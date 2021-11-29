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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Тернана
1:0
Второй тайм: 49'

Стадион:
Кротоне
0'
4' Желтая карточка
Пройетти Маттиа
9' Желтая карточка
Молина Сальваторе
1:0
11' Гол
Фалетти Сесар
40' Вторая желтая карточка
Пройетти Маттиа
49'
1
Яннарилли
Энтони
29
Диаките
Салим
15
Соренсен
Фредерик
19
Капуано
Марко
87
Мартелла
Бруно
80
Куцупиас
Илиас
8
Пройетти
Маттиа
21
Партипило
Антони
17
Фалетти
Сесар
11
Капоне
Кристиан
99
Доннарумма
Альфредо
1
Феста
Марко
27
Неделчару
Ионуц
19
Канестрелли
Симоне
30
Пас
Нехуэн
17
Молина
Сальваторе
8
Эстевес
Науэль
7
Вулич
Милош
21
Дзанеллато
Никколо
9
Мулаттьери
Самуэле
99
Марич
Мирко
23
Джаннотти
Паскуале
Тернана
4-2-3-1
Кротоне
4-3-3

Ход матча

4'
Пройетти Маттиа
 
9'
 
Молина Сальваторе
11'
Фалетти Сесар
(Пройетти Маттиа)
1:0
40'
Пройетти Маттиа
 
42'
Агацци Давиде
Доннарумма Альфредо
 
46'
Челли Алессандро
Капоне Кристиан
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 6
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 10
  • 36 Владение мячом, % 64

История личных встреч

Тернана
Кротоне

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы

11 матчей

36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

СB
1:2
СB
3:0
К
1:0
СB
2:1
СB
0:2
СB
1:1
СB
2:3
СB
0:1
СB
1:0
СCB
0:0
СCB
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Тернана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Доннарумма Альфредо 7 (1) 0.47
Фалетти Сесар 7 0.47
Партипило Антони 4 0.27
Маццокки Симоне 2 0.13
Дефенди Марино 1 0.07
Мартелла Бруно 1 0.07
Капоне Кристиан 1 0.07
Соренсен Фредерик 1 0.07
Палумбо Антонио 1 0.07
Пройетти Маттиа 0 0
Пагера Фабрицио 0 0
Фурлан Федерико 0 0
Кротоне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мулаттьери Самуэле 6 0.4
Канестрелли Симоне 2 0.13
Марич Мирко 1 (1) 0.07
Бенали Ахмед 1 0.07
Донса Годфред 1 0.07
Неделчару Ионуц 1 0.07
Дзанеллато Никколо 1 0.07
Могос Василе 0 0
Эстевес Науэль 0 0
Борелло Джузеппе 0 0
Вулич Милош 0 0
Ювара Муса 0 0
Каргбо Аугустус 0 0

Карточки

Тернана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пройетти Маттиа 4 2
Соренсен Фредерик 5 0
Партипило Антони 4 0
Агацци Давиде 2 1
Бобен Матия 3 0
Яннарилли Энтони 2 0
Капуано Марко 2 0
Гирингелли Лука 2 0
Фалетти Сесар 2 0
Дефенди Марино 1 0
Пагера Фабрицио 1 0
Мартелла Бруно 1 0
Сальцано Аньелло 1 0
Капоне Кристиан 1 0
Куцупиас Илиас 1 0
Кротоне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джаннотти Паскуале 4 1
Канестрелли Симоне 3 1
Молина Сальваторе 4 0
Бенали Ахмед 3 0
Борелло Джузеппе 3 0
Вулич Милош 3 0
Могос Василе 2 0
Неделчару Ионуц 2 0
Эстевес Науэль 2 0
Дзанеллато Никколо 2 0
Сала Марко 2 0
Висентин Сантьяго 2 0
Оддеи Брайан 2 0
Каргбо Аугустус 0 1
Донса Годфред 1 0
Куомо Джузеппе 1 0
Мондонико Давиде 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
5
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
3
23%
1
20%
16-30
2
15%
1
20%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
5
38%
2
40%
61-75
2
15%
1
20%
76-90

Пропущено

9
12
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
1
8%
16-30
1
11%
4
33%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
2
22%
3
25%
76-90

Забито

14
8
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
5
36%
2
25%
1-15
1
7%
2
25%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
2
14%
2
25%
46-60
2
14%
1
13%
61-75
2
14%
1
13%
76-90

Пропущено

11
13
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
3
27%
1
8%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
2
18%
3
23%
31-45
1
9%
2
15%
46-60
4
36%
2
15%
61-75
1
9%
2
15%
76-90

Забито

27
13
13 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 4
2 Не забивали 6
5
19%
2
15%
1-15
4
15%
3
23%
16-30
4
15%
1
8%
31-45
3
11%
2
15%
46-60
7
26%
3
23%
61-75
4
15%
2
15%
76-90

Пропущено

20
25
10 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 14
4
20%
1
4%
1-15
3
15%
4
16%
16-30
3
15%
7
28%
31-45
3
15%
2
8%
46-60
4
20%
6
24%
61-75
3
15%
5
20%
76-90

