Швеция: Аллсвенскан 2021
2:0
Перерыв
Стадион: Студентернас
5' Желтая карточкаБерггрен Густав
1:0
11' ГолОртмарк Якоб
2:0
18' ГолЗейдан Мустафа
30
August
Ahlin
17
Штоль
Адам
12
Ортмарк
Якоб
- Основной состав
-
30 August AhlinВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Штоль АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Ортмарк ЯкобПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Daniel Baeckstroem
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Траоре БениПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Мааруф СамирПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Пер-Матиас Хогмо
Ход матча
11'
1:0
18'
2:0
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 4
-
52 Владение мячом, % 48
История личных встреч
Сириус
Хеккен
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы
12 матчей
8.3%
50%
41.7%
1 победа 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
8.3%
25%
66.7%
1 победа 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сириус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Куаку Кристиан III
|11 (1)
|0.38
|Ортмарк Якоб
|4
|0.14
|Силисуфай Эди
|3
|0.1
|Штоль Адам
|3
|0.1
|Зейдан Мустафа
|3
|0.1
|Хелльборг Адам
|3
|0.1
|Матисен Маркус
|2
|0.07
|Нетабай Нахом Гирмай
|2
|0.07
|Шабани Лаорент
|1
|0.03
|Карлссон Йохан
|1
|0.03
|Саид Мохаммед
|1
|0.03
|Булут Экин
|1
|0.03
|Видгрен Деннис
|0
|0
|Роше Джейми
|0
|0
|Ларсон Карл
|0
|0
|Бьорнстрем Аксель
|0
|0
Хеккен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Еремеефф Александер
|11 (5)
|0.38
|Валемарк Патрик
|9
|0.31
|Бенгтссон Лео
|6
|0.21
|Траоре Бени
|3
|0.1
|Экполо Годсвилл
|3
|0.1
|Хейнтс Тобиас
|3
|0.1
|Ирандуст Далехо
|2
|0.07
|Юссеф Али
|2
|0.07
|Берггрен Густав
|1
|0.03
|Ольссон Мартин
|1
|0.03
|Линдгрен Расмус
|1
|0.03
|Тойвио Йоона
|1
|0.03
|Туоминен Яссе
|1
|0.03
|Фрайберг Эрик
|0
|0
|Хаммар Юхан
|0
|0
|Kristoffer Lund Hansen
|0
|0
|Franklin Uchenna
|0
|0
Карточки
Сириус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хелльборг Адам
|11
|0
|Ортмарк Якоб
|8
|0
|Нетабай Нахом Гирмай
|6
|0
|Матисен Маркус
|5
|0
|Штоль Адам
|3
|0
|Бьоркстрем Тим
|2
|0
|Видгрен Деннис
|2
|0
|Сугита Юкия
|2
|0
|Роше Джейми
|2
|0
|Куаку Кристиан III
|2
|0
|Колли Джозеф
|2
|0
|Бьорнстрем Аксель
|2
|0
|Карлссон Йохан
|1
|0
|Саид Мохаммед
|1
|0
|Зейдан Мустафа
|1
|0
|Силисуфай Эди
|1
|0
|Шабани Лаорент
|1
|0
|August Ahlin
|1
|0
Хеккен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Берггрен Густав
|8
|0
|Хаммар Юхан
|6
|1
|Фальцетас Александр
|7
|0
|Фрайберг Эрик
|6
|0
|Бенгтссон Лео
|6
|0
|Карлссон Тобиас III
|5
|0
|Ольссон Мартин
|2
|1
|Линдгрен Расмус
|3
|0
|Абрахамссон Петер
|3
|0
|Экполо Годсвилл
|3
|0
|Валемарк Патрик
|3
|0
|Тойвио Йоона
|2
|0
|Еремеефф Александер
|2
|0
|Дальберг Понтус
|2
|0
|Хейнтс Тобиас
|2
|0
|Ирандуст Далехо
|2
|0
|Kristoffer Lund Hansen
|2
|0
|Сверриссон Оскар
|1
|0
|Траоре Бени
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
17
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 8
17 Не забивали 16
2
12%
3
18%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
3
18%
2
12%
31-45
3
18%
4
24%
46-60
3
18%
7
41%
61-75
4
24%
1
6%
76-90
Пропущено
20
22
9 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 13
2
10%
4
18%
1-15
5
25%
1
5%
16-30
2
10%
3
14%
31-45
3
15%
6
27%
46-60
2
10%
4
18%
61-75
6
30%
4
18%
76-90
Забито
16
28
4 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 6
18 Не забивали 15
2
13%
0
0%
1-15
1
6%
4
14%
16-30
1
6%
9
32%
31-45
5
31%
9
32%
46-60
3
19%
2
7%
61-75
4
25%
4
14%
76-90
Пропущено
30
21
16 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
5
17%
6
29%
1-15
8
27%
2
10%
16-30
3
10%
2
10%
31-45
6
20%
3
14%
46-60
2
7%
4
19%
61-75
6
20%
4
19%
76-90
Забито
33
45
11 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 27
10 Забивали первыми 14
7 Не забивали 3
4
12%
3
7%
1-15
3
9%
4
9%
16-30
4
12%
11
24%
31-45
8
24%
13
29%
46-60
6
18%
9
20%
61-75
8
24%
5
11%
76-90
Пропущено
50
43
25 В 1-м тайме 18
25 Во 2-м тайме 25
17 Пропускали первыми 13
24 Не пропускали 24
7
14%
10
23%
1-15
13
26%
3
7%
16-30
5
10%
5
12%
31-45
9
18%
9
21%
46-60
4
8%
8
19%
61-75
12
24%
8
19%
76-90
