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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Аталанта
 
Позже

Стадион:
Венеция
1
Муссо
Хуан
19
Джимсити
Берат
28
Демирал
Мерих
6
Паломино
Хосе
33
Хатебур
Ханс
7
Коопмейнерс
Теун
32
Пессина
Маттео
13
Пеццелла
Джузеппе
72
Иличич
Йосип
9
Муриэль
Луис
88
Пашалич
Марио
88
Ромеро
Серхио
7
Маццокки
Паскуале
31
Кальдара
Маттиа
32
Чеккарони
Пьетро
55
Хапс
Ридгесиано
27
Бузио
Джанлука
8
Тессманн
Таннер
44
Ампаду
Этан
14
Анри
Тома
23
Кийине
Софиан
17
Йонсен
Деннис
Аталанта
3-4-3
Венеция
4-3-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сапата Дуван 9 (3) 0.64
Пашалич Марио 4 0.29
Иличич Йосип 3 0.21
Малиновский Руслан 3 0.21
Муриэль Луис 2 0.14
Дзаппакоста Давиде 1 0.07
Толой Рафаэл 1 0.07
Де Рон Мартен 1 0.07
Госенс Робин 1 0.07
Пикколи Роберто 1 0.07
Джимсити Берат 0 0
Миранчук Алексей 0 0
Коопмейнерс Теун 0 0
Демирал Мерих 0 0
Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Араму Маттиа 4 (2) 0.29
Окереке Давид 4 0.29
Бузио Джанлука 1 0.07
Анри Тома 1 0.07
Кальдара Маттиа 1 0.07
Чеккарони Пьетро 1 0.07
Ампаду Этан 0 0
Молинаро Кристиан 0 0
Хейманс Дан 0 0

Карточки

Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паломино Хосе 5 0
Фройлер Ремо 4 0
Малиновский Руслан 4 0
Демирал Мерих 4 0
Толой Рафаэл 2 0
Дзаппакоста Давиде 2 0
Госенс Робин 2 0
Пеццелла Джузеппе 2 0
Меле Йоаким 2 0
Коопмейнерс Теун 2 0
Джан Пьеро Гасперини 0 1
Иличич Йосип 1 0
Де Рон Мартен 1 0
Джимсити Берат 1 0
Сапата Дуван 1 0
Муссо Хуан 1 0
Пашалич Марио 1 0
Ловато Маттео 1 0
Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ампаду Этан 4 1
Араму Маттиа 4 0
Хейманс Дан 4 0
Кальдара Маттиа 3 0
Чеккарони Пьетро 3 0
Маццокки Паскуале 3 0
Бузио Джанлука 3 0
Занетти Паоло 2 0
Ромеро Серхио 2 0
Хапс Ридгесиано 2 0
Форте Франческо 2 0
Вакка Антонио 2 0
Кийине Софиан 2 0
Йонсен Деннис 2 0
Чрнигой Домен 1 0
Маенпяя Ники 1 0
Леццерини Лука 1 0
Эбюэхи Тайронн 1 0
Анри Тома 1 0
Фьордилино Антонио 1 0
Шнегг Давид 1 0
Тессманн Таннер 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
6
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
1
8%
1
17%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
31%
1
17%
31-45
1
8%
1
17%
46-60
1
8%
2
33%
61-75
5
38%
1
17%
76-90

Пропущено

11
11
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
2
18%
16-30
3
27%
1
9%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
5
45%
61-75
3
27%
3
27%
76-90

Забито

13
7
9 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
3
23%
2
29%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
2
15%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
8%
2
29%
61-75
3
23%
1
14%
76-90

Пропущено

8
9
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
25%
1
11%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
1
13%
3
33%
76-90

Забито

26
13
15 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 6
1 Не забивали 5
4
15%
3
23%
1-15
5
19%
0
0%
16-30
6
23%
2
15%
31-45
1
4%
2
15%
46-60
2
8%
4
31%
61-75
8
31%
2
15%
76-90

Пропущено

19
20
11 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
4
21%
1
5%
1-15
4
21%
2
10%
16-30
3
16%
4
20%
31-45
2
11%
1
5%
46-60
2
11%
6
30%
61-75
4
21%
6
30%
76-90

