Италия: Серия A 2021-2022
Позже
Стадион: Артемио Франки
98
Роша
Игор
II
15
Колли
Омар
29
Мурру
Никола
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
98 Роша ИгорЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Мале ЮссефПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Итальяно Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Колли ОмарЗащитник
-
29 Мурру НиколаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Йосида МайяЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Йепес ЖерарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Д'Аверса Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Фиорентина
Сампдория
16 матчей
62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
37.5%
12 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
43.8%
6.2%
8 побед 7 ничьих 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед
27 матчей
37%
37%
26%
10 побед 10 ничьих 7 побед
Первый тайм
44.4%
33.3%
22.3%
12 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
29.6%
40.7%
29.7%
8 побед 11 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влахович Душан
|11 (4)
|0.79
|Сапонара Риккардо
|2
|0.14
|Гонсалес Николас
|2
|0.14
|Бонавентура Джакомо
|1
|0.07
|Дункан Альфред
|1
|0.07
|Соттил Рикардо
|1
|0.07
|Мартинес Лукас II
|1
|0.07
|Миленкович Никола
|1
|0.07
|Бираги Кристиано
|1 (1)
|0.07
|Кальехон Хосе
|0
|0
|Кастровилли Гаэтано
|0
|0
|Пульгар Эрик
|0
|0
|Одриосола Альваро
|0
|0
Сампдория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кандрева Антонио
|6
|0.43
|Капуто Франческо
|3
|0.21
|Йосида Майя
|2
|0.14
|Торсби Мортен
|2
|0.14
|Квальярелла Фабио
|1 (1)
|0.07
|Экдаль Альбин
|1
|0.07
|Мурру Никола
|1
|0.07
|Ауджелло Томмазо
|1
|0.07
|Берешиньски Бартош
|0
|0
|Адриен Силва
|0
|0
|Габбьядини Маноло
|0
|0
Карточки
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинес Лукас II
|5
|0
|Миленкович Никола
|3
|1
|Бонавентура Джакомо
|4
|0
|Одриосола Альваро
|4
|0
|Кастровилли Гаэтано
|3
|0
|Соттил Рикардо
|1
|1
|Гонсалес Николас
|1
|1
|Бираги Кристиано
|2
|0
|Амрабат Софьян
|2
|0
|Пульгар Эрик
|2
|0
|Влахович Душан
|2
|0
|Дронговски Бартломей
|0
|1
|Итальяно Виченцо
|1
|0
|Кокорин Александр
|1
|0
|Роша Игор II
|1
|0
|Настасич Матия
|1
|0
|Бенасси Марко
|1
|0
|Дункан Альфред
|1
|0
|Венути Лоренцо
|1
|0
|Торрейра Лукас
|1
|0
|Мале Юссеф
|1
|0
Сампдория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Берешиньски Бартош
|7
|0
|Торсби Мортен
|7
|0
|Экдаль Альбин
|5
|0
|Колли Омар
|4
|0
|Аскилдсен Кристоффер
|4
|0
|Мурру Никола
|3
|0
|Шабо Юлиан
|3
|0
|Адриен Силва
|1
|1
|Кандрева Антонио
|2
|0
|Габбьядини Маноло
|2
|0
|Роберто Д'Аверса
|0
|1
|Квальярелла Фабио
|1
|0
|Йосида Майя
|1
|0
|Торрегросса Эрнесто
|1
|0
|Депаоли Фабио
|1
|0
|Дамсгор Миккель
|1
|0
|Дрэгушин Раду
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
7
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 1
8 Не забивали 10
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
4
27%
3
43%
31-45
2
13%
1
14%
46-60
3
20%
1
14%
61-75
2
13%
2
29%
76-90
Пропущено
8
10
1 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
3
38%
2
20%
46-60
2
25%
1
10%
61-75
2
25%
2
20%
76-90
Забито
7
11
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 1
9 Не забивали 8
0
0%
1
9%
1-15
1
14%
1
9%
16-30
1
14%
2
18%
31-45
4
57%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
14%
3
27%
76-90
Пропущено
10
18
2 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
0
0%
4
22%
1-15
1
10%
3
17%
16-30
1
10%
4
22%
31-45
1
10%
3
17%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
5
50%
4
22%
76-90
Забито
22
18
10 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
5%
1
6%
1-15
4
18%
1
6%
16-30
5
23%
5
28%
31-45
6
27%
4
22%
46-60
3
14%
2
11%
61-75
3
14%
5
28%
76-90
Пропущено
18
28
3 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 12
0
0%
6
21%
1-15
1
6%
4
14%
16-30
2
11%
6
21%
31-45
4
22%
5
18%
46-60
4
22%
1
4%
61-75
7
39%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Фиорентина
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Эмполи - Фиорентина 2:1 Фиорентина - Милан 4:3 Ювентус - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Специя 3:0
Лацио - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Кальяри 3:0 Венеция - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Наполи 1:2 Удинезе - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Интер Милан 1:3 Дженоа - Фиорентина 1:2 Аталанта - Фиорентина 1:2 Фиорентина - Торино 2:1 Рома - Фиорентина 3:1 Фиорентина - Козенца 4:0 Фиорентина - Эспаньол 0:0 Фиорентина - Виртус Верона 4:0 Фиорентина - Левико Терме 9:0 Фиорентина - Фолиньо 11:0 Фиорентина - SV Ostermuenchen 7:1
Сампдория
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Сампдория - Верона 3:1 Салернитана - Сампдория 0:2 Сампдория - Болонья 1:2 Торино - Сампдория 3:0
Сампдория - Аталанта 1:3 Сампдория - Специя 2:1 Кальяри - Сампдория 3:1 Сампдория - Удинезе 3:3 Ювентус - Сампдория 3:2 Сампдория - Наполи 0:4 Эмполи - Сампдория 0:3 Сампдория - Интер Милан 2:2 Сампдория - Тернана 3:1 Сассуоло - Сампдория 0:0 Сампдория - Милан 0:1 Сампдория - Алессандрия 3:2 Сампдория - Верона 1:0 Сампдория - Пьяченца 2:0 Сампдория - Кастильоне 11:1 Сампдория - Парма 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|30 - 7
|35
|2.
|Милан
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|30 - 18
|32
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|34 - 15
|31
|4.
|Аталанта
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|28 - 17
|28
|5.
|Рома
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|24 - 15
|25
|6.
|Ювентус
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 16
|21
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|14
|7
|0
|7
|21 - 19
|21
|8.
|Болонья
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 24
|21
|9.
|Лацио
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|25 - 25
|21
|10.
|Верона
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|28 - 25
|19
|11.
|Эмполи
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|21 - 26
|19
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|22 - 21
|18
|13.
|Торино
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 14
|17
|14.
|Удинезе
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|16 - 20
|15
|15.
|Сампдория
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|20 - 26
|15
|16.
|Венеция
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|12 - 21
|15
|17.
|Специя
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|15 - 32
|11
|18.
|Дженоа
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|17 - 26
|10
|19.
|Салернитана
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|11 - 29
|8
|20.
|Кальяри
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|16 - 29
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|15 - 2
|19
|2.
|Милан
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 7
|16
|3.
|Лацио
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|18 - 8
|16
|4.
|Рома
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 4
|16
|5.
|Верона
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|18 - 11
|15
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|18 - 6
|14
|7.
|Торино
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 7
|13
|8.
|Болонья
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 9
|13
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|14 - 9
|12
|10.
|Ювентус
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|11.
|Удинезе
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 11
|10
|12.
|Аталанта
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 11
|9
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|14.
|Сампдория
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 17
|8
|15.
|Специя
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|16.
|Венеция
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|17.
|Эмполи
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|11 - 19
|7
|18.
|Кальяри
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 14
|6
|19.
|Салернитана
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 14
|4
|20.
|Дженоа
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|15 - 6
|19
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 9
|17
|3.
|Наполи
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 5
|16
|4.
|Милан
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|16 - 11
|16
|5.
|Эмполи
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 7
|12
|6.
|Ювентус
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 9
|11
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 13
|10
|8.
|Рома
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|14 - 11
|9
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|7 - 10
|9
|10.
|Венеция
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 12
|8
|11.
|Болонья
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 15
|8
|12.
|Сампдория
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|13.
|Дженоа
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 15
|7
|14.
|Удинезе
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|15.
|Лацио
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 17
|5
|16.
|Торино
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 7
|4
|17.
|Верона
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|10 - 14
|4
|18.
|Специя
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 23
|4
|19.
|Салернитана
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 15
|4
|20.
|Кальяри
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 15
|2
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Фиорентина - Сампдория
Исход игры
Фиорентина
87.2% (123)
Ничья
9.9% (14)
Сампдория
2.8% (4)
Тотал 2.5
Больше
70.15% (94)
Меньше
29.85% (40)
Обе команды забьют
Да
76.12% (102)
Нет
23.88% (32)
Популярный счёт
2:1 Фиорентина
54.6% (77)
1:0 Фиорентина
13.5% (19)
2:0 Фиорентина
7.8% (11)
1:1 Ничья
6.4% (9)
3:2 Фиорентина
4.3% (6)
3:1 Фиорентина
3.5% (5)
1:2 Сампдория
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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