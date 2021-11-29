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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Мьельбю
0:0
Перерыв

Стадион:
Эребру
0'
13
Эрикссон
Карлйохан
4
Ватсон
Макс
17
Грасия
Карлос
15
Кричак
Иван
9
Нильссон
Джоэл
22
Густавссон
Йеспер
96
Андерссон
Элиас
25
Otto
Rosengren
5
Ходжич
Кадир
10
Моро
Мамудо
16
Бергстрем
Якоб
1
Аллен
Бобби
24
Али
Хусейн
4
Моро
Насиру
6
Хьертстранд
Бенджамин
18
Хамад
Илоан
89
Валкер
Кевин
17
Мартенссон
Йохан
3
Райт
Кевин
48
Миллескуг
Ноэль
19
Ясин
Ахмед
12
Ларссон
Джейк
Мьельбю
3-5-2
Эребру
3-4-3

Ход матча

23'
 
Бьёрнквист Даниэль
Али Хусейн

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 2
  • 53 Владение мячом, % 47

История личных встреч

Мьельбю
Эребру

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

12 матчей

58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

41.7%
58.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

А
2:2
А
1:0
А
3:1
А
0:1
А
1:0
А
0:1
А
0:0
А
0:2
А
2:1
А
1:0
ШК
0:3
А
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Мьельбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бергстрем Якоб 7 0.24
Сарр Амин 7 0.24
Моро Мамудо 6 0.21
Нильссон Джоэл 5 0.17
Ходжич Кадир 2 (1) 0.07
Андерссон Элиас 1 0.03
Грасия Карлос 1 0.03
Бьёркандер Эрик 1 0.03
Джонсон Сэм 1 0.03
Лёфквист Дэвид 0 0
Густавссон Йеспер 0 0
Аду Энох 0 0
Блумквист Андреас 0 0
Ватсон Макс 0 0
Йоханссон Херман 0 0
Густафссон Виктор 0 0
Эребру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хуммет Денис 5 0.17
Бесара Нахир 4 (1) 0.14
Мехмети Агон 4 0.14
Колландер Деннис 2 0.07
Сегер Давид 1 0.03
Мартенссон Йохан 1 0.03
Броберг Мартин 1 0.03
Герзич Нордин 1 0.03
Ясин Ахмед 1 0.03
Али Хусейн 0 0
Валкер Кевин 0 0
Хамад Илоан 0 0
Галль Ромен 0 0
Хьертстранд Бенджамин 0 0

Карточки

Мьельбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кричак Иван 8 1
Густавссон Йеспер 7 0
Густафссон Виктор 6 0
Лёфквист Дэвид 4 0
Ходжич Кадир 4 0
Аду Энох 2 1
Ватсон Макс 3 0
Бергстрем Якоб 3 0
Нильссон Джоэл 2 0
Моро Мамудо 2 0
Грасия Карлос 2 0
Блумквист Андреас 1 0
Эрикссон Карлйохан 1 0
Андерссон Элиас 1 0
Карлиус Людвиг 1 0
Сарр Амин 1 0
Эребру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сковгор Андреас 7 1
Мартенссон Йохан 6 0
Валкер Кевин 6 0
Герзич Нордин 4 0
Аллен Бобби 4 0
Моро Насиру 2 1
Альмебек Михаэль 3 0
Али Хусейн 3 0
Бесара Нахир 3 0
Фрайди Ричард 3 0
Сегер Давид 3 0
Хамад Илоан 2 0
Хуммет Денис 2 0
Хьертстранд Бенджамин 2 0
Райт Кевин 2 0
Бергмарк Никлас 2 0
Колландер Деннис 2 0
Мехмети Агон 1 0
Броберг Мартин 1 0
Бьорндал Эрик 1 0
Ларссон Джейк 1 0
Луан Патрик 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
11
6 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 2
19 Не забивали 20
3
18%
0
0%
1-15
2
12%
3
27%
16-30
1
6%
2
18%
31-45
6
35%
0
0%
46-60
1
6%
2
18%
61-75
4
24%
4
36%
76-90

Пропущено

10
33
3 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 19
4 Пропускали первыми 12
6 Не пропускали 14
1
10%
3
9%
1-15
1
10%
6
18%
16-30
1
10%
5
15%
31-45
1
10%
4
12%
46-60
4
40%
6
18%
61-75
2
20%
9
27%
76-90

Забито

15
11
5 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
19 Не забивали 19
2
13%
2
18%
1-15
2
13%
1
9%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
1
7%
3
27%
46-60
5
33%
1
9%
61-75
4
27%
4
36%
76-90

Пропущено

16
21
7 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
3
19%
2
10%
1-15
2
13%
2
10%
16-30
2
13%
6
29%
31-45
4
25%
2
10%
46-60
1
6%
6
29%
61-75
4
25%
3
14%
76-90

Забито

32
22
11 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 7
10 Не забивали 11
5
16%
2
9%
1-15
4
13%
4
18%
16-30
2
6%
2
9%
31-45
7
22%
3
14%
46-60
6
19%
3
14%
61-75
8
25%
8
36%
76-90

Пропущено

26
54
10 В 1-м тайме 24
16 Во 2-м тайме 30
11 Пропускали первыми 20
15 Не пропускали 25
4
15%
5
9%
1-15
3
12%
8
15%
16-30
3
12%
11
20%
31-45
5
19%
6
11%
46-60
5
19%
12
22%
61-75
6
23%
12
22%
76-90

