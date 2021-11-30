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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Салернитана
 
Позже

Стадион:
Ювентус
72
Белек
Вид
24
Кечрида
Вайди
5
Весели
Фредерик
23
Дьомбер
Норберт
31
Гальоло
Риккардо
21
Цортеа
Надир
18
Кулибали
Лассана
28
Капецци
Леонардо
19
Раньери
Лука
9
Бонаццоли
Федерико
25
Сими
Нванкво
1
Щесны
Войцех
11
Куадрадо
Хуан
4
Де
Лихт
Маттайс
3
Кьеллини
Джорджо
17
Пеллегрини
Лука
20
Бернардески
Федерико
27
Локателли
Мануэль
30
Бентанкур
Родриго
44
Кулушевски
Деян
18
Кин
Мойзе
10
Дибала
Пауло
Салернитана
4-4-2
Ювентус
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонаццоли Федерико 3 (1) 0.21
Кулибали Мамаду 2 0.14
Сими Нванкво 1 0.07
Скьявоне Андреа 1 0.07
Гондо Седрик 1 0.07
Раньери Лука 1 0.07
Джурич Милан II 1 0.07
Рибери Франк 0 0
Оби Джоэл 0 0
Гальоло Риккардо 0 0
Кастанос Григорис 0 0
Цортеа Надир 0 0
Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дибала Пауло 3 (1) 0.21
Бонуччи Леонардо 3 (3) 0.21
Локателли Мануэль 2 0.14
Куадрадо Хуан 2 0.14
Мората Альваро 2 0.14
Кин Мойзе 2 0.14
Маккенни Уэстон 2 0.14
Кьеза Федерико 1 0.07
Де Лихт Маттайс 1 0.07
Бентанкур Родриго 0 0
Данило Луис 0 0
Рабио Адриен 0 0
Кулушевски Деян 0 0

Карточки

Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бонаццоли Федерико 4 0
Раньери Лука 4 0
Оби Джоэл 3 0
Дьомбер Норберт 3 0
Страндберг Стефан 1 1
Ярошински Павел 2 0
Кастанос Григорис 0 1
Рибери Франк 1 0
Айя Рамзи 1 0
Ди Таккио Франческо 1 0
Весели Фредерик 1 0
Гальоло Риккардо 1 0
Кулибали Лассана 1 0
Гондо Седрик 1 0
Кулибали Мамаду 1 0
Цортеа Надир 1 0
Джурич Милан II 1 0
Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куадрадо Хуан 4 0
Данило Луис 4 0
Кьеллини Джорджо 2 0
Щесны Войцех 2 0
Мората Альваро 2 0
Бернардески Федерико 2 0
Локателли Мануэль 2 0
Роналду Криштиану 1 0
Бонуччи Леонардо 1 0
Алекс Сандро 1 0
Дибала Пауло 1 0
Де Шильо Маттиа 1 0
Рабио Адриен 1 0
Ругани Даниэле 1 0
Бентанкур Родриго 1 0
Мело Артур 1 0
Кин Мойзе 1 0
Кулушевски Деян 1 0
Массимилиано Аллегри 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
11
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
10 Не забивали 7
1
17%
2
18%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
18%
61-75
1
17%
4
36%
76-90

Пропущено

13
9
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
3
23%
2
22%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
2
15%
1
11%
31-45
3
23%
3
33%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
1
8%
2
22%
76-90

Забито

6
7
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
2
29%
76-90

Пропущено

15
7
4 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
7%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
3
20%
2
29%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
4
27%
3
43%
76-90

Забито

12
18
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 9
6 Не забивали 2
1
8%
4
22%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
3
25%
1
6%
31-45
2
17%
1
6%
46-60
3
25%
2
11%
61-75
3
25%
6
33%
76-90

Пропущено

28
16
10 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
4
14%
2
13%
1-15
1
4%
3
19%
16-30
5
18%
3
19%
31-45
6
21%
3
19%
46-60
7
25%
0
0%
61-75
5
18%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

