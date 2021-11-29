Швеция: Аллсвенскан 2021
0:0
Перерыв
Стадион: Страндваллен
15
Кричак
Иван
10
Моро
Мамудо
24
Али
Хусейн
18
Хамад
Илоан
89
Валкер
Кевин
19
Ясин
Ахмед
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Кричак ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Моро МамудоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
8 Аду ЭнохПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Сарр АминНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Anders Torstensson
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Али ХусейнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Хамад ИлоанПолузащитник
-
89 Валкер КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Ясин АхмедНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Сегер ДавидПолузащитник
-
45 Ингвес АнтонПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Vitor Gazimba
Ход матча
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 0
-
5 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 2
-
53 Владение мячом, % 47
История личных встреч
Мьельбю
Эребру
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
12 матчей
58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
41.7%
58.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мьельбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бергстрем Якоб
|7
|0.24
|Сарр Амин
|7
|0.24
|Моро Мамудо
|6
|0.21
|Нильссон Джоэл
|5
|0.17
|Ходжич Кадир
|2 (1)
|0.07
|Андерссон Элиас
|1
|0.03
|Грасия Карлос
|1
|0.03
|Бьёркандер Эрик
|1
|0.03
|Джонсон Сэм
|1
|0.03
|Лёфквист Дэвид
|0
|0
|Густавссон Йеспер
|0
|0
|Аду Энох
|0
|0
|Блумквист Андреас
|0
|0
|Ватсон Макс
|0
|0
|Йоханссон Херман
|0
|0
|Густафссон Виктор
|0
|0
Эребру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хуммет Денис
|5
|0.17
|Бесара Нахир
|4 (1)
|0.14
|Мехмети Агон
|4
|0.14
|Колландер Деннис
|2
|0.07
|Сегер Давид
|1
|0.03
|Мартенссон Йохан
|1
|0.03
|Броберг Мартин
|1
|0.03
|Герзич Нордин
|1
|0.03
|Ясин Ахмед
|1
|0.03
|Али Хусейн
|0
|0
|Валкер Кевин
|0
|0
|Хамад Илоан
|0
|0
|Галль Ромен
|0
|0
|Хьертстранд Бенджамин
|0
|0
Карточки
Мьельбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кричак Иван
|8
|1
|Густавссон Йеспер
|7
|0
|Густафссон Виктор
|6
|0
|Лёфквист Дэвид
|4
|0
|Ходжич Кадир
|4
|0
|Аду Энох
|2
|1
|Ватсон Макс
|3
|0
|Бергстрем Якоб
|3
|0
|Нильссон Джоэл
|2
|0
|Моро Мамудо
|2
|0
|Грасия Карлос
|2
|0
|Блумквист Андреас
|1
|0
|Эрикссон Карлйохан
|1
|0
|Андерссон Элиас
|1
|0
|Карлиус Людвиг
|1
|0
|Сарр Амин
|1
|0
Эребру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сковгор Андреас
|7
|1
|Мартенссон Йохан
|6
|0
|Валкер Кевин
|6
|0
|Герзич Нордин
|4
|0
|Аллен Бобби
|4
|0
|Моро Насиру
|2
|1
|Альмебек Михаэль
|3
|0
|Али Хусейн
|3
|0
|Бесара Нахир
|3
|0
|Фрайди Ричард
|3
|0
|Сегер Давид
|3
|0
|Хамад Илоан
|2
|0
|Хуммет Денис
|2
|0
|Хьертстранд Бенджамин
|2
|0
|Райт Кевин
|2
|0
|Бергмарк Никлас
|2
|0
|Колландер Деннис
|2
|0
|Мехмети Агон
|1
|0
|Броберг Мартин
|1
|0
|Бьорндал Эрик
|1
|0
|Ларссон Джейк
|1
|0
|Луан Патрик
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
11
6 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 2
19 Не забивали 20
3
18%
0
0%
1-15
2
12%
3
27%
16-30
1
6%
2
18%
31-45
6
35%
0
0%
46-60
1
6%
2
18%
61-75
4
24%
4
36%
76-90
Пропущено
10
33
3 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 19
4 Пропускали первыми 12
6 Не пропускали 14
1
10%
3
9%
1-15
1
10%
6
18%
16-30
1
10%
5
15%
31-45
1
10%
4
12%
46-60
4
40%
6
18%
61-75
2
20%
9
27%
76-90
Забито
15
11
5 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
19 Не забивали 19
2
13%
2
18%
1-15
2
13%
1
9%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
1
7%
3
27%
46-60
5
33%
1
9%
61-75
4
27%
4
36%
76-90
Пропущено
16
21
7 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
3
19%
2
10%
1-15
2
13%
2
10%
16-30
2
13%
6
29%
31-45
4
25%
2
10%
46-60
1
6%
6
29%
61-75
4
25%
3
14%
76-90
Забито
32
22
11 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 7
10 Не забивали 11
5
16%
2
9%
1-15
4
13%
4
18%
16-30
2
6%
2
9%
31-45
7
22%
3
14%
46-60
6
19%
3
14%
61-75
8
25%
8
36%
76-90
Пропущено
26
54
10 В 1-м тайме 24
16 Во 2-м тайме 30
11 Пропускали первыми 20
15 Не пропускали 25
4
15%
5
9%
1-15
3
12%
8
15%
16-30
3
12%
11
20%
31-45
5
19%
6
11%
46-60
5
19%
12
22%
61-75
6
23%
12
22%
76-90
Результаты последних матчей
Мьельбю
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Эстерсунд - Мьельбю 0:2 Мьельбю - Сириус 2:3 Мьельбю - Хаммарбю 2:0 Норрчёпинг - Мьельбю 2:2
Мьельбю - Гётеборг 1:3 Мьельбю - Кальмар 4:0 Мальмё - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Эльфсборг 4:0 Мьельбю - Хальмстад 0:0 Хеккен - Мьельбю 0:0 Мьельбю - АИК 0:0 Дегерфорс - Мьельбю 0:2 Юргорден - Мьельбю 0:0 Квидинг ФИФ - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Юргорден 0:1 Эребру - Мьельбю 2:2 Кальмар - Мьельбю 1:0 Мьельбю - Мальмё 0:2 Гётеборг - Мьельбю 3:2 Мьельбю - Норрчёпинг 0:1
Эребру
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Эребру - Кальмар 1:2 Хаммарбю - Эребру 3:2 Эребру - Юргорден 0:1 Хальмстад - Эребру 1:1
Эребру - Дегерфорс 1:2 Гётеборг - Эребру 2:0 Эребру - Хеккен 1:2 Мальмё - Эребру 5:1 Эребру - Эстерсунд 2:0 Норрчёпинг - Эребру 3:0 Эребру - Варберг БоИС 0:3 Сандвикен - Эребру 0:1 АИК - Эребру 2:0 Эребру - Сириус 1:1 Варберг БоИС - Эребру 1:0 Эребру - Мьельбю 2:2 Сириус - Эребру 1:2 Эребру - АИК 1:1 Эребру - Хаммарбю 0:2 Эльфсборг - Эребру 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|Заявка
|29
|17
|7
|5
|58 - 30
|58
|2.
