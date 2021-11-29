Бека ушёл от Степанова на правом фланге, но затем на помощь партнёру подоспел Эвангс Кангва и мяч отобрал, а затем выбил его подальше.

Виталий Лисакович исполнил очередной угловой, но снова ничего интересного "железнодорожники" создать не смогли - Антон Коченков вышел и мяч зафиксировал.

Свисток Владимира Москалёва завершает первый тайм, отправляя команды в раздевалки. Пока впереди "Арсенал" - 2:0.

43' После второго забитого гола "Арсенал" стал использовать высокий прессинг, да и более настроен на атакующую работу. "Локомотив" же продолжает больше владеть мячом, но без опасных моментов.

42' А теперь и гости исполнили угловой. С левого фланга навесил Лисакович, отправив мяч в сторону Мурило, которому не удалось выиграть воздух у Радаковича.

41' По центру прорвался Кингс Кангва и отдал налево на Евгения Маркова, ответная передача которого была перехвачена защитником "Локомотива".

40' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2-0!!! МАРКОВ!!! Братья Кангва разыграли корнер на левом фланге, после чего Кингс выполнил подачу на линию вратарской, откуда ударом головой мяч по перекладину отправил Евгений Марков.

39' Кингс Кангва выполнил подачу с угла поля с правого фланга - Мурило выиграл воздух и отправил мяч за лицевую линию, ещё один корнер для "Арсенала".

37' Радакович махнул мимо мяча на правом фланге, Лисакович оказался первым на подборе, вошёл в штрафную площадь и прострелил - после двойного рикошета круглый ушёл за лицевую линию, будет удар от ворот.

36' Тин Едвай остановил Аяза Гулиева на левом фланге, но не сумел сохранить мяч, выпустив его за боковую линию.

35' Кингс и Эванс решили разыграть братскую комбинацию на левом фланге, но успеха не добились, так как Бека вступил в отбор, мяч отобрал, а потом выбил его на чужую половину поля.

33' Смолов откликнулся на передачу из глубины поля, но двигался не к мячу, а от него, в итоге Сокол вмешался и завладел игровым снарядом.

32' Давно не видели мы Эванса Кангва, который решил исправиться, выполнив подачу с левого фланга, но получилось слишком высоко, и мяч отправился за лицевую линию.

31' Максим Петров завершил атаку ударом из-за пределов штрафной площадки, после которого мяч пролетел над перекладиной.

30' С правого фланга "Локомотив" исполнил угловой, с которым уверенно справились защитники "Арсенала", но подбор остался за гостями.

29' Смольников получил мяч на правом фланге и готовил длинную передачу к штрафной, но поскользнулся и выполнил слишком слабый пас, однако всё равно сумел найти партнёра, коим оказался Гулиев, решивший сыграть пяткой - на соперника.

28' Корнер в исполнении хозяев опасным не получился - "железнодорожники" сняли верх, после чего приступили к розыгрышу очередного позиционного наступления.

27' ОПАСНО! Хлусевич выполнил прострел в центр с правого фланга, Марков принимает мяч на линии штрафной, раскачивает соперника и пробивает в левый угол - Худяков справляется, переводя мяч за лицевую линию.

26' Кингс Кангва нарушил правила на левом фланге, врезавшись в Максима Ненахова - свисток судьи не заставил себя долго ждать.

25' Пока очень организованно действуют хозяева в обороне, да ещё и о контратаках не забывают, одну из которых уже воплотили в гол.

24' Петров находит Смолова на правом фланге, Фёдор выполняет прострел и находит ноги защитников "Арсенала", которые выносят игровой снаряд за боковую линию.

23' Максим Петров отобрал мяч у Степанова на правом фланге, а потом выполнил пас на Марадишвили, который не сумел проскочить сквозь защитников.

22' Виталий Лисакович выполнил подачу со штрафного с правого фланга, но слишком сильно поднял мяч, в результате чего предмет раздора отправился на левый фланг, а потом ушёл в аут.

20' На правом фланге "Арсенал" ввёл мяч в игру из аута, а затем дальний удар нанёс Евгений Марков, но получилось неточно - гораздо выше перекладины прошёл круглый.

19' Нет, всё в порядке, гол Даниила Хлусевича засчитан, и теперь "Локомотиву" нужно действовать ещё активнее. А передачу Кингса Кангва отмечаем, классно разобрался в эпизоде и увидел рывок Даниила.

18' Хотя радоваться "Арсеналу" рановато, так как удар Хлусевича проверяется. Есть подозрение, что у Даниила снова было положение "вне игры".

17' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-0!!! ХЛУСЕВИЧ!!! Кингс Кангва выполняет классный пас верхом на правый край штрафной, где избавляется от опеки Даниил Хлусевич, сближается с воротами и стреляет в левый угол.

16' Снова активен Фёдор Смолов в чужой штрафной. Сместился с левого края ближе к центру, исполнив несколько ложных замахов, а потом выстрелил гораздо выше цели.

15' Смолов добрался до штрафной площадки на левом фланге, а потом подсёк мяч, пытаясь выполнить заброс в центр, но Костадинов перехватил.

13' Лисакович исполнил корнер с левого фланга, отправив мяч на ближнюю штангу, но футболисты "Арсенала" справились, выбив игровой снаряд через центр.

12' Бека выполнил пас пяткой на правый край штрафной на Смолова, который проиграл борьбу Соколу, закрывшему мяч при помощи корпуса.

11' Преимущественно через правый фланг пробуют развивать свои наступления гости. Сейчас снова перешли центр поля правым краем, а потом встретились с сопротивлением и вынуждены были довести мяч до Худякова.

10' Максим Ненахов подключился к атаке правым флангом и выполнил прострел - хозяева отибились, но круглый снова отлетел к Максиму, который исполнил безадресный заброс в штрафную.

8' Хлусевич выходит на свидание с Худяковым и забивает, но судьи отменяют взятие ворот, так как Даниил попал в офсайд. Но также стоит отметить великолепную проникающую передачу Аяза Гулиева - по центру, разрезав защитную линию "Локомотива".

7' Лисакович совершил рейд по правому флангу, после чего выполнил пас в центр, к штрафной площадке, где Смолов мяч принял, убрал нескольких оппонентов, а потом выполнил слабую передачу, которую перехватил Эванс Кангва.

6' Кингс Кангва взялся за исполнение штрафного и решил нанести прямой удар, после которого мяч попал в защитника "Локомотива" и отскочил на левый фланг.

5' Максим Ненахов нарушил правила на правом фланге, около штрафной площадки, попав ногой в грудь Евгения Маркова.

4' Хлусевич прошёл по правому флангу и практически прорвался через всех защитников, но вовремя вмешался Едвай, выбив мяч за боковую линию.

3' Фёдор Смолов вошёл в штрафную площадь с левого фланга и долго принимал решение дальнейшего развития атаки, в итоге отдал мяч Бека, которого тут же накрыли хозяева.

2' Хозяева начали с центра поля и попробовали провести атаку правым флангом, но безуспешно, лишь аут смогли заработать.