
|Рыбус Мацей
|0
|0
|Куликов Даниил
|0
|0
|Бека Алексис
|0
|0
|Крыховяк Гжегож
|0
|0
|Миранчук Антон
|0
|0
|Мурило Серкейра
|0
|0
Карточки
Арсенал Тула
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марков Евгений
|4
|0
|Новосельцев Иван
|4
|0
|Смольников Игорь
|3
|0
|Кангва Кингс
|3
|0
|Радакович Урош
|3
|0
|Костадинов Георги
|3
|0
|Сокол Артём
|1
|1
|Коченков Антон
|2
|0
|Чаушич Горан
|2
|0
|Хлусевич Даниил
|2
|0
|Бьорнстрем Аксель
|2
|0
|Бурлак Тарас
|1
|0
|Камболов Руслан
|1
|0
|Луценко Евгений
|1
|0
|Беляев Максим
|1
|0
|Панченко Кирилл
|1
|0
|Ткачёв Сергей
|1
|0
|Гулиев Аяз
|1
|0
|Суханов Артём Романович
|1
|0
|Давиташвили Зурико
|1
|0
Локомотив Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баринов Дмитрий
|6
|2
|Кастро Пабло
|5
|0
|Едвай Тин
|3
|1
|Рыбус Мацей
|4
|0
|Камано Франсуа
|4
|0
|Куликов Даниил
|4
|0
|Бека Алексис
|4
|0
|Гилерме Маринато
|2
|1
|Марадишвили Константин
|3
|0
|Мурило Серкейра
|1
|1
|Зе Луиш Жозе
|2
|0
|Живоглядов Дмитрий
|2
|0
|Жемалетдинов Рифат
|2
|0
|Керк Джирано
|2
|0
|Лисакович Виталий
|1
|0
|Магкеев Станислав
|1
|0
|Чёрный Артур
|1
|0
|Петров Максим Вячеславович
|1
|0
|Анджорин Фаустино
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
8
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
3
38%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
2
25%
2
25%
61-75
2
25%
1
13%
76-90
Пропущено
10
8
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
3
30%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
20%
4
50%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
2
25%
61-75
3
30%
1
13%
76-90
Забито
8
12
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
1
13%
2
17%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
38%
5
42%
76-90
Пропущено
21
8
13 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
3
14%
0
0%
1-15
7
33%
1
13%
16-30
3
14%
2
25%
31-45
1
5%
1
13%
46-60
2
10%
1
13%
61-75
5
24%
3
38%
76-90
Забито
16
20
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 5
5 Не забивали 2
2
13%
2
10%
1-15
3
19%
3
15%
16-30
3
19%
3
15%
31-45
1
6%
3
15%
46-60
2
13%
3
15%
61-75
5
31%
6
30%
76-90
Пропущено
31
16
18 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
6
19%
0
0%
1-15
7
23%
2
13%
16-30
5
16%
6
38%
31-45
2
6%
1
6%
46-60
3
10%
3
19%
61-75
8
26%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Арсенал Тула
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Динамо Москва - Арсенал Тула 5:1 Арсенал Тула - Уфа 0:0 Арсенал Тула - Сочи 1:2 Велес Москва - Арсенал Тула 1:1
Ростов - Арсенал Тула 4:0 Арсенал Тула - Зенит 2:1 Химки - Арсенал Тула 2:2 Арсенал Тула - Химки 0:0 Урал - Арсенал Тула 2:0 Динамо Брянск - Арсенал Тула 1:6 Нижний Новгород - Арсенал Тула 2:3 Арсенал Тула - ЦСКА Москва 2:2 Ахмат - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Спартак Москва 1:1 Краснодар - Арсенал Тула 3:2 Арсенал Тула - Крылья Советов 2:1 Арсенал Тула - Рубин 0:3 Локомотив Москва - Арсенал Тула 3:1 Арсенал Тула - Виктория Пльзень 0:1 Арсенал Тула - Карабах 1:0
Локомотив Москва
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Локомотив Москва - Лацио 0:3 Локомотив Москва - Ахмат 1:2 Спартак Москва - Локомотив Москва 1:1 Галатасарай - Локомотив Москва 1:1
Нижний Новгород - Локомотив Москва 1:2 Локомотив Москва - Сочи 2:1 Локомотив Москва - Галатасарай 0:1 Рубин - Локомотив Москва 2:2 Локомотив Москва - Ростов 1:2 Лацио - Локомотив Москва 2:0 Химки - Локомотив Москва 0:0 Урал - Локомотив Москва 0:0 Локомотив Москва - Марсель 1:1 Локомотив Москва - Крылья Советов 2:0 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:2 Динамо Москва - Локомотив Москва 1:1 Локомотив Москва - Краснодар 2:1 Локомотив Москва - Зенит 1:1 Уфа - Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|41 - 17
|36
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|30 - 19
|32
|3.
