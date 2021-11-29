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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Сириус
3:0
Конец матча

Стадион:
Хеккен
0'
5' Желтая карточка
Берггрен Густав
1:0
11' Гол
Ортмарк Якоб
2:0
18' Гол
Зейдан Мустафа
90' Желтая карточка
Экполо Годсвилл
3:0
90' Пенальти
Нетабай Нахом Гирмай
90'+3
30
August
Ahlin
6
Матисен
Маркус
4
Колли
Джозеф
21
Видгрен
Деннис
17
Штоль
Адам
23
Зейдан
Мустафа
12
Ортмарк
Якоб
2
Хелльборг
Адам
18
Шабани
Лаорент
29
Силисуфай
Эди
9
Куаку
Кристиан
III
26
Абрахамссон
Петер
5
Экполо
Годсвилл
3
Хаммар
Юхан
22
Карлссон
Тобиас
III
25
Kristoffer
Lund
Hansen
16
Траоре
Бени
23
Валемарк
Патрик
17
Берггрен
Густав
7
Бенгтссон
Лео
9
Еремеефф
Александер
10
Туоминен
Яссе
Сириус
3-5-1-1
Хеккен
4-4-2

История личных встреч

Сириус
Хеккен

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы

12 матчей

8.3%
50%
41.7%
1 победа 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

8.3%
25%
66.7%
1 победа 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

А
1:2
А
1:1
А
2:2
А
4:1
А
3:4
А
2:1
А
0:0
ТМК
1:1
А
2:2
А
2:2
С
8:0
С
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Сириус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куаку Кристиан III 11 (1) 0.38
Ортмарк Якоб 4 0.14
Силисуфай Эди 3 0.1
Штоль Адам 3 0.1
Нетабай Нахом Гирмай 3 (1) 0.1
Зейдан Мустафа 3 0.1
Хелльборг Адам 3 0.1
Матисен Маркус 2 0.07
Шабани Лаорент 1 0.03
Карлссон Йохан 1 0.03
Саид Мохаммед 1 0.03
Булут Экин 1 0.03
Видгрен Деннис 0 0
Роше Джейми 0 0
Ларсон Карл 0 0
Бьорнстрем Аксель 0 0
Хеккен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Еремеефф Александер 11 (5) 0.38
Валемарк Патрик 9 0.31
Бенгтссон Лео 6 0.21
Траоре Бени 3 0.1
Экполо Годсвилл 3 0.1
Хейнтс Тобиас 3 0.1
Ирандуст Далехо 2 0.07
Юссеф Али 2 0.07
Берггрен Густав 1 0.03
Ольссон Мартин 1 0.03
Линдгрен Расмус 1 0.03
Тойвио Йоона 1 0.03
Туоминен Яссе 1 0.03
Фрайберг Эрик 0 0
Хаммар Юхан 0 0
Kristoffer Lund Hansen 0 0
Franklin Uchenna 0 0

Карточки

Сириус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хелльборг Адам 11 0
Ортмарк Якоб 8 0
Нетабай Нахом Гирмай 6 0
Матисен Маркус 5 0
Штоль Адам 3 0
Бьоркстрем Тим 2 0
Видгрен Деннис 2 0
Сугита Юкия 2 0
Роше Джейми 2 0
Куаку Кристиан III 2 0
Колли Джозеф 2 0
Бьорнстрем Аксель 2 0
Карлссон Йохан 1 0
Саид Мохаммед 1 0
Зейдан Мустафа 1 0
Силисуфай Эди 1 0
Шабани Лаорент 1 0
August Ahlin 1 0
Хеккен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берггрен Густав 8 0
Хаммар Юхан 6 1
Фальцетас Александр 7 0
Фрайберг Эрик 6 0
Бенгтссон Лео 6 0
Карлссон Тобиас III 5 0
Экполо Годсвилл 4 0
Ольссон Мартин 2 1
Линдгрен Расмус 3 0
Абрахамссон Петер 3 0
Валемарк Патрик 3 0
Тойвио Йоона 2 0
Еремеефф Александер 2 0
Дальберг Понтус 2 0
Хейнтс Тобиас 2 0
Ирандуст Далехо 2 0
Kristoffer Lund Hansen 2 0
Сверриссон Оскар 1 0
Траоре Бени 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
17
9 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 8
17 Не забивали 17
3
15%
3
18%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
3
15%
2
12%
31-45
3
15%
4
24%
46-60
3
15%
7
41%
61-75
5
25%
1
6%
76-90

Пропущено

20
25
9 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 14
2
10%
5
20%
1-15
5
25%
2
8%
16-30
2
10%
3
12%
31-45
3
15%
6
24%
46-60
2
10%
4
16%
61-75
6
30%
5
20%
76-90

Забито

16
28
4 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 6
19 Не забивали 16
2
13%
0
0%
1-15
1
6%
4
14%
16-30
1
6%
9
32%
31-45
5
31%
9
32%
46-60
3
19%
2
7%
61-75
4
25%
4
14%
76-90

Пропущено

30
21
16 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
5
17%
6
29%
1-15
8
27%
2
10%
16-30
3
10%
2
10%
31-45
6
20%
3
14%
46-60
2
7%
4
19%
61-75
6
20%
4
19%
76-90

Забито

36
45
13 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 27
11 Забивали первыми 14
7 Не забивали 4
5
14%
3
7%
1-15
4
11%
4
9%
16-30
4
11%
11
24%
31-45
8
22%
13
29%
46-60
6
17%
9
20%
61-75
9
25%
5
11%
76-90

