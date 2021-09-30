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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Фиорентина
 
Позже

Стадион:
Сампдория

История личных встреч

Фиорентина
Сампдория

16 матчей

62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
37.5%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
43.8%
6.2%
8 побед 7 ничьих 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед

27 матчей

37%
37%
26%
10 побед 10 ничьих 7 побед

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
12 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

29.6%
40.7%
29.7%
8 побед 11 ничьих 8 побед

История матчей

СA
2:1
СA
1:2
СA
1:5
СA
2:1
СA
3:3
СA
1:1
СA
3:1
К
3:2
СA
1:2
СA
2:2
СA
1:1
СA
1:1
СA
0:2
СA
2:0
СA
3:1
СA
0:0
СA
2:1
СA
0:3
СA
2:2
СA
0:0
СA
2:1
СA
2:0
СA
2:0
СA
1:0
СA
0:1
СA
2:2
СA
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 11 (4) 0.79
Сапонара Риккардо 2 0.14
Гонсалес Николас 2 0.14
Бонавентура Джакомо 1 0.07
Дункан Альфред 1 0.07
Соттил Рикардо 1 0.07
Мартинес Лукас II 1 0.07
Миленкович Никола 1 0.07
Бираги Кристиано 1 (1) 0.07
Кальехон Хосе 0 0
Кастровилли Гаэтано 0 0
Пульгар Эрик 0 0
Одриосола Альваро 0 0
Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кандрева Антонио 6 0.43
Капуто Франческо 3 0.21
Йосида Майя 2 0.14
Торсби Мортен 2 0.14
Квальярелла Фабио 1 (1) 0.07
Экдаль Альбин 1 0.07
Мурру Никола 1 0.07
Ауджелло Томмазо 1 0.07
Берешиньски Бартош 0 0
Адриен Силва 0 0
Габбьядини Маноло 0 0

Карточки

Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинес Лукас II 5 0
Миленкович Никола 3 1
Бонавентура Джакомо 4 0
Одриосола Альваро 4 0
Кастровилли Гаэтано 3 0
Соттил Рикардо 1 1
Гонсалес Николас 1 1
Бираги Кристиано 2 0
Амрабат Софьян 2 0
Пульгар Эрик 2 0
Влахович Душан 2 0
Дронговски Бартломей 0 1
Итальяно Виченцо 1 0
Кокорин Александр 1 0
Роша Игор II 1 0
Настасич Матия 1 0
Бенасси Марко 1 0
Дункан Альфред 1 0
Венути Лоренцо 1 0
Торрейра Лукас 1 0
Мале Юссеф 1 0
Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берешиньски Бартош 7 0
Торсби Мортен 7 0
Экдаль Альбин 5 0
Колли Омар 4 0
Аскилдсен Кристоффер 4 0
Мурру Никола 3 0
Шабо Юлиан 3 0
Адриен Силва 1 1
Кандрева Антонио 2 0
Габбьядини Маноло 2 0
Роберто Д'Аверса 0 1
Квальярелла Фабио 1 0
Йосида Майя 1 0
Торрегросса Эрнесто 1 0
Депаоли Фабио 1 0
Дамсгор Миккель 1 0
Дрэгушин Раду 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
7
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 1
8 Не забивали 10
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
4
27%
3
43%
31-45
2
13%
1
14%
46-60
3
20%
1
14%
61-75
2
13%
2
29%
76-90

Пропущено

8
10
1 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
3
38%
2
20%
46-60
2
25%
1
10%
61-75
2
25%
2
20%
76-90

Забито

7
11
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 1
9 Не забивали 8
0
0%
1
9%
1-15
1
14%
1
9%
16-30
1
14%
2
18%
31-45
4
57%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
14%
3
27%
76-90

Пропущено

10
18
2 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
0
0%
4
22%
1-15
1
10%
3
17%
16-30
1
10%
4
22%
31-45
1
10%
3
17%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
5
50%
4
22%
76-90

Забито

22
18
10 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
5%
1
6%
1-15
4
18%
1
6%
16-30
5
23%
5
28%
31-45
6
27%
4
22%
46-60
3
14%
2
11%
61-75
3
14%
5
28%
76-90

