Италия: Серия A 2021-2022
0:0
Конец матча
Стадион: Марк-Антонио Бентегоди
35' Желтая карточкаГюнтер Корай
49' Желтая карточкаСимеоне Джованни
50' Желтая карточкаКейта Бальде
50' Желтая карточкаЛазович Дарко
88' Желтая карточкаКасерес Мартин
21
Гюнтер
Корай
14
Илич
Иван
10
Педро
Жоао
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Гюнтер КорайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Илич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Рюэгг КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Шутало БошкоПолузащитник
-
61 Тамез АдриенПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Тудор Игор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Педро ЖоаоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Оберт АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Сетер ДамирНападающий
-
-
Главный тренер: Маццарри Вальтер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
35'
49'
50'
50'
88'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 3
-
9 Удары в створ 4
-
11 Угловые 1
-
3 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
69 Владение мячом, % 31
Владение мячом
История личных встреч
Верона
Кальяри
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
11 матчей
54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Верона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Симеоне Джованни
|9
|0.6
|Барак Антонин
|5 (3)
|0.33
|Капрари Джанлука
|3
|0.2
|Калинич Никола
|3
|0.2
|Фараони Марко
|2
|0.13
|Тамез Адриен
|2
|0.13
|Дзакканьи Маттиа
|2 (1)
|0.13
|Илич Иван
|1
|0.07
|Бесса Даниэль
|1
|0.07
|Лазович Дарко
|0
|0
|Велозу Мигель
|0
|0
|Казале Николо
|0
|0
Кальяри
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Жоао
|8 (3)
|0.53
|Кейта Бальде
|3
|0.2
|Паволетти Леонардо
|2
|0.13
|Касерес Мартин
|1
|0.07
|Чеппители Лука
|1
|0.07
|Дейола Алессандро
|1
|0.07
|Марин Рэзван
|0
|0
|Нандес Найтан
|0
|0
|Годин Диего
|0
|0
|Белланова Рауль
|0
|0
Карточки
Верона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Велозу Мигель
|4
|1
|Калинич Никола
|3
|1
|Фараони Марко
|4
|0
|Чеккерини Федерико
|3
|0
|Давидович Павел
|3
|0
|Барак Антонин
|3
|0
|Гюнтер Корай
|3
|0
|Казале Николо
|3
|0
|Бесса Даниэль
|1
|1
|Лазович Дарко
|2
|0
|Симеоне Джованни
|2
|0
|Маньяни Джанджакомо
|2
|0
|Илич Иван
|2
|0
|Игорь Тудор
|1
|0
|Ди Кармине Самуэль
|1
|0
|Тамез Адриен
|1
|0
|Капрари Джанлука
|1
|0
|Хонгла Мартин
|1
|0
Кальяри
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стротман Кевин
|4
|0
|Касерес Мартин
|2
|1
|Дзаппа Габриэле
|2
|1
|Годин Диего
|3
|0
|Педро Жоао
|3
|0
|Паволетти Леонардо
|3
|0
|Нандес Найтан
|3
|0
|Кейта Бальде
|2
|0
|Дейола Алессандро
|2
|0
|Грасси Альберто
|2
|0
|Марин Рэзван
|2
|0
|Далберт Эстеван
|2
|0
|Чеппители Лука
|1
|0
|Ликояннис Хараламбос
|1
|0
|Валюкевич Себастьян
|1
|0
|Белланова Рауль
|1
|0
|Карбони Андреа
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
5
8 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 0
8 Не забивали 12
5
26%
1
20%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
2
11%
1
20%
31-45
4
21%
2
40%
46-60
4
21%
1
20%
61-75
3
16%
0
0%
76-90
Пропущено
10
15
2 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
2
20%
4
27%
31-45
3
30%
4
27%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
2
13%
76-90
Забито
11
11
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
4
36%
1
9%
1-15
2
18%
3
27%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
2
18%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
3
27%
1
9%
76-90
Пропущено
13
14
3 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
1
8%
2
14%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
1
8%
1
7%
31-45
2
15%
2
14%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
8
62%
5
36%
76-90
Забито
30
16
15 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 5
2 Не забивали 5
9
30%
2
13%
1-15
3
10%
3
19%
16-30
3
10%
1
6%
31-45
5
17%
4
25%
46-60
4
13%
5
31%
61-75
6
20%
1
6%
76-90
Пропущено
23
29
5 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 14
1
4%
4
14%
1-15
1
4%
4
14%
16-30
3
13%
5
17%
31-45
5
22%
6
21%
46-60
1
4%
3
10%
61-75
12
52%
7
24%
76-90
Результаты последних матчей
Верона
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сампдория - Верона 3:1 Верона - Эмполи 2:1 Наполи - Верона 1:1 Верона - Ювентус 2:1
Удинезе - Верона 1:1 Верона - Лацио 4:1 Милан - Верона 3:2 Верона - Специя 4:0 Дженоа - Верона 3:3 Салернитана - Верона 2:2 Верона - Рома 3:2 Болонья - Верона 1:0 Верона - Интер Милан 1:3 Верона - Сассуоло 2:3 Верона - Катанзаро 3:0 Сампдория - Верона 1:0 Верона - Модена 3:2 Виртус Верона - Верона 0:0 Верона - Реал Виченца 5:0 Наполи - Верона 1:1
Кальяри
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Кальяри - Салернитана 1:1 Сассуоло - Кальяри 2:2 Кальяри - Аталанта 1:2 Болонья - Кальяри 2:0
