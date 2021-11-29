Италия: Серия B 2021-2022
1:0
Второй тайм: 49'
Стадион: Либеро Либерати
4' Желтая карточкаПройетти Маттиа
9' Желтая карточкаМолина Сальваторе
1:0
11' ГолФалетти Сесар
40' Вторая желтая карточкаПройетти Маттиа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
42 Бобен МатияЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Cristiano Lucarelli
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Пас НехуэнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Марич МиркоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Сала МаркоЗащитник
- Полузащитник
-
20 Рохас ЛуисПолузащитник
-
44 Скиро ТомасПолузащитник
- Нападающий
-
18 Оддеи БрайанНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Марино Паскуале
Ход матча
11'
1:0
40'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 2
-
2 Угловые 6
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 10
-
36 Владение мячом, % 64
История личных встреч
Тернана
Кротоне
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы
11 матчей
36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Тернана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Доннарумма Альфредо
|7 (1)
|0.47
|Фалетти Сесар
|7
|0.47
|Партипило Антони
|4
|0.27
|Маццокки Симоне
|2
|0.13
|Дефенди Марино
|1
|0.07
|Мартелла Бруно
|1
|0.07
|Капоне Кристиан
|1
|0.07
|Соренсен Фредерик
|1
|0.07
|Палумбо Антонио
|1
|0.07
|Пройетти Маттиа
|0
|0
|Пагера Фабрицио
|0
|0
|Фурлан Федерико
|0
|0
Кротоне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мулаттьери Самуэле
|6
|0.4
|Канестрелли Симоне
|2
|0.13
|Марич Мирко
|1 (1)
|0.07
|Бенали Ахмед
|1
|0.07
|Донса Годфред
|1
|0.07
|Неделчару Ионуц
|1
|0.07
|Дзанеллато Никколо
|1
|0.07
|Могос Василе
|0
|0
|Эстевес Науэль
|0
|0
|Борелло Джузеппе
|0
|0
|Вулич Милош
|0
|0
|Ювара Муса
|0
|0
|Каргбо Аугустус
|0
|0
Карточки
Тернана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пройетти Маттиа
|4
|2
|Соренсен Фредерик
|5
|0
|Партипило Антони
|4
|0
|Агацци Давиде
|2
|1
|Бобен Матия
|3
|0
|Яннарилли Энтони
|2
|0
|Капуано Марко
|2
|0
|Гирингелли Лука
|2
|0
|Фалетти Сесар
|2
|0
|Дефенди Марино
|1
|0
|Пагера Фабрицио
|1
|0
|Мартелла Бруно
|1
|0
|Сальцано Аньелло
|1
|0
|Капоне Кристиан
|1
|0
|Куцупиас Илиас
|1
|0
Кротоне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джаннотти Паскуале
|4
|1
|Канестрелли Симоне
|3
|1
|Молина Сальваторе
|4
|0
|Бенали Ахмед
|3
|0
|Борелло Джузеппе
|3
|0
|Вулич Милош
|3
|0
|Могос Василе
|2
|0
|Неделчару Ионуц
|2
|0
|Эстевес Науэль
|2
|0
|Дзанеллато Никколо
|2
|0
|Сала Марко
|2
|0
|Висентин Сантьяго
|2
|0
|Оддеи Брайан
|2
|0
|Каргбо Аугустус
|0
|1
|Донса Годфред
|1
|0
|Куомо Джузеппе
|1
|0
|Мондонико Давиде
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
5
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
3
23%
1
20%
16-30
2
15%
1
20%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
5
38%
2
40%
61-75
2
15%
1
20%
76-90
Пропущено
9
12
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
1
8%
16-30
1
11%
4
33%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
2
22%
3
25%
76-90
Забито
14
8
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
5
36%
2
25%
1-15
1
7%
2
25%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
2
14%
2
25%
46-60
2
14%
1
13%
61-75
2
14%
1
13%
76-90
Пропущено
11
13
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
3
27%
1
8%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
2
18%
3
23%
31-45
1
9%
2
15%
46-60
4
36%
2
15%
61-75
1
9%
2
15%
76-90
Забито
27
13
13 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 4
2 Не забивали 6
5
19%
2
15%
1-15
4
15%
3
23%
16-30
4
15%
1
8%
31-45
3
11%
2
15%
46-60
7
26%
3
23%
61-75
4
15%
2
15%
76-90
Пропущено
20
25
10 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 14
4
20%
1
4%
1-15
3
15%
4
16%
16-30
3
15%
7
28%
31-45
3
15%
2
8%
46-60
4
20%
6
24%
61-75
3
15%
5
20%
76-90
Результаты последних матчей
Тернана
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Лечче - Тернана 3:3 Тернана - Читтаделла 1:1 Алессандрия - Тернана 0:2 Тернана - Комо 1:2
Козенца - Тернана 3:1 Тернана - Виченца Виртус 5:0 Порденоне - Тернана 1:3 Кремонезе - Тернана 2:0 Тернана - СПАЛ 2013 1:0 Тернана - Парма 3:1 Монца - Тернана 1:1 Тернана - Пиза 1:4 Сампдория - Тернана 3:1 Реджина - Тернана 3:2 Тернана - Брешия 0:2 Болонья - Тернана 4:5 Тернана - Авеллино 1:1 Рома - Тернана 2:0 Тернана - Перуджа 1:0 Комо - Тернана 0:3
Кротоне
