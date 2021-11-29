Кипр: Первый дивизион 2021-2022
0:1
9' ГолДабо Багали
44' Желтая карточкаРоберж Валентин
1:1
51' ГолВарда Амр
53' Желтая карточкаКоль Исраэль
62' Желтая карточкаРисванис Спирос
64' Желтая карточкаДабо Багали
74' Вторая желтая карточкаРоберж Валентин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Калцас НикосНападающий
-
74 Варда АмрНападающий
- Запасные игроки
-
55 Цур АссафВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кецбая Темури
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Хаммас АминЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Коль ИсраэльПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Дабо БагалиНападающий
-
90 Штор ЛукаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Илиев ИлианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Цорнигер Александер
Ход матча
9'
0:1
44'
51'
1:1
53'
62'
64'
74'
История личных встреч
Анортосис
Аполлон
26 матчей
65.4%
34.6%
17 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
61.5%
42.3%
16 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.7%
38.5%
3.8%
15 побед 10 ничьих 0 побед
28 матчей
25%
75%
0 побед 7 ничьих 21 победа
Первый тайм
35.7%
64.3%
0 побед 10 ничьих 17 побед
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 6 ничьих 23 победы
54 матча
31.5%
29.6%
38.9%
17 побед 16 ничьих 21 победа
Первый тайм
29.6%
38.9%
31.5%
16 побед 21 ничья 17 побед
Второй тайм
27.8%
29.6%
42.6%
15 побед 16 ничьих 23 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Анортосис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Варда Амр
|4
|0.4
|Артиматас Костакис
|3
|0.3
|Христодулопулос Лазарос
|3 (2)
|0.3
|Калцас Никос
|2
|0.2
|Качарава Ника
|1
|0.1
Аполлон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Питтас Яннис
|5 (2)
|0.45
|Дабо Багали
|4
|0.36
|Жради Бассель
|3 (1)
|0.27
|Янга Рангело
|2
|0.18
|Илиев Илиан
|1
|0.09
|Албанис Христос
|1
|0.09
|Психас Петрос
|1
|0.09
|Штор Лука
|1
|0.09
|Хаммас Амин
|1 (1)
|0.09
Карточки
Анортосис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Делетич Милош
|2
|1
|Артиматас Костакис
|3
|0
|Рисванис Спирос
|3
|0
|Гушбауэр Йозеф
|2
|0
|Лафферти Кайл
|1
|0
|Араюури Паулус
|1
|0
|Авраам Андреас
|1
|0
|Попович Денис
|1
|0
|Рушиас Онисифорос
|1
|0
|Нинуа Ника
|1
|0
|Корреа Павлос
|1
|0
Аполлон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кателарис Фанос
|3
|0
|Роберж Валентин
|1
|1
|Жради Бассель
|2
|0
|Коль Исраэль
|2
|0
|Хаммас Амин
|2
|0
|Кириаку Хараламбос
|0
|1
|Сутчин-Джюм Арно
|1
|0
|Дабо Багали
|1
|0
|Алеесами Хайтам
|1
|0
|Йованович Александар II
|1
|0
|Питтас Яннис
|1
|0
|Панайоту Антреас
|1
|0
|Giorgios Malekkides
|1
|0
|Wellington XVI
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
5
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 7
1
14%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
1
20%
31-45
1
14%
2
40%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
20%
76-90
Пропущено
5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
7
14
5 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
4
29%
1-15
4
57%
1
7%
16-30
1
14%
1
7%
31-45
1
14%
1
7%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
1
14%
5
36%
76-90
Пропущено
9
9
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
11%
3
33%
1-15
3
33%
2
22%
16-30
2
22%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
2
22%
1
11%
76-90
Забито
14
19
