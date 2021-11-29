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Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Вайле
0:0
Перерыв

Стадион:
Митьюлланд
0'
32' Желтая карточка
Колингер Денис
32' Желтая карточка
Систо Пионе
13
Грютебуст
Стен
22
Колингер
Денис
5
Манджрекар
Джеймс
4
Опоку
Джером
44
Хенриксен
Тобиас
7
Драмме
Муамаду
6
Эзатолахи
Саид
2
Heron
15
Ханссон
Халлюр
11
Муколли
Арбнор
9
Понсе
Андрес
1
Лоссль
Йонас
14
Далсгор
Хенрик
28
Святченко
Эрик
73
Jose
Ferreira
2
Коолс
Дион
37
Рафаэль
Онедика
10
Феррейра
Эвандер
29
Паулиньо
VI
45
Исаксен
Густав
53
Линн
Виктор
7
Систо
Пионе
Вайле
3-4-1-2
Митьюлланд
3-4-3

Ход матча

32'
Колингер Денис
 
32'
 
Систо Пионе

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 4
  • 0 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

История личных встреч

Вайле
Митьюлланд

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

27.3%
18.2%
54.5%
3 победы 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

18.2%
9.1%
72.7%
2 победы 1 ничья 8 побед

История матчей

СД
4:1
СД
5:0
СД
0:2
СД
5:0
СД
1:3
ТМС
2:2
СЛ
2:3
СЛ
2:0
СЛ
1:1
ТМС
1:1
К
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Вайле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lukas Engel 2 0.12
Эммануилидис Димитриос 2 0.12
Фагир Вахид 2 0.12
Понсе Андрес 1 0.06
Соуза Аллан II 1 (1) 0.06
Джорджевич Лука 1 0.06
Ханссон Халлюр 1 0.06
Колингер Денис 1 0.06
Эзатолахи Саид 1 0.06
Муколли Арбнор 1 0.06
Скооп Якоб 0 0
Ямга Кевин 0 0
Хенриксен Тобиас 0 0
Кустович Кевин 0 0
Митьюлланд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брумадо Жуниор 7 (1) 0.41
Феррейра Эвандер 5 (2) 0.29
Дрейер Андерс 3 0.18
Святченко Эрик 3 0.18
Линн Виктор 3 0.18
Систо Пионе 2 0.12
Исаксен Густав 2 0.12
Рафаэль Онедика 2 0.12
Мабиль Авер 1 0.06
Паулиньо VI 1 0.06
Хансен Мадс 1 0.06
Андерссон Йоэль 0 0
Олафссон Элиас-Рафн 0 0

Карточки

Вайле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Колингер Денис 8 0
Эзатолахи Саид 5 0
Соуза Аллан II 4 0
Муколли Арбнор 4 0
Манджрекар Джеймс 4 0
Опоку Джером 2 1
Ханссон Халлюр 3 0
Фагир Вахид 2 0
Скооп Якоб 1 0
Давидсен Вильормур 1 0
Хенриксен Тобиас 1 0
Lukas Engel 1 0
Hans Hollsberg 1 0
Митьюлланд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брумадо Жуниор 3 1
Паулиньо VI 4 0
Систо Пионе 3 0
Рафаэль Онедика 3 0
Феррейра Эвандер 1 1
Святченко Эрик 2 0
Хег Даниэль 1 0
Далсгор Хенрик 1 0
Мабиль Авер 1 0
Андерссон Йоэль 1 0
Николаесен Расмус 1 0
Шарлес 1 0
Маррони 1 0
Линн Виктор 1 0
Олафссон Элиас-Рафн 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
11
6 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
1
13%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
5
63%
1
9%
31-45
2
25%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Пропущено

17
8
11 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 4
2
12%
1
13%
1-15
6
35%
3
38%
16-30
3
18%
1
13%
31-45
1
6%
2
25%
46-60
1
6%
1
13%
61-75
4
24%
0
0%
76-90

Забито

5
19
2 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 6
12 Не забивали 8
0
0%
3
16%
1-15
1
20%
3
16%
16-30
1
20%
4
21%
31-45
3
60%
4
21%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
0
0%
4
21%
76-90

Пропущено

25
7
11 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 4
4
16%
2
29%
1-15
4
16%
0
0%
16-30
3
12%
2
29%
31-45
4
16%
1
14%
46-60
2
8%
0
0%
61-75
8
32%
2
29%
76-90

