Италия: Серия A 2021-2022
Позже
Стадион: Гевисс Стэдиум
33
Хатебур
Ханс
72
Иличич
Йосип
44
Ампаду
Этан
14
Анри
Тома
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Хатебур ХансПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
72 Иличич ЙосипНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Фройлер РемоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
91 Сапата ДуванНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Ампаду ЭтанПолузащитник
-
14 Анри ТомаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
13 Модоло МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Шнегг ДавидЗащитник
- Полузащитник
-
18 Хейманс ДанПолузащитник
-
42 Перец ДорПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Араму МаттиаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дзанетти Паоло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
Аталанта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сапата Дуван
|9 (3)
|0.64
|Пашалич Марио
|4
|0.29
|Иличич Йосип
|3
|0.21
|Малиновский Руслан
|3
|0.21
|Муриэль Луис
|2
|0.14
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0.07
|Толой Рафаэл
|1
|0.07
|Де Рон Мартен
|1
|0.07
|Госенс Робин
|1
|0.07
|Пикколи Роберто
|1
|0.07
|Джимсити Берат
|0
|0
|Миранчук Алексей
|0
|0
|Коопмейнерс Теун
|0
|0
|Демирал Мерих
|0
|0
Венеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Араму Маттиа
|4 (2)
|0.29
|Окереке Давид
|4
|0.29
|Бузио Джанлука
|1
|0.07
|Анри Тома
|1
|0.07
|Кальдара Маттиа
|1
|0.07
|Чеккарони Пьетро
|1
|0.07
|Ампаду Этан
|0
|0
|Молинаро Кристиан
|0
|0
|Хейманс Дан
|0
|0
Карточки
Аталанта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паломино Хосе
|5
|0
|Фройлер Ремо
|4
|0
|Малиновский Руслан
|4
|0
|Демирал Мерих
|4
|0
|Толой Рафаэл
|2
|0
|Дзаппакоста Давиде
|2
|0
|Госенс Робин
|2
|0
|Пеццелла Джузеппе
|2
|0
|Меле Йоаким
|2
|0
|Коопмейнерс Теун
|2
|0
|Джан Пьеро Гасперини
|0
|1
|Иличич Йосип
|1
|0
|Де Рон Мартен
|1
|0
|Джимсити Берат
|1
|0
|Сапата Дуван
|1
|0
|Муссо Хуан
|1
|0
|Пашалич Марио
|1
|0
|Ловато Маттео
|1
|0
Венеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ампаду Этан
|4
|1
|Араму Маттиа
|4
|0
|Хейманс Дан
|4
|0
|Кальдара Маттиа
|3
|0
|Чеккарони Пьетро
|3
|0
|Маццокки Паскуале
|3
|0
|Бузио Джанлука
|3
|0
|Занетти Паоло
|2
|0
|Ромеро Серхио
|2
|0
|Хапс Ридгесиано
|2
|0
|Форте Франческо
|2
|0
|Вакка Антонио
|2
|0
|Кийине Софиан
|2
|0
|Йонсен Деннис
|2
|0
|Чрнигой Домен
|1
|0
|Маенпяя Ники
|1
|0
|Леццерини Лука
|1
|0
|Эбюэхи Тайронн
|1
|0
|Анри Тома
|1
|0
|Фьордилино Антонио
|1
|0
|Шнегг Давид
|1
|0
|Тессманн Таннер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
6
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
1
8%
1
17%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
31%
1
17%
31-45
1
8%
1
17%
46-60
1
8%
2
33%
61-75
5
38%
1
17%
76-90
Пропущено
11
11
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
2
18%
16-30
3
27%
1
9%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
5
45%
61-75
3
27%
3
27%
76-90
Забито
13
7
9 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
3
23%
2
29%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
2
15%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
8%
2
29%
61-75
3
23%
1
14%
76-90
Пропущено
8
9
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
25%
1
11%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
1
13%
3
33%
76-90
Забито
26
13
15 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 6
1 Не забивали 5
4
15%
3
23%
1-15
5
19%
0
0%
16-30
6
23%
2
15%
31-45
1
4%
2
15%
46-60
2
8%
4
31%
61-75
8
31%
2
15%
76-90
Пропущено
19
20
11 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
4
21%
1
5%
1-15
4
21%
2
10%
16-30
3
16%
4
20%
31-45
2
11%
1
5%
46-60
2
11%
6
30%
61-75
4
21%
6
30%
76-90
Результаты последних матчей
Аталанта
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Ювентус - Аталанта 0:1 Янг Бойз - Аталанта 3:3 Аталанта - Специя 5:2 Кальяри - Аталанта 1:2
Аталанта - Манчестер Юнайтед 2:2 Аталанта - Лацио 2:2 Сампдория - Аталанта 1:3 Аталанта - Удинезе 1:1 Манчестер Юнайтед - Аталанта 3:2 Эмполи - Аталанта 1:4 Аталанта - Милан 2:3 Аталанта - Янг Бойз 1:0 Интер Милан - Аталанта 2:2 Аталанта - Сассуоло 2:1 Салернитана - Аталанта 0:1 Вильярреал - Аталанта 2:2 Аталанта - Фиорентина 1:2 Аталанта - Болонья 0:0 Торино - Аталанта 1:2 Ювентус - Аталанта 3:1
Венеция
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Венеция - Интер Милан 0:2 Болонья - Венеция 0:1 Табор Сежана - Венеция 2:1 Венеция - Рома 3:2
Дженоа - Венеция 0:0 Венеция - Салернитана 1:2 Сассуоло - Венеция 3:1 Венеция - Фиорентина 1:0 Кальяри - Венеция 1:1 Венеция - Торино 1:1 Милан - Венеция 2:0 Венеция - Специя 1:2 Эмполи - Венеция 1:2 Брешия - Венеция 4:0 Удинезе - Венеция 3:0 Наполи - Венеция 2:0 Венеция - Фрозиноне 1:1 Гронинген - Венеция 0:0 Твенте - Венеция 0:1 Утрехт - Венеция 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|30 - 7
