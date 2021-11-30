Италия: Серия A 2021-2022
0:0
Второй тайм: 59'
Стадион: Марк-Антонио Бентегоди
35' Желтая карточкаГюнтер Корай
49' Желтая карточкаСимеоне Джованни
50' Желтая карточкаКейта Бальде
50' Желтая карточкаЛазович Дарко
21
Гюнтер
Корай
14
Илич
Иван
10
Педро
Жоао
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Гюнтер КорайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Илич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Рюэгг КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Шутало БошкоПолузащитник
-
61 Тамез АдриенПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Тудор Игор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Педро ЖоаоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Оберт АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Сетер ДамирНападающий
-
-
Главный тренер: Маццарри Вальтер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
35'
49'
50'
50'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 4
-
6 Угловые 0
-
2 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
67 Владение мячом, % 33
Владение мячом
История личных встреч
Верона
Кальяри
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
11 матчей
54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Верона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Симеоне Джованни
|9
|0.6
|Барак Антонин
|5 (3)
|0.33
|Капрари Джанлука
|3
|0.2
|Калинич Никола
|3
|0.2
|Фараони Марко
|2
|0.13
|Тамез Адриен
|2
|0.13
|Дзакканьи Маттиа
|2 (1)
|0.13
|Илич Иван
|1
|0.07
|Бесса Даниэль
|1
|0.07
|Лазович Дарко
|0
|0
|Велозу Мигель
|0
|0
|Казале Николо
|0
|0
Кальяри
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Жоао
|8 (3)
|0.53
|Кейта Бальде
|3
|0.2
|Паволетти Леонардо
|2
|0.13
|Касерес Мартин
|1
|0.07
|Чеппители Лука
|1
|0.07
|Дейола Алессандро
|1
|0.07
|Марин Рэзван
|0
|0
|Нандес Найтан
|0
|0
|Годин Диего
|0
|0
|Белланова Рауль
|0
|0
Карточки
Верона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Велозу Мигель
|4
|1
|Калинич Никола
|3
|1
|Фараони Марко
|4
|0
|Чеккерини Федерико
|3
|0
|Давидович Павел
|3
|0
|Барак Антонин
|3
|0
|Гюнтер Корай
|3
|0
|Казале Николо
|3
|0
|Бесса Даниэль
|1
|1
|Маньяни Джанджакомо
|2
|0
|Илич Иван
|2
|0
|Игорь Тудор
|1
|0
|Лазович Дарко
|1
|0
|Ди Кармине Самуэль
|1
|0
|Тамез Адриен
|1
|0
|Симеоне Джованни
|1
|0
|Капрари Джанлука
|1
|0
|Хонгла Мартин
|1
|0
Кальяри
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стротман Кевин
|4
|0
|Дзаппа Габриэле
|2
|1
|Годин Диего
|3
|0
|Педро Жоао
|3
|0
|Паволетти Леонардо
|3
|0
|Нандес Найтан
|3
|0
|Касерес Мартин
|1
|1
|Дейола Алессандро
|2
|0
|Грасси Альберто
|2
|0
|Марин Рэзван
|2
|0
|Далберт Эстеван
|2
|0
|Чеппители Лука
|1
|0
|Ликояннис Хараламбос
|1
|0
|Кейта Бальде
|1
|0
|Валюкевич Себастьян
|1
|0
|Белланова Рауль
|1
|0
|Карбони Андреа
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
5
8 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 0
7 Не забивали 11
5
26%
1
20%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
2
11%
1
20%
31-45
4
21%
2
40%
46-60
4
21%
1
20%
61-75
3
16%
0
0%
76-90
Пропущено
10
15
2 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
2
20%
4
27%
31-45
3
30%
4
27%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
2
13%
76-90
Забито
11
11
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
4
36%
1
9%
1-15
2
18%
3
27%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
2
18%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
3
27%
1
9%
76-90
Пропущено
13
14
3 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
1
8%
2
14%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
1
8%
1
7%
31-45
2
15%
2
14%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
8
62%
5
36%
76-90
Забито
30
16
15 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 5
1 Не забивали 4
9
30%
2
13%
1-15
3
10%
3
19%
16-30
3
10%
1
6%
31-45
5
17%
4
25%
46-60
4
13%
5
31%
61-75
6
20%
1
6%
76-90
Пропущено
23
29
5 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 14
1
4%
4
14%
1-15
1
4%
4
14%
16-30
3
13%
5
17%
31-45
5
22%
6
21%
46-60
1
4%
3
10%
61-75
12
52%
7
24%
76-90
Результаты последних матчей
Верона
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сампдория - Верона 3:1 Верона - Эмполи 2:1 Наполи - Верона 1:1 Верона - Ювентус 2:1
Удинезе - Верона 1:1 Верона - Лацио 4:1 Милан - Верона 3:2 Верона - Специя 4:0 Дженоа - Верона 3:3 Салернитана - Верона 2:2 Верона - Рома 3:2 Болонья - Верона 1:0 Верона - Интер Милан 1:3 Верона - Сассуоло 2:3 Верона - Катанзаро 3:0 Сампдория - Верона 1:0 Верона - Модена 3:2 Виртус Верона - Верона 0:0 Верона - Реал Виченца 5:0 Наполи - Верона 1:1
Кальяри
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Кальяри - Салернитана 1:1 Сассуоло - Кальяри 2:2 Кальяри - Аталанта 1:2 Болонья - Кальяри 2:0
Кальяри - Рома 1:2 Фиорентина - Кальяри 3:0 Кальяри - Сампдория 3:1 Кальяри - Венеция 1:1 Наполи - Кальяри 2:0 Кальяри - Эмполи 0:2 Лацио - Кальяри 2:2 Кальяри - Дженоа 2:3 Милан - Кальяри 4:1 Кальяри - Специя 2:2 Кальяри - Пиза 3:1 Мальорка - Кальяри 1:0 Кальяри - Ольбия 3:0 Аугсбург - Кальяри 3:1 Виченца Виртус - Кальяри 0:3 Кальяри - Реал Виченца 16:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|30 - 7
|35
|2.
