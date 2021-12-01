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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Парма
0:1
Второй тайм: 85'

Стадион:
Брешия
0'
0:1
7' Гол
Кистана Андреа
28' Желтая карточка
Ван Де Лои Томми
56' Желтая карточка
Паяч Марко
76' Желтая карточка
Морео Стефано
78' Желтая карточка
Васкес Франко
85'
1
Буффон
Джанлуиджи
24
Осорио
Йордан
5
Данило
Ларанжера
25
Коббо
Элиас
21
Скьяттарелла
Паскуале
27
Бузи
Максим
8
Брунетта
Хуан
10
Васкес
Франко
15
Дель
Прато
Энрико
98
Ман
Деннис
45
Инглезе
Роберто
1
Йоронен
Йессе
3
Матею
Алеш
15
Кистана
Андреа
4
Чансельор
Джон
29
Паяч
Марко
25
Бизоли
Димитри
5
Ван
Де
Лои
Томми
26
Бертаньоли
Массимо
37
Лерис
Мехди
27
Трамони
Маттео
9
Морео
Стефано
Парма
3-1-4-2
Брешия
4-3-2-1

История личных встреч

Парма
Брешия

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

8 матчей

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы

История матчей

СA
1:2
СA
1:1
СB
2:1
СB
0:1
СA
2:0
СA
2:0
СB
1:0
СB
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Парма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Васкес Франко 4 0.27
Бенедычак Адриан 3 0.2
Инглезе Роберто 2 0.13
Михэйлэ Валентин 2 0.13
Юрич Станко 2 0.13
Тутино Дженнаро 2 0.13
Ман Деннис 2 0.13
Дель Прато Энрико 1 0.07
Брунетта Хуан 0 0
Коббо Элиас 0 0
Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морео Стефано 4 0.27
Бертаньоли Массимо 4 0.27
Баич Риад 3 (1) 0.2
Паласио Родриго 3 0.2
Ягелло Филип 2 0.13
Лерис Мехди 2 0.13
Трамони Маттео 2 0.13
Кистана Андреа 2 0.13
Ван Де Лои Томми 2 0.13
Паяч Марко 1 (1) 0.07
Чансельор Джон 1 0.07
Бизоли Димитри 1 0.07
Шпалек Николас 0 0
Кавион Микеле 0 0

Карточки

Парма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Васкес Франко 4 2
Брунетта Хуан 4 1
Скьяттарелла Паскуале 4 0
Михэйлэ Валентин 4 0
Коббо Элиас 2 0
Ман Деннис 2 0
Дель Прато Энрико 2 0
Юрич Станко 2 0
Болог Ботонд 2 0
Кулибали Войо 2 0
Инглезе Роберто 1 0
Гальоло Риккардо 1 0
Тутино Дженнаро 1 0
Осорио Йордан 1 0
Коррея Фелиш 1 0
Бузи Максим 1 0
Якопони Даниэле 1 0
Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кистана Андреа 4 0
Ван Де Лои Томми 4 0
Паяч Марко 3 0
Чансельор Джон 3 0
Матею Алеш 3 0
Карачич Фран 1 1
Паласио Родриго 2 0
Шпалек Николас 2 0
Баич Риад 2 0
Лерис Мехди 2 0
Йоронен Йессе 1 0
Бизоли Димитри 1 0
Морео Стефано 1 0
Ягелло Филип 1 0
Мангравити Массимилиано 1 0
Бертаньоли Массимо 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
14
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
1
20%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
20%
3
21%
31-45
1
20%
2
14%
46-60
1
20%
2
14%
61-75
1
20%
4
29%
76-90

Пропущено

4
8
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
4
50%
16-30
1
25%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

13
12
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
0
0%
2
17%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
2
17%
31-45
2
15%
1
8%
46-60
2
15%
2
17%
61-75
4
31%
5
42%
76-90

Пропущено

15
9
6 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
7%
1
11%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
1
7%
1
11%
46-60
3
20%
3
33%
61-75
5
33%
4
44%
76-90

Забито

18
26
7 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 8
2 Не забивали 2
1
6%
3
12%
1-15
3
17%
2
8%
16-30
3
17%
5
19%
31-45
3
17%
3
12%
46-60
3
17%
4
15%
61-75
5
28%
9
35%
76-90

