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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Арсенал Тула
2:0
Перерыв

Стадион:
Локомотив Москва
1
Коченков
Антон
6
Смольников
Игорь
4
Радакович
Урош
3
Сокол
Артём
25
Степанов
Данил
70
Костадинов
Георги
44
Кангва
Кингс
82
Хлусевич
Даниил
9
Гулиев
Аяз
10
Кангва
Эванс
7
Марков
Евгений
53
Худяков
Даниил
24
Ненахов
Максим
16
Едвай
Тин
27
Мурило
Серкейра
31
Рыбус
Мацей
6
Баринов
Дмитрий
5
Марадишвили
Константин
8
Бека
Алексис
73
Петров
Максим
Вячеславович
9
Смолов
Фёдор
88
Лисакович
Виталий
Арсенал Тула
4-2-3-1
Локомотив Москва
4-1-2-3

История личных встреч

Арсенал Тула
Локомотив Москва

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

13 матчей

30.8%
7.7%
61.5%
4 победы 1 ничья 8 побед

Первый тайм

30.8%
61.5%
7.7%
4 победы 8 ничьих 1 победа

Второй тайм

30.8%
7.7%
61.5%
4 победы 1 ничья 8 побед

История матчей

ПЛ
3:1
ПЛ
0:3
ПЛ
1:0
ПЛ
4:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал Тула
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хлусевич Даниил 4 0.25
Марков Евгений 3 0.19
Чаушич Горан 2 0.13
Луценко Евгений 2 0.13
Давиташвили Зурико 2 0.13
Кангва Кингс 1 0.06
Степанов Данил 1 0.06
Ткачёв Сергей 1 0.06
Кангва Эванс 1 0.06
Новосельцев Иван 1 0.06
Смольников Игорь 0 0
Пантелеев Владислав 0 0
Суханов Артём Романович 0 0
Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Смолов Фёдор 7 (1) 0.44
Жемалетдинов Рифат 5 0.31
Камано Франсуа 2 0.13
Лисакович Виталий 2 0.13
Керк Джирано 1 0.06
Едвай Тин 1 0.06
Марадишвили Константин 1 0.06
Рыбус Мацей 0 0
Куликов Даниил 0 0
Бека Алексис 0 0
Крыховяк Гжегож 0 0
Миранчук Антон 0 0
Мурило Серкейра 0 0

Карточки

Арсенал Тула
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марков Евгений 4 0
Новосельцев Иван 4 0
Смольников Игорь 3 0
Кангва Кингс 3 0
Радакович Урош 3 0
Костадинов Георги 3 0
Сокол Артём 1 1
Коченков Антон 2 0
Чаушич Горан 2 0
Хлусевич Даниил 2 0
Бьорнстрем Аксель 2 0
Бурлак Тарас 1 0
Камболов Руслан 1 0
Луценко Евгений 1 0
Беляев Максим 1 0
Панченко Кирилл 1 0
Ткачёв Сергей 1 0
Гулиев Аяз 1 0
Суханов Артём Романович 1 0
Давиташвили Зурико 1 0
Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баринов Дмитрий 6 2
Кастро Пабло 5 0
Едвай Тин 3 1
Рыбус Мацей 4 0
Камано Франсуа 4 0
Куликов Даниил 4 0
Бека Алексис 4 0
Гилерме Маринато 2 1
Марадишвили Константин 3 0
Мурило Серкейра 1 1
Зе Луиш Жозе 2 0
Живоглядов Дмитрий 2 0
Жемалетдинов Рифат 2 0
Керк Джирано 2 0
Лисакович Виталий 1 0
Магкеев Станислав 1 0
Чёрный Артур 1 0
Петров Максим Вячеславович 1 0
Анджорин Фаустино 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
8
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
3
38%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
2
25%
2
25%
61-75
2
25%
1
13%
76-90

Пропущено

10
8
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
3
30%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
20%
4
50%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
2
25%
61-75
3
30%
1
13%
76-90

Забито

8
12
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
1
13%
2
17%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
38%
5
42%
76-90

Пропущено

21
8
13 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
3
14%
0
0%
1-15
7
33%
1
13%
16-30
3
14%
2
25%
31-45
1
5%
1
13%
46-60
2
10%
1
13%
61-75
5
24%
3
38%
76-90

Забито

16
20
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 5
5 Не забивали 2
2
13%
2
10%
1-15
3
19%
3
15%
16-30
3
19%
3
15%
31-45
1
6%
3
15%
46-60
2
13%
3
15%
61-75
5
31%
6
30%
76-90

