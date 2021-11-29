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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Эльфсборг
1:1
Первый тайм: 41'

Стадион:
АИК
0'
1:0
12' Гол
Альм Расмус
1:1
27' Гол
Бауи Набиль
41'
31
Роннинг
Тим
24
Ларссон
Йохан
4
Маквей
Кристофер
5
Мауду
29
Занден
Оливер
10
Ольссон
Симон
7
Хольст
Фредерик
6
Рёмер
Андре
21
Альм
Расмус
17
Фрик
Пер
19
Оккельс
Йеппе
15
Нордфельдт
Кристоффер
33
Люстиг
Микаэль
5
Милошевич
Александер
4
Папаяннопулос
Сотирис
25
Оума
Эрик
20
Zachary
Elbouzedi
22
Рогич
Филип
8
Хуссейн
Билаль
34
Ринг
Эрик
10
Бауи
Набиль
9
Стефанелли
Николас
Эльфсборг
4-3-3
АИК
4-4-2

Ход матча

12'
Альм Расмус
(Ольссон Симон)
1:0
27'
1:1
Бауи Набиль
(Zachary Elbouzedi)
31'
Лагербильке Густав
Ларссон Йохан
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 5
  • 45 Владение мячом, % 55

История личных встреч

Эльфсборг
АИК

15 матчей

46.7%
53.3%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
46.7%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
46.7%
13.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед

15 матчей

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 11 побед

30 матчей

23.3%
33.3%
43.4%
7 побед 10 ничьих 13 побед

Первый тайм

30%
40%
30%
9 побед 12 ничьих 9 побед

Второй тайм

20%
43.3%
36.7%
6 побед 13 ничьих 11 побед

История матчей

А
1:0
ТМК
0:2
ТМК
1:0
А
2:2
А
1:2
А
1:1
А
3:0
А
1:0
А
0:0
А
5:2
А
1:2
А
2:2
А
2:1
А
4:2
А
3:2
А
1:1
А
2:1
ТМС
2:1
А
2:1
А
2:2
А
1:1
А
1:0
А
0:1
А
2:2
А
2:0
А
4:0
А
0:0
А
0:0
А
0:2
А
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Эльфсборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фрик Пер 7 0.24
Оккельс Йеппе 7 0.24
Ндионе Мароки 5 (1) 0.17
Альм Расмус 5 0.17
Бернхардссон Александер 4 0.14
Ларссон Йохан 3 0.1
Вяйсянен Лео 3 0.1
Гудьонсен Свейнн 3 0.1
Ольссон Симон 2 0.07
Ондрейка Якоб 2 0.07
Хольст Фредерик 1 0.03
Гояни Роберт 1 0.03
Рёмер Андре 1 (1) 0.03
Мауду 1 0.03
Холмен Самуэль 1 (1) 0.03
Странд Симон 0 0
Касем Ахмед 0 0
АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бауи Набиль 9 0.31
Стефанелли Николас 8 0.28
Ларссон Себастьян 3 (1) 0.1
Милошевич Александер 3 0.1
Радулович Боян 3 0.1
Гойтом Хенок 2 0.07
Оума Эрик 1 0.03
Юлятупа Саку 1 0.03
Zachary Elbouzedi 1 0.03
Страннегорд Том 1 0.03
Папаяннопулос Сотирис 1 0.03
Рогич Филип 1 0.03
Хуссейн Билаль 1 0.03
Ринг Эрик 0 0
Люстиг Микаэль 0 0