Пропущено

19
17
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
3
16%
1
6%
1-15
1
5%
4
24%
16-30
5
26%
2
12%
31-45
1
5%
1
6%
46-60
4
21%
4
24%
61-75
5
26%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Парма
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Комо - Парма 1:1 Парма - Козенца 1:1 Лечче - Парма 4:0 Парма - Виченца Виртус 1:0
Читтаделла - Парма 1:2 Реджина - Парма 2:1 Парма - Монца 0:0 СПАЛ 2013 - Парма 2:2 Парма - Пиза 1:1 Тернана - Парма 3:1 Парма - Кремонезе 1:2 Порденоне - Парма 0:4 Парма - Беневенто 1:0 Фрозиноне - Парма 2:2 Парма - Лечче 1:3 Парма - Интер Милан 0:2 Парма - Сассуоло 0:3 Бохум - Парма 1:0 Сампдория - Парма 3:0 Парма - Сассуоло 1:3
Брешия
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Брешия - Пиза 0:1 Виченца Виртус - Брешия 2:3 Брешия - Порденоне 1:0 Беневенто - Брешия 0:1
Брешия - Лечче 1:1 Брешия - Кремонезе 1:0 Перуджа - Брешия 1:0 Брешия - Комо 2:4 Асколи - Брешия 2:3 Фрозиноне - Брешия 2:2 Брешия - Кротоне 2:2 Алессандрия - Брешия 1:3 Брешия - Венеция 4:0 Брешия - Козенца 5:1 Тернана - Брешия 0:2 Кротоне - Брешия 2:2 Читтаделла - Брешия 1:0 Монца - Брешия 0:2 Брешия - Пиза 4:3 Виченца Виртус - Брешия 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 1:0 Заявка 15 9 3 3 27 - 17 30
2. Пиза Заявка 15 8 5 2 22 - 12 29
3. Лечче Заявка 15 7 7 1 27 - 14 28
4. Беневенто Заявка 15 7 4 4 25 - 15 25
5. Монца Заявка 15 6 7 2 19 - 14 25
6. Асколи Заявка 15 7 4 4 21 - 18 25
7. Фрозиноне Заявка 15 5 9 1 21 - 13 24
8. Кремонезе Заявка 15 6 5 4 18 - 14 23
9. Реджина Заявка 15 6 4 5 15 - 17 22
10. Перуджа Заявка 15 5 7 3 16 - 14 22
11. Читтаделла Заявка 14 6 3 5 15 - 15 21
12. Тернана Заявка 15 6 3 6 25 - 23 21
13. Комо Заявка 14 5 5 4 21 - 18 20
14. Парма 0:1 Заявка 15 4 6 5 18 - 20 18
15. СПАЛ 2013 Заявка 15 4 5 6 20 - 19 17
16. Козенца Заявка 15 4 3 8 14 - 24 15
17. Алессандрия Заявка 15 4 2 9 15 - 26 14
18. Кротоне Заявка 15 1 5 9 13 - 26 8
19. Виченца Виртус Заявка 15 2 1 12 15 - 30 7
20. Порденоне Заявка 15 1 4 10 12 - 30 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 7 6 1 0 14 - 5 19
2. Пиза Заявка 8 5 3 0 11 - 4 18
3. Лечче Заявка 7 4 3 0 17 - 7 15
4. Беневенто Заявка 8 4 2 2 16 - 9 14
5. Читтаделла Заявка 7 4 1 2 10 - 6 13
6. Козенца Заявка 7 4 1 2 9 - 5 13
7. Кремонезе Заявка 8 3 4 1 11 - 7 13
8. Тернана Заявка 8 4 1 3 13 - 10 13
9. Комо Заявка 7 3 2 2 9 - 6 11
10. Брешия 1:0 Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
11. Реджина Заявка 8 3 2 3 9 - 9 11
12. Фрозиноне Заявка 8 2 5 1 10 - 9 11
13. Алессандрия Заявка 7 3 1 3 6 - 9 10
14. Перуджа Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
15. Парма 0:1 Заявка 7 2 3 2 5 - 5 9
16. СПАЛ 2013 Заявка 8 2 3 3 16 - 14 9
17. Асколи Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
18. Кротоне Заявка 8 1 4 3 8 - 13 7
19. Порденоне Заявка 8 1 2 5 8 - 16 5
20. Виченца Виртус Заявка 7 0 1 6 6 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 1:0 Заявка 8 6 1 1 15 - 8 19
2. Асколи Заявка 8 5 2 1 14 - 9 17
3. Фрозиноне Заявка 7 3 4 0 11 - 4 13
4. Лечче Заявка 8 3 4 1 10 - 7 13
5. Перуджа Заявка 8 3 4 1 8 - 6 13
6. Пиза Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
7. Беневенто Заявка 7 3 2 2 9 - 6 11
8. Реджина Заявка 7 3 2 2 6 - 8 11
9. Кремонезе Заявка 7 3 1 3 7 - 7 10
10. Парма 0:1 Заявка 8 2 3 3 13 - 15 9
11. Комо Заявка 7 2 3 2 12 - 12 9
12. СПАЛ 2013 Заявка 7 2 2 3 4 - 5 8
13. Читтаделла Заявка 7 2 2 3 5 - 9 8
14. Тернана Заявка 7 2 2 3 12 - 13 8
15. Монца Заявка 8 0 6 2 5 - 9 6
16. Виченца Виртус Заявка 8 2 0 6 9 - 16 6
17. Алессандрия Заявка 8 1 1 6 9 - 17 4
18. Порденоне Заявка 7 0 2 5 4 - 14 2
19. Козенца Заявка 8 0 2 6 5 - 19 2
20. Кротоне Заявка 7 0 1 6 5 - 13 1
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    28'
    Ван Де Лои Томми получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Кистана Андреа бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Парма
Ничья
Брешия
8.13
4.20
3.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Парма 0:1 Брешия онлайн


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