Забито

13
30
8 В 1-м тайме 14
5 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 11
7 Не забивали 2
1
8%
5
17%
1-15
1
8%
4
13%
16-30
6
46%
5
17%
31-45
5
38%
6
20%
46-60
0
0%
4
13%
61-75
0
0%
6
20%
76-90

Пропущено

42
15
22 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 6
13 Пропускали первыми 5
16 Не пропускали 8
6
14%
3
20%
1-15
10
24%
3
20%
16-30
6
14%
3
20%
31-45
5
12%
3
20%
46-60
3
7%
1
7%
61-75
12
29%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Вайле
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Раннерс - Вайле 4:1 Вайле - Сённерйюск 3:1 Копенгаген - Вайле 3:0 Хорсенс - Вайле 1:3
Вайле - Нордшелланн 2:0 Брондбю - Вайле 3:2 Оденсе - Вайле 6:0 Вайле - Силькеборг 2:4 Ванлоесе - Вайле 3:4 Вайле - Виборг 1:1 Орхус - Вайле 1:0 Vordingborg - Вайле 0:2 Хольштайн Киль - Вайле 1:2 Вайле - Копенгаген 0:4 Нордшелланн - Вайле 3:1 Вайле - Ольборг 0:1 Митьюлланд - Вайле 4:1 Вайле - Брондбю 2:2 Сённерйюск - Вайле 1:0 Вайле - Раннерс 0:2
Митьюлланд
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Митьюлланд - Брага 3:2 Митьюлланд - Брондбю 1:2 Орхус - Митьюлланд 3:0 Црвена Звезда - Митьюлланд 0:1
Раннерс - Митьюлланд 1:3 Митьюлланд - Ольборг 3:1 Митьюлланд - Сённерйюск 3:2 Митьюлланд - Црвена Звезда 1:1 Нордшелланн - Митьюлланд 2:2 Митьюлланд - Орхус 4:0 Брага - Митьюлланд 3:1 Митьюлланд - Раннерс 1:0 Кьеллеруп - Митьюлланд 0:5 Копенгаген - Митьюлланд 0:1 Митьюлланд - Лудогорец 1:1 Митьюлланд - Нордшелланн 2:0 Брондбю - Митьюлланд 2:0 Митьюлланд - Силькеборг 3:0 Сённерйюск - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - ПСВ 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 0:0 17 11 2 4 30 - 15 35
2. Копенгаген 17 9 6 2 34 - 13 33
3. Брондбю 17 8 6 3 25 - 20 30
4. Ольборг 17 8 4 5 27 - 20 28
5. Раннерс 17 8 4 5 23 - 19 28
6. Силькеборг 17 5 10 2 26 - 16 25
7. Орхус 17 5 6 6 15 - 19 21
8. Виборг 17 4 8 5 26 - 27 20
9. Оденсе 17 4 7 6 25 - 24 19
10. Нордшелланн 17 4 4 9 20 - 31 16
11. Сённерйюск 17 2 4 11 11 - 33 10
12. Вайле 0:0 17 2 3 12 15 - 40 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю 9 6 2 1 14 - 8 20
2. Митьюлланд 0:0 8 6 0 2 19 - 7 18
3. Раннерс 9 4 3 2 13 - 11 15
4. Орхус 9 4 3 2 12 - 9 15
5. Копенгаген 8 3 4 1 13 - 7 13
6. Ольборг 8 4 1 3 14 - 11 13
7. Силькеборг 8 3 4 1 11 - 6 13
8. Оденсе 9 3 3 3 16 - 11 12
9. Вайле 0:0 9 2 3 4 10 - 15 9
10. Нордшелланн 8 2 3 3 11 - 14 9
11. Сённерйюск 8 2 2 4 6 - 16 8
12. Виборг 9 1 4 4 10 - 13 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 9 6 2 1 21 - 6 20
2. Митьюлланд 0:0 9 5 2 2 11 - 8 17
3. Ольборг 9 4 3 2 13 - 9 15
4. Раннерс 8 4 1 3 10 - 8 13
5. Виборг 8 3 4 1 16 - 14 13
6. Силькеборг 9 2 6 1 15 - 10 12
7. Брондбю 8 2 4 2 11 - 12 10
8. Оденсе 8 1 4 3 9 - 13 7
9. Нордшелланн 9 2 1 6 9 - 17 7
10. Орхус 8 1 3 4 3 - 10 6
11. Сённерйюск 9 0 2 7 5 - 17 2
12. Вайле 0:0 8 0 0 8 5 - 25 0
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Лучшие коэффициенты
Вайле
Ничья
Митьюлланд
7.80
4.60
1.80
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