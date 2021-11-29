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Кипр: Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Анортосис
1:1
Конец матча
Аполлон
0'
0:1
9' Гол
Дабо Багали
44' Желтая карточка
Роберж Валентин
1:1
51' Гол
Варда Амр
53' Желтая карточка
Коль Исраэль
62' Желтая карточка
Рисванис Спирос
64' Желтая карточка
Дабо Багали
74' Вторая желтая карточка
Роберж Валентин
90'+8
Анортосис
Аполлон

История личных встреч

Анортосис
Аполлон

26 матчей

65.4%
34.6%
17 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

61.5%
42.3%
16 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.7%
38.5%
3.8%
15 побед 10 ничьих 0 побед

28 матчей

25%
75%
0 побед 7 ничьих 21 победа

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 10 ничьих 17 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 6 ничьих 23 победы

54 матча

31.5%
29.6%
38.9%
17 побед 16 ничьих 21 победа

Первый тайм

29.6%
38.9%
31.5%
16 побед 21 ничья 17 побед

Второй тайм

27.8%
29.6%
42.6%
15 побед 16 ничьих 23 победы

История матчей

ПД
1:1
ПД
2:2
ПД
3:2
ПД
1:3
ТМС
1:0
ПД
2:0
ПД
3:1
ПД
0:3
ПД
1:2
ПД
3:1
К
2:1
К
1:1
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
1:1
К
1:0
К
6:0
ПД
3:1
ПД
0:0
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
4:1
ПД
3:2
ПД
3:0
ПД
3:1
ПД
1:3
ПД
2:0
ПД
0:1
ПД
2:2
ПД
3:0
ПД
1:1
ПД
3:1
ТМС
0:5
ПД
0:0
ПД
0:2
ПД
2:0
К
1:2
К
1:1
ПД
1:2
ПД
1:2
ПД
0:0
ПД
2:0
ПД
2:0
К
2:3
К
3:1
ПД
1:1
ПД
2:1
К
3:1
К
2:1
ПД
1:2
К
4:1
К
1:0
ПД
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Анортосис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варда Амр 4 0.4
Артиматас Костакис 3 0.3
Христодулопулос Лазарос 3 (2) 0.3
Калцас Никос 2 0.2
Качарава Ника 1 0.1
Аполлон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Питтас Яннис 5 (2) 0.45
Дабо Багали 4 0.36
Жради Бассель 3 (1) 0.27
Янга Рангело 2 0.18
Илиев Илиан 1 0.09
Албанис Христос 1 0.09
Психас Петрос 1 0.09
Штор Лука 1 0.09
Хаммас Амин 1 (1) 0.09

Карточки

Анортосис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Делетич Милош 2 1
Артиматас Костакис 3 0
Рисванис Спирос 3 0
Гушбауэр Йозеф 2 0
Лафферти Кайл 1 0
Араюури Паулус 1 0
Авраам Андреас 1 0
Попович Денис 1 0
Рушиас Онисифорос 1 0
Нинуа Ника 1 0
Корреа Павлос 1 0
Аполлон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кателарис Фанос 3 0
Роберж Валентин 1 1
Жради Бассель 2 0
Коль Исраэль 2 0
Хаммас Амин 2 0
Кириаку Хараламбос 0 1
Сутчин-Джюм Арно 1 0
Дабо Багали 1 0
Алеесами Хайтам 1 0
Йованович Александар II 1 0
Питтас Яннис 1 0
Панайоту Антреас 1 0
Giorgios Malekkides 1 0
Wellington XVI 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
5
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 7
1
14%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
1
20%
31-45
1
14%
2
40%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
20%
76-90

Пропущено

5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

7
14
5 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
4
29%
1-15
4
57%
1
7%
16-30
1
14%
1
7%
31-45
1
14%
1
7%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
1
14%
5
36%
76-90

Пропущено

9
9
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
11%
3
33%
1-15
3
33%
2
22%
16-30
2
22%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
2
22%
1
11%
76-90

Забито

14
19
9 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 7
1 Не забивали 1
1
7%
5
26%
1-15
4
29%
1
5%
16-30
4
29%
2
11%
31-45
2
14%
3
16%
46-60
1
7%
2
11%
61-75
2
14%
6
32%
76-90

Пропущено

14
11
9 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
2
14%
3
27%
1-15
4
29%
3
27%
16-30
3
21%
1
9%
31-45
1
7%
2
18%
46-60
1
7%
1
9%
61-75
3
21%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Анортосис
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Анортосис - Гент 1:0 Олимпиакос Никосия - Анортосис 3:2 Анортосис - Пафос 1:0 Флора Таллин - Анортосис 2:2
Омония - Анортосис 0:1 Анортосис - АЕК Ларнака 1:2 Анортосис - Флора Таллин 2:2 АЕЛ Лимаcсол - Анортосис 2:1 Анортосис - АПОЭЛ 2:1 Гент - Анортосис 2:0 Арис Лимассол - Анортосис 3:2 Анортосис - Этникос Ахна 2:1 Анортосис - Партизан 0:2 Докса Катокопия - Анортосис 2:0 Анортосис - Хапоэль Беэр-Шева 3:1 Хапоэль Беэр-Шева - Анортосис 0:0 Анортосис - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Анортосис 3:0 Омония - Анортосис 1:1 Анортосис - Олимпиакос Никосия 2:1
Аполлон
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Аполлон - ПАЕЕК 3:1 Аполлон - Докса Катокопия 3:0 Олимпиакос Никосия - Аполлон 0:2 Аполлон - Пафос 2:0
Омония - Аполлон 1:0 Аполлон - АЕК Ларнака 1:4 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 0:1 Аполлон - Олимпиас Лимпион 3:1 Аполлон - АПОЭЛ 2:1 Арис Лимассол - Аполлон 0:1 Аполлон - Этникос Ахна 4:2 Жилина - Аполлон 2:2 Аполлон - Жилина 1:3 Омония - Аполлон 1:1 Аполлон - Олимпиакос Никосия 2:2 Аполлон - АЕК Ларнака 3:1 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 1:2 Аполлон - Анортосис 1:1 Аполлон - Омония 1:0 Олимпиакос Никосия - Аполлон 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 11 8 1 2 20 - 10 25
2. АЕК Ларнака 11 7 3 1 17 - 6 24
3. Арис Лимассол 11 6 2 3 12 - 9 20
4. Олимпиакос Никосия 11 4 3 4 9 - 10 15
5. Пафос 11 3 5 3 13 - 11 14
6. АПОЭЛ 10 4 2 4 11 - 12 14
7. Анортосис 10 4 1 5 13 - 15 13
8. Омония 9 4 1 4 10 - 7 13
9. АЕЛ Лимаcсол 10 3 3 4 12 - 12 12
10. Докса Катокопия 11 2 5 4 10 - 13 11
11. ПАЕЕК 10 2 2 6 7 - 15 8
12. Этникос Ахна 11 1 2 8 8 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 6 5 0 1 15 - 8 15
2. АЕК Ларнака 6 4 2 0 8 - 2 14
3. Пафос 6 3 3 0 12 - 3 12
4. Олимпиакос Никосия 6 3 1 2 7 - 7 10
5. Анортосис 5 3 1 1 7 - 5 10
6. Омония 5 3 1 1 7 - 3 10
7. АПОЭЛ 4 3 0 1 6 - 2 9
8. Арис Лимассол 5 2 1 2 4 - 4 7
9. АЕЛ Лимаcсол 5 2 0 3 6 - 5 6
10. Докса Катокопия 5 1 3 1 5 - 4 6
11. ПАЕЕК 5 1 2 2 3 - 5 5
12. Этникос Ахна 5 1 1 3 4 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Лимассол 6 4 1 1 8 - 5 13
2. АЕК Ларнака 5 3 1 1 9 - 4 10
3. Аполлон 5 3 1 1 5 - 2 10
4. АЕЛ Лимаcсол 5 1 3 1 6 - 7 6
5. Олимпиакос Никосия 5 1 2 2 2 - 3 5
6. АПОЭЛ 6 1 2 3 5 - 10 5
7. Докса Катокопия 6 1 2 3 5 - 9 5
8. Анортосис 5 1 0 4 6 - 10 3
9. ПАЕЕК 5 1 0 4 4 - 10 3
10. Омония 4 1 0 3 3 - 4 3
11. Пафос 5 0 2 3 1 - 8 2
12. Этникос Ахна 6 0 1 5 4 - 12 1
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Роберж Валентин получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Дабо Багали бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Анортосис 1:1 Аполлон онлайн


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