Результаты последних матчей

Тернана
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Лечче - Тернана 3:3 Тернана - Читтаделла 1:1 Алессандрия - Тернана 0:2 Тернана - Комо 1:2
Козенца - Тернана 3:1 Тернана - Виченца Виртус 5:0 Порденоне - Тернана 1:3 Кремонезе - Тернана 2:0 Тернана - СПАЛ 2013 1:0 Тернана - Парма 3:1 Монца - Тернана 1:1 Тернана - Пиза 1:4 Сампдория - Тернана 3:1 Реджина - Тернана 3:2 Тернана - Брешия 0:2 Болонья - Тернана 4:5 Тернана - Авеллино 1:1 Рома - Тернана 2:0 Тернана - Перуджа 1:0 Комо - Тернана 0:3
Кротоне
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Кротоне - Виченца Виртус 0:1 Перуджа - Кротоне 2:0 Кротоне - Монца 1:1 Фрозиноне - Кротоне 2:1
Кротоне - Беневенто 0:2 Алессандрия - Кротоне 1:0 Кротоне - Пиза 2:1 Кротоне - Асколи 2:2 Козенца - Кротоне 1:0 Кротоне - Лечче 0:3 Брешия - Кротоне 2:2 Кротоне - Реджина 1:1 Читтаделла - Кротоне 4:2 Кротоне - Комо 2:2 Кротоне - Брешия 2:2 Интер Милан - Кротоне 6:0 Кротоне - Фиорентина 0:0 Беневенто - Кротоне 1:1 Кротоне - Верона 2:1 Рома - Кротоне 5:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза Заявка 14 8 4 2 21 - 11 28
2. Брешия Заявка 14 8 3 3 26 - 17 27
3. Лечче Заявка 14 6 7 1 24 - 13 25
4. Фрозиноне Заявка 14 5 8 1 20 - 12 23
5. Беневенто Заявка 14 6 4 4 22 - 13 22
6. Кремонезе Заявка 14 6 4 4 17 - 13 22
7. Асколи Заявка 14 6 4 4 19 - 17 22
8. Реджина Заявка 14 6 4 4 14 - 15 22
9. Монца Заявка 14 5 7 2 15 - 13 22
10. Читтаделла Заявка 14 6 3 5 15 - 15 21
11. Перуджа Заявка 14 5 6 3 15 - 13 21
12. Тернана 1:0 Заявка 15 6 3 6 25 - 23 21
13. Комо Заявка 14 5 5 4 21 - 18 20
14. Парма Заявка 14 4 6 4 18 - 19 18
15. СПАЛ 2013 Заявка 14 4 5 5 19 - 16 17
16. Козенца Заявка 14 4 3 7 13 - 20 15
17. Алессандрия Заявка 14 4 2 8 15 - 24 14
18. Кротоне 0:1 Заявка 15 1 5 9 13 - 26 8
19. Виченца Виртус Заявка 14 2 1 11 13 - 27 7
20. Порденоне Заявка 14 0 4 10 10 - 30 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза Заявка 7 5 2 0 10 - 3 17
2. Монца Заявка 6 5 1 0 10 - 4 16
3. Лечче Заявка 7 4 3 0 17 - 7 15
4. Беневенто Заявка 8 4 2 2 16 - 9 14
5. Козенца Заявка 7 4 1 2 9 - 5 13
6. Читтаделла Заявка 7 4 1 2 10 - 6 13
7. Тернана 1:0 Заявка 8 4 1 3 13 - 10 13
8. Кремонезе Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
9. Фрозиноне Заявка 8 2 5 1 10 - 9 11
10. Комо Заявка 7 3 2 2 9 - 6 11
11. Брешия Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
12. Реджина Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
13. Алессандрия Заявка 7 3 1 3 6 - 9 10
14. Парма Заявка 6 2 3 1 5 - 4 9
15. Перуджа Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
16. СПАЛ 2013 Заявка 7 2 3 2 15 - 11 9
17. Асколи Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
18. Кротоне 0:1 Заявка 8 1 4 3 8 - 13 7
19. Порденоне Заявка 7 0 2 5 6 - 16 2
20. Виченца Виртус Заявка 6 0 1 5 4 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 7 5 1 1 14 - 8 16
2. Асколи Заявка 7 4 2 1 12 - 8 14
3. Фрозиноне Заявка 6 3 3 0 10 - 3 12
4. Перуджа Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
5. Пиза Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
6. Реджина Заявка 7 3 2 2 6 - 8 11
7. Кремонезе Заявка 7 3 1 3 7 - 7 10
8. Лечче Заявка 7 2 4 1 7 - 6 10
9. Парма Заявка 8 2 3 3 13 - 15 9
10. Комо Заявка 7 2 3 2 12 - 12 9
11. Беневенто Заявка 6 2 2 2 6 - 4 8
12. СПАЛ 2013 Заявка 7 2 2 3 4 - 5 8
13. Читтаделла Заявка 7 2 2 3 5 - 9 8
14. Тернана 1:0 Заявка 7 2 2 3 12 - 13 8
15. Монца Заявка 8 0 6 2 5 - 9 6
16. Виченца Виртус Заявка 8 2 0 6 9 - 16 6
17. Алессандрия Заявка 7 1 1 5 9 - 15 4
18. Порденоне Заявка 7 0 2 5 4 - 14 2
19. Козенца Заявка 7 0 2 5 4 - 15 2
20. Кротоне 0:1 Заявка 7 0 1 6 5 - 13 1
Лучшие коэффициенты
Тернана
Ничья
Кротоне
2.00
3.85
4.39
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Тернана 1:0 Кротоне онлайн


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