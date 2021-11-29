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Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Вайле
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 4012
Митьюлланд
0'
32' Желтая карточка
Колингер Денис
32' Желтая карточка
Систо Пионе
0:1
57' Гол
Святченко Эрик
66' Желтая карточка
Jose Ferreira
90' Желтая карточка
Дюр Николас
1:1
90' Гол
Джорджевич Лука
90' Желтая карточка
Джорджевич Лука
90'+6
13
Грютебуст
Стен
22
Колингер
Денис
5
Манджрекар
Джеймс
4
Опоку
Джером
44
Хенриксен
Тобиас
7
Драмме
Муамаду
6
Эзатолахи
Саид
2
Heron
15
Ханссон
Халлюр
11
Муколли
Арбнор
9
Понсе
Андрес
1
Лоссль
Йонас
14
Далсгор
Хенрик
28
Святченко
Эрик
73
Jose
Ferreira
2
Коолс
Дион
37
Рафаэль
Онедика
10
Феррейра
Эвандер
29
Паулиньо
VI
45
Исаксен
Густав
53
Линн
Виктор
7
Систо
Пионе
Вайле
3-4-1-2
Митьюлланд
3-4-3

Ход матча

32'
Колингер Денис
 
32'
 
Систо Пионе
57'
0:1
Святченко Эрик
(Феррейра Эвандер)
66'
 
Jose Ferreira
72'
 
Дюр Николас
Паулиньо VI
72'
 
Шарлес
Систо Пионе
73'
Эммануилидис Димитриос
Драмме Муамаду
 
73'
Джорджевич Лука
Понсе Андрес
 
79'
Lukas Engel
Heron
 
79'
Скооп Якоб
Эзатолахи Саид
 
81'
 
Андерссон Йоэль
Коолс Дион
81'
 
Хансен Мадс
Линн Виктор
84'
Кустович Кевин
Хенриксен Тобиас
 
89'
 
Маррони
Исаксен Густав
90'
 
Дюр Николас
90'
Джорджевич Лука
(Ханссон Халлюр)
1:1
90'
Джорджевич Лука
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 8
  • 2 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

История личных встреч

Вайле
Митьюлланд

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

27.3%
18.2%
54.5%
3 победы 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

18.2%
9.1%
72.7%
2 победы 1 ничья 8 побед

История матчей

СД
4:1
СД
5:0
СД
0:2
СД
5:0
СД
1:3
ТМС
2:2
СЛ
2:3
СЛ
2:0
СЛ
1:1
ТМС
1:1
К
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Вайле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lukas Engel 2 0.12
Эммануилидис Димитриос 2 0.12
Джорджевич Лука 2 0.12
Фагир Вахид 2 0.12
Ханссон Халлюр 1 0.06
Понсе Андрес 1 0.06
Соуза Аллан II 1 (1) 0.06
Колингер Денис 1 0.06
Эзатолахи Саид 1 0.06
Муколли Арбнор 1 0.06
Скооп Якоб 0 0
Ямга Кевин 0 0
Хенриксен Тобиас 0 0
Кустович Кевин 0 0
Митьюлланд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брумадо Жуниор 7 (1) 0.41
Феррейра Эвандер 5 (2) 0.29
Святченко Эрик 4 0.24
Дрейер Андерс 3 0.18
Линн Виктор 3 0.18
Систо Пионе 2 0.12
Исаксен Густав 2 0.12
Рафаэль Онедика 2 0.12
Мабиль Авер 1 0.06
Паулиньо VI 1 0.06
Хансен Мадс 1 0.06
Андерссон Йоэль 0 0
Олафссон Элиас-Рафн 0 0

Карточки

Вайле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Колингер Денис 8 0
Эзатолахи Саид 5 0
Соуза Аллан II 4 0
Муколли Арбнор 4 0
Манджрекар Джеймс 4 0
Опоку Джером 2 1
Ханссон Халлюр 3 0
Фагир Вахид 2 0
Джорджевич Лука 1 0
Скооп Якоб 1 0
Давидсен Вильормур 1 0
Хенриксен Тобиас 1 0
Lukas Engel 1 0
Hans Hollsberg 1 0
Митьюлланд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брумадо Жуниор 3 1
Паулиньо VI 4 0
Систо Пионе 3 0
Рафаэль Онедика 3 0
Феррейра Эвандер 1 1
Святченко Эрик 2 0
Хег Даниэль 1 0
Далсгор Хенрик 1 0
Мабиль Авер 1 0
Андерссон Йоэль 1 0
Николаесен Расмус 1 0
Jose Ferreira 1 0
Шарлес 1 0
Маррони 1 0
Дюр Николас 1 0
Линн Виктор 1 0
Олафссон Элиас-Рафн 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
12
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 6
11 Не забивали 10
1
11%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
5
56%
1
8%
31-45
2
22%
3
25%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
1
11%
2
17%
76-90

Пропущено

18
9
11 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 5
2
11%
1
11%
1-15
6
33%
3
33%
16-30
3
17%
1
11%
31-45
2
11%
2
22%
46-60
1
6%
1
11%
61-75
4
22%
1
11%
76-90

