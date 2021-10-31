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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Арсенал Тула
 
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Стадион:
Локомотив Москва

История личных встреч

Арсенал Тула
Локомотив Москва

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

13 матчей

30.8%
7.7%
61.5%
4 победы 1 ничья 8 побед

Первый тайм

30.8%
61.5%
7.7%
4 победы 8 ничьих 1 победа

Второй тайм

30.8%
7.7%
61.5%
4 победы 1 ничья 8 побед

История матчей

ПЛ
3:1
ПЛ
0:3
ПЛ
1:0
ПЛ
4:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал Тула
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хлусевич Даниил 3 0.2
Марков Евгений 2 0.13
Чаушич Горан 2 0.13
Луценко Евгений 2 0.13
Давиташвили Зурико 2 0.13
Степанов Данил 1 0.07
Ткачёв Сергей 1 0.07
Кангва Кингс 1 0.07
Кангва Эванс 1 0.07
Новосельцев Иван 1 0.07
Смольников Игорь 0 0
Пантелеев Владислав 0 0
Суханов Артём Романович 0 0
Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Смолов Фёдор 7 (1) 0.47
Жемалетдинов Рифат 5 0.33
Камано Франсуа 2 0.13
Лисакович Виталий 2 0.13
Керк Джирано 1 0.07
Едвай Тин 1 0.07
Марадишвили Константин 1 0.07
Рыбус Мацей 0 0
Куликов Даниил 0 0
Бека Алексис 0 0
Крыховяк Гжегож 0 0
Миранчук Антон 0 0
Мурило Серкейра 0 0

Карточки

Арсенал Тула
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марков Евгений 4 0
Новосельцев Иван 4 0
Смольников Игорь 3 0
Кангва Кингс 3 0
Радакович Урош 3 0
Костадинов Георги 3 0
Сокол Артём 1 1
Коченков Антон 2 0
Чаушич Горан 2 0
Хлусевич Даниил 2 0
Бьорнстрем Аксель 2 0
Бурлак Тарас 1 0
Камболов Руслан 1 0
Луценко Евгений 1 0
Беляев Максим 1 0
Панченко Кирилл 1 0
Ткачёв Сергей 1 0
Гулиев Аяз 1 0
Суханов Артём Романович 1 0
Давиташвили Зурико 1 0
Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баринов Дмитрий 6 2
Кастро Пабло 5 0
Едвай Тин 3 1
Рыбус Мацей 4 0
Камано Франсуа 4 0
Куликов Даниил 4 0
Бека Алексис 4 0
Гилерме Маринато 2 1
Марадишвили Константин 3 0
Мурило Серкейра 1 1
Зе Луиш Жозе 2 0
Живоглядов Дмитрий 2 0
Жемалетдинов Рифат 2 0
Керк Джирано 2 0
Лисакович Виталий 1 0
Магкеев Станислав 1 0
Чёрный Артур 1 0
Петров Максим Вячеславович 1 0
Анджорин Фаустино 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
8
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
3
38%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
2
25%
2
25%
61-75
2
25%
1
13%
76-90

Пропущено

10
8
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
3
30%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
20%
4
50%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
2
25%
61-75
3
30%
1
13%
76-90

Забито

8
12
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
1
13%
2
17%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
38%
5
42%
76-90

Пропущено

21
8
13 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
3
14%
0
0%
1-15
7
33%
1
13%
16-30
3
14%
2
25%
31-45
1
5%
1
13%
46-60
2
10%
1
13%
61-75
5
24%
3
38%
76-90

Забито

16
20
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 5
5 Не забивали 2
2
13%
2
10%
1-15
3
19%
3
15%
16-30
3
19%
3
15%
31-45
1
6%
3
15%
46-60
2
13%
3
15%
61-75
5
31%
6
30%
76-90