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Кротоне - Виченца Виртус 0:1 Перуджа - Кротоне 2:0 Кротоне - Монца 1:1 Фрозиноне - Кротоне 2:1
Кротоне - Беневенто 0:2 Алессандрия - Кротоне 1:0 Кротоне - Пиза 2:1 Кротоне - Асколи 2:2 Козенца - Кротоне 1:0 Кротоне - Лечче 0:3 Брешия - Кротоне 2:2 Кротоне - Реджина 1:1 Читтаделла - Кротоне 4:2 Кротоне - Комо 2:2 Кротоне - Брешия 2:2 Интер Милан - Кротоне 6:0 Кротоне - Фиорентина 0:0 Беневенто - Кротоне 1:1 Кротоне - Верона 2:1 Рома - Кротоне 5:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|21 - 11
|28
|2.
|Брешия
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|26 - 17
|27
|3.
|Лечче
|Заявка
|14
|6
|7
|1
|24 - 13
|25
|4.
|Фрозиноне
|Заявка
|14
|5
|8
|1
|20 - 12
|23
|5.
|Беневенто
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 13
|22
|6.
|Кремонезе
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 13
|22
|7.
|Асколи
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|19 - 17
|22
|8.
|Реджина
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|14 - 15
|22
|9.
|Монца
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|15 - 13
|22
|10.
|Читтаделла
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 15
|21
|11.
|Перуджа
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|15 - 13
|21
|12.
|Тернана
|1:0 Заявка
|15
|6
|3
|6
|25 - 23
|21
|13.
|Комо
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|21 - 18
|20
|14.
|Парма
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|18 - 19
|18
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|19 - 16
|17
|16.
|Козенца
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|13 - 20
|15
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|15 - 24
|14
|18.
|Кротоне
|0:1 Заявка
|15
|1
|5
|9
|13 - 26
|8
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|13 - 27
|7
|20.
|Порденоне
|Заявка
|14
|0
|4
|10
|10 - 30
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|10 - 3
|17
|2.
|Монца
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|10 - 4
|16
|3.
|Лечче
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|17 - 7
|15
|4.
|Беневенто
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 9
|14
|5.
|Козенца
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 5
|13
|6.
|Читтаделла
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|7.
|Тернана
|1:0 Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 10
|13
|8.
|Кремонезе
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|9.
|Фрозиноне
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|10 - 9
|11
|10.
|Комо
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|11.
|Брешия
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|12.
|Реджина
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|13.
|Алессандрия
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 9
|10
|14.
|Парма
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|15.
|Перуджа
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|16.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|15 - 11
|9
|17.
|Асколи
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|18.
|Кротоне
|0:1 Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 13
|7
|19.
|Порденоне
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 16
|2
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 8
|16
|2.
|Асколи
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 8
|14
|3.
|Фрозиноне
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 3
|12
|4.
|Перуджа
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|5.
|Пиза
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|6.
|Реджина
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 8
|11
|7.
|Кремонезе
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|8.
|Лечче
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|7 - 6
|10
|9.
|Парма
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 15
|9
|10.
|Комо
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 12
|9
|11.
|Беневенто
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 4
|8
|12.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|4 - 5
|8
|13.
|Читтаделла
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 9
|8
|14.
|Тернана
|1:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 13
|8
|15.
|Монца
|Заявка
|8
|0
|6
|2
|5 - 9
|6
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|9 - 16
|6
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|9 - 15
|4
|18.
|Порденоне
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 14
|2
|19.
|Козенца
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 15
|2
|20.
|Кротоне
|0:1 Заявка
|7
|0
|1
|6
|5 - 13
|1