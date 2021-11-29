Дания: Суперлига Дании 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Вейле Зрители: 4012
32' Желтая карточкаКолингер Денис
32' Желтая карточкаСисто Пионе
0:1
57' ГолСвятченко Эрик
66' Желтая карточкаJose Ferreira
90' Желтая карточкаДюр Николас
1:1
90' ГолДжорджевич Лука
90' Желтая карточкаДжорджевич Лука
2
Heron
29
Паулиньо
VI
53
Линн
Виктор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
2 HeronПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Скооп ЯкобПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Петер Соренсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Паулиньо VIПолузащитник
- Нападающий
-
53 Линн ВикторНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
35 ШарлесПолузащитник
-
40 Каюсте ЙенсПолузащитник
-
44 Дюр НиколасПолузащитник
-
38 МаррониНападающий
-
48 Хансен МадсНападающий
-
Главный тренер: Бо Энриксен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
32'
32'
57'
66'
72'
79'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 8
-
2 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
История личных встреч
Вайле
Митьюлланд
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
27.3%
18.2%
54.5%
3 победы 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
18.2%
9.1%
72.7%
2 победы 1 ничья 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вайле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lukas Engel
|2
|0.12
|Эммануилидис Димитриос
|2
|0.12
|Джорджевич Лука
|2
|0.12
|Фагир Вахид
|2
|0.12
|Ханссон Халлюр
|1
|0.06
|Понсе Андрес
|1
|0.06
|Соуза Аллан II
|1 (1)
|0.06
|Колингер Денис
|1
|0.06
|Эзатолахи Саид
|1
|0.06
|Муколли Арбнор
|1
|0.06
|Скооп Якоб
|0
|0
|Ямга Кевин
|0
|0
|Хенриксен Тобиас
|0
|0
|Кустович Кевин
|0
|0
Митьюлланд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брумадо Жуниор
|7 (1)
|0.41
|Феррейра Эвандер
|5 (2)
|0.29
|Святченко Эрик
|4
|0.24
|Дрейер Андерс
|3
|0.18
|Линн Виктор
|3
|0.18
|Систо Пионе
|2
|0.12
|Исаксен Густав
|2
|0.12
|Рафаэль Онедика
|2
|0.12
|Мабиль Авер
|1
|0.06
|Паулиньо VI
|1
|0.06
|Хансен Мадс
|1
|0.06
|Андерссон Йоэль
|0
|0
|Олафссон Элиас-Рафн
|0
|0
Карточки
Вайле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Колингер Денис
|8
|0
|Эзатолахи Саид
|5
|0
|Соуза Аллан II
|4
|0
|Муколли Арбнор
|4
|0
|Манджрекар Джеймс
|4
|0
|Опоку Джером
|2
|1
|Ханссон Халлюр
|3
|0
|Фагир Вахид
|2
|0
|Джорджевич Лука
|1
|0
|Скооп Якоб
|1
|0
|Давидсен Вильормур
|1
|0
|Хенриксен Тобиас
|1
|0
|Lukas Engel
|1
|0
|Hans Hollsberg
|1
|0
Митьюлланд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брумадо Жуниор
|3
|1
|Паулиньо VI
|4
|0
|Систо Пионе
|3
|0
|Рафаэль Онедика
|3
|0
|Феррейра Эвандер
|1
|1
|Святченко Эрик
|2
|0
|Хег Даниэль
|1
|0
|Далсгор Хенрик
|1
|0
|Мабиль Авер
|1
|0
|Андерссон Йоэль
|1
|0
|Николаесен Расмус
|1
|0
|Jose Ferreira
|1
|0
|Шарлес
|1
|0
|Маррони
|1
|0
|Дюр Николас
|1
|0
|Линн Виктор
|1
|0
|Олафссон Элиас-Рафн
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
12
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 6
11 Не забивали 10
1
11%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
5
56%
1
8%
31-45
2
22%
3
25%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
1
11%
2
17%
76-90
Пропущено
18
9
11 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 5
2
11%
1
11%
1-15
6
33%
3
33%
16-30
3
17%
1
11%
31-45
2
11%
2
22%
46-60
1
6%
1
11%
61-75
4
22%
1
11%
76-90
Забито
5
19
