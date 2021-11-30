Второй тайм

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Удар от ворот произведет Кальяри

94' Чеппители Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Капрари Джанлука из команды Верона делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен вратарем.

93' Паволетти Леонардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Борис Радунович отбил мяч на угловой после удара Ласанья Кевин из штрафной площади.

92' Тамез Адриен разрезает оборону соперника отличным пасом

91' Андреа Карбони нанес удар, но тот был заблокирован.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

89' Марин Рэзван навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

88' Гюнтер Корай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Игрок из команды Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

88' Судье надоело, что Касерес Мартин тянет время и он наказал его горчичником

86' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Ликояннис Хараламбос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Нандес Найтан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Грасси Альберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Матч возобновлен

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Бесса Даниэль пробует нанести удар издали, но Борис Радунович держит все под контролем

80' Андреа Карбони предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

79' Андреа Карбони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

77' Хорошую попытку сделал Барак Антонин . Удар в створ, но вратарь начеку

77' Чеппители Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

76' Чеппители Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Андреа Карбони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Верона выполняет удар от ворот.

73' Жуан Педро из команды Кальяри наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

73' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

72' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Монтипо Лоренцо взял и забрал мяч на выходе

71' Радунович Борис взял и забрал мяч на выходе

70' Игрок Симеоне Джованни из команды Верона неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

70' Удар от ворот произведет Кальяри

69' Лазович Дарко из команды Верона сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

69' ШТАНГА! Пробил головой Давидович Павел прямо в каркас ворот!

68' Андреа Карбони предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

68' Андреа Карбони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' Плохо сыграл Казале Николо - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

65' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

64' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Верона выполняет удар от ворот.

63' Чеппители Лука из команды Кальяри сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.

63' Касерес Мартин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

62' Казале Николо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Велозу Мигель предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

61' Касерес Мартин разрезает оборону соперника отличным пасом

61' Илич Иван из команды Верона делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

61' Давидович Павел выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' Удар от ворот произведет Кальяри

59' Отличные скиллы показывает Симеоне Джованни , обводя своих соперников

59' Капрари Джанлука разрезает оборону соперника отличным пасом

59' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

58' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Хорошую попытку сделал Гюнтер Корай . Удар в створ, но вратарь начеку

57' Хороший удар издали нанес Барак Антонин , но отличный сейв сделал Борис Радунович. Угловой.

55' Хорошую попытку сделал Симеоне Джованни . Удар в створ, но вратарь начеку

55' Фараони Марко разрезает оборону соперника отличным пасом

53' Радунович Борис взял и забрал мяч на выходе

53' Далберт Эстеван из команды Кальяри сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

52' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Лазович Дарко получает желтую карточку за неспортивное поведение

50' Кейта Бальде получает желтую карточку за неспортивное поведение

49' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

49' Чеппители Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля