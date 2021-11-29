Швеция: Аллсвенскан 2021
1:1
Первый тайм: 41'
Стадион: Boraas Arena
1:0
12' ГолАльм Расмус
1:1
27' ГолБауи Набиль
31
Роннинг
Тим
5
Мауду
21
Альм
Расмус
17
Фрик
Пер
- Основной состав
-
31 Роннинг ТимВратарь
- Защитник
- Защитник
-
5 МаудуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Альм РасмусНападающий
-
17 Фрик ПерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Касем АхмедПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Оума ЭрикЗащитник
- Полузащитник
-
22 Рогич ФилипПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Ринг ЭрикПолузащитник
-
10 Бауи НабильНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Айяри ЯсинПолузащитник
- Нападающий
-
36 Гойтом ХенокНападающий
-
-
Главный тренер: Bartosz Grzelak
Ход матча
12'
1:0
27'
1:1
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 2
-
3 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 5
-
45 Владение мячом, % 55
История личных встреч
Эльфсборг
АИК
15 матчей
46.7%
53.3%
7 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
46.7%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
46.7%
13.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед
15 матчей
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 11 побед
30 матчей
23.3%
33.3%
43.4%
7 побед 10 ничьих 13 побед
Первый тайм
30%
40%
30%
9 побед 12 ничьих 9 побед
Второй тайм
20%
43.3%
36.7%
6 побед 13 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эльфсборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фрик Пер
|7
|0.24
|Оккельс Йеппе
|7
|0.24
|Ндионе Мароки
|5 (1)
|0.17
|Альм Расмус
|5
|0.17
|Бернхардссон Александер
|4
|0.14
|Ларссон Йохан
|3
|0.1
|Вяйсянен Лео
|3
|0.1
|Гудьонсен Свейнн
|3
|0.1
|Ольссон Симон
|2
|0.07
|Ондрейка Якоб
|2
|0.07
|Хольст Фредерик
|1
|0.03
|Гояни Роберт
|1
|0.03
|Рёмер Андре
|1 (1)
|0.03
|Мауду
|1
|0.03
|Холмен Самуэль
|1 (1)
|0.03
|Странд Симон
|0
|0
|Касем Ахмед
|0
|0
АИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бауи Набиль
|9
|0.31
|Стефанелли Николас
|8
|0.28
|Ларссон Себастьян
|3 (1)
|0.1
|Милошевич Александер
|3
|0.1
|Радулович Боян
|3
|0.1
|Гойтом Хенок
|2
|0.07
|Оума Эрик
|1
|0.03
|Юлятупа Саку
|1
|0.03
|Zachary Elbouzedi
|1
|0.03
|Страннегорд Том
|1
|0.03
|Папаяннопулос Сотирис
|1
|0.03
|Рогич Филип
|1
|0.03
|Хуссейн Билаль
|1
|0.03
|Ринг Эрик
|0
|0
|Люстиг Микаэль
|0
|0
Карточки
Эльфсборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рёмер Андре
|9
|0
|Хольст Фредерик
|6
|1
|Фрик Пер
|7
|0
|Странд Симон
|5
|1
|Холмен Самуэль
|5
|0
|Роннинг Тим
|3
|1
|Ларссон Йохан
|4
|0
|Ндионе Мароки
|4
|0
|Альм Расмус
|3
|0
|Вяйсянен Лео
|3
|0
|Маквей Кристофер
|3
|0
|Мауду
|1
|1
|Гояни Роберт
|2
|0
|Бернхардссон Александер
|2
|0
|Гудьонсен Свейнн
|0
|1
|Ольссон Симон
|1
|0
|Оккельс Йеппе
|1
|0
|Окуму Джозеф
|1
|0
|Emmanuel Boateng2
|1
|0
|Седерберг Ноа