Карточки

Эльфсборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рёмер Андре 9 0
Хольст Фредерик 6 1
Фрик Пер 7 0
Странд Симон 5 1
Холмен Самуэль 5 0
Роннинг Тим 3 1
Ларссон Йохан 4 0
Ндионе Мароки 4 0
Альм Расмус 3 0
Вяйсянен Лео 3 0
Маквей Кристофер 3 0
Мауду 1 1
Гояни Роберт 2 0
Бернхардссон Александер 2 0
Гудьонсен Свейнн 0 1
Ольссон Симон 1 0
Оккельс Йеппе 1 0
Окуму Джозеф 1 0
Emmanuel Boateng2 1 0
Седерберг Ноа 1 0
Занден Оливер 1 0
АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ларссон Себастьян 12 0
Милошевич Александер 5 0
Папаяннопулос Сотирис 4 0
Оума Эрик 4 0
Люстиг Микаэль 3 0
Стефанелли Николас 1 1
Бауи Набиль 2 0
Яношевич Будимир 2 0
Юлятупа Саку 2 0
Хуссейн Билаль 2 0
Zachary Elbouzedi 2 0
Нордфельдт Кристоффер 1 0
Карлссон Пер 1 0
Рогич Филип 1 0
Офори Эбенезер 1 0
Сильва Стефан 1 0
Радулович Боян 1 0
Каль Эрик 1 0
Страннегорд Том 1 0
Ринг Эрик 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
12
14 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 4
16 Не забивали 20
7
29%
29%
2
17%
1-15
2
8%
1
8%
16-30
5
21%
0
0%
31-45
3
13%
1
8%
46-60
3
13%
3
25%
61-75
4
17%
5
42%
76-90

Пропущено

13
15
3 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 11
2
15%
2
13%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
1
8%
2
13%
31-45
3
23%
3
20%
46-60
1
8%
3
20%
61-75
6
46%
2
13%
76-90

Забито

22
23
11 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 12
16 Не забивали 15
6
27%
4
17%
1-15
4
18%
4
17%
16-30
1
5%
5
22%
31-45
2
9%
3
13%
46-60
4
18%
3
13%
61-75
5
23%
4
17%
76-90

Пропущено

16
8
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
1
6%
0
0%
1-15
3
19%
4
50%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
3
38%
61-75
6
38%
1
13%
76-90

Забито

46
35
25 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 19
21 Забивали первыми 16
4 Не забивали 7
13
28%
6
17%
1-15
6
13%
5
14%
16-30
6
13%
5
14%
31-45
5
11%
4
11%
46-60
7
15%
6
17%
61-75
9
20%
9
26%
76-90