Забито

5
19
2 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 6
13 Не забивали 9
0
0%
3
16%
1-15
1
20%
3
16%
16-30
1
20%
4
21%
31-45
3
60%
4
21%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
0
0%
4
21%
76-90

Пропущено

25
7
11 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 4
4
16%
2
29%
1-15
4
16%
0
0%
16-30
3
12%
2
29%
31-45
4
16%
1
14%
46-60
2
8%
0
0%
61-75
8
32%
2
29%
76-90

Забито

14
31
8 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 17
3 Забивали первыми 12
7 Не забивали 2
1
7%
5
16%
1-15
1
7%
4
13%
16-30
6
43%
5
16%
31-45
5
36%
7
23%
46-60
0
0%
4
13%
61-75
1
7%
6
19%
76-90

Пропущено

43
16
22 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 7
14 Пропускали первыми 5
17 Не пропускали 9
6
14%
3
19%
1-15
10
23%
3
19%
16-30
6
14%
3
19%
31-45
6
14%
3
19%
46-60
3
7%
1
6%
61-75
12
28%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Вайле
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Раннерс - Вайле 4:1 Вайле - Сённерйюск 3:1 Копенгаген - Вайле 3:0 Хорсенс - Вайле 1:3
Вайле - Нордшелланн 2:0 Брондбю - Вайле 3:2 Оденсе - Вайле 6:0 Вайле - Силькеборг 2:4 Ванлоесе - Вайле 3:4 Вайле - Виборг 1:1 Орхус - Вайле 1:0 Vordingborg - Вайле 0:2 Хольштайн Киль - Вайле 1:2 Вайле - Копенгаген 0:4 Нордшелланн - Вайле 3:1 Вайле - Ольборг 0:1 Митьюлланд - Вайле 4:1 Вайле - Брондбю 2:2 Сённерйюск - Вайле 1:0 Вайле - Раннерс 0:2
Митьюлланд
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Митьюлланд - Брага 3:2 Митьюлланд - Брондбю 1:2 Орхус - Митьюлланд 3:0 Црвена Звезда - Митьюлланд 0:1
Раннерс - Митьюлланд 1:3 Митьюлланд - Ольборг 3:1 Митьюлланд - Сённерйюск 3:2 Митьюлланд - Црвена Звезда 1:1 Нордшелланн - Митьюлланд 2:2 Митьюлланд - Орхус 4:0 Брага - Митьюлланд 3:1 Митьюлланд - Раннерс 1:0 Кьеллеруп - Митьюлланд 0:5 Копенгаген - Митьюлланд 0:1 Митьюлланд - Лудогорец 1:1 Митьюлланд - Нордшелланн 2:0 Брондбю - Митьюлланд 2:0 Митьюлланд - Силькеборг 3:0 Сённерйюск - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - ПСВ 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 17 11 2 4 31 - 16 35
2. Копенгаген 17 9 6 2 34 - 13 33
3. Брондбю 17 8 6 3 25 - 20 30
4. Ольборг 17 8 4 5 27 - 20 28
5. Раннерс 17 8 4 5 23 - 19 28
6. Силькеборг 17 5 10 2 26 - 16 25
7. Орхус 17 5 6 6 15 - 19 21
8. Виборг 17 4 8 5 26 - 27 20
9. Оденсе 17 4 7 6 25 - 24 19
10. Нордшелланн 17 4 4 9 20 - 31 16
11. Сённерйюск 17 2 4 11 11 - 33 10
12. Вайле 17 2 3 12 16 - 41 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю 9 6 2 1 14 - 8 20
2. Митьюлланд 8 6 0 2 19 - 7 18
3. Раннерс 9 4 3 2 13 - 11 15
4. Орхус 9 4 3 2 12 - 9 15
5. Копенгаген 8 3 4 1 13 - 7 13
6. Ольборг 8 4 1 3 14 - 11 13
7. Силькеборг 8 3 4 1 11 - 6 13
8. Оденсе 9 3 3 3 16 - 11 12
9. Вайле 9 2 3 4 11 - 16 9
10. Нордшелланн 8 2 3 3 11 - 14 9
11. Сённерйюск 8 2 2 4 6 - 16 8
12. Виборг 9 1 4 4 10 - 13 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 9 6 2 1 21 - 6 20
2. Митьюлланд 9 5 2 2 12 - 9 17
3. Ольборг 9 4 3 2 13 - 9 15
4. Раннерс 8 4 1 3 10 - 8 13
5. Виборг 8 3 4 1 16 - 14 13
6. Силькеборг 9 2 6 1 15 - 10 12
7. Брондбю 8 2 4 2 11 - 12 10
8. Оденсе 8 1 4 3 9 - 13 7
9. Нордшелланн 9 2 1 6 9 - 17 7
10. Орхус 8 1 3 4 3 - 10 6
11. Сённерйюск 9 0 2 7 5 - 17 2
12. Вайле 8 0 0 8 5 - 25 0
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vejle Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Вайле 1:1 Митьюлланд онлайн


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