|1
|0
|Занден Оливер
|1
|0
АИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ларссон Себастьян
|12
|0
|Милошевич Александер
|5
|0
|Папаяннопулос Сотирис
|4
|0
|Оума Эрик
|4
|0
|Люстиг Микаэль
|3
|0
|Стефанелли Николас
|1
|1
|Бауи Набиль
|2
|0
|Яношевич Будимир
|2
|0
|Юлятупа Саку
|2
|0
|Хуссейн Билаль
|2
|0
|Zachary Elbouzedi
|2
|0
|Нордфельдт Кристоффер
|1
|0
|Карлссон Пер
|1
|0
|Рогич Филип
|1
|0
|Офори Эбенезер
|1
|0
|Сильва Стефан
|1
|0
|Радулович Боян
|1
|0
|Каль Эрик
|1
|0
|Страннегорд Том
|1
|0
|Ринг Эрик
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
24
12
14 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 4
16 Не забивали 20
7
29%
29%
2
17%
1-15
2
8%
1
8%
16-30
5
21%
0
0%
31-45
3
13%
1
8%
46-60
3
13%
3
25%
61-75
4
17%
5
42%
76-90
Пропущено
13
15
3 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 11
2
15%
2
13%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
1
8%
2
13%
31-45
3
23%
3
20%
46-60
1
8%
3
20%
61-75
6
46%
2
13%
76-90
Забито
22
23
11 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 12
16 Не забивали 15
6
27%
4
17%
1-15
4
18%
4
17%
16-30
1
5%
5
22%
31-45
2
9%
3
13%
46-60
4
18%
3
13%
61-75
5
23%
4
17%
76-90
Пропущено
16
8
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
1
6%
0
0%
1-15
3
19%
4
50%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
3
38%
61-75
6
38%
1
13%
76-90
Забито
46
35
25 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 19
21 Забивали первыми 16
4 Не забивали 7
13
28%
6
17%
1-15
6
13%
5
14%
16-30
6
13%
5
14%
31-45
5
11%
4
11%
46-60
7
15%
6
17%
61-75
9
20%
9
26%
76-90
Пропущено
29
23
9 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 17
3
10%
2
9%
1-15
3
10%
7
30%
16-30
3
10%
2
9%
31-45
5
17%
3
13%
46-60
3
10%
6
26%
61-75
12
41%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
Эльфсборг
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Хальмстад - Эльфсборг 0:1 Эльфсборг - Варберг БоИС 0:0 Норрчёпинг - Эльфсборг 3:2 Дегерфорс - Эльфсборг 1:2
Эльфсборг - Сириус 3:0 Юргорден - Эльфсборг 0:3 Интер Стокгольм - Эльфсборг 0:3 Эльфсборг - Гётеборг 1:0 Мьельбю - Эльфсборг 4:0 Эльфсборг - Мальмё 0:1 Эстерсунд - Эльфсборг 3:1 Эльфсборг - Хеккен 4:2 Кальмар - Эльфсборг 0:3 Эльфсборг - Фейеноорд 3:1 Эльфсборг - Хаммарбю 2:2 Фейеноорд - Эльфсборг 5:0 Хаммарбю - Эльфсборг 0:2 Вележ - Эльфсборг 1:4 Эльфсборг - Дегерфорс 3:0 Эльфсборг - Вележ 1:1
АИК
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Варберг БоИС - АИК 0:1 АИК - Эстерсунд 3:0 Хальмстад - АИК 1:0 Мальмё - АИК 1:0
АИК - Норрчёпинг 1:0 Хаммарбю - АИК 1:0 АИК - Йёнчёпинг 1:3 АИК - Юргорден 1:0 Дегерфорс - АИК 2:1 Кальмар - АИК 1:1 АИК - Гётеборг 3:1 Мьельбю - АИК 0:0 АИК - Эребру 2:0 АИК - Хеккен 2:1 Raagsveds IF - АИК 0:5 Сириус - АИК 0:1 Юргорден - АИК 1:4 АИК - Хальмстад 1:0 Эребру - АИК 1:1 АИК - Кальмар 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|Заявка
|29
|17
|7
|5
|58 - 30
|58
|2.