Результаты последних матчей
Сириус
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Сириус - Гётеборг 3:3 Мьельбю - Сириус 2:3 Сириус - Мальмё 2:3 Сириус - Хаммарбю 0:1
Эльфсборг - Сириус 3:0 Сириус - Варберг БоИС 2:1 Кальмар - Сириус 3:1 Хальмстад - Сириус 1:1 Сириус - Норрчёпинг 2:4 Дегерфорс - Сириус 1:2 Сириус - Эстерсунд 1:0 Сириус - Юргорден 1:0 Эребру - Сириус 1:1 Тебю - Сириус 2:3 Сириус - АИК 0:1 Варберг БоИС - Сириус 0:0 Сириус - Эребру 1:2 Сириус - Дегерфорс 2:0 Юргорден - Сириус 5:1 Мальмё - Сириус 4:0
Хеккен
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Мальмё - Хеккен 2:2 Хеккен - Дегерфорс 2:0 Хеккен - Кальмар 1:4 Эстерсунд - Хеккен 1:1
Хеккен - Хальмстад 2:3 Хеккен - Норрчёпинг 5:0 Эребру - Хеккен 1:2 Хеккен - Хаммарбю 1:1 Варберг БоИС - Хеккен 1:1 Хеккен - Мьельбю 0:0 Эльфсборг - Хеккен 4:2 Хеккен - Гётеборг 3:2 АИК - Хеккен 2:1 Утсиктенс - Хеккен 1:5 Дегерфорс - Хеккен 3:0 Хеккен - Эстерсунд 5:0 Юргорден - Хеккен 2:1 Хеккен - Абердин 2:0 Хеккен - Эльфсборг 1:1 Абердин - Хеккен 5:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|Заявка
|29
|17
|7
|5
|58 - 30
|58
|2.
|АИК
|1:1 Заявка
|29
|16
|6
|7
|38 - 22
|54
|3.
|Юргорден
|Заявка
|29
|16
|6
|7
|45 - 30
|54
|4.
|Эльфсборг
|1:1 Заявка
|29
|16
|5
|8
|47 - 30
|53
|5.
|Хаммарбю
|Заявка
|29
|14
|8
|7
|49 - 38
|50
|6.
|Кальмар
|Заявка
|29
|13
|8
|8
|38 - 34
|47
|7.
|Норрчёпинг
|Заявка
|29
|13
|5
|11
|44 - 39
|44
|8.
|Гётеборг
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|40 - 38
|38
|9.
|Сириус
|2:0 Заявка
|29
|10
|7
|12
|36 - 49
|37
|10.
|Варберг БоИС
|Заявка
|29
|9
|10
|10
|35 - 35
|37
|11.
|Хеккен
|0:2 Заявка
|29
|9
|9
|11
|46 - 44
|36
|12.
|Мьельбю
|0:0 Заявка
|29
|8
|11
|10
|31 - 27
|35
|13.
|Дегерфорс
|Заявка
|29
|9
|4
|16
|33 - 51
|31
|14.
|Хальмстад
|Заявка
|29
|6
|13
|10
|21 - 26
|31
|15.
|Эребру
|0:0 Заявка
|29
|4
|6
|19
|21 - 55
|18
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|29
|3
|5
|21
|24 - 58
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|1:1 Заявка
|14
|12
|2
|0
|25 - 6
|38
|2.
|Хаммарбю
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|30 - 16
|33
|3.
|Юргорден
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|30 - 18
|32
|4.
|Мальмё
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|31 - 16
|28
|5.
|Эльфсборг
|1:1 Заявка
|15
|8
|4
|3
|25 - 14
|28
|6.
|Норрчёпинг
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|27 - 15
|28
|7.
|Кальмар
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|18 - 15
|23
|8.
|Сириус
|2:0 Заявка
|15
|7
|2
|6
|20 - 19
|23
|9.
|Дегерфорс
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|23 - 22
|22
|10.
|Хеккен
|0:2 Заявка
|14
|6
|3
|5
|29 - 20
|21
|11.
|Гётеборг
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|23 - 17
|21
|12.
|Варберг БоИС
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|15 - 14
|20
|13.
|Мьельбю
|0:0 Заявка
|15
|5
|5
|5
|16 - 11
|20
|14.
|Хальмстад
|Заявка
|15
|3
|10
|2
|10 - 9
|19
|15.
|Эстерсунд
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|18 - 22
|11
|16.
|Эребру
|0:0 Заявка
|14
|2
|4
|8
|11 - 21
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|27 - 14
|30
|2.
|Эльфсборг
|1:1 Заявка
|14
|8
|1
|5
|22 - 16
|25
|3.
|Кальмар
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|20 - 19
|24
|4.
|Юргорден
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|15 - 12
|22
|5.
|Хаммарбю
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|19 - 22
|17
|6.
|Варберг БоИС
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|20 - 21
|17
|7.
|Гётеборг
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|17 - 21
|17
|8.
|Норрчёпинг
|Заявка
|15
|5
|1
|9
|17 - 24
|16
|9.
|АИК
|1:1 Заявка
|15
|4
|4
|7
|13 - 16
|16
|10.
|Хеккен
|0:2 Заявка
|15
|3
|6
|6
|17 - 24
|15
|11.
|Мьельбю
|0:0 Заявка
|14
|3
|6
|5
|15 - 16
|15
|12.
|Сириус
|2:0 Заявка
|14
|3
|5
|6
|16 - 30
|14
|13.
|Хальмстад
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 17
|12
|14.
|Дегерфорс
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|10 - 29
|9
|15.
|Эребру
|0:0 Заявка
|15
|2
|2
|11
|10 - 34
|8
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|15
|0
|3
|12
|6 - 36
|3