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Кипр: Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
АПОЭЛ
 
Оставлена
Омония
АПОЭЛ
Омония

Ход матча

17'
 
Гомес Хорди

История личных встреч

АПОЭЛ
Омония

37 матчей

86.5%
13.5%
32 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

56.8%
29.7%
13.5%
21 победа 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

51.4%
29.7%
18.9%
19 побед 11 ничьих 0 побед

19 матчей

47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 10 побед

Первый тайм

89.5%
10.5%
0 побед 17 ничьих 7 побед

Второй тайм

78.9%
21.1%
0 побед 15 ничьих 11 побед

56 матчей

57.1%
25%
17.9%
32 победы 14 ничьих 10 побед

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
21 победа 28 ничьих 7 побед

Второй тайм

33.9%
46.4%
19.7%
19 побед 26 ничьих 11 побед

История матчей

К
0:1
К
1:1
ПД
1:0
ПД
0:3
ПД
0:0
ПД
0:0
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
1:2
ПД
2:0
ПД
4:1
ПД
0:2
ПД
2:1
ПД
1:3
ПД
1:3
ПД
1:0
ПД
2:1
ПД
1:4
ПД
0:2
ПД
2:1
ПД
2:0
ПД
2:2
ПД
3:2
К
0:0
К
3:0
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
2:1
ПД
0:0
ПД
0:0
ПД
2:0
ПД
4:3
ПД
3:0
ПД
1:1
ПД
0:0
ПД
1:2
ПД
1:2
ПД
1:3
С
1:0
ПД
1:0
ПД
2:0
ПД
0:1
ПД
3:0
ПД
1:0
ПД
0:1
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
3:2
К
2:0
ПД
2:2
К
2:1
ПД
1:2
ПД
2:1
ПД
1:0

Бомбардиры внутри турнира

АПОЭЛ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соуза Лукас 3 0.3
Квилитая Георгий 3 (1) 0.3
Окриашвили Торнике 2 0.2
Савич Вуядин 1 0.1
Каро Андреас 1 0.1
Омония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Папулис Фотис 2 0.22
Щепович Марко 2 (1) 0.22
Дюриш Михал 2 (2) 0.22
Лекьякс Ян 1 0.11
Ланг Адам 1 0.11
Лойзу Лойзос 1 0.11

Карточки

АПОЭЛ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Окриашвили Торнике 4 1
Facundo Zavala 3 0
Савич Вуядин 2 0
Соуза Лукас 2 0
Квилитая Георгий 2 0
Шебаке Иссам 2 0
Винисиус Пауло II 2 0
Leo Natel 2 0
Сациас Яннис 2 0
Даушвили Муртаз 1 0
Данило Кампос 1 0
Лундему Мариус 1 0
Сантос Рафаэл II 1 0
Каро Андреас 1 0
Paris Polykarpou 1 0
Теодору Димитрис 1 0
Омония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Хорди 3 1
Папулис Фотис 2 0
Щепович Марко 2 0
Баширу Фуад 2 0
Ционис Маринос 2 0
Абдуллахи Шеху 0 1
Лекьякс Ян 1 0
Дискеруд Миккел 1 0
Ланг Адам 1 0
Захариу Панайотис 1 0
Псалтис Парис 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
3
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
2
67%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
33%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

5
6
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
2
33%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Пропущено

10
4
7 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
1
25%
16-30
4
40%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
20%
1
25%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Забито

11
9
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
2
22%
16-30
3
27%
1
11%
31-45
1
9%
2
22%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
4
44%
76-90

Пропущено

12
8
8 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
1
13%
16-30
4
33%
2
25%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
2
17%
2
25%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

АПОЭЛ
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимаcсол 3:0 Докса Катокопия - АПОЭЛ 2:2 Арис Лимассол - АПОЭЛ 0:1
АПОЭЛ - Этникос Ахна 2:1 Анортосис - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - ПАЕЕК 1:0 АПОЭЛ - Неа Саламина 2:0 Аполлон - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Олимпиакос Никосия 0:1 Пафос - АПОЭЛ 4:0 АПОЭЛ - Эрмис Арадиппу 2:0 Эносис - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - Неа Саламина 0:0 Докса Катокопия - АПОЭЛ 1:2 Кармиотисса - АПОЭЛ 1:6 АПОЭЛ - Пафос 0:1 Этникос Ахна - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Анортосис 1:3 Эрмис Арадиппу - АПОЭЛ 2:0
Омония
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Карабах - Омония 2:2 Омония - Арис Лимассол 3:0 Этникос Ахна - Омония 0:2 Омония - Базель 1:1
Омония - Анортосис 0:1 ПАЕЕК - Омония 1:0 Базель - Омония 3:1 Омония - Аполлон 1:0 Олимпиакос Никосия - Омония 1:0 Омония - Карабах 1:4 Омония - Пафос 1:1 Омония - Докса Катокопия 2:1 Кайрат - Омония 0:0 АЕК Ларнака - Омония 2:1 Антверпен - Омония 2:0 Омония - Антверпен 4:2 Флора Таллин - Омония 2:1 Омония - Флора Таллин 1:0 Омония - Динамо Загреб 0:1 Динамо Загреб - Омония 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 11 8 1 2 20 - 10 25
2. АЕК Ларнака 11 7 3 1 17 - 6 24
3. Арис Лимассол 11 6 2 3 12 - 9 20
4. Олимпиакос Никосия 11 4 3 4 9 - 10 15
5. Пафос 11 3 5 3 13 - 11 14
6. АПОЭЛ 10 4 2 4 11 - 12 14
7. Анортосис 10 4 1 5 13 - 15 13
8. Омония 9 4 1 4 10 - 7 13
9. АЕЛ Лимаcсол 10 3 3 4 12 - 12 12
10. Докса Катокопия 11 2 5 4 10 - 13 11
11. ПАЕЕК 10 2 2 6 7 - 15 8
12. Этникос Ахна 11 1 2 8 8 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 6 5 0 1 15 - 8 15
2. АЕК Ларнака 6 4 2 0 8 - 2 14
3. Пафос 6 3 3 0 12 - 3 12
4. Олимпиакос Никосия 6 3 1 2 7 - 7 10
5. Анортосис 5 3 1 1 7 - 5 10
6. Омония 5 3 1 1 7 - 3 10
7. АПОЭЛ 4 3 0 1 6 - 2 9
8. Арис Лимассол 5 2 1 2 4 - 4 7
9. АЕЛ Лимаcсол 5 2 0 3 6 - 5 6
10. Докса Катокопия 5 1 3 1 5 - 4 6
11. ПАЕЕК 5 1 2 2 3 - 5 5
12. Этникос Ахна 5 1 1 3 4 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Лимассол 6 4 1 1 8 - 5 13
2. АЕК Ларнака 5 3 1 1 9 - 4 10
3. Аполлон 5 3 1 1 5 - 2 10
4. АЕЛ Лимаcсол 5 1 3 1 6 - 7 6
5. Олимпиакос Никосия 5 1 2 2 2 - 3 5
6. АПОЭЛ 6 1 2 3 5 - 10 5
7. Докса Катокопия 6 1 2 3 5 - 9 5
8. Анортосис 5 1 0 4 6 - 10 3
9. ПАЕЕК 5 1 0 4 4 - 10 3
10. Омония 4 1 0 3 3 - 4 3
11. Пафос 5 0 2 3 1 - 8 2
12. Этникос Ахна 6 0 1 5 4 - 12 1
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    17'
    Гомес Хорди получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
АПОЭЛ
Ничья
Омония
2.75
3.22
3.08
Все Коэффициенты
Где смотреть матч АПОЭЛ - Омония онлайн


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