Пропущено

29
23
9 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 17
3
10%
2
9%
1-15
3
10%
7
30%
16-30
3
10%
2
9%
31-45
5
17%
3
13%
46-60
3
10%
6
26%
61-75
12
41%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Эльфсборг
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Хальмстад - Эльфсборг 0:1 Эльфсборг - Варберг БоИС 0:0 Норрчёпинг - Эльфсборг 3:2 Дегерфорс - Эльфсборг 1:2
Эльфсборг - Сириус 3:0 Юргорден - Эльфсборг 0:3 Интер Стокгольм - Эльфсборг 0:3 Эльфсборг - Гётеборг 1:0 Мьельбю - Эльфсборг 4:0 Эльфсборг - Мальмё 0:1 Эстерсунд - Эльфсборг 3:1 Эльфсборг - Хеккен 4:2 Кальмар - Эльфсборг 0:3 Эльфсборг - Фейеноорд 3:1 Эльфсборг - Хаммарбю 2:2 Фейеноорд - Эльфсборг 5:0 Хаммарбю - Эльфсборг 0:2 Вележ - Эльфсборг 1:4 Эльфсборг - Дегерфорс 3:0 Эльфсборг - Вележ 1:1
АИК
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Варберг БоИС - АИК 0:1 АИК - Эстерсунд 3:0 Хальмстад - АИК 1:0 Мальмё - АИК 1:0
АИК - Норрчёпинг 1:0 Хаммарбю - АИК 1:0 АИК - Йёнчёпинг 1:3 АИК - Юргорден 1:0 Дегерфорс - АИК 2:1 Кальмар - АИК 1:1 АИК - Гётеборг 3:1 Мьельбю - АИК 0:0 АИК - Эребру 2:0 АИК - Хеккен 2:1 Raagsveds IF - АИК 0:5 Сириус - АИК 0:1 Юргорден - АИК 1:4 АИК - Хальмстад 1:0 Эребру - АИК 1:1 АИК - Кальмар 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё Заявка 29 17 7 5 58 - 30 58
2. АИК 1:1 Заявка 29 16 6 7 38 - 22 54
3. Юргорден Заявка 29 16 6 7 45 - 30 54
4. Эльфсборг 1:1 Заявка 29 16 5 8 47 - 30 53
5. Хаммарбю Заявка 29 14 8 7 49 - 38 50
6. Кальмар Заявка 29 13 8 8 38 - 34 47
7. Норрчёпинг Заявка 29 13 5 11 44 - 39 44
8. Гётеборг Заявка 29 10 8 11 40 - 38 38
9. Сириус 2:0 Заявка 29 10 7 12 36 - 49 37
10. Варберг БоИС Заявка 29 9 10 10 35 - 35 37
11. Хеккен 0:2 Заявка 29 9 9 11 46 - 44 36
12. Мьельбю 0:0 Заявка 29 8 11 10 31 - 27 35
13. Дегерфорс Заявка 29 9 4 16 33 - 51 31
14. Хальмстад Заявка 29 6 13 10 21 - 26 31
15. Эребру 0:0 Заявка 29 4 6 19 21 - 55 18
16. Эстерсунд Заявка 29 3 5 21 24 - 58 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК 1:1 Заявка 14 12 2 0 25 - 6 38
2. Хаммарбю Заявка 14 10 3 1 30 - 16 33
3. Юргорден Заявка 15 10 2 3 30 - 18 32
4. Мальмё Заявка 14 8 4 2 31 - 16 28
5. Эльфсборг 1:1 Заявка 15 8 4 3 25 - 14 28
6. Норрчёпинг Заявка 14 8 4 2 27 - 15 28
7. Кальмар Заявка 15 6 5 4 18 - 15 23
8. Сириус 2:0 Заявка 15 7 2 6 20 - 19 23
9. Дегерфорс Заявка 15 7 1 7 23 - 22 22
10. Хеккен 0:2 Заявка 14 6 3 5 29 - 20 21
11. Гётеборг Заявка 15 6 3 6 23 - 17 21
12. Варберг БоИС Заявка 14 5 5 4 15 - 14 20
13. Мьельбю 0:0 Заявка 15 5 5 5 16 - 11 20
14. Хальмстад Заявка 15 3 10 2 10 - 9 19
15. Эстерсунд Заявка 14 3 2 9 18 - 22 11
16. Эребру 0:0 Заявка 14 2 4 8 11 - 21 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё Заявка 15 9 3 3 27 - 14 30
2. Эльфсборг 1:1 Заявка 14 8 1 5 22 - 16 25
3. Кальмар Заявка 14 7 3 4 20 - 19 24
4. Юргорден Заявка 14 6 4 4 15 - 12 22
5. Хаммарбю Заявка 15 4 5 6 19 - 22 17
6. Варберг БоИС Заявка 15 4 5 6 20 - 21 17
7. Гётеборг Заявка 14 4 5 5 17 - 21 17
8. Норрчёпинг Заявка 15 5 1 9 17 - 24 16
9. АИК 1:1 Заявка 15 4 4 7 13 - 16 16
10. Хеккен 0:2 Заявка 15 3 6 6 17 - 24 15
11. Мьельбю 0:0 Заявка 14 3 6 5 15 - 16 15
12. Сириус 2:0 Заявка 14 3 5 6 16 - 30 14
13. Хальмстад Заявка 14 3 3 8 11 - 17 12
14. Дегерфорс Заявка 14 2 3 9 10 - 29 9
15. Эребру 0:0 Заявка 15 2 2 11 10 - 34 8
16. Эстерсунд Заявка 15 0 3 12 6 - 36 3
Лучшие коэффициенты
Эльфсборг
Ничья
АИК
2.39
4.00
6.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Эльфсборг 1:1 АИК онлайн


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