Результаты последних матчей

Аталанта
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Ювентус - Аталанта 0:1 Янг Бойз - Аталанта 3:3 Аталанта - Специя 5:2 Кальяри - Аталанта 1:2
Аталанта - Манчестер Юнайтед 2:2 Аталанта - Лацио 2:2 Сампдория - Аталанта 1:3 Аталанта - Удинезе 1:1 Манчестер Юнайтед - Аталанта 3:2 Эмполи - Аталанта 1:4 Аталанта - Милан 2:3 Аталанта - Янг Бойз 1:0 Интер Милан - Аталанта 2:2 Аталанта - Сассуоло 2:1 Салернитана - Аталанта 0:1 Вильярреал - Аталанта 2:2 Аталанта - Фиорентина 1:2 Аталанта - Болонья 0:0 Торино - Аталанта 1:2 Ювентус - Аталанта 3:1
Венеция
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Венеция - Интер Милан 0:2 Болонья - Венеция 0:1 Табор Сежана - Венеция 2:1 Венеция - Рома 3:2
Дженоа - Венеция 0:0 Венеция - Салернитана 1:2 Сассуоло - Венеция 3:1 Венеция - Фиорентина 1:0 Кальяри - Венеция 1:1 Венеция - Торино 1:1 Милан - Венеция 2:0 Венеция - Специя 1:2 Эмполи - Венеция 1:2 Брешия - Венеция 4:0 Удинезе - Венеция 3:0 Наполи - Венеция 2:0 Венеция - Фрозиноне 1:1 Гронинген - Венеция 0:0 Твенте - Венеция 0:1 Утрехт - Венеция 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 14 11 2 1 30 - 7 35
2. Милан Заявка 14 10 2 2 30 - 18 32
3. Интер Милан Заявка 14 9 4 1 34 - 15 31
4. Аталанта Заявка 14 8 4 2 28 - 17 28
5. Рома Заявка 14 8 1 5 24 - 15 25
6. Ювентус Заявка 14 6 3 5 18 - 16 21
7. Фиорентина Заявка 14 7 0 7 21 - 19 21
8. Болонья Заявка 14 6 3 5 20 - 24 21
9. Лацио Заявка 14 6 3 5 25 - 25 21
10. Верона Заявка 14 5 4 5 28 - 25 19
11. Эмполи Заявка 14 6 1 7 21 - 26 19
12. Сассуоло Заявка 14 5 3 6 22 - 21 18
13. Торино Заявка 14 5 2 7 17 - 14 17
14. Удинезе Заявка 14 3 6 5 16 - 20 15
15. Сампдория Заявка 14 4 3 7 20 - 26 15
16. Венеция Заявка 14 4 3 7 12 - 21 15
17. Специя Заявка 14 3 2 9 15 - 32 11
18. Дженоа Заявка 14 1 7 6 17 - 26 10
19. Салернитана Заявка 14 2 2 10 11 - 29 8
20. Кальяри Заявка 14 1 5 8 16 - 29 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 7 6 1 0 15 - 2 19
2. Милан Заявка 7 5 1 1 14 - 7 16
3. Лацио Заявка 7 5 1 1 18 - 8 16
4. Рома Заявка 7 5 1 1 10 - 4 16
5. Верона Заявка 7 5 0 2 18 - 11 15
6. Интер Милан Заявка 6 4 2 0 18 - 6 14
7. Торино Заявка 7 4 1 2 14 - 7 13
8. Болонья Заявка 7 4 1 2 13 - 9 13
9. Фиорентина Заявка 6 4 0 2 14 - 9 12
10. Ювентус Заявка 7 3 1 3 7 - 7 10
11. Удинезе Заявка 8 2 4 2 10 - 11 10
12. Аталанта Заявка 7 2 3 2 13 - 11 9
13. Сассуоло Заявка 7 2 2 3 8 - 8 8
14. Сампдория Заявка 8 2 2 4 12 - 17 8
15. Специя Заявка 7 2 1 4 7 - 9 7
16. Венеция Заявка 6 2 1 3 7 - 9 7
17. Эмполи Заявка 8 2 1 5 11 - 19 7
18. Кальяри Заявка 8 1 3 4 11 - 14 6
19. Салернитана Заявка 7 1 1 5 5 - 14 4
20. Дженоа Заявка 6 0 3 3 7 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 7 6 1 0 15 - 6 19
2. Интер Милан Заявка 8 5 2 1 16 - 9 17
3. Наполи Заявка 7 5 1 1 15 - 5 16
4. Милан Заявка 7 5 1 1 16 - 11 16
5. Эмполи Заявка 6 4 0 2 10 - 7 12
6. Ювентус Заявка 7 3 2 2 11 - 9 11
7. Сассуоло Заявка 7 3 1 3 14 - 13 10
8. Рома Заявка 7 3 0 4 14 - 11 9
9. Фиорентина Заявка 8 3 0 5 7 - 10 9
10. Венеция Заявка 8 2 2 4 5 - 12 8
11. Болонья Заявка 7 2 2 3 7 - 15 8
12. Сампдория Заявка 6 2 1 3 8 - 9 7
13. Дженоа Заявка 8 1 4 3 10 - 15 7
14. Удинезе Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
15. Лацио Заявка 7 1 2 4 7 - 17 5
16. Торино Заявка 7 1 1 5 3 - 7 4
17. Верона Заявка 7 0 4 3 10 - 14 4
18. Специя Заявка 7 1 1 5 8 - 23 4
19. Салернитана Заявка 7 1 1 5 6 - 15 4
20. Кальяри Заявка 6 0 2 4 5 - 15 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола и приглашаем на прямую текстовую трансляцию матча "Аталанта" - "Венеция", которую проведу я - Кирилл Дудник. 
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Аталанта - Венеция от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 ноября 2021, осталось 7 минут.

    Главный судья: Alberto Santoro

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 150
Аталанта 98% (147)
X 2% (3)
Венеция 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аталанта
Ничья
Венеция
1.29
6.45
9.80
Все Коэффициенты
Новости
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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Где смотреть матч Аталанта - Венеция онлайн


Прогнозы на матч Аталанта - Венеция

Исход игры
Аталанта
98% (147)
Ничья
2% (3)
Венеция
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
52.24% (70)
Меньше
47.76% (64)
Обе команды забьют
Да
41.79% (56)
Нет
58.21% (78)
Популярный счёт
2:0 Аталанта
40.7% (61)
2:1 Аталанта
16.7% (25)
3:1 Аталанта
16.7% (25)
3:0 Аталанта
10% (15)
1:0 Аталанта
1.3% (2)
4:1 Аталанта
1.3% (2)
3:2 Аталанта
1.3% (2)
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