Второй тайм

96' Святченко Эрик из команды Митьюлланд сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

96' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Кустович Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

96' Кустович Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Джорджевич Лука снял футболку и вынудил судью показать предупреждение.

93' Грютебуст Стен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

93' Дюр Николас - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

93' Так близко к голу! Феррейра Эвандер имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Стен Грютебуст!

93' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

92' Жуниньо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Манджрекар Джеймс из команды Вайле

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Отличные скиллы показывает Муколли Арбнор , обводя своих соперников

90' Манджрекар Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Шарлес из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...

89' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' Удар от ворот произведет Митьюлланд

89' Матч возобновлен

88' Ох, нехорошо это выглядит. Жуниньо получил травму и медбригада забирает его с поля.

88' Жуниньо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Эммануилидис Димитриос из команды Вайле сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

87' Кустович Кевин из команды Вайле сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

87' Лукас Энгель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

87' Хансен Мадс наказан за толчок Джером Опоку

86' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

86' Удар от ворот произведет Митьюлланд

85' Какой промах! Колингер Денис имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

85' Далсгор Хенрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

85' Игрок из команды Вайле вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

84' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

83' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

82' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' Тактическая замена. Виктор Линд уходит с поля и его заменяет Хансен Мадс

80' Лоссль Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

80' Сегодняшная посещаемость составляет 4012 болельщиков

79' Удар от ворот произведет Вайле

78' Матч возобновлен

78' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

76' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Удар от ворот произведет Вайле

75' Игрок Исаксен Густав из команды Митьюлланд неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

75' Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе

75' Ханссон Халлюр навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

74' Судья сигнализирует, что Шарлес из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Джером Опоку

73' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Далсгор Хенрик из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

70' Должен был быть гол! Виктор Линд имел отличный шанс, но Стен Грютебуст не дал голу состоятся!

69' Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе

69' Эзатолахи Саид из команды Вайле навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

68' Лоссль Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Удар от ворот произведет Митьюлланд

67' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Паулиньо VI выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Джером Опоку из команды Вайле навешивает в штрафную с рикошетом.

67' Жуниньо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Муколли Арбнор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

66' Жуниньо получил желтую карточку от судьи

65' Муколли Арбнор из команды Вайле делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

65' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Матч возобновлен

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Эзатолахи Саид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

63' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Манджрекар Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Гости сейчас реально начинают давить соперника

60' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Удар от ворот произведет Вайле

59' Феррейра Эвандер из команды Митьюлланд навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

58' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

58' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Митьюлланд будет все-таки засчитан.

58' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

57' Г О О О О О О Л - Святченко Эрик из команды Митьюлланд с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

56' Колингер Денис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

56' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

54' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Вайле пробьет пенальти!

54' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

53' Херон из команды Вайле отправил кросс в штрафную...

53' Матч возобновлен

53' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

52' Манджрекар Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Удар от ворот произведет Вайле

50' Феррейра Эвандер из команды Митьюлланд наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

50' Жуниньо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Матч возобновлен

48' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

48' Отличные скиллы показывает Виктор Линд, обводя своих соперников

48' Джером Опоку из команды Вайле делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

47' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля