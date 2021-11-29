Кипр: Первый дивизион 2021-2022
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
90 Савич ВуядинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Сациас ЯннисПолузащитник
-
27 Шебаке ИссамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
37 Leo Natel
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Августи Софронис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Лекьякс ЯнЗащитник
- Защитник
-
22 Ланг АдамЗащитник
- Полузащитник
-
16 Гомес ХордиПолузащитник
- Нападающий
-
75 Лойзу ЛойзосНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ботеак ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Дюриш МихалНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Берг Хеннинг
Ход матча
17'
История личных встреч
АПОЭЛ
Омония
37 матчей
86.5%
13.5%
32 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
56.8%
29.7%
13.5%
21 победа 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
51.4%
29.7%
18.9%
19 побед 11 ничьих 0 побед
19 матчей
47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 10 побед
Первый тайм
89.5%
10.5%
0 побед 17 ничьих 7 побед
Второй тайм
78.9%
21.1%
0 побед 15 ничьих 11 побед
56 матчей
57.1%
25%
17.9%
32 победы 14 ничьих 10 побед
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
21 победа 28 ничьих 7 побед
Второй тайм
33.9%
46.4%
19.7%
19 побед 26 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
АПОЭЛ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соуза Лукас
|3
|0.3
|Квилитая Георгий
|3 (1)
|0.3
|Окриашвили Торнике
|2
|0.2
|Савич Вуядин
|1
|0.1
|Каро Андреас
|1
|0.1
Омония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Папулис Фотис
|2
|0.22
|Щепович Марко
|2 (1)
|0.22
|Дюриш Михал
|2 (2)
|0.22
|Лекьякс Ян
|1
|0.11
|Ланг Адам
|1
|0.11
|Лойзу Лойзос
|1
|0.11
Карточки
АПОЭЛ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Окриашвили Торнике
|4
|1
|Facundo Zavala
|3
|0
|Савич Вуядин
|2
|0
|Соуза Лукас
|2
|0
|Квилитая Георгий
|2
|0
|Шебаке Иссам
|2
|0
|Винисиус Пауло II
|2
|0
|Leo Natel
|2
|0
|Сациас Яннис
|2
|0
|Даушвили Муртаз
|1
|0
|Данило Кампос
|1
|0
|Лундему Мариус
|1
|0
|Сантос Рафаэл II
|1
|0
|Каро Андреас
|1
|0
|Paris Polykarpou
|1
|0
|Теодору Димитрис
|1
|0
Омония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гомес Хорди
|3
|1
|Папулис Фотис
|2
|0
|Щепович Марко
|2
|0
|Баширу Фуад
|2
|0
|Ционис Маринос
|2
|0
|Абдуллахи Шеху
|0
|1
|Лекьякс Ян
|1
|0
|Дискеруд Миккел
|1
|0
|Ланг Адам
|1
|0
|Захариу Панайотис
|1
|0
|Псалтис Парис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
3
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
2
67%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
33%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
5
6
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
2
33%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Пропущено
10
4
7 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
1
25%
16-30
4
40%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
20%
1
25%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Забито
11
9
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
2
22%
16-30
3
27%
1
11%
31-45
1
9%
2
22%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
4
44%
76-90
Пропущено
12
8
8 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
1
13%
16-30
4
33%
2
25%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
2
17%
2
25%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
АПОЭЛ
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимаcсол 3:0 Докса Катокопия - АПОЭЛ 2:2 Арис Лимассол - АПОЭЛ 0:1
АПОЭЛ - Этникос Ахна 2:1 Анортосис - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - ПАЕЕК 1:0 АПОЭЛ - Неа Саламина 2:0 Аполлон - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Олимпиакос Никосия 0:1 Пафос - АПОЭЛ 4:0 АПОЭЛ - Эрмис Арадиппу 2:0 Эносис - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - Неа Саламина 0:0 Докса Катокопия - АПОЭЛ 1:2 Кармиотисса - АПОЭЛ 1:6 АПОЭЛ - Пафос 0:1 Этникос Ахна - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Анортосис 1:3 Эрмис Арадиппу - АПОЭЛ 2:0
Омония
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Карабах - Омония 2:2 Омония - Арис Лимассол 3:0 Этникос Ахна - Омония 0:2 Омония - Базель 1:1
Омония - Анортосис 0:1 ПАЕЕК - Омония 1:0 Базель - Омония 3:1 Омония - Аполлон 1:0 Олимпиакос Никосия - Омония 1:0 Омония - Карабах 1:4 Омония - Пафос 1:1 Омония - Докса Катокопия 2:1 Кайрат - Омония 0:0 АЕК Ларнака - Омония 2:1 Антверпен - Омония 2:0 Омония - Антверпен 4:2 Флора Таллин - Омония 2:1 Омония - Флора Таллин 1:0 Омония - Динамо Загреб 0:1 Динамо Загреб - Омония 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|11
|8
|1
|2
|20 - 10
|25
|2.
|АЕК Ларнака
|11
|7
|3
|1
|17 - 6
|24
|3.
|Арис Лимассол
|11
|6
|2
|3
|12 - 9
|20
|4.
|Олимпиакос Никосия
|11
|4
|3
|4
|9 - 10
|15
|5.
|Пафос
|11
|3
|5
|3
|13 - 11
|14
|6.
|АПОЭЛ
|10
|4
|2
|4
|11 - 12
|14
|7.
|Анортосис
|10
|4
|1
|5
|13 - 15
|13
|8.
|Омония
|9
|4
|1
|4
|10 - 7
|13
|9.
|АЕЛ Лимаcсол
|10
|3
|3
|4
|12 - 12
|12
|10.
|Докса Катокопия
|11
|2
|5
|4
|10 - 13
|11
|11.
|ПАЕЕК
|10
|2
|2
|6
|7 - 15
|8
|12.
|Этникос Ахна
|11
|1
|2
|8
|8 - 22
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|6
|5
|0
|1
|15 - 8
|15
|2.
|АЕК Ларнака
|6
|4
|2
|0
|8 - 2
|14
|3.
|Пафос
|6
|3
|3
|0
|12 - 3
|12
|4.
|Олимпиакос Никосия
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|5.
|Анортосис
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|6.
|Омония
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|7.
|АПОЭЛ
|4
|3
|0
|1
|6 - 2
|9
|8.
|Арис Лимассол
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|9.
|АЕЛ Лимаcсол
|5
|2
|0
|3
|6 - 5
|6
|10.
|Докса Катокопия
|5
|1
|3
|1
|5 - 4
|6
|11.
|ПАЕЕК
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|12.
|Этникос Ахна
|5
|1
|1
|3
|4 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Лимассол
|6
|4
|1
|1
|8 - 5
|13
|2.
|АЕК Ларнака
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|3.
|Аполлон
|5
|3
|1
|1
|5 - 2
|10
|4.
|АЕЛ Лимаcсол
|5
|1
|3
|1
|6 - 7
|6
|5.
|Олимпиакос Никосия
|5
|1
|2
|2
|2 - 3
|5
|6.
|АПОЭЛ
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|7.
|Докса Катокопия
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|8.
|Анортосис
|5
|1
|0
|4
|6 - 10
|3
|9.
|ПАЕЕК
|5
|1
|0
|4
|4 - 10
|3
|10.
|Омония
|4
|1
|0
|3
|3 - 4
|3
|11.
|Пафос
|5
|0
|2
|3
|1 - 8
|2
|12.
|Этникос Ахна
|6
|0
|1
|5
|4 - 12
|1