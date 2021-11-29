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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Мьельбю
0:0
Конец матча

Стадион:
Эребру
0'
90' Желтая карточка
Ходжич Кадир
90'+4
13
Эрикссон
Карлйохан
4
Ватсон
Макс
17
Грасия
Карлос
15
Кричак
Иван
9
Нильссон
Джоэл
22
Густавссон
Йеспер
96
Андерссон
Элиас
25
Otto
Rosengren
5
Ходжич
Кадир
10
Моро
Мамудо
16
Бергстрем
Якоб
1
Аллен
Бобби
24
Али
Хусейн
4
Моро
Насиру
6
Хьертстранд
Бенджамин
18
Хамад
Илоан
89
Валкер
Кевин
17
Мартенссон
Йохан
3
Райт
Кевин
48
Миллескуг
Ноэль
19
Ясин
Ахмед
12
Ларссон
Джейк
Мьельбю
3-5-2
Эребру
3-4-3

Ход матча

23'
 
Бьёрнквист Даниэль
Али Хусейн
46'
 
Бергмарк Никлас
Райт Кевин
61'
Сарр Амин
Моро Мамудо
 
61'
Блумквист Андреас
Otto Rosengren
 
67'
 
Сегер Давид
Ясин Ахмед
81'
 
Фрайди Ричард
Ларссон Джейк
85'
Сильверхолт Тейлор
Кричак Иван
 
90'
Ходжич Кадир
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 2
  • 9 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 4
  • 53 Владение мячом, % 47

История личных встреч

Мьельбю
Эребру

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

12 матчей

58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

41.7%
58.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

А
2:2
А
1:0
А
3:1
А
0:1
А
1:0
А
0:1
А
0:0
А
0:2
А
2:1
А
1:0
ШК
0:3
А
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Мьельбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бергстрем Якоб 7 0.24
Сарр Амин 7 0.24
Моро Мамудо 6 0.21
Нильссон Джоэл 5 0.17
Ходжич Кадир 2 (1) 0.07
Андерссон Элиас 1 0.03
Грасия Карлос 1 0.03
Бьёркандер Эрик 1 0.03
Джонсон Сэм 1 0.03
Лёфквист Дэвид 0 0
Густавссон Йеспер 0 0
Аду Энох 0 0
Блумквист Андреас 0 0
Ватсон Макс 0 0
Йоханссон Херман 0 0
Густафссон Виктор 0 0
Эребру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хуммет Денис 5 0.17
Бесара Нахир 4 (1) 0.14
Мехмети Агон 4 0.14
Колландер Деннис 2 0.07
Сегер Давид 1 0.03
Мартенссон Йохан 1 0.03
Броберг Мартин 1 0.03
Герзич Нордин 1 0.03
Ясин Ахмед 1 0.03
Али Хусейн 0 0
Валкер Кевин 0 0
Хамад Илоан 0 0
Галль Ромен 0 0
Хьертстранд Бенджамин 0 0

Карточки

Мьельбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кричак Иван 8 1
Густавссон Йеспер 7 0
Густафссон Виктор 6 0
Ходжич Кадир 5 0
Лёфквист Дэвид 4 0
Аду Энох 2 1
Ватсон Макс 3 0
Бергстрем Якоб 3 0
Нильссон Джоэл 2 0
Моро Мамудо 2 0
Грасия Карлос 2 0
Блумквист Андреас 1 0
Эрикссон Карлйохан 1 0
Андерссон Элиас 1 0
Карлиус Людвиг 1 0
Сарр Амин 1 0
Эребру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сковгор Андреас 7 1
Мартенссон Йохан 6 0
Валкер Кевин 6 0
Герзич Нордин 4 0
Аллен Бобби 4 0
Моро Насиру 2 1
Альмебек Михаэль 3 0
Али Хусейн 3 0
Бесара Нахир 3 0
Фрайди Ричард 3 0
Сегер Давид 3 0
Хамад Илоан 2 0
Хуммет Денис 2 0
Хьертстранд Бенджамин 2 0
Райт Кевин 2 0
Бергмарк Никлас 2 0
Колландер Деннис 2 0
Мехмети Агон 1 0
Броберг Мартин 1 0
Бьорндал Эрик 1 0
Ларссон Джейк 1 0
Луан Патрик 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
11
6 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 2
20 Не забивали 21
3
18%
0
0%
1-15
2
12%
3
27%
16-30
1
6%
2
18%
31-45
6
35%
0
0%
46-60
1
6%
2
18%
61-75
4
24%
4
36%
76-90

Пропущено

10
33
3 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 19
4 Пропускали первыми 12
6 Не пропускали 14
1
10%
3
9%
1-15
1
10%
6
18%
16-30
1
10%
5
15%
31-45
1
10%
4
12%
46-60
4
40%
6
18%
61-75
2
20%
9
27%
76-90

Забито

15
11
5 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
20 Не забивали 20
2
13%
2
18%
1-15
2
13%
1
9%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
1
7%
3
27%
46-60
5
33%
1
9%
61-75
4
27%
4
36%
76-90

Пропущено

16
21
7 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
3
19%
2
10%
1-15
2
13%
2
10%
16-30
2
13%
6
29%
31-45
4
25%
2
10%
46-60
1
6%
6
29%
61-75
4
25%
3
14%
76-90

Забито

32
22
11 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 7
11 Не забивали 12
5
16%
2
9%
1-15
4
13%
4
18%
16-30
2
6%
2
9%
31-45
7
22%
3
14%
46-60
6
19%
3
14%
61-75
8
25%
8
36%
76-90

