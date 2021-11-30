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Индия: Суперлига Индии 2021-2022

2021-2022
Дели Динамос
3:1
Второй тайм: 61'
Ист Бенгал
0'
0:1
13' Гол
Darren Sidoel
1:1
33' Гол
Родас Эктор
2:1
40' Гол
Родас Эктор
3:1
45' Гол
Хави Эрнандес
61'
30
Сингх
Камалджит
22
Hendry
Antonay
4
Родас
Эктор
3
Victor
Mongil
39
Lalruatthara
Lalruatthara
16
Раи
Винит
24
Thoiba
Moirangthem
17
Jerry
Mawihmingthanga
92
Красники
Лиридон
11
Nanda
Kumar
10
Хави
Эрнандес
II
25
Suvam
Sen
12
Joyner
Lourenco
47
Raju
Gaikwad
71
Прце
Фране
20
Hira
Mondal
13
Naorem
Singh
21
Дервишевич
Амир
8
Рафик
Мохаммед
23
Bikash
Jairu
6
Darren
Sidoel
7
Перошевич
Антонио
Дели Динамос
Ист Бенгал

История личных встреч

Дели Динамос
Ист Бенгал

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

СИ
6:5
СИ
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Дели Динамос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хави Эрнандес II 3 1.5
Родас Эктор 2 1
Аридай Кабрера 1 0.5
Issac Vanmalsawma 0 0
Ист Бенгал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прце Фране 1 0.33
Darren Sidoel 1 0.33
Перошевич Антонио 0 0

Карточки

Дели Динамос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Hendry Antonay 1 0
Ист Бенгал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перошевич Антонио 1 0
Darren Sidoel 1 0
Sourav Das 1 0
Lalrinliana Hnamte 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
1
100%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Дели Динамос
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Дели Динамос - Бенгалуру 3:1 Дели Динамос - Ист Бенгал 6:5 Дели Динамос - Мумбаи Сити 1:6 Гоа - Дели Динамос 3:1
Нортист Юнайтед - Дели Динамос 3:1 Дели Динамос - Керала Бластерс 2:2 Дели Динамос - АТК 1:4 Дели Динамос - Джамшедпур 0:1 Бенгалуру - Дели Динамос 1:1 Хайдарабад - Дели Динамос 1:1 Дели Динамос - Ченнаин 1:2 Ченнаин - Дели Динамос 0:0 Керала Бластерс - Дели Динамос 2:4 Ист Бенгал - Дели Динамос 3:1 Дели Динамос - Нортист Юнайтед 2:2 Дели Динамос - Бенгалуру 1:2 Дели Динамос - Гоа 0:1 Мумбаи Сити - Дели Динамос 2:0 АТК - Дели Динамос 1:0 Джамшедпур - Дели Динамос 2:2
Ист Бенгал
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Ист Бенгал - АТК 0:3 Ист Бенгал - Джамшедпур 1:1 Дели Динамос - Ист Бенгал 6:5 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 1:2
АТК - Ист Бенгал 3:1 Ист Бенгал - Хайдарабад 1:1 Джамшедпур - Ист Бенгал 1:2 Ист Бенгал - Бенгалуру 0:2 Гоа - Ист Бенгал 1:1 Ист Бенгал - Мумбаи Сити 0:1 Ченнаин - Ист Бенгал 0:0 Ист Бенгал - Керала Бластерс 1:1 Бенгалуру - Ист Бенгал 0:1 Ист Бенгал - Гоа 1:1 Ист Бенгал - Дели Динамос 3:1 Ист Бенгал - Ченнаин 2:2 Керала Бластерс - Ист Бенгал 1:1 Хайдарабад - Ист Бенгал 3:2 Ист Бенгал - Джамшедпур 0:0 Нортист Юнайтед - Ист Бенгал 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АТК 2 2 0 0 7 - 2 6
2. Дели Динамос 3:1 2 2 0 0 6 - 2 6
3. Ченнаин 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Джамшедпур 2 1 1 0 4 - 2 4
5. Бенгалуру 3 1 1 1 6 - 6 4
6. Хайдарабад 2 1 0 1 3 - 2 3
7. Мумбаи Сити 2 1 0 1 4 - 3 3
8. Керала Бластерс 3 0 2 1 3 - 5 2
9. Нортист Юнайтед 3 0 1 2 3 - 6 1
10. Ист Бенгал 1:3 3 0 1 2 2 - 7 1
11. Гоа 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дели Динамос 3:1 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Бенгалуру 2 1 1 0 5 - 3 4
3. АТК 1 1 0 0 4 - 2 3
4. Мумбаи Сити 2 1 0 1 4 - 3 3
5. Нортист Юнайтед 2 0 1 1 1 - 2 1
6. Ист Бенгал 1:3 2 0 1 1 1 - 4 1
7. Керала Бластерс 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Джамшедпур 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Ченнаин 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Хайдарабад 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Гоа 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ченнаин 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Джамшедпур 2 1 1 0 4 - 2 4
3. АТК 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Хайдарабад 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Керала Бластерс 3 0 2 1 3 - 5 2
6. Мумбаи Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Дели Динамос 3:1 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Ист Бенгал 1:3 1 0 0 1 1 - 3 0
9. Бенгалуру 1 0 0 1 1 - 3 0
10. Нортист Юнайтед 1 0 0 1 2 - 4 0
11. Гоа 1 0 0 1 0 - 3 0
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Хави Эрнандес II бьет в цель!
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Родас Эктор бьет в цель!
  • 34'
    Nandha Kumar Sekar уходит с поля. Isak Vanlalruatfela выходит вместо него
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Родас Эктор бьет в цель!
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Darren Sidoel бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Дели Динамос 3:1 Ист Бенгал онлайн


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