Пропущено

18
28
3 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 12
0
0%
6
21%
1-15
1
6%
4
14%
16-30
2
11%
6
21%
31-45
4
22%
5
18%
46-60
4
22%
1
4%
61-75
7
39%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Фиорентина
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Эмполи - Фиорентина 2:1 Фиорентина - Милан 4:3 Ювентус - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Специя 3:0
Лацио - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Кальяри 3:0 Венеция - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Наполи 1:2 Удинезе - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Интер Милан 1:3 Дженоа - Фиорентина 1:2 Аталанта - Фиорентина 1:2 Фиорентина - Торино 2:1 Рома - Фиорентина 3:1 Фиорентина - Козенца 4:0 Фиорентина - Эспаньол 0:0 Фиорентина - Виртус Верона 4:0 Фиорентина - Левико Терме 9:0 Фиорентина - Фолиньо 11:0 Фиорентина - SV Ostermuenchen 7:1
Сампдория
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Сампдория - Верона 3:1 Салернитана - Сампдория 0:2 Сампдория - Болонья 1:2 Торино - Сампдория 3:0
Сампдория - Аталанта 1:3 Сампдория - Специя 2:1 Кальяри - Сампдория 3:1 Сампдория - Удинезе 3:3 Ювентус - Сампдория 3:2 Сампдория - Наполи 0:4 Эмполи - Сампдория 0:3 Сампдория - Интер Милан 2:2 Сампдория - Тернана 3:1 Сассуоло - Сампдория 0:0 Сампдория - Милан 0:1 Сампдория - Алессандрия 3:2 Сампдория - Верона 1:0 Сампдория - Пьяченца 2:0 Сампдория - Кастильоне 11:1 Сампдория - Парма 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 13 10 2 1 26 - 7 32
2. Милан Заявка 13 10 2 1 29 - 15 32
3. Интер Милан Заявка 14 9 4 1 34 - 15 31
4. Аталанта Заявка 14 8 4 2 28 - 17 28
5. Рома Заявка 13 7 1 5 23 - 15 22
6. Ювентус Заявка 14 6 3 5 18 - 16 21
7. Лацио Заявка 13 6 3 4 25 - 21 21
8. Фиорентина Заявка 14 7 0 7 21 - 19 21
9. Верона Заявка 14 5 4 5 28 - 25 19
10. Эмполи Заявка 14 6 1 7 21 - 26 19
11. Болонья Заявка 13 5 3 5 19 - 24 18
12. Торино Заявка 13 5 2 6 17 - 13 17
13. Сассуоло Заявка 13 4 3 6 19 - 20 15
14. Сампдория Заявка 14 4 3 7 20 - 26 15
15. Венеция Заявка 14 4 3 7 12 - 21 15
16. Удинезе Заявка 13 3 5 5 16 - 20 14
17. Специя Заявка 13 3 2 8 15 - 31 11
18. Дженоа Заявка 13 1 6 6 17 - 26 9
19. Салернитана Заявка 14 2 2 10 11 - 29 8
20. Кальяри Заявка 14 1 5 8 16 - 29 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 6 5 1 0 11 - 2 16
2. Милан Заявка 6 5 1 0 13 - 4 16
3. Лацио Заявка 7 5 1 1 18 - 8 16
4. Верона Заявка 7 5 0 2 18 - 11 15
5. Интер Милан Заявка 6 4 2 0 18 - 6 14
6. Рома Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
7. Торино Заявка 7 4 1 2 14 - 7 13
8. Болонья Заявка 7 4 1 2 13 - 9 13
9. Фиорентина Заявка 6 4 0 2 14 - 9 12
10. Ювентус Заявка 7 3 1 3 7 - 7 10
11. Удинезе Заявка 7 2 3 2 10 - 11 9
12. Аталанта Заявка 7 2 3 2 13 - 11 9
13. Сассуоло Заявка 7 2 2 3 8 - 8 8
14. Сампдория Заявка 8 2 2 4 12 - 17 8
15. Специя Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
16. Венеция Заявка 6 2 1 3 7 - 9 7
17. Эмполи Заявка 8 2 1 5 11 - 19 7
18. Кальяри Заявка 8 1 3 4 11 - 14 6
19. Салернитана Заявка 7 1 1 5 5 - 14 4
20. Дженоа Заявка 6 0 3 3 7 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 7 6 1 0 15 - 6 19
2. Интер Милан Заявка 8 5 2 1 16 - 9 17
3. Наполи Заявка 7 5 1 1 15 - 5 16
4. Милан Заявка 7 5 1 1 16 - 11 16
5. Эмполи Заявка 6 4 0 2 10 - 7 12
6. Ювентус Заявка 7 3 2 2 11 - 9 11
7. Рома Заявка 7 3 0 4 14 - 11 9
8. Фиорентина Заявка 8 3 0 5 7 - 10 9
9. Венеция Заявка 8 2 2 4 5 - 12 8
10. Сампдория Заявка 6 2 1 3 8 - 9 7
11. Сассуоло Заявка 6 2 1 3 11 - 12 7
12. Дженоа Заявка 7 1 3 3 10 - 15 6
13. Болонья Заявка 6 1 2 3 6 - 15 5
14. Удинезе Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
15. Лацио Заявка 6 1 2 3 7 - 13 5
16. Торино Заявка 6 1 1 4 3 - 6 4
17. Верона Заявка 7 0 4 3 10 - 14 4
18. Специя Заявка 7 1 1 5 8 - 23 4
19. Салернитана Заявка 7 1 1 5 6 - 15 4
20. Кальяри Заявка 6 0 2 4 5 - 15 2
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  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Фиорентина - Сампдория от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 ноября 2021, осталось 2 дня 12 часов 22 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 37
    Фиорентина 89.2% (33)
    X 5.4% (2)
    Сампдория 5.4% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Фиорентина
    Ничья
    Сампдория
    1.72
    4.34
    5.25
    Все Коэффициенты
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Фиорентина - Сампдория онлайн


    Прогнозы на матч Фиорентина - Сампдория

    Исход игры
    Фиорентина
    89.2% (33)
    Ничья
    5.4% (2)
    Сампдория
    5.4% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.97% (27)
    Меньше
    27.03% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    72.97% (27)
    Нет
    27.03% (10)
    Популярный счёт
    2:1 Фиорентина
    59.5% (22)
    1:0 Фиорентина
    16.2% (6)
    2:0 Фиорентина
    8.1% (3)
    1:2 Сампдория
    5.4% (2)
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