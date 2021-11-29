Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

44' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Удар от ворот произведет Вайле

44' Виктор Линд из команды Митьюлланд наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

44' Муколли Арбнор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Коолс Дион из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

43' Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

41' Херон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Должен был быть гол! Феррейра Эвандер имел отличный шанс, но Стен Грютебуст не дал голу состоятся!

40' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Колингер Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Стен Грютебуст не дал случится голу! Виктор Линд должен был забивать, но Стен Грютебуст сделал отличный сейв

37' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Матч возобновлен

36' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Грютебуст Стен взял и забрал мяч на выходе

33' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Грютебуст Стен взял и забрал мяч на выходе

33' Феррейра Эвандер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

32' Матч возобновлен

32' Рефери не любит споров - именно за это Систо Пионе сейчас получил желтую

32' Колингер Денис получил желтую карточку от судьи

32' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

31' Удар от ворот произведет Вайле

31' Систо Пионе не смог попасть в створ ударом издали

30' Исаксен Густав пробует нанести удар издали, но Стен Грютебуст держит все под контролем

29' Коолс Дион пробил после навеса, но Стен Грютебуст спас! Опасный момент упущен!

29' Манджрекар Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Удар от ворот произведет Вайле

26' Какой промах! Исаксен Густав имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

24' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Феррейра Эвандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Муколли Арбнор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

21' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Жуниньо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Херон из команды Вайле отправил кросс в штрафную...

18' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Удар от ворот произведет Вайле

16' Виктор Линд из команды Митьюлланд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

16' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Исаксен Густав пробует нанести удар издали, но Стен Грютебуст держит все под контролем

15' Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

14' Паулиньо VI из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

14' Эзатолахи Саид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе

13' Плохо сыграл Святченко Эрик - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

13' Джером Опоку из команды Вайле делает передачу одноклубнику.

12' Жуниньо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Матч возобновлен

12' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

11' Феррейра Эвандер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

11' Колингер Денис из команды Вайле делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

11' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Опасность предотвращена - Жуниньо из команды Митьюлланд вступил в отбор удачно

10' Отличные скиллы показывает Муколли Арбнор , обводя своих соперников

9' Митьюлланд выполняет удар от ворот.

9' Муколли Арбнор не смог попасть в створ ударом издали

8' Удар от ворот произведет Вайле

8' Матч возобновлен

7' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

7' Рафаэль Онедика из команды Митьюлланд сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

7' Херон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Джером Опоку выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Митьюлланд выполняет удар от ворот.

4' Как он промахнулся? Муколли Арбнор имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

3' Отличные скиллы показывает Муколли Арбнор , обводя своих соперников

3' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Жуниньо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Удар от ворот произведет Вайле

1' Феррейра Эвандер из команды Митьюлланд наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

1' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Митьюлланд начинает с центра поля