|Милан
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|30 - 18
|32
|3.
|Аталанта
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|32 - 17
|31
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|34 - 15
|31
|5.
|Рома
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|24 - 15
|25
|6.
|Ювентус
|1:0 Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 16
|24
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|15
|8
|0
|7
|24 - 20
|24
|8.
|Болонья
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 24
|21
|9.
|Лацио
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|25 - 25
|21
|10.
|Верона
|0:0 Заявка
|15
|5
|5
|5
|28 - 25
|20
|11.
|Эмполи
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|21 - 26
|19
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|22 - 21
|18
|13.
|Торино
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 14
|17
|14.
|Удинезе
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|16 - 20
|15
|15.
|Сампдория
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|21 - 29
|15
|16.
|Венеция
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 25
|15
|17.
|Специя
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|15 - 32
|11
|18.
|Дженоа
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|17 - 26
|10
|19.
|Кальяри
|0:0 Заявка
|15
|1
|6
|8
|16 - 29
|9
|20.
|Салернитана
|0:1 Заявка
|15
|2
|2
|11
|11 - 30
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|15 - 2
|19
|2.
|Милан
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 7
|16
|3.
|Верона
|0:0 Заявка
|8
|5
|1
|2
|18 - 11
|16
|4.
|Лацио
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|18 - 8
|16
|5.
|Рома
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 4
|16
|6.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|17 - 10
|15
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|18 - 6
|14
|8.
|Торино
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 7
|13
|9.
|Болонья
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 9
|13
|10.
|Аталанта
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|17 - 11
|12
|11.
|Ювентус
|1:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|12.
|Удинезе
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 11
|10
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|14.
|Сампдория
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 17
|8
|15.
|Специя
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|16.
|Венеция
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|17.
|Эмполи
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|11 - 19
|7
|18.
|Кальяри
|0:0 Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 14
|6
|19.
|Салернитана
|0:1 Заявка
|8
|1
|1
|6
|5 - 15
|4
|20.
|Дженоа
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|15 - 6
|19
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 9
|17
|3.
|Наполи
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 5
|16
|4.
|Милан
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|16 - 11
|16
|5.
|Ювентус
|1:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 9
|14
|6.
|Эмполи
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 7
|12
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 13
|10
|8.
|Рома
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|14 - 11
|9
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|7 - 10
|9
|10.
|Венеция
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 16
|8
|11.
|Болонья
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 15
|8
|12.
|Сампдория
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|13.
|Дженоа
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 15
|7
|14.
|Удинезе
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|15.
|Лацио
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 17
|5
|16.
|Торино
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 7
|4
|17.
|Верона
|0:0 Заявка
|7
|0
|4
|3
|10 - 14
|4
|18.
|Специя
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 23
|4
|19.
|Салернитана
|0:1 Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 15
|4
|20.
|Кальяри
|0:0 Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 15
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Верона 0:0 Кальяри
Исход игры
Верона
88.1% (111)
Ничья
9.5% (12)
Кальяри
2.4% (3)
Тотал 2.5
Больше
63.41% (78)
Меньше
36.59% (45)
Обе команды забьют
Да
69.92% (86)
Нет
30.08% (37)
Популярный счёт
2:1 Верона
46.8% (59)
1:0 Верона
19.8% (25)
2:0 Верона
8.7% (11)
3:1 Верона
7.9% (10)
1:1 Ничья
7.1% (9)
1:2 Кальяри
2.4% (3)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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