|35
|2.
|Милан
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|30 - 18
|32
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|34 - 15
|31
|4.
|Аталанта
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|28 - 17
|28
|5.
|Рома
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|24 - 15
|25
|6.
|Ювентус
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 16
|21
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|14
|7
|0
|7
|21 - 19
|21
|8.
|Болонья
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 24
|21
|9.
|Лацио
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|25 - 25
|21
|10.
|Верона
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|28 - 25
|19
|11.
|Эмполи
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|21 - 26
|19
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|22 - 21
|18
|13.
|Торино
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 14
|17
|14.
|Удинезе
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|16 - 20
|15
|15.
|Сампдория
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|20 - 26
|15
|16.
|Венеция
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|12 - 21
|15
|17.
|Специя
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|15 - 32
|11
|18.
|Дженоа
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|17 - 26
|10
|19.
|Салернитана
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|11 - 29
|8
|20.
|Кальяри
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|16 - 29
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|15 - 2
|19
|2.
|Милан
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 7
|16
|3.
|Лацио
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|18 - 8
|16
|4.
|Рома
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 4
|16
|5.
|Верона
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|18 - 11
|15
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|18 - 6
|14
|7.
|Торино
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 7
|13
|8.
|Болонья
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 9
|13
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|14 - 9
|12
|10.
|Ювентус
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|11.
|Удинезе
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 11
|10
|12.
|Аталанта
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 11
|9
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|14.
|Сампдория
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 17
|8
|15.
|Специя
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|16.
|Венеция
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|17.
|Эмполи
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|11 - 19
|7
|18.
|Кальяри
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 14
|6
|19.
|Салернитана
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 14
|4
|20.
|Дженоа
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|15 - 6
|19
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 9
|17
|3.
|Наполи
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 5
|16
|4.
|Милан
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|16 - 11
|16
|5.
|Эмполи
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 7
|12
|6.
|Ювентус
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 9
|11
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 13
|10
|8.
|Рома
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|14 - 11
|9
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|7 - 10
|9
|10.
|Венеция
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 12
|8
|11.
|Болонья
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 15
|8
|12.
|Сампдория
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|13.
|Дженоа
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 15
|7
|14.
|Удинезе
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|15.
|Лацио
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 17
|5
|16.
|Торино
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 7
|4
|17.
|Верона
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|10 - 14
|4
|18.
|Специя
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 23
|4
|19.
|Салернитана
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 15
|4
|20.
|Кальяри
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 15
|2
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Аталанта - Венеция
Исход игры
Аталанта
98% (147)
Ничья
2% (3)
Венеция
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
52.24% (70)
Меньше
47.76% (64)
Обе команды забьют
Да
41.79% (56)
Нет
58.21% (78)
Популярный счёт
2:0 Аталанта
40.7% (61)
2:1 Аталанта
16.7% (25)
3:1 Аталанта
16.7% (25)
3:0 Аталанта
10% (15)
1:0 Аталанта
1.3% (2)
4:1 Аталанта
1.3% (2)
3:2 Аталанта
1.3% (2)
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