|Сочи
|Заявка
|16
|9
|1
|6
|26 - 19
|28
|4.
|Локомотив Москва
|0:2 Заявка
|16
|6
|7
|3
|21 - 17
|25
|5.
|Краснодар
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|27 - 17
|25
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|18 - 16
|24
|7.
|Ахмат
|Заявка
|16
|8
|0
|8
|19 - 21
|24
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|20 - 17
|24
|9.
|Рубин
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|22 - 23
|22
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|18 - 22
|20
|11.
|Ростов
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|27 - 29
|17
|12.
|Арсенал Тула
|2:0 Заявка
|16
|4
|4
|8
|18 - 31
|16
|13.
|Уфа
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|17 - 22
|16
|14.
|Нижний Новгород
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|16 - 29
|15
|15.
|Химки
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|14 - 25
|14
|16.
|Урал
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|7 - 17
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|26 - 9
|21
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|16 - 7
|16
|3.
|Сочи
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|16 - 7
|15
|4.
|Ахмат
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|11 - 8
|15
|5.
|Рубин
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 11
|14
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 5
|14
|7.
|Арсенал Тула
|2:0 Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 10
|13
|8.
|Локомотив Москва
|0:2 Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 8
|13
|9.
|Крылья Советов
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 6
|13
|10.
|Краснодар
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|11.
|Спартак Москва
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 9
|12
|12.
|Уфа
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 12
|10
|13.
|Химки
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|9 - 9
|9
|14.
|Ростов
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|16 - 15
|8
|15.
|Урал
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|5 - 8
|8
|16.
|Нижний Новгород
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 12
|16
|2.
|Зенит
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 8
|15
|3.
|Сочи
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 12
|13
|4.
|Локомотив Москва
|0:2 Заявка
|9
|2
|6
|1
|9 - 9
|12
|5.
|Краснодар
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|16 - 11
|12
|6.
|Крылья Советов
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|7.
|Нижний Новгород
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 14
|11
|8.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 11
|10
|9.
|Ахмат
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|8 - 13
|9
|10.
|Ростов
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 14
|9
|11.
|Рубин
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|12.
|Спартак Москва
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 13
|8
|13.
|Уфа
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|14.
|Урал
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|2 - 9
|5
|15.
|Химки
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 16
|5
|16.
|Арсенал Тула
|2:0 Заявка
|7
|1
|0
|6
|8 - 21
|3
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Прогнозы на матч Арсенал Тула 2:0 Локомотив Москва
Исход игры
Арсенал Тула
10.2% (17)
Ничья
24.1% (40)
Локомотив Москва
65.7% (109)
Тотал 2.5
Больше
54.35% (75)
Меньше
45.65% (63)
Обе команды забьют
Да
77.54% (107)
Нет
22.46% (31)
Популярный счёт
1:2 Локомотив Москва
35.5% (59)
1:1 Ничья
19.3% (32)
0:1 Локомотив Москва
15.1% (25)
2:1 Арсенал Тула
7.2% (12)
0:2 Локомотив Москва
3% (5)
2:2 Ничья
1.2% (2)
1:3 Локомотив Москва
1.2% (2)
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