Пропущено

50
46
25 В 1-м тайме 20
25 Во 2-м тайме 26
17 Пропускали первыми 14
24 Не пропускали 25
7
14%
11
24%
1-15
13
26%
4
9%
16-30
5
10%
5
11%
31-45
9
18%
9
20%
46-60
4
8%
8
17%
61-75
12
24%
9
20%
76-90

Результаты последних матчей

Сириус
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Сириус - Гётеборг 3:3 Мьельбю - Сириус 2:3 Сириус - Мальмё 2:3 Сириус - Хаммарбю 0:1
Эльфсборг - Сириус 3:0 Сириус - Варберг БоИС 2:1 Кальмар - Сириус 3:1 Хальмстад - Сириус 1:1 Сириус - Норрчёпинг 2:4 Дегерфорс - Сириус 1:2 Сириус - Эстерсунд 1:0 Сириус - Юргорден 1:0 Эребру - Сириус 1:1 Тебю - Сириус 2:3 Сириус - АИК 0:1 Варберг БоИС - Сириус 0:0 Сириус - Эребру 1:2 Сириус - Дегерфорс 2:0 Юргорден - Сириус 5:1 Мальмё - Сириус 4:0
Хеккен
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Мальмё - Хеккен 2:2 Хеккен - Дегерфорс 2:0 Хеккен - Кальмар 1:4 Эстерсунд - Хеккен 1:1
Хеккен - Хальмстад 2:3 Хеккен - Норрчёпинг 5:0 Эребру - Хеккен 1:2 Хеккен - Хаммарбю 1:1 Варберг БоИС - Хеккен 1:1 Хеккен - Мьельбю 0:0 Эльфсборг - Хеккен 4:2 Хеккен - Гётеборг 3:2 АИК - Хеккен 2:1 Утсиктенс - Хеккен 1:5 Дегерфорс - Хеккен 3:0 Хеккен - Эстерсунд 5:0 Юргорден - Хеккен 2:1 Хеккен - Абердин 2:0 Хеккен - Эльфсборг 1:1 Абердин - Хеккен 5:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё Заявка 29 17 7 5 58 - 30 58
2. АИК Заявка 29 17 5 7 41 - 23 56
3. Юргорден Заявка 29 16 6 7 45 - 30 54
4. Эльфсборг Заявка 29 16 4 9 48 - 33 52
5. Хаммарбю Заявка 29 14 8 7 49 - 38 50
6. Кальмар Заявка 29 13 8 8 38 - 34 47
7. Норрчёпинг Заявка 29 13 5 11 44 - 39 44
8. Гётеборг Заявка 29 10 8 11 40 - 38 38
9. Сириус Заявка 29 10 7 12 37 - 49 37
10. Варберг БоИС Заявка 29 9 10 10 35 - 35 37
11. Хеккен Заявка 29 9 9 11 46 - 45 36
12. Мьельбю Заявка 29 8 11 10 31 - 27 35
13. Дегерфорс Заявка 29 9 4 16 33 - 51 31
14. Хальмстад Заявка 29 6 13 10 21 - 26 31
15. Эребру Заявка 29 4 6 19 21 - 55 18
16. Эстерсунд Заявка 29 3 5 21 24 - 58 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 14 12 2 0 25 - 6 38
2. Хаммарбю Заявка 14 10 3 1 30 - 16 33
3. Юргорден Заявка 15 10 2 3 30 - 18 32
4. Норрчёпинг Заявка 14 8 4 2 27 - 15 28
5. Мальмё Заявка 14 8 4 2 31 - 16 28
6. Эльфсборг Заявка 15 8 3 4 26 - 17 27
7. Кальмар Заявка 15 6 5 4 18 - 15 23
8. Сириус Заявка 15 7 2 6 21 - 19 23
9. Дегерфорс Заявка 15 7 1 7 23 - 22 22
10. Хеккен Заявка 14 6 3 5 29 - 20 21
11. Гётеборг Заявка 15 6 3 6 23 - 17 21
12. Варберг БоИС Заявка 14 5 5 4 15 - 14 20
13. Мьельбю Заявка 15 5 5 5 16 - 11 20
14. Хальмстад Заявка 15 3 10 2 10 - 9 19
15. Эстерсунд Заявка 14 3 2 9 18 - 22 11
16. Эребру Заявка 14 2 4 8 11 - 21 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё Заявка 15 9 3 3 27 - 14 30
2. Эльфсборг Заявка 14 8 1 5 22 - 16 25
3. Кальмар Заявка 14 7 3 4 20 - 19 24
4. Юргорден Заявка 14 6 4 4 15 - 12 22
5. АИК Заявка 15 5 3 7 16 - 17 18
6. Хаммарбю Заявка 15 4 5 6 19 - 22 17
7. Варберг БоИС Заявка 15 4 5 6 20 - 21 17
8. Гётеборг Заявка 14 4 5 5 17 - 21 17
9. Норрчёпинг Заявка 15 5 1 9 17 - 24 16
10. Хеккен Заявка 15 3 6 6 17 - 25 15
11. Мьельбю Заявка 14 3 6 5 15 - 16 15
12. Сириус Заявка 14 3 5 6 16 - 30 14
13. Хальмстад Заявка 14 3 3 8 11 - 17 12
14. Дегерфорс Заявка 14 2 3 9 10 - 29 9
15. Эребру Заявка 15 2 2 11 10 - 34 8
16. Эстерсунд Заявка 15 0 3 12 6 - 36 3
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Зейдан Мустафа бьет в цель!
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Ортмарк Якоб бьет в цель!
  • Желтая карточка
    5'
    Берггрен Густав получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Сириус 3:0 Хеккен онлайн


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