2 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 6
13 Не забивали 9
0
0%
3
16%
1-15
1
20%
3
16%
16-30
1
20%
4
21%
31-45
3
60%
4
21%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
0
0%
4
21%
76-90
Пропущено
25
7
11 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 4
4
16%
2
29%
1-15
4
16%
0
0%
16-30
3
12%
2
29%
31-45
4
16%
1
14%
46-60
2
8%
0
0%
61-75
8
32%
2
29%
76-90
Забито
14
31
8 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 17
3 Забивали первыми 12
7 Не забивали 2
1
7%
5
16%
1-15
1
7%
4
13%
16-30
6
43%
5
16%
31-45
5
36%
7
23%
46-60
0
0%
4
13%
61-75
1
7%
6
19%
76-90
Пропущено
43
16
22 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 7
14 Пропускали первыми 5
17 Не пропускали 9
6
14%
3
19%
1-15
10
23%
3
19%
16-30
6
14%
3
19%
31-45
6
14%
3
19%
46-60
3
7%
1
6%
61-75
12
28%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Вайле
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Раннерс - Вайле 4:1 Вайле - Сённерйюск 3:1 Копенгаген - Вайле 3:0 Хорсенс - Вайле 1:3
Вайле - Нордшелланн 2:0 Брондбю - Вайле 3:2 Оденсе - Вайле 6:0 Вайле - Силькеборг 2:4 Ванлоесе - Вайле 3:4 Вайле - Виборг 1:1 Орхус - Вайле 1:0 Vordingborg - Вайле 0:2 Хольштайн Киль - Вайле 1:2 Вайле - Копенгаген 0:4 Нордшелланн - Вайле 3:1 Вайле - Ольборг 0:1 Митьюлланд - Вайле 4:1 Вайле - Брондбю 2:2 Сённерйюск - Вайле 1:0 Вайле - Раннерс 0:2
Митьюлланд
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Митьюлланд - Брага 3:2 Митьюлланд - Брондбю 1:2 Орхус - Митьюлланд 3:0 Црвена Звезда - Митьюлланд 0:1
Раннерс - Митьюлланд 1:3 Митьюлланд - Ольборг 3:1 Митьюлланд - Сённерйюск 3:2 Митьюлланд - Црвена Звезда 1:1 Нордшелланн - Митьюлланд 2:2 Митьюлланд - Орхус 4:0 Брага - Митьюлланд 3:1 Митьюлланд - Раннерс 1:0 Кьеллеруп - Митьюлланд 0:5 Копенгаген - Митьюлланд 0:1 Митьюлланд - Лудогорец 1:1 Митьюлланд - Нордшелланн 2:0 Брондбю - Митьюлланд 2:0 Митьюлланд - Силькеборг 3:0 Сённерйюск - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - ПСВ 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|17
|11
|2
|4
|31 - 16
|35
|2.
|Копенгаген
|17
|9
|6
|2
|34 - 13
|33
|3.
|Брондбю
|17
|8
|6
|3
|25 - 20
|30
|4.
|Ольборг
|17
|8
|4
|5
|27 - 20
|28
|5.
|Раннерс
|17
|8
|4
|5
|23 - 19
|28
|6.
|Силькеборг
|17
|5
|10
|2
|26 - 16
|25
|7.
|Орхус
|17
|5
|6
|6
|15 - 19
|21
|8.
|Виборг
|17
|4
|8
|5
|26 - 27
|20
|9.
|Оденсе
|17
|4
|7
|6
|25 - 24
|19
|10.
|Нордшелланн
|17
|4
|4
|9
|20 - 31
|16
|11.
|Сённерйюск
|17
|2
|4
|11
|11 - 33
|10
|12.
|Вайле
|17
|2
|3
|12
|16 - 41
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|9
|6
|2
|1
|14 - 8
|20
|2.
|Митьюлланд
|8
|6
|0
|2
|19 - 7
|18
|3.
|Раннерс
|9
|4
|3
|2
|13 - 11
|15
|4.
|Орхус
|9
|4
|3
|2
|12 - 9
|15
|5.
|Копенгаген
|8
|3
|4
|1
|13 - 7
|13
|6.
|Ольборг
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|7.
|Силькеборг
|8
|3
|4
|1
|11 - 6
|13
|8.
|Оденсе
|9
|3
|3
|3
|16 - 11
|12
|9.
|Вайле
|9
|2
|3
|4
|11 - 16
|9
|10.
|Нордшелланн
|8
|2
|3
|3
|11 - 14
|9
|11.
|Сённерйюск
|8
|2
|2
|4
|6 - 16
|8
|12.
|Виборг
|9
|1
|4
|4
|10 - 13
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|9
|6
|2
|1
|21 - 6
|20
|2.
|Митьюлланд
|9
|5
|2
|2
|12 - 9
|17
|3.
|Ольборг
|9
|4
|3
|2
|13 - 9
|15
|4.
|Раннерс
|8
|4
|1
|3
|10 - 8
|13
|5.
|Виборг
|8
|3
|4
|1
|16 - 14
|13
|6.
|Силькеборг
|9
|2
|6
|1
|15 - 10
|12
|7.
|Брондбю
|8
|2
|4
|2
|11 - 12
|10
|8.
|Оденсе
|8
|1
|4
|3
|9 - 13
|7
|9.
|Нордшелланн
|9
|2
|1
|6
|9 - 17
|7
|10.
|Орхус
|8
|1
|3
|4
|3 - 10
|6
|11.
|Сённерйюск
|9
|0
|2
|7
|5 - 17
|2
|12.
|Вайле
|8
|0
|0
|8
|5 - 25
|0