|АИК
|1:1 Заявка
|29
|16
|6
|7
|38 - 22
|54
|3.
|Юргорден
|Заявка
|29
|16
|6
|7
|45 - 30
|54
|4.
|Эльфсборг
|1:1 Заявка
|29
|16
|5
|8
|47 - 30
|53
|5.
|Хаммарбю
|Заявка
|29
|14
|8
|7
|49 - 38
|50
|6.
|Кальмар
|Заявка
|29
|13
|8
|8
|38 - 34
|47
|7.
|Норрчёпинг
|Заявка
|29
|13
|5
|11
|44 - 39
|44
|8.
|Гётеборг
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|40 - 38
|38
|9.
|Сириус
|2:0 Заявка
|29
|10
|7
|12
|36 - 49
|37
|10.
|Варберг БоИС
|Заявка
|29
|9
|10
|10
|35 - 35
|37
|11.
|Хеккен
|0:2 Заявка
|29
|9
|9
|11
|46 - 44
|36
|12.
|Мьельбю
|0:0 Заявка
|29
|8
|11
|10
|31 - 27
|35
|13.
|Дегерфорс
|Заявка
|29
|9
|4
|16
|33 - 51
|31
|14.
|Хальмстад
|Заявка
|29
|6
|13
|10
|21 - 26
|31
|15.
|Эребру
|0:0 Заявка
|29
|4
|6
|19
|21 - 55
|18
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|29
|3
|5
|21
|24 - 58
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|1:1 Заявка
|14
|12
|2
|0
|25 - 6
|38
|2.
|Хаммарбю
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|30 - 16
|33
|3.
|Юргорден
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|30 - 18
|32
|4.
|Мальмё
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|31 - 16
|28
|5.
|Эльфсборг
|1:1 Заявка
|15
|8
|4
|3
|25 - 14
|28
|6.
|Норрчёпинг
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|27 - 15
|28
|7.
|Кальмар
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|18 - 15
|23
|8.
|Сириус
|2:0 Заявка
|15
|7
|2
|6
|20 - 19
|23
|9.
|Дегерфорс
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|23 - 22
|22
|10.
|Хеккен
|0:2 Заявка
|14
|6
|3
|5
|29 - 20
|21
|11.
|Гётеборг
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|23 - 17
|21
|12.
|Варберг БоИС
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|15 - 14
|20
|13.
|Мьельбю
|0:0 Заявка
|15
|5
|5
|5
|16 - 11
|20
|14.
|Хальмстад
|Заявка
|15
|3
|10
|2
|10 - 9
|19
|15.
|Эстерсунд
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|18 - 22
|11
|16.
|Эребру
|0:0 Заявка
|14
|2
|4
|8
|11 - 21
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|27 - 14
|30
|2.
|Эльфсборг
|1:1 Заявка
|14
|8
|1
|5
|22 - 16
|25
|3.
|Кальмар
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|20 - 19
|24
|4.
|Юргорден
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|15 - 12
|22
|5.
|Хаммарбю
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|19 - 22
|17
|6.
|Варберг БоИС
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|20 - 21
|17
|7.
|Гётеборг
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|17 - 21
|17
|8.
|Норрчёпинг
|Заявка
|15
|5
|1
|9
|17 - 24
|16
|9.
|АИК
|1:1 Заявка
|15
|4
|4
|7
|13 - 16
|16
|10.
|Хеккен
|0:2 Заявка
|15
|3
|6
|6
|17 - 24
|15
|11.
|Мьельбю
|0:0 Заявка
|14
|3
|6
|5
|15 - 16
|15
|12.
|Сириус
|2:0 Заявка
|14
|3
|5
|6
|16 - 30
|14
|13.
|Хальмстад
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 17
|12
|14.
|Дегерфорс
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|10 - 29
|9
|15.
|Эребру
|0:0 Заявка
|15
|2
|2
|11
|10 - 34
|8
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|15
|0
|3
|12
|6 - 36
|3