Пропущено

31
16
18 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
6
19%
0
0%
1-15
7
23%
2
13%
16-30
5
16%
6
38%
31-45
2
6%
1
6%
46-60
3
10%
3
19%
61-75
8
26%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал Тула
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Динамо Москва - Арсенал Тула 5:1 Арсенал Тула - Уфа 0:0 Арсенал Тула - Сочи 1:2 Велес Москва - Арсенал Тула 1:1
Ростов - Арсенал Тула 4:0 Арсенал Тула - Зенит 2:1 Химки - Арсенал Тула 2:2 Арсенал Тула - Химки 0:0 Урал - Арсенал Тула 2:0 Динамо Брянск - Арсенал Тула 1:6 Нижний Новгород - Арсенал Тула 2:3 Арсенал Тула - ЦСКА Москва 2:2 Ахмат - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Спартак Москва 1:1 Краснодар - Арсенал Тула 3:2 Арсенал Тула - Крылья Советов 2:1 Арсенал Тула - Рубин 0:3 Локомотив Москва - Арсенал Тула 3:1 Арсенал Тула - Виктория Пльзень 0:1 Арсенал Тула - Карабах 1:0
Локомотив Москва
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Локомотив Москва - Лацио 0:3 Локомотив Москва - Ахмат 1:2 Спартак Москва - Локомотив Москва 1:1 Галатасарай - Локомотив Москва 1:1
Нижний Новгород - Локомотив Москва 1:2 Локомотив Москва - Сочи 2:1 Локомотив Москва - Галатасарай 0:1 Рубин - Локомотив Москва 2:2 Локомотив Москва - Ростов 1:2 Лацио - Локомотив Москва 2:0 Химки - Локомотив Москва 0:0 Урал - Локомотив Москва 0:0 Локомотив Москва - Марсель 1:1 Локомотив Москва - Крылья Советов 2:0 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:2 Динамо Москва - Локомотив Москва 1:1 Локомотив Москва - Краснодар 2:1 Локомотив Москва - Зенит 1:1 Уфа - Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 16 11 3 2 41 - 17 36
2. Динамо Москва Заявка 16 10 2 4 30 - 19 32
3. Сочи Заявка 16 9 1 6 26 - 19 28
4. Локомотив Москва 0:2 Заявка 16 6 7 3 21 - 17 25
5. Краснодар Заявка 16 7 4 5 27 - 17 25
6. ЦСКА Москва Заявка 16 7 3 6 18 - 16 24
7. Ахмат Заявка 16 8 0 8 19 - 21 24
8. Крылья Советов Заявка 16 7 3 6 20 - 17 24
9. Рубин Заявка 16 6 4 6 22 - 23 22
10. Спартак Москва Заявка 16 5 5 6 18 - 22 20
11. Ростов Заявка 16 4 5 7 27 - 29 17
12. Арсенал Тула 2:0 Заявка 16 4 4 8 18 - 31 16
13. Уфа Заявка 16 3 7 6 17 - 22 16
14. Нижний Новгород Заявка 16 4 3 9 16 - 29 15
15. Химки Заявка 16 2 8 6 14 - 25 14
16. Урал Заявка 16 2 7 7 7 - 17 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 8 7 0 1 26 - 9 21
2. Динамо Москва Заявка 8 5 1 2 16 - 7 16
3. Сочи Заявка 7 5 0 2 16 - 7 15
4. Ахмат Заявка 8 5 0 3 11 - 8 15
5. Рубин Заявка 9 4 2 3 14 - 11 14
6. ЦСКА Москва Заявка 8 4 2 2 8 - 5 14
7. Арсенал Тула 2:0 Заявка 9 3 4 2 10 - 10 13
8. Локомотив Москва 0:2 Заявка 7 4 1 2 12 - 8 13
9. Крылья Советов Заявка 7 4 1 2 12 - 6 13
10. Краснодар Заявка 7 4 1 2 11 - 6 13
11. Спартак Москва Заявка 8 3 3 2 12 - 9 12
12. Уфа Заявка 9 2 4 3 11 - 12 10
13. Химки Заявка 8 1 6 1 9 - 9 9
14. Ростов Заявка 8 2 2 4 16 - 15 8
15. Урал Заявка 9 1 5 3 5 - 8 8
16. Нижний Новгород Заявка 8 1 1 6 7 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 8 5 1 2 14 - 12 16
2. Зенит Заявка 8 4 3 1 15 - 8 15
3. Сочи Заявка 9 4 1 4 10 - 12 13
4. Локомотив Москва 0:2 Заявка 9 2 6 1 9 - 9 12
5. Краснодар Заявка 9 3 3 3 16 - 11 12
6. Крылья Советов Заявка 9 3 2 4 8 - 11 11
7. Нижний Новгород Заявка 8 3 2 3 9 - 14 11
8. ЦСКА Москва Заявка 8 3 1 4 10 - 11 10
9. Ахмат Заявка 8 3 0 5 8 - 13 9
10. Ростов Заявка 8 2 3 3 11 - 14 9
11. Рубин Заявка 7 2 2 3 8 - 12 8
12. Спартак Москва Заявка 8 2 2 4 6 - 13 8
13. Уфа Заявка 7 1 3 3 6 - 10 6
14. Урал Заявка 7 1 2 4 2 - 9 5
15. Химки Заявка 8 1 2 5 5 - 16 5
16. Арсенал Тула 2:0 Заявка 7 1 0 6 8 - 21 3
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  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Время второго тайма в Туле. 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Свисток Владимира Москалёва завершает первый тайм, отправляя команды в раздевалки. Пока впереди "Арсенал" - 2:0. 
  • Угловой
    45'
