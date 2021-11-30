Индия: Суперлига Индии 2021-2022
3:1
Второй тайм: 61'
0:1
13' ГолDarren Sidoel
1:1
33' ГолРодас Эктор
2:1
40' ГолРодас Эктор
3:1
45' ГолХави Эрнандес
16
Раи
Винит
11
Nanda
Kumar
25
Suvam
Sen
47
Raju
Gaikwad
71
Прце
Фране
20
Hira
Mondal
13
Naorem
Singh
23
Bikash
Jairu
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Раи ВинитПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Nanda KumarПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
13 Gaurav Bora
-
-
-
21 Nikhil Raj
-
Главный тренер: Kiko Ramirez
- Основной состав
-
25 Suvam SenВратарь
- Защитник
-
47 Raju GaikwadЗащитник
-
71 Прце ФранеЗащитник
-
20 Hira MondalЗащитник
-
13 Naorem SinghПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Bikash JairuПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Чима ДаниэльНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Диас Маноло
Ход матча
13'
0:1
33'
1:1
40'
2:1
45'
3:1
История личных встреч
Дели Динамос
Ист Бенгал
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Дели Динамос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хави Эрнандес II
|3
|1.5
|Родас Эктор
|2
|1
|Аридай Кабрера
|1
|0.5
|Issac Vanmalsawma
|0
|0
Ист Бенгал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прце Фране
|1
|0.33
|Darren Sidoel
|1
|0.33
|Перошевич Антонио
|0
|0
Карточки
Дели Динамос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Hendry Antonay
|1
|0
Ист Бенгал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перошевич Антонио
|1
|0
|Darren Sidoel
|1
|0
|Sourav Das
|1
|0
|Lalrinliana Hnamte
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
1
100%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Дели Динамос
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Дели Динамос - Бенгалуру 3:1 Дели Динамос - Ист Бенгал 6:5 Дели Динамос - Мумбаи Сити 1:6 Гоа - Дели Динамос 3:1
Нортист Юнайтед - Дели Динамос 3:1 Дели Динамос - Керала Бластерс 2:2 Дели Динамос - АТК 1:4 Дели Динамос - Джамшедпур 0:1 Бенгалуру - Дели Динамос 1:1 Хайдарабад - Дели Динамос 1:1 Дели Динамос - Ченнаин 1:2 Ченнаин - Дели Динамос 0:0 Керала Бластерс - Дели Динамос 2:4 Ист Бенгал - Дели Динамос 3:1 Дели Динамос - Нортист Юнайтед 2:2 Дели Динамос - Бенгалуру 1:2 Дели Динамос - Гоа 0:1 Мумбаи Сити - Дели Динамос 2:0 АТК - Дели Динамос 1:0 Джамшедпур - Дели Динамос 2:2
Ист Бенгал
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Ист Бенгал - АТК 0:3 Ист Бенгал - Джамшедпур 1:1 Дели Динамос - Ист Бенгал 6:5 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 1:2
АТК - Ист Бенгал 3:1 Ист Бенгал - Хайдарабад 1:1 Джамшедпур - Ист Бенгал 1:2 Ист Бенгал - Бенгалуру 0:2 Гоа - Ист Бенгал 1:1 Ист Бенгал - Мумбаи Сити 0:1 Ченнаин - Ист Бенгал 0:0 Ист Бенгал - Керала Бластерс 1:1 Бенгалуру - Ист Бенгал 0:1 Ист Бенгал - Гоа 1:1 Ист Бенгал - Дели Динамос 3:1 Ист Бенгал - Ченнаин 2:2 Керала Бластерс - Ист Бенгал 1:1 Хайдарабад - Ист Бенгал 3:2 Ист Бенгал - Джамшедпур 0:0 Нортист Юнайтед - Ист Бенгал 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АТК
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|2.
|Дели Динамос
|3:1
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|Ченнаин
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Джамшедпур
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|5.
|Бенгалуру
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|6.
|Хайдарабад
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|7.
|Мумбаи Сити
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|8.
|Керала Бластерс
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|9.
|Нортист Юнайтед
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|10.
|Ист Бенгал
|1:3
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|11.
|Гоа
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дели Динамос
|3:1
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Бенгалуру
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|3.
|АТК
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|4.
|Мумбаи Сити
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|5.
|Нортист Юнайтед
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|6.
|Ист Бенгал
|1:3
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|7.
|Керала Бластерс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Джамшедпур
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Ченнаин
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Хайдарабад
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Гоа
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ченнаин
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Джамшедпур
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|3.
|АТК
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Хайдарабад
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Керала Бластерс
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|6.
|Мумбаи Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Дели Динамос
|3:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Ист Бенгал
|1:3
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|9.
|Бенгалуру
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|10.
|Нортист Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|11.
|Гоа
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0