Пропущено

26
54
10 В 1-м тайме 24
16 Во 2-м тайме 30
11 Пропускали первыми 20
15 Не пропускали 25
4
15%
5
9%
1-15
3
12%
8
15%
16-30
3
12%
11
20%
31-45
5
19%
6
11%
46-60
5
19%
12
22%
61-75
6
23%
12
22%
76-90

Результаты последних матчей

Мьельбю
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Эстерсунд - Мьельбю 0:2 Мьельбю - Сириус 2:3 Мьельбю - Хаммарбю 2:0 Норрчёпинг - Мьельбю 2:2
Мьельбю - Гётеборг 1:3 Мьельбю - Кальмар 4:0 Мальмё - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Эльфсборг 4:0 Мьельбю - Хальмстад 0:0 Хеккен - Мьельбю 0:0 Мьельбю - АИК 0:0 Дегерфорс - Мьельбю 0:2 Юргорден - Мьельбю 0:0 Квидинг ФИФ - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Юргорден 0:1 Эребру - Мьельбю 2:2 Кальмар - Мьельбю 1:0 Мьельбю - Мальмё 0:2 Гётеборг - Мьельбю 3:2 Мьельбю - Норрчёпинг 0:1
Эребру
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Эребру - Кальмар 1:2 Хаммарбю - Эребру 3:2 Эребру - Юргорден 0:1 Хальмстад - Эребру 1:1
Эребру - Дегерфорс 1:2 Гётеборг - Эребру 2:0 Эребру - Хеккен 1:2 Мальмё - Эребру 5:1 Эребру - Эстерсунд 2:0 Норрчёпинг - Эребру 3:0 Эребру - Варберг БоИС 0:3 Сандвикен - Эребру 0:1 АИК - Эребру 2:0 Эребру - Сириус 1:1 Варберг БоИС - Эребру 1:0 Эребру - Мьельбю 2:2 Сириус - Эребру 1:2 Эребру - АИК 1:1 Эребру - Хаммарбю 0:2 Эльфсборг - Эребру 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё Заявка 29 17 7 5 58 - 30 58
2. АИК Заявка 29 17 5 7 41 - 23 56
3. Юргорден Заявка 29 16 6 7 45 - 30 54
4. Эльфсборг Заявка 29 16 4 9 48 - 33 52
5. Хаммарбю Заявка 29 14 8 7 49 - 38 50
6. Кальмар Заявка 29 13 8 8 38 - 34 47
7. Норрчёпинг Заявка 29 13 5 11 44 - 39 44
8. Гётеборг Заявка 29 10 8 11 40 - 38 38
9. Сириус Заявка 29 10 7 12 37 - 49 37
10. Варберг БоИС Заявка 29 9 10 10 35 - 35 37
11. Хеккен Заявка 29 9 9 11 46 - 45 36
12. Мьельбю Заявка 29 8 11 10 31 - 27 35
13. Дегерфорс Заявка 29 9 4 16 33 - 51 31
14. Хальмстад Заявка 29 6 13 10 21 - 26 31
15. Эребру Заявка 29 4 6 19 21 - 55 18
16. Эстерсунд Заявка 29 3 5 21 24 - 58 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 14 12 2 0 25 - 6 38
2. Хаммарбю Заявка 14 10 3 1 30 - 16 33
3. Юргорден Заявка 15 10 2 3 30 - 18 32
4. Норрчёпинг Заявка 14 8 4 2 27 - 15 28
5. Мальмё Заявка 14 8 4 2 31 - 16 28
6. Эльфсборг Заявка 15 8 3 4 26 - 17 27
7. Кальмар Заявка 15 6 5 4 18 - 15 23
8. Сириус Заявка 15 7 2 6 21 - 19 23
9. Дегерфорс Заявка 15 7 1 7 23 - 22 22
10. Хеккен Заявка 14 6 3 5 29 - 20 21
11. Гётеборг Заявка 15 6 3 6 23 - 17 21
12. Варберг БоИС Заявка 14 5 5 4 15 - 14 20
13. Мьельбю Заявка 15 5 5 5 16 - 11 20
14. Хальмстад Заявка 15 3 10 2 10 - 9 19
15. Эстерсунд Заявка 14 3 2 9 18 - 22 11
16. Эребру Заявка 14 2 4 8 11 - 21 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё Заявка 15 9 3 3 27 - 14 30
2. Эльфсборг Заявка 14 8 1 5 22 - 16 25
3. Кальмар Заявка 14 7 3 4 20 - 19 24
4. Юргорден Заявка 14 6 4 4 15 - 12 22
5. АИК Заявка 15 5 3 7 16 - 17 18
6. Хаммарбю Заявка 15 4 5 6 19 - 22 17
7. Варберг БоИС Заявка 15 4 5 6 20 - 21 17
8. Гётеборг Заявка 14 4 5 5 17 - 21 17
9. Норрчёпинг Заявка 15 5 1 9 17 - 24 16
10. Хеккен Заявка 15 3 6 6 17 - 25 15
11. Мьельбю Заявка 14 3 6 5 15 - 16 15
12. Сириус Заявка 14 3 5 6 16 - 30 14
13. Хальмстад Заявка 14 3 3 8 11 - 17 12
14. Дегерфорс Заявка 14 2 3 9 10 - 29 9
15. Эребру Заявка 15 2 2 11 10 - 34 8
16. Эстерсунд Заявка 15 0 3 12 6 - 36 3
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 23'
    Али Хусейн уходит с поля. Бьёрнквист Даниэль выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Мьельбю 0:0 Эребру онлайн


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