    Виталий Лисакович исполнил очередной угловой, но снова ничего интересного "железнодорожники" создать не смогли - Антон Коченков вышел и мяч зафиксировал. 
  • Дополнительное время
    45'
    +1 минута. 
  • 44'
    Бека ушёл от Степанова на правом фланге, но затем на помощь партнёру подоспел Эвангс Кангва и мяч отобрал, а затем выбил его подальше. 
  • 43'
    После второго забитого гола "Арсенал" стал использовать высокий прессинг, да и более настроен на атакующую работу. "Локомотив" же продолжает больше владеть мячом, но без опасных моментов. 
  • Угловой
    42'
    А теперь и гости исполнили угловой. С левого фланга навесил Лисакович, отправив мяч в сторону Мурило, которому не удалось выиграть воздух у Радаковича. 
  • 41'
    По центру прорвался Кингс Кангва и отдал налево на Евгения Маркова, ответная передача которого была перехвачена защитником "Локомотива". 
  • Описание гола
    40'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2-0!!! МАРКОВ!!! Братья Кангва разыграли корнер на левом фланге, после чего Кингс выполнил подачу на линию вратарской, откуда ударом головой мяч по перекладину отправил Евгений Марков. 
  • Угловой
    39'
    Кингс Кангва выполнил подачу с угла поля с правого фланга - Мурило выиграл воздух и отправил мяч за лицевую линию, ещё один корнер для "Арсенала". 
  • 37'
    Радакович махнул мимо мяча на правом фланге, Лисакович оказался первым на подборе, вошёл в штрафную площадь и прострелил - после двойного рикошета круглый ушёл за лицевую линию, будет удар от ворот. 
  • 36'
    Тин Едвай остановил Аяза Гулиева на левом фланге, но не сумел сохранить мяч, выпустив его за боковую линию. 
  • 35'
    Кингс и Эванс решили разыграть братскую комбинацию на левом фланге, но успеха не добились, так как Бека вступил в отбор, мяч отобрал, а потом выбил его на чужую половину поля. 
  • 33'
    Смолов откликнулся на передачу из глубины поля, но двигался не к мячу, а от него, в итоге Сокол вмешался и завладел игровым снарядом. 
  • 32'
    Давно не видели мы Эванса Кангва, который решил исправиться, выполнив подачу с левого фланга, но получилось слишком высоко, и мяч отправился за лицевую линию. 
  • 31'
    Максим Петров завершил атаку ударом из-за пределов штрафной площадки, после которого мяч пролетел над перекладиной. 
  • Угловой
    30'
    С правого фланга "Локомотив" исполнил угловой, с которым уверенно справились защитники "Арсенала", но подбор остался за гостями. 
  • 29'
    Смольников получил мяч на правом фланге и готовил длинную передачу к штрафной, но поскользнулся и выполнил слишком слабый пас, однако всё равно сумел найти партнёра, коим оказался Гулиев, решивший сыграть пяткой - на соперника. 
  • Угловой
    28'
    Корнер в исполнении хозяев опасным не получился - "железнодорожники" сняли верх, после чего приступили к розыгрышу очередного позиционного наступления. 
  • Опасный момент
    27'
    ОПАСНО! Хлусевич выполнил прострел в центр с правого фланга, Марков принимает мяч на линии штрафной, раскачивает соперника и пробивает в левый угол - Худяков справляется, переводя мяч за лицевую линию. 
  • Фол, нарушение
    26'
    Кингс Кангва нарушил правила на левом фланге, врезавшись в Максима Ненахова - свисток судьи не заставил себя долго ждать. 
  • 25'
    Пока очень организованно действуют хозяева в обороне, да ещё и о контратаках не забывают, одну из которых уже воплотили в гол. 
  • 24'
    Петров находит Смолова на правом фланге, Фёдор выполняет прострел и находит ноги защитников "Арсенала", которые выносят игровой снаряд за боковую линию. 
  • 23'
    Максим Петров отобрал мяч у Степанова на правом фланге, а потом выполнил пас на Марадишвили, который не сумел проскочить сквозь защитников. 
  • Фол, нарушение
    22'
    Виталий Лисакович выполнил подачу со штрафного с правого фланга, но слишком сильно поднял мяч, в результате чего предмет раздора отправился на левый фланг, а потом ушёл в аут. 
  • 20'