Пропущено

31
16
18 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
6
19%
0
0%
1-15
7
23%
2
13%
16-30
5
16%
6
38%
31-45
2
6%
1
6%
46-60
3
10%
3
19%
61-75
8
26%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал Тула
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Динамо Москва - Арсенал Тула 5:1 Арсенал Тула - Уфа 0:0 Арсенал Тула - Сочи 1:2 Велес Москва - Арсенал Тула 1:1
Ростов - Арсенал Тула 4:0 Арсенал Тула - Зенит 2:1 Химки - Арсенал Тула 2:2 Арсенал Тула - Химки 0:0 Урал - Арсенал Тула 2:0 Динамо Брянск - Арсенал Тула 1:6 Нижний Новгород - Арсенал Тула 2:3 Арсенал Тула - ЦСКА Москва 2:2 Ахмат - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Спартак Москва 1:1 Краснодар - Арсенал Тула 3:2 Арсенал Тула - Крылья Советов 2:1 Арсенал Тула - Рубин 0:3 Локомотив Москва - Арсенал Тула 3:1 Арсенал Тула - Виктория Пльзень 0:1 Арсенал Тула - Карабах 1:0
Локомотив Москва
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Локомотив Москва - Лацио 0:3 Локомотив Москва - Ахмат 1:2 Спартак Москва - Локомотив Москва 1:1 Галатасарай - Локомотив Москва 1:1
Нижний Новгород - Локомотив Москва 1:2 Локомотив Москва - Сочи 2:1 Локомотив Москва - Галатасарай 0:1 Рубин - Локомотив Москва 2:2 Локомотив Москва - Ростов 1:2 Лацио - Локомотив Москва 2:0 Химки - Локомотив Москва 0:0 Урал - Локомотив Москва 0:0 Локомотив Москва - Марсель 1:1 Локомотив Москва - Крылья Советов 2:0 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:2 Динамо Москва - Локомотив Москва 1:1 Локомотив Москва - Краснодар 2:1 Локомотив Москва - Зенит 1:1 Уфа - Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 15 10 3 2 39 - 17 33
2. Динамо Москва Заявка 15 9 2 4 27 - 17 29
3. Сочи Заявка 15 9 0 6 25 - 18 27
4. Локомотив Москва Заявка 15 6 7 2 21 - 15 25
5. Краснодар Заявка 15 7 3 5 24 - 14 24
6. ЦСКА Москва Заявка 15 7 3 5 18 - 14 24
7. Крылья Советов Заявка 15 7 2 6 20 - 17 23
8. Рубин Заявка 15 6 4 5 20 - 20 22
9. Ахмат Заявка 15 7 0 8 17 - 21 21
10. Спартак Москва Заявка 15 5 4 6 17 - 21 19
11. Ростов Заявка 15 4 5 6 27 - 27 17
12. Уфа Заявка 15 3 6 6 16 - 21 15
13. Нижний Новгород Заявка 15 4 2 9 16 - 29 14
14. Арсенал Тула Заявка 15 3 4 8 16 - 31 13
15. Химки Заявка 15 2 7 6 11 - 22 13
16. Урал Заявка 15 2 6 7 6 - 16 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 8 7 0 1 26 - 9 21
2. Динамо Москва Заявка 8 5 1 2 16 - 7 16
3. Сочи Заявка 7 5 0 2 16 - 7 15
4. Рубин Заявка 8 4 2 2 12 - 8 14
5. ЦСКА Москва Заявка 7 4 2 1 8 - 3 14
6. Локомотив Москва Заявка 7 4 1 2 12 - 8 13
7. Крылья Советов Заявка 7 4 1 2 12 - 6 13
8. Краснодар Заявка 7 4 1 2 11 - 6 13
9. Спартак Москва Заявка 8 3 3 2 12 - 9 12
10. Ахмат Заявка 7 4 0 3 9 - 8 12
11. Арсенал Тула Заявка 8 2 4 2 8 - 10 10
12. Уфа Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
13. Ростов Заявка 8 2 2 4 16 - 15 8
14. Химки Заявка 7 1 5 1 6 - 6 8
15. Урал Заявка 8 1 4 3 4 - 7 7
16. Нижний Новгород Заявка 7 1 0 6 7 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 7 4 1 2 11 - 10 13
2. Локомотив Москва Заявка 8 2 6 0 9 - 7 12
3. Сочи Заявка 8 4 0 4 9 - 11 12
4. Зенит Заявка 7 3 3 1 13 - 8 12
5. Краснодар Заявка 8 3 2 3 13 - 8 11
6. Нижний Новгород Заявка 8 3 2 3 9 - 14 11
7. ЦСКА Москва Заявка 8 3 1 4 10 - 11 10
8. Крылья Советов Заявка 8 3 1 4 8 - 11 10
9. Ахмат Заявка 8 3 0 5 8 - 13 9
10. Ростов Заявка 7 2 3 2 11 - 12 9
11. Рубин Заявка 7 2 2 3 8 - 12 8
12. Спартак Москва Заявка 7 2 1 4 5 - 12 7
13. Уфа Заявка 7 1 3 3 6 - 10 6
14. Урал Заявка 7 1 2 4 2 - 9 5
15. Химки Заявка 8 1 2 5 5 - 16 5
16. Арсенал Тула Заявка 7 1 0 6 8 - 21 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал Тула - Локомотив Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 ноября 2021, осталось 2 дня 17 часов 45 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 53
    Арсенал Тула 7.5% (4)
    X 24.5% (13)
    Локомотив Москва 67.9% (36)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал Тула
    Ничья
    Локомотив Москва
    3.51
    3.72
    2.15
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Арсенал Тула - Локомотив Москва онлайн


    Прогнозы на матч Арсенал Тула - Локомотив Москва

    Исход игры
    Арсенал Тула
    7.7% (4)
    Ничья
    25% (13)
    Локомотив Москва
    67.3% (35)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.82% (30)
    Меньше
    41.18% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    84.31% (43)
    Нет
    15.69% (8)
    Популярный счёт
    1:2 Локомотив Москва
    48.1% (25)
    1:1 Ничья
    25% (13)
    0:1 Локомотив Москва
    11.5% (6)
    2:1 Арсенал Тула
    7.7% (4)
    0:2 Локомотив Москва
    3.8% (2)
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