Кальяри - Рома 1:2 Фиорентина - Кальяри 3:0 Кальяри - Сампдория 3:1 Кальяри - Венеция 1:1 Наполи - Кальяри 2:0 Кальяри - Эмполи 0:2 Лацио - Кальяри 2:2 Кальяри - Дженоа 2:3 Милан - Кальяри 4:1 Кальяри - Специя 2:2 Кальяри - Пиза 3:1 Мальорка - Кальяри 1:0 Кальяри - Ольбия 3:0 Аугсбург - Кальяри 3:1 Виченца Виртус - Кальяри 0:3 Кальяри - Реал Виченца 16:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|30 - 7
|35
|2.
|Милан
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|30 - 18
|32
|3.
|Аталанта
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|32 - 17
|31
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|34 - 15
|31
|5.
|Рома
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|24 - 15
|25
|6.
|Ювентус
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|20 - 16
|24
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|15
|8
|0
|7
|24 - 20
|24
|8.
|Болонья
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 24
|21
|9.
|Лацио
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|25 - 25
|21
|10.
|Верона
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|28 - 25
|20
|11.
|Эмполи
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|21 - 26
|19
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|22 - 21
|18
|13.
|Торино
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 14
|17
|14.
|Удинезе
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|16 - 20
|15
|15.
|Сампдория
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|21 - 29
|15
|16.
|Венеция
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 25
|15
|17.
|Специя
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|15 - 32
|11
|18.
|Дженоа
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|17 - 26
|10
|19.
|Кальяри
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|16 - 29
|9
|20.
|Салернитана
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|11 - 31
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|15 - 2
|19
|2.
|Милан
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 7
|16
|3.
|Верона
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|18 - 11
|16
|4.
|Лацио
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|18 - 8
|16
|5.
|Рома
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 4
|16
|6.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|17 - 10
|15
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|18 - 6
|14
|8.
|Торино
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 7
|13
|9.
|Болонья
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 9
|13
|10.
|Аталанта
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|17 - 11
|12
|11.
|Ювентус
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|12.
|Удинезе
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 11
|10
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|14.
|Сампдория
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 17
|8
|15.
|Специя
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|16.
|Венеция
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|17.
|Эмполи
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|11 - 19
|7
|18.
|Кальяри
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 14
|6
|19.
|Салернитана
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|5 - 16
|4
|20.
|Дженоа
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|15 - 6
|19
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 9
|17
|3.
|Наполи
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 5
|16
|4.
|Милан
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|16 - 11
|16
|5.
|Ювентус
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 9
|14
|6.
|Эмполи
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 7
|12
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 13
|10
|8.
|Рома
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|14 - 11
|9
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|7 - 10
|9
|10.
|Венеция
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 16
|8
|11.
|Болонья
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 15
|8
|12.
|Сампдория
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|13.
|Дженоа
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 15
|7
|14.
|Удинезе
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|15.
|Лацио
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 17
|5
|16.
|Торино
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 7
|4
|17.
|Верона
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|10 - 14
|4
|18.
|Специя
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 23
|4
|19.
|Салернитана
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 15
|4
|20.
|Кальяри
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 15
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Верона 0:0 Кальяри
Исход игры
Верона
88.1% (111)
Ничья
9.5% (12)
Кальяри
2.4% (3)
Тотал 2.5
Больше
63.41% (78)
Меньше
36.59% (45)
Обе команды забьют
Да
69.92% (86)
Нет
30.08% (37)
Популярный счёт
2:1 Верона
46.8% (59)
1:0 Верона
19.8% (25)
2:0 Верона
8.7% (11)
3:1 Верона
7.9% (10)
1:1 Ничья
7.1% (9)
1:2 Кальяри
2.4% (3)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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