    На правом фланге "Арсенал" ввёл мяч в игру из аута, а затем дальний удар нанёс Евгений Марков, но получилось неточно - гораздо выше перекладины прошёл круглый. 
  • 19'
    Нет, всё в порядке, гол Даниила Хлусевича засчитан, и теперь "Локомотиву" нужно действовать ещё активнее. А передачу Кингса Кангва отмечаем, классно разобрался в эпизоде и увидел рывок Даниила. 
  • Видеоповтор
    18'
    Хотя радоваться "Арсеналу" рановато, так как удар Хлусевича проверяется. Есть подозрение, что у Даниила снова было положение "вне игры". 
  • Описание гола
    17'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-0!!! ХЛУСЕВИЧ!!! Кингс Кангва выполняет классный пас верхом на правый край штрафной, где избавляется от опеки Даниил Хлусевич, сближается с воротами и стреляет в левый угол. 
  • 16'
    Снова активен Фёдор Смолов в чужой штрафной. Сместился с левого края ближе к центру, исполнив несколько ложных замахов, а потом выстрелил гораздо выше цели. 
  • 15'
    Смолов добрался до штрафной площадки на левом фланге, а потом подсёк мяч, пытаясь выполнить заброс в центр, но Костадинов перехватил. 
  • Угловой
    13'
    Лисакович исполнил корнер с левого фланга, отправив мяч на ближнюю штангу, но футболисты "Арсенала" справились, выбив игровой снаряд через центр. 
  • 12'
    Бека выполнил пас пяткой на правый край штрафной на Смолова, который проиграл борьбу Соколу, закрывшему мяч при помощи корпуса. 
  • 11'
    Преимущественно через правый фланг пробуют развивать свои наступления гости. Сейчас снова перешли центр поля правым краем, а потом встретились с сопротивлением и вынуждены были довести мяч до Худякова. 
  • 10'
    Максим Ненахов подключился к атаке правым флангом и выполнил прострел - хозяева отибились, но круглый снова отлетел к Максиму, который исполнил безадресный заброс в штрафную. 
  • Офсайд
    8'
    Хлусевич выходит на свидание с Худяковым и забивает, но судьи отменяют взятие ворот, так как Даниил попал в офсайд. Но также стоит отметить великолепную проникающую передачу Аяза Гулиева - по центру, разрезав защитную линию "Локомотива". 
  • 7'
    Лисакович совершил рейд по правому флангу, после чего выполнил пас в центр, к штрафной площадке, где Смолов мяч принял, убрал нескольких оппонентов, а потом выполнил слабую передачу, которую перехватил Эванс Кангва. 
  • 6'
    Кингс Кангва взялся за исполнение штрафного и решил нанести прямой удар, после которого мяч попал в защитника "Локомотива" и отскочил на левый фланг. 
  • Фол, нарушение
    5'
    Максим Ненахов нарушил правила на правом фланге, около штрафной площадки, попав ногой в грудь Евгения Маркова. 
  • 4'
    Хлусевич прошёл по правому флангу и практически прорвался через всех защитников, но вовремя вмешался Едвай, выбив мяч за боковую линию. 
  • 3'
    Фёдор Смолов вошёл в штрафную площадь с левого фланга и долго принимал решение дальнейшего развития атаки, в итоге отдал мяч Бека, которого тут же накрыли хозяева. 
  • 2'
    Хозяева начали с центра поля и попробовали провести атаку правым флангом, но безуспешно, лишь аут смогли заработать. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Владимир Москалёв даёт свисток и поединок начинается! 
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  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Марков Евгений бьет в цель!
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Хлусевич Даниил бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Арсенал Тула 2:0 Локомотив Москва онлайн


Прогнозы на матч Арсенал Тула 2:0 Локомотив Москва

Исход игры
Арсенал Тула
10.2% (17)
Ничья
24.1% (40)
Локомотив Москва
65.7% (109)
Тотал 2.5
Больше
54.35% (75)
Меньше
45.65% (63)
Обе команды забьют
Да
77.54% (107)
Нет
22.46% (31)
Популярный счёт
1:2 Локомотив Москва
35.5% (59)
1:1 Ничья
19.3% (32)
0:1 Локомотив Москва
15.1% (25)
2:1 Арсенал Тула
7.2% (12)
0:2 Локомотив Москва
3% (5)
2:2 Ничья
1.2% (2)
1:3 Локомотив Москва
1.2% (2)
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