Салернитана
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Кальяри - Салернитана 1:1 Салернитана - Сампдория 0:2 Лацио - Салернитана 3:0 Салернитана - Наполи 0:1
Венеция - Салернитана 1:2 Салернитана - Эмполи 2:4 Специя - Салернитана 2:1 Салернитана - Дженоа 1:0 Сассуоло - Салернитана 1:0 Салернитана - Верона 2:2 Салернитана - Аталанта 0:1 Торино - Салернитана 4:0 Салернитана - Рома 0:4 Болонья - Салернитана 3:2 Салернитана - Реджина 2:0 Астон Вилла - Салернитана 3:1 Салернитана - Палермо 2:1 Салернитана - Фермана 1:0 Салернитана - Губбио 0:1 Салернитана - Самбенедеттезе 3:2
Ювентус
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ювентус - Аталанта 0:1 Челси - Ювентус 4:0 Лацио - Ювентус 0:2 Ювентус - Фиорентина 1:0
Ювентус - Зенит 4:2 Верона - Ювентус 2:1 Ювентус - Сассуоло 1:2 Интер Милан - Ювентус 1:1 Зенит - Ювентус 0:1 Ювентус - Рома 1:0 Торино - Ювентус 0:1 Ювентус - Челси 1:0 Ювентус - Сампдория 3:2 Специя - Ювентус 2:3 Ювентус - Милан 1:1 Мальмё - Ювентус 0:3 Наполи - Ювентус 2:1 Ювентус - Эмполи 0:1 Удинезе - Ювентус 2:2 Ювентус - Аталанта 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 14 11 2 1 30 - 7 35
2. Милан Заявка 14 10 2 2 30 - 18 32
3. Аталанта 4:0 Заявка 15 9 4 2 32 - 17 31
4. Интер Милан Заявка 14 9 4 1 34 - 15 31
5. Рома Заявка 14 8 1 5 24 - 15 25
6. Фиорентина 3:1 Заявка 15 8 0 7 24 - 20 24
7. Ювентус Заявка 14 6 3 5 18 - 16 21
8. Болонья Заявка 14 6 3 5 20 - 24 21
9. Лацио Заявка 14 6 3 5 25 - 25 21
10. Верона Заявка 14 5 4 5 28 - 25 19
11. Эмполи Заявка 14 6 1 7 21 - 26 19
12. Сассуоло Заявка 14 5 3 6 22 - 21 18
13. Торино Заявка 14 5 2 7 17 - 14 17
14. Удинезе Заявка 14 3 6 5 16 - 20 15
15. Сампдория 1:3 Заявка 15 4 3 8 21 - 29 15
16. Венеция 0:4 Заявка 15 4 3 8 12 - 25 15
17. Специя Заявка 14 3 2 9 15 - 32 11
18. Дженоа Заявка 14 1 7 6 17 - 26 10
19. Салернитана Заявка 14 2 2 10 11 - 29 8
20. Кальяри Заявка 14 1 5 8 16 - 29 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 7 6 1 0 15 - 2 19
2. Милан Заявка 7 5 1 1 14 - 7 16
3. Лацио Заявка 7 5 1 1 18 - 8 16
4. Рома Заявка 7 5 1 1 10 - 4 16
5. Верона Заявка 7 5 0 2 18 - 11 15
6. Фиорентина 3:1 Заявка 7 5 0 2 17 - 10 15
7. Интер Милан Заявка 6 4 2 0 18 - 6 14
8. Торино Заявка 7 4 1 2 14 - 7 13
9. Болонья Заявка 7 4 1 2 13 - 9 13
10. Аталанта 4:0 Заявка 8 3 3 2 17 - 11 12
11. Ювентус Заявка 7 3 1 3 7 - 7 10
12. Удинезе Заявка 8 2 4 2 10 - 11 10
13. Сассуоло Заявка 7 2 2 3 8 - 8 8
14. Сампдория 1:3 Заявка 8 2 2 4 12 - 17 8
15. Специя Заявка 7 2 1 4 7 - 9 7
16. Венеция 0:4 Заявка 6 2 1 3 7 - 9 7
17. Эмполи Заявка 8 2 1 5 11 - 19 7
18. Кальяри Заявка 8 1 3 4 11 - 14 6
19. Салернитана Заявка 7 1 1 5 5 - 14 4
20. Дженоа Заявка 6 0 3 3 7 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта 4:0 Заявка 7 6 1 0 15 - 6 19
2. Интер Милан Заявка 8 5 2 1 16 - 9 17
3. Наполи Заявка 7 5 1 1 15 - 5 16
4. Милан Заявка 7 5 1 1 16 - 11 16
5. Эмполи Заявка 6 4 0 2 10 - 7 12
6. Ювентус Заявка 7 3 2 2 11 - 9 11
7. Сассуоло Заявка 7 3 1 3 14 - 13 10
8. Рома Заявка 7 3 0 4 14 - 11 9
9. Фиорентина 3:1 Заявка 8 3 0 5 7 - 10 9
10. Венеция 0:4 Заявка 9 2 2 5 5 - 16 8
11. Болонья Заявка 7 2 2 3 7 - 15 8
12. Сампдория 1:3 Заявка 7 2 1 4 9 - 12 7
13. Дженоа Заявка 8 1 4 3 10 - 15 7
14. Удинезе Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
15. Лацио Заявка 7 1 2 4 7 - 17 5
16. Торино Заявка 7 1 1 5 3 - 7 4
17. Верона Заявка 7 0 4 3 10 - 14 4
18. Специя Заявка 7 1 1 5 8 - 23 4
19. Салернитана Заявка 7 1 1 5 6 - 15 4
20. Кальяри Заявка 6 0 2 4 5 - 15 2
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    Текстовая онлайн трансляция матча Салернитана - Ювентус от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 ноября 2021, осталось 30 минут.

    Главный судья: Francesco Fourneau

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 147
    Салернитана 3.4% (5)
    X 0.7% (1)
    Ювентус 95.9% (141)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Салернитана
    Ничья
    Ювентус
    9.60
    4.88
    1.42
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Салернитана - Ювентус онлайн


    Прогнозы на матч Салернитана - Ювентус

    Исход игры
    Салернитана
    3.4% (5)
    Ничья
    0.7% (1)
    Ювентус
    95.9% (142)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.41% (56)
    Меньше
    56.59% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    26.36% (34)
    Нет
    73.64% (95)
    Популярный счёт
    0:2 Ювентус
    40.5% (60)
    0:3 Ювентус
    12.8% (19)
    1:2 Ювентус
    10.8% (16)
    1:3 Ювентус
    10.1% (15)
    0:1 Ювентус
    8.8% (13)
    0:4 Ювентус
    1.4% (2)
    2:1 Салернитана
    1.4% (2)
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