9 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 7
1 Не забивали 1
1
7%
5
26%
1-15
4
29%
1
5%
16-30
4
29%
2
11%
31-45
2
14%
3
16%
46-60
1
7%
2
11%
61-75
2
14%
6
32%
76-90
Пропущено
14
11
9 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
2
14%
3
27%
1-15
4
29%
3
27%
16-30
3
21%
1
9%
31-45
1
7%
2
18%
46-60
1
7%
1
9%
61-75
3
21%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Анортосис
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Анортосис - Гент 1:0 Олимпиакос Никосия - Анортосис 3:2 Анортосис - Пафос 1:0 Флора Таллин - Анортосис 2:2
Омония - Анортосис 0:1 Анортосис - АЕК Ларнака 1:2 Анортосис - Флора Таллин 2:2 АЕЛ Лимаcсол - Анортосис 2:1 Анортосис - АПОЭЛ 2:1 Гент - Анортосис 2:0 Арис Лимассол - Анортосис 3:2 Анортосис - Этникос Ахна 2:1 Анортосис - Партизан 0:2 Докса Катокопия - Анортосис 2:0 Анортосис - Хапоэль Беэр-Шева 3:1 Хапоэль Беэр-Шева - Анортосис 0:0 Анортосис - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Анортосис 3:0 Омония - Анортосис 1:1 Анортосис - Олимпиакос Никосия 2:1
Аполлон
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Аполлон - ПАЕЕК 3:1 Аполлон - Докса Катокопия 3:0 Олимпиакос Никосия - Аполлон 0:2 Аполлон - Пафос 2:0
Омония - Аполлон 1:0 Аполлон - АЕК Ларнака 1:4 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 0:1 Аполлон - Олимпиас Лимпион 3:1 Аполлон - АПОЭЛ 2:1 Арис Лимассол - Аполлон 0:1 Аполлон - Этникос Ахна 4:2 Жилина - Аполлон 2:2 Аполлон - Жилина 1:3 Омония - Аполлон 1:1 Аполлон - Олимпиакос Никосия 2:2 Аполлон - АЕК Ларнака 3:1 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 1:2 Аполлон - Анортосис 1:1 Аполлон - Омония 1:0 Олимпиакос Никосия - Аполлон 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|11
|8
|1
|2
|20 - 10
|25
|2.
|АЕК Ларнака
|11
|7
|3
|1
|17 - 6
|24
|3.
|Арис Лимассол
|11
|6
|2
|3
|12 - 9
|20
|4.
|Олимпиакос Никосия
|11
|4
|3
|4
|9 - 10
|15
|5.
|Пафос
|11
|3
|5
|3
|13 - 11
|14
|6.
|АПОЭЛ
|10
|4
|2
|4
|11 - 12
|14
|7.
|Анортосис
|10
|4
|1
|5
|13 - 15
|13
|8.
|Омония
|9
|4
|1
|4
|10 - 7
|13
|9.
|АЕЛ Лимаcсол
|10
|3
|3
|4
|12 - 12
|12
|10.
|Докса Катокопия
|11
|2
|5
|4
|10 - 13
|11
|11.
|ПАЕЕК
|10
|2
|2
|6
|7 - 15
|8
|12.
|Этникос Ахна
|11
|1
|2
|8
|8 - 22
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|6
|5
|0
|1
|15 - 8
|15
|2.
|АЕК Ларнака
|6
|4
|2
|0
|8 - 2
|14
|3.
|Пафос
|6
|3
|3
|0
|12 - 3
|12
|4.
|Олимпиакос Никосия
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|5.
|Анортосис
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|6.
|Омония
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|7.
|АПОЭЛ
|4
|3
|0
|1
|6 - 2
|9
|8.
|Арис Лимассол
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|9.
|АЕЛ Лимаcсол
|5
|2
|0
|3
|6 - 5
|6
|10.
|Докса Катокопия
|5
|1
|3
|1
|5 - 4
|6
|11.
|ПАЕЕК
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|12.
|Этникос Ахна
|5
|1
|1
|3
|4 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Лимассол
|6
|4
|1
|1
|8 - 5
|13
|2.
|АЕК Ларнака
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|3.
|Аполлон
|5
|3
|1
|1
|5 - 2
|10
|4.
|АЕЛ Лимаcсол
|5
|1
|3
|1
|6 - 7
|6
|5.
|Олимпиакос Никосия
|5
|1
|2
|2
|2 - 3
|5
|6.
|АПОЭЛ
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|7.
|Докса Катокопия
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|8.
|Анортосис
|5
|1
|0
|4
|6 - 10
|3
|9.
|ПАЕЕК
|5
|1
|0
|4
|4 - 10
|3
|10.
|Омония
|4
|1
|0
|3
|3 - 4
|3
|11.
|Пафос
|5
|0
|2
|3
|1 - 8
|2
|12.
|Этникос Ахна
|6
|0
|1
|5
|4 - 12
|1