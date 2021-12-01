Италия: Серия B 2021-2022
0:1
Конец матча
Стадион: Эннио Тардини
0:1
7' ГолКистана Андреа
28' Желтая карточкаВан Де Лои Томми
56' Желтая карточкаПаяч Марко
76' Желтая карточкаМорео Стефано
78' Желтая карточкаВаскес Франко
90' Желтая карточкаЙоронен Йессе
25
Коббо
Элиас
27
Бузи
Максим
98
Ман
Деннис
29
Паяч
Марко
37
Лерис
Мехди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
5 ДанилоЗащитник
-
25 Коббо ЭлиасЗащитник
- Полузащитник
-
27 Бузи МаксимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Ман ДеннисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Турк МартинВратарь
- Полузащитник
-
11 Юрич СтанкоПолузащитник
-
19 Зом СимонПолузащитник
-
29 Траоре АлиуПолузащитник
-
77 Коррея ФелишНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
40 Ahmed Ankrah
-
-
Главный тренер: Якини Джузеппе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Паяч МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Лерис МехдиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Линнер ОскарВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
19 Уар МатьеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Ягелло ФилипПолузащитник
- Нападающий
-
20 Айе ФлорианНападающий
-
11 Баич РиадНападающий
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
Ход матча
7'
0:1
28'
56'
76'
78'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 4
-
5 Угловые 13
-
0 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 21
-
46 Владение мячом, % 54
История личных встреч
Парма
Брешия
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
8 матчей
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Парма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Васкес Франко
|4
|0.27
|Бенедычак Адриан
|3
|0.2
|Инглезе Роберто
|2
|0.13
|Михэйлэ Валентин
|2
|0.13
|Юрич Станко
|2
|0.13
|Тутино Дженнаро
|2
|0.13
|Ман Деннис
|2
|0.13
|Дель Прато Энрико
|1
|0.07
|Брунетта Хуан
|0
|0
|Коббо Элиас
|0
|0
Брешия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морео Стефано
|4
|0.27
|Бертаньоли Массимо
|4
|0.27
|Баич Риад
|3 (1)
|0.2
|Паласио Родриго
|3
|0.2
|Ягелло Филип
|2
|0.13
|Лерис Мехди
|2
|0.13
|Трамони Маттео
|2
|0.13
|Кистана Андреа
|2
|0.13
|Ван Де Лои Томми
|2
|0.13
|Паяч Марко
|1 (1)
|0.07
|Чансельор Джон
|1
|0.07
|Бизоли Димитри
|1
|0.07
|Шпалек Николас
|0
|0
|Кавион Микеле
|0
|0
Карточки
Парма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Васкес Франко
|5
|2
|Брунетта Хуан
|4
|1
|Скьяттарелла Паскуале
|4
|0
|Михэйлэ Валентин
|4
|0
|Коббо Элиас
|2
|0
|Ман Деннис
|2
|0
|Дель Прато Энрико
|2
|0
|Юрич Станко
|2
|0
|Болог Ботонд
|2
|0
|Кулибали Войо
|2
|0
|Инглезе Роберто
|1
|0
|Гальоло Риккардо
|1
|0
|Тутино Дженнаро
|1
|0
|Осорио Йордан
|1
|0
|Коррея Фелиш
|1
|0
|Бузи Максим
|1
|0
|Якопони Даниэле
|1
|0
Брешия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кистана Андреа
|4
|0
|Ван Де Лои Томми
|4
|0
|Паяч Марко
|3
|0
|Чансельор Джон
|3
|0
|Матею Алеш
|3
|0
|Карачич Фран
|1
|1
|Паласио Родриго
|2
|0
|Йоронен Йессе
|2
|0
|Шпалек Николас
|2
|0
|Морео Стефано
|2
|0
|Баич Риад
|2
|0
|Лерис Мехди
|2
|0
|Бизоли Димитри
|1
|0
|Ягелло Филип
|1
|0
|Мангравити Массимилиано
|1
|0
|Бертаньоли Массимо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
15
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
1
20%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
20%
3
20%
31-45
1
20%
2
13%
46-60
1
20%
2
13%
61-75
1
20%
4
27%
76-90
Пропущено
5
8
4 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
3
60%
0
0%
1-15
0
0%
4
50%
16-30
1
20%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
13
12
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
0
0%
2
17%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
2
17%
31-45
2
15%
1
8%
46-60
2
15%
2
17%
61-75
4
31%
5
42%
76-90
Пропущено
15
9
6 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
7%
1
11%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
1
7%
1
11%
46-60
3
20%
3
33%
61-75
5
33%
4
44%
76-90
Забито
18
27
7 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 9
3 Не забивали 2
1
6%
4
15%
1-15
3
17%
2
7%
16-30
3
17%
5
19%
31-45
3
17%
3
11%
46-60
3
17%
4
15%
61-75
5
28%
9
33%
76-90
Пропущено
20
17
10 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
4
20%
1
6%
1-15
1
5%
4
24%
16-30
5
25%
2
12%
31-45
1
5%
1
6%
46-60
4
20%
4
24%
61-75
5
25%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Парма
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Комо - Парма 1:1 Парма - Козенца 1:1 Лечче - Парма 4:0 Парма - Виченца Виртус 1:0
Читтаделла - Парма 1:2 Реджина - Парма 2:1 Парма - Монца 0:0 СПАЛ 2013 - Парма 2:2 Парма - Пиза 1:1 Тернана - Парма 3:1 Парма - Кремонезе 1:2 Порденоне - Парма 0:4 Парма - Беневенто 1:0 Фрозиноне - Парма 2:2 Парма - Лечче 1:3 Парма - Интер Милан 0:2 Парма - Сассуоло 0:3 Бохум - Парма 1:0 Сампдория - Парма 3:0 Парма - Сассуоло 1:3
Брешия
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Брешия - Пиза 0:1 Виченца Виртус - Брешия 2:3 Брешия - Порденоне 1:0 Беневенто - Брешия 0:1
Брешия - Лечче 1:1 Брешия - Кремонезе 1:0 Перуджа - Брешия 1:0 Брешия - Комо 2:4 Асколи - Брешия 2:3 Фрозиноне - Брешия 2:2 Брешия - Кротоне 2:2 Алессандрия - Брешия 1:3 Брешия - Венеция 4:0 Брешия - Козенца 5:1 Тернана - Брешия 0:2 Кротоне - Брешия 2:2 Читтаделла - Брешия 1:0 Монца - Брешия 0:2 Брешия - Пиза 4:3 Виченца Виртус - Брешия 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|27 - 17
|30
|2.
|Пиза
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|22 - 12
|29
|3.
|Лечче
|Заявка
|15
|7
|7
|1
|27 - 14
|28
|4.
|Беневенто
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|25 - 15
|25
|5.
|Монца
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|19 - 14
|25
|6.
|Асколи
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|21 - 18
|25
|7.
|Читтаделла
|2:1 Заявка
|15
|7
|3
|5
|17 - 16
|24
|8.
|Фрозиноне
|Заявка
|15
|5
|9
|1
|21 - 13
|24
|9.
|Кремонезе
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|18 - 14
|23
|10.
|Реджина
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|15 - 17
|22
|11.
|Перуджа
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|16 - 14
|22
|12.
|Тернана
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|25 - 23
|21
|13.
|Комо
|1:2 Заявка
|15
|5
|5
|5
|22 - 20
|20
|14.
|Парма
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|18 - 20
|18
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|20 - 19
|17
|16.
|Козенца
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|14 - 24
|15
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|15 - 26
|14
|18.
|Кротоне
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|13 - 26
|8
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|15
|2
|1
|12
|15 - 30
|7
|20.
|Порденоне
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|12 - 30
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|14 - 5
|19
|2.
|Пиза
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|11 - 4
|18
|3.
|Читтаделла
|2:1 Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 7
|16
|4.
|Лечче
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|17 - 7
|15
|5.
|Беневенто
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 9
|14
|6.
|Козенца
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 5
|13
|7.
|Кремонезе
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|11 - 7
|13
|8.
|Тернана
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 10
|13
|9.
|Комо
|1:2 Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|10.
|Брешия
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|11.
|Реджина
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 9
|11
|12.
|Фрозиноне
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|10 - 9
|11
|13.
|Алессандрия
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 9
|10
|14.
|Перуджа
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|15.
|Парма
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 5
|9
|16.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|16 - 14
|9
|17.
|Асколи
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|18.
|Кротоне
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 13
|7
|19.
|Порденоне
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 16
|5
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|6 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 8
|19
|2.
|Асколи
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 9
|17
|3.
|Фрозиноне
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|11 - 4
|13
|4.
|Лечче
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|10 - 7
|13
|5.
|Перуджа
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|8 - 6
|13
|6.
|Пиза
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|7.
|Беневенто
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|8.
|Реджина
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 8
|11
|9.
|Кремонезе
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|10.
|Парма
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 15
|9
|11.
|Комо
|1:2 Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 14
|9
|12.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|4 - 5
|8
|13.
|Читтаделла
|2:1 Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 9
|8
|14.
|Тернана
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 13
|8
|15.
|Монца
|Заявка
|8
|0
|6
|2
|5 - 9
|6
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|9 - 16
|6
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|9 - 17
|4
|18.
|Порденоне
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 14
|2
|19.
|Козенца
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|5 - 19
|2
|20.
|Кротоне
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|5 - 13
|1