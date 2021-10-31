Италия: Серия A 2021-2022
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Стадион: Аречи
Бомбардиры внутри турнира
Салернитана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонаццоли Федерико
|3 (1)
|0.21
|Кулибали Мамаду
|2
|0.14
|Сими Нванкво
|1
|0.07
|Скьявоне Андреа
|1
|0.07
|Гондо Седрик
|1
|0.07
|Раньери Лука
|1
|0.07
|Джурич Милан II
|1
|0.07
|Рибери Франк
|0
|0
|Оби Джоэл
|0
|0
|Гальоло Риккардо
|0
|0
|Кастанос Григорис
|0
|0
|Цортеа Надир
|0
|0
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дибала Пауло
|3 (1)
|0.21
|Бонуччи Леонардо
|3 (3)
|0.21
|Локателли Мануэль
|2
|0.14
|Куадрадо Хуан
|2
|0.14
|Мората Альваро
|2
|0.14
|Кин Мойзе
|2
|0.14
|Маккенни Уэстон
|2
|0.14
|Кьеза Федерико
|1
|0.07
|Де Лихт Маттайс
|1
|0.07
|Бентанкур Родриго
|0
|0
|Данило Луис
|0
|0
|Рабио Адриен
|0
|0
|Кулушевски Деян
|0
|0
Карточки
Салернитана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бонаццоли Федерико
|4
|0
|Раньери Лука
|4
|0
|Оби Джоэл
|3
|0
|Дьомбер Норберт
|3
|0
|Страндберг Стефан
|1
|1
|Ярошински Павел
|2
|0
|Кастанос Григорис
|0
|1
|Рибери Франк
|1
|0
|Айя Рамзи
|1
|0
|Ди Таккио Франческо
|1
|0
|Весели Фредерик
|1
|0
|Гальоло Риккардо
|1
|0
|Кулибали Лассана
|1
|0
|Гондо Седрик
|1
|0
|Кулибали Мамаду
|1
|0
|Цортеа Надир
|1
|0
|Джурич Милан II
|1
|0
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куадрадо Хуан
|4
|0
|Данило Луис
|4
|0
|Кьеллини Джорджо
|2
|0
|Щесны Войцех
|2
|0
|Мората Альваро
|2
|0
|Бернардески Федерико
|2
|0
|Локателли Мануэль
|2
|0
|Роналду Криштиану
|1
|0
|Бонуччи Леонардо
|1
|0
|Алекс Сандро
|1
|0
|Дибала Пауло
|1
|0
|Де Шильо Маттиа
|1
|0
|Рабио Адриен
|1
|0
|Ругани Даниэле
|1
|0
|Бентанкур Родриго
|1
|0
|Мело Артур
|1
|0
|Кин Мойзе
|1
|0
|Кулушевски Деян
|1
|0
|Массимилиано Аллегри
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
11
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
10 Не забивали 7
1
17%
2
18%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
18%
61-75
1
17%
4
36%
76-90
Пропущено
13
9
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
3
23%
2
22%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
2
15%
1
11%
31-45
3
23%
3
33%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
1
8%
2
22%
76-90
Забито
6
7
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
2
29%
76-90
Пропущено
15
7
4 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
7%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
3
20%
2
29%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
4
27%
3
43%
76-90
Забито
12
18
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 9
6 Не забивали 2
1
8%
4
22%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
3
25%
1
6%
31-45
2
17%
1
6%
46-60
3
25%
2
11%
61-75
3
25%
6
33%
76-90
Пропущено
28
16
10 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
4
14%
2
13%
1-15
1
4%
3
19%
16-30
5
18%
3
19%
31-45
6
21%
3
19%
46-60
7
25%
0
0%
61-75
5
18%
5
31%
76-90
Результаты последних матчей
Салернитана
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Кальяри - Салернитана 1:1 Салернитана - Сампдория 0:2 Лацио - Салернитана 3:0 Салернитана - Наполи 0:1
Венеция - Салернитана 1:2 Салернитана - Эмполи 2:4 Специя - Салернитана 2:1 Салернитана - Дженоа 1:0 Сассуоло - Салернитана 1:0 Салернитана - Верона 2:2 Салернитана - Аталанта 0:1 Торино - Салернитана 4:0 Салернитана - Рома 0:4 Болонья - Салернитана 3:2 Салернитана - Реджина 2:0 Астон Вилла - Салернитана 3:1 Салернитана - Палермо 2:1 Салернитана - Фермана 1:0 Салернитана - Губбио 0:1 Салернитана - Самбенедеттезе 3:2
Ювентус
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ювентус - Аталанта 0:1 Челси - Ювентус 4:0 Лацио - Ювентус 0:2 Ювентус - Фиорентина 1:0
Ювентус - Зенит 4:2 Верона - Ювентус 2:1 Ювентус - Сассуоло 1:2 Интер Милан - Ювентус 1:1 Зенит - Ювентус 0:1 Ювентус - Рома 1:0 Торино - Ювентус 0:1 Ювентус - Челси 1:0 Ювентус - Сампдория 3:2 Специя - Ювентус 2:3 Ювентус - Милан 1:1 Мальмё - Ювентус 0:3 Наполи - Ювентус 2:1 Ювентус - Эмполи 0:1 Удинезе - Ювентус 2:2 Ювентус - Аталанта 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|26 - 7
|32
|2.