Результаты последних матчей

Мьельбю
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Эстерсунд - Мьельбю 0:2 Мьельбю - Сириус 2:3 Мьельбю - Хаммарбю 2:0 Норрчёпинг - Мьельбю 2:2
Мьельбю - Гётеборг 1:3 Мьельбю - Кальмар 4:0 Мальмё - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Эльфсборг 4:0 Мьельбю - Хальмстад 0:0 Хеккен - Мьельбю 0:0 Мьельбю - АИК 0:0 Дегерфорс - Мьельбю 0:2 Юргорден - Мьельбю 0:0 Квидинг ФИФ - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Юргорден 0:1 Эребру - Мьельбю 2:2 Кальмар - Мьельбю 1:0 Мьельбю - Мальмё 0:2 Гётеборг - Мьельбю 3:2 Мьельбю - Норрчёпинг 0:1
Эребру
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Эребру - Кальмар 1:2 Хаммарбю - Эребру 3:2 Эребру - Юргорден 0:1 Хальмстад - Эребру 1:1
Эребру - Дегерфорс 1:2 Гётеборг - Эребру 2:0 Эребру - Хеккен 1:2 Мальмё - Эребру 5:1 Эребру - Эстерсунд 2:0 Норрчёпинг - Эребру 3:0 Эребру - Варберг БоИС 0:3 Сандвикен - Эребру 0:1 АИК - Эребру 2:0 Эребру - Сириус 1:1 Варберг БоИС - Эребру 1:0 Эребру - Мьельбю 2:2 Сириус - Эребру 1:2 Эребру - АИК 1:1 Эребру - Хаммарбю 0:2 Эльфсборг - Эребру 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё Заявка 29 17 7 5 58 - 30 58
2. АИК 1:1 Заявка 29 16 6 7 38 - 22 54
3. Юргорден Заявка 29 16 6 7 45 - 30 54
4. Эльфсборг 1:1 Заявка 29 16 5 8 47 - 30 53
5. Хаммарбю Заявка 29 14 8 7 49 - 38 50
6. Кальмар Заявка 29 13 8 8 38 - 34 47
7. Норрчёпинг Заявка 29 13 5 11 44 - 39 44
8. Гётеборг Заявка 29 10 8 11 40 - 38 38
9. Сириус 2:0 Заявка 29 10 7 12 36 - 49 37
10. Варберг БоИС Заявка 29 9 10 10 35 - 35 37
11. Хеккен 0:2 Заявка 29 9 9 11 46 - 44 36
12. Мьельбю 0:0 Заявка 29 8 11 10 31 - 27 35
13. Дегерфорс Заявка 29 9 4 16 33 - 51 31
14. Хальмстад Заявка 29 6 13 10 21 - 26 31
15. Эребру 0:0 Заявка 29 4 6 19 21 - 55 18
16. Эстерсунд Заявка 29 3 5 21 24 - 58 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК 1:1 Заявка 14 12 2 0 25 - 6 38
2. Хаммарбю Заявка 14 10 3 1 30 - 16 33
3. Юргорден Заявка 15 10 2 3 30 - 18 32
4. Мальмё Заявка 14 8 4 2 31 - 16 28
5. Эльфсборг 1:1 Заявка 15 8 4 3 25 - 14 28
6. Норрчёпинг Заявка 14 8 4 2 27 - 15 28
7. Кальмар Заявка 15 6 5 4 18 - 15 23
8. Сириус 2:0 Заявка 15 7 2 6 20 - 19 23
9. Дегерфорс Заявка 15 7 1 7 23 - 22 22
10. Хеккен 0:2 Заявка 14 6 3 5 29 - 20 21
11. Гётеборг Заявка 15 6 3 6 23 - 17 21
12. Варберг БоИС Заявка 14 5 5 4 15 - 14 20
13. Мьельбю 0:0 Заявка 15 5 5 5 16 - 11 20
14. Хальмстад Заявка 15 3 10 2 10 - 9 19
15. Эстерсунд Заявка 14 3 2 9 18 - 22 11
16. Эребру 0:0 Заявка 14 2 4 8 11 - 21 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё Заявка 15 9 3 3 27 - 14 30
2. Эльфсборг 1:1 Заявка 14 8 1 5 22 - 16 25
3. Кальмар Заявка 14 7 3 4 20 - 19 24
4. Юргорден Заявка 14 6 4 4 15 - 12 22
5. Хаммарбю Заявка 15 4 5 6 19 - 22 17
6. Варберг БоИС Заявка 15 4 5 6 20 - 21 17
7. Гётеборг Заявка 14 4 5 5 17 - 21 17
8. Норрчёпинг Заявка 15 5 1 9 17 - 24 16
9. АИК 1:1 Заявка 15 4 4 7 13 - 16 16
10. Хеккен 0:2 Заявка 15 3 6 6 17 - 24 15
11. Мьельбю 0:0 Заявка 14 3 6 5 15 - 16 15
12. Сириус 2:0 Заявка 14 3 5 6 16 - 30 14
13. Хальмстад Заявка 14 3 3 8 11 - 17 12
14. Дегерфорс Заявка 14 2 3 9 10 - 29 9
15. Эребру 0:0 Заявка 15 2 2 11 10 - 34 8
16. Эстерсунд Заявка 15 0 3 12 6 - 36 3
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 23'
    Али Хусейн уходит с поля. Бьёрнквист Даниэль выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Мьельбю
Ничья
Эребру
1.80
4.54
6.50
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Где смотреть матч Мьельбю 0:0 Эребру онлайн


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