|АИК
|1:1 Заявка
|29
|16
|6
|7
|38 - 22
|54
|3.
|Юргорден
|Заявка
|29
|16
|6
|7
|45 - 30
|54
|4.
|Эльфсборг
|1:1 Заявка
|29
|16
|5
|8
|47 - 30
|53
|5.
|Хаммарбю
|Заявка
|29
|14
|8
|7
|49 - 38
|50
|6.
|Кальмар
|Заявка
|29
|13
|8
|8
|38 - 34
|47
|7.
|Норрчёпинг
|Заявка
|29
|13
|5
|11
|44 - 39
|44
|8.
|Гётеборг
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|40 - 38
|38
|9.
|Сириус
|2:0 Заявка
|29
|10
|7
|12
|36 - 49
|37
|10.
|Варберг БоИС
|Заявка
|29
|9
|10
|10
|35 - 35
|37
|11.
|Хеккен
|0:2 Заявка
|29
|9
|9
|11
|46 - 44
|36
|12.
|Мьельбю
|0:0 Заявка
|29
|8
|11
|10
|31 - 27
|35
|13.
|Дегерфорс
|Заявка
|29
|9
|4
|16
|33 - 51
|31
|14.
|Хальмстад
|Заявка
|29
|6
|13
|10
|21 - 26
|31
|15.
|Эребру
|0:0 Заявка
|29
|4
|6
|19
|21 - 55
|18
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|29
|3
|5
|21
|24 - 58
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|1:1 Заявка
|14
|12
|2
|0
|25 - 6
|38
|2.
|Хаммарбю
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|30 - 16
|33
|3.
|Юргорден
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|30 - 18
|32
|4.
|Мальмё
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|31 - 16
|28
|5.
|Эльфсборг
|1:1 Заявка
|15
|8
|4
|3
|25 - 14
|28
|6.
|Норрчёпинг
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|27 - 15
|28
|7.
|Кальмар
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|18 - 15
|23
|8.
|Сириус
|2:0 Заявка
|15
|7
|2
|6
|20 - 19
|23
|9.
|Дегерфорс
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|23 - 22
|22
|10.
|Хеккен
|0:2 Заявка
|14
|6
|3
|5
|29 - 20
|21
|11.
|Гётеборг
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|23 - 17
|21
|12.
|Варберг БоИС
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|15 - 14
|20
|13.
|Мьельбю
|0:0 Заявка
|15
|5
|5
|5
|16 - 11
|20
|14.
|Хальмстад
|Заявка
|15
|3
|10
|2
|10 - 9
|19
|15.
|Эстерсунд
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|18 - 22
|11
|16.
|Эребру
|0:0 Заявка
|14
|2
|4
|8
|11 - 21
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|27 - 14
|30
|2.
|Эльфсборг
|1:1 Заявка
|14
|8
|1
|5
|22 - 16
|25
|3.
|Кальмар
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|20 - 19
|24
|4.
|Юргорден
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|15 - 12
|22
|5.
|Хаммарбю
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|19 - 22
|17
|6.
|Варберг БоИС
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|20 - 21
|17
|7.
|Гётеборг
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|17 - 21
|17
|8.
|Норрчёпинг
|Заявка
|15
|5
|1
|9
|17 - 24
|16
|9.
|АИК
|1:1 Заявка
|15
|4
|4
|7
|13 - 16
|16
|10.
|Хеккен
|0:2 Заявка
|15
|3
|6
|6
|17 - 24
|15
|11.
|Мьельбю
|0:0 Заявка
|14
|3
|6
|5
|15 - 16
|15
|12.
|Сириус
|2:0 Заявка
|14
|3
|5
|6
|16 - 30
|14
|13.
|Хальмстад
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 17
|12
|14.
|Дегерфорс
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|10 - 29
|9
|15.
|Эребру
|0:0 Заявка
|15
|2
|2
|11
|10 - 34
|8
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|15
|0
|3
|12
|6 - 36
|3