|Милан
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|29 - 15
|32
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|34 - 15
|31
|4.
|Аталанта
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|28 - 17
|28
|5.
|Рома
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|23 - 15
|22
|6.
|Ювентус
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 16
|21
|7.
|Лацио
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|25 - 21
|21
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|14
|7
|0
|7
|21 - 19
|21
|9.
|Верона
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|28 - 25
|19
|10.
|Эмполи
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|21 - 26
|19
|11.
|Болонья
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|19 - 24
|18
|12.
|Торино
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 13
|17
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|19 - 20
|15
|14.
|Сампдория
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|20 - 26
|15
|15.
|Венеция
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|12 - 21
|15
|16.
|Удинезе
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|16 - 20
|14
|17.
|Специя
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|15 - 31
|11
|18.
|Дженоа
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|17 - 26
|9
|19.
|Салернитана
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|11 - 29
|8
|20.
|Кальяри
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|16 - 29
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|11 - 2
|16
|2.
|Милан
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 4
|16
|3.
|Лацио
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|18 - 8
|16
|4.
|Верона
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|18 - 11
|15
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|18 - 6
|14
|6.
|Рома
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|7.
|Торино
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 7
|13
|8.
|Болонья
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 9
|13
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|14 - 9
|12
|10.
|Ювентус
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|11.
|Удинезе
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 11
|9
|12.
|Аталанта
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 11
|9
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|14.
|Сампдория
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 17
|8
|15.
|Специя
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|16.
|Венеция
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|17.
|Эмполи
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|11 - 19
|7
|18.
|Кальяри
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 14
|6
|19.
|Салернитана
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 14
|4
|20.
|Дженоа
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|15 - 6
|19
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 9
|17
|3.
|Наполи
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 5
|16
|4.
|Милан
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|16 - 11
|16
|5.
|Эмполи
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 7
|12
|6.
|Ювентус
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 9
|11
|7.
|Рома
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|14 - 11
|9
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|7 - 10
|9
|9.
|Венеция
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 12
|8
|10.
|Сампдория
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 12
|7
|12.
|Дженоа
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 15
|6
|13.
|Болонья
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 15
|5
|14.
|Удинезе
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|15.
|Лацио
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 13
|5
|16.
|Торино
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 6
|4
|17.
|Верона
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|10 - 14
|4
|18.
|Специя
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 23
|4
|19.
|Салернитана
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 15
|4
|20.
|Кальяри
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 15
|2
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Прогнозы на матч Салернитана - Ювентус
Исход игры
Салернитана
2.7% (1)
Ничья
0% (0)
Ювентус
97.3% (36)
Тотал 2.5
Больше
43.24% (16)
Меньше
56.76% (21)
Обе команды забьют
Да
24.32% (9)
Нет
75.68% (28)
Популярный счёт
0:2 Ювентус
51.4% (19)
0:3 Ювентус
18.9% (7)
1:2 Ювентус
10.8% (4)
1:3 Ювентус
10.8% (4)
0:1 Ювентус
5.4% (2)
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