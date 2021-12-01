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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Парма
0:1
Конец матча

Стадион:
Брешия
0'
0:1
7' Гол
Кистана Андреа
28' Желтая карточка
Ван Де Лои Томми
56' Желтая карточка
Паяч Марко
76' Желтая карточка
Морео Стефано
78' Желтая карточка
Васкес Франко
90' Желтая карточка
Йоронен Йессе
90'+5
1
Буффон
Джанлуиджи
24
Осорио
Йордан
5
Данило
Ларанжера
25
Коббо
Элиас
21
Скьяттарелла
Паскуале
27
Бузи
Максим
8
Брунетта
Хуан
10
Васкес
Франко
15
Дель
Прато
Энрико
98
Ман
Деннис
45
Инглезе
Роберто
1
Йоронен
Йессе
3
Матею
Алеш
15
Кистана
Андреа
4
Чансельор
Джон
29
Паяч
Марко
25
Бизоли
Димитри
5
Ван
Де
Лои
Томми
26
Бертаньоли
Массимо
37
Лерис
Мехди
27
Трамони
Маттео
9
Морео
Стефано
Парма
3-1-4-2
Брешия
4-3-2-1

История личных встреч

Парма
Брешия

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

8 матчей

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы

История матчей

СA
1:2
СA
1:1
СB
2:1
СB
0:1
СA
2:0
СA
2:0
СB
1:0
СB
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Парма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Васкес Франко 4 0.27
Бенедычак Адриан 3 0.2
Инглезе Роберто 2 0.13
Михэйлэ Валентин 2 0.13
Юрич Станко 2 0.13
Тутино Дженнаро 2 0.13
Ман Деннис 2 0.13
Дель Прато Энрико 1 0.07
Брунетта Хуан 0 0
Коббо Элиас 0 0
Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морео Стефано 4 0.27
Бертаньоли Массимо 4 0.27
Баич Риад 3 (1) 0.2
Паласио Родриго 3 0.2
Ягелло Филип 2 0.13
Лерис Мехди 2 0.13
Трамони Маттео 2 0.13
Кистана Андреа 2 0.13
Ван Де Лои Томми 2 0.13
Паяч Марко 1 (1) 0.07
Чансельор Джон 1 0.07
Бизоли Димитри 1 0.07
Шпалек Николас 0 0
Кавион Микеле 0 0

Карточки

Парма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Васкес Франко 5 2
Брунетта Хуан 4 1
Скьяттарелла Паскуале 4 0
Михэйлэ Валентин 4 0
Коббо Элиас 2 0
Ман Деннис 2 0
Дель Прато Энрико 2 0
Юрич Станко 2 0
Болог Ботонд 2 0
Кулибали Войо 2 0
Инглезе Роберто 1 0
Гальоло Риккардо 1 0
Тутино Дженнаро 1 0
Осорио Йордан 1 0
Коррея Фелиш 1 0
Бузи Максим 1 0
Якопони Даниэле 1 0
Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кистана Андреа 4 0
Ван Де Лои Томми 4 0
Паяч Марко 3 0
Чансельор Джон 3 0
Матею Алеш 3 0
Карачич Фран 1 1
Паласио Родриго 2 0
Йоронен Йессе 2 0
Шпалек Николас 2 0
Морео Стефано 2 0
Баич Риад 2 0
Лерис Мехди 2 0
Бизоли Димитри 1 0
Ягелло Филип 1 0
Мангравити Массимилиано 1 0
Бертаньоли Массимо 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
15
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
1
20%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
20%
3
20%
31-45
1
20%
2
13%
46-60
1
20%
2
13%
61-75
1
20%
4
27%
76-90

Пропущено

5
8
4 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
3
60%
0
0%
1-15
0
0%
4
50%
16-30
1
20%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

13
12
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
0
0%
2
17%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
2
17%
31-45
2
15%
1
8%
46-60
2
15%
2
17%
61-75
4
31%
5
42%
76-90

Пропущено

15
9
6 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
7%
1
11%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
1
7%
1
11%
46-60
3
20%
3
33%
61-75
5
33%
4
44%
76-90

Забито

18
27
7 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 9
3 Не забивали 2
1
6%
4
15%
1-15
3
17%
2
7%
16-30
3
17%
5
19%
31-45
3
17%
3
11%
46-60
3
17%
4
15%
61-75
5
28%
9
33%
76-90

Пропущено

20
17
10 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
4
20%
1
6%
1-15
1
5%
4
24%
16-30
5
25%
2
12%
31-45
1
5%
1
6%
46-60
4
20%
4
24%
61-75
5
25%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Парма
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Комо - Парма 1:1 Парма - Козенца 1:1 Лечче - Парма 4:0 Парма - Виченца Виртус 1:0
Читтаделла - Парма 1:2 Реджина - Парма 2:1 Парма - Монца 0:0 СПАЛ 2013 - Парма 2:2 Парма - Пиза 1:1 Тернана - Парма 3:1 Парма - Кремонезе 1:2 Порденоне - Парма 0:4 Парма - Беневенто 1:0 Фрозиноне - Парма 2:2 Парма - Лечче 1:3 Парма - Интер Милан 0:2 Парма - Сассуоло 0:3 Бохум - Парма 1:0 Сампдория - Парма 3:0 Парма - Сассуоло 1:3
Брешия
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Брешия - Пиза 0:1 Виченца Виртус - Брешия 2:3 Брешия - Порденоне 1:0 Беневенто - Брешия 0:1
Брешия - Лечче 1:1 Брешия - Кремонезе 1:0 Перуджа - Брешия 1:0 Брешия - Комо 2:4 Асколи - Брешия 2:3 Фрозиноне - Брешия 2:2 Брешия - Кротоне 2:2 Алессандрия - Брешия 1:3 Брешия - Венеция 4:0 Брешия - Козенца 5:1 Тернана - Брешия 0:2 Кротоне - Брешия 2:2 Читтаделла - Брешия 1:0 Монца - Брешия 0:2 Брешия - Пиза 4:3 Виченца Виртус - Брешия 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 15 9 3 3 27 - 17 30
2. Пиза Заявка 15 8 5 2 22 - 12 29
3. Лечче Заявка 15 7 7 1 27 - 14 28
4. Беневенто Заявка 15 7 4 4 25 - 15 25
5. Монца Заявка 15 6 7 2 19 - 14 25
6. Асколи Заявка 15 7 4 4 21 - 18 25
7. Читтаделла 2:1 Заявка 15 7 3 5 17 - 16 24
8. Фрозиноне Заявка 15 5 9 1 21 - 13 24
9. Кремонезе Заявка 15 6 5 4 18 - 14 23
10. Реджина Заявка 15 6 4 5 15 - 17 22
11. Перуджа Заявка 15 5 7 3 16 - 14 22
12. Тернана Заявка 15 6 3 6 25 - 23 21
13. Комо 1:2 Заявка 15 5 5 5 22 - 20 20
14. Парма Заявка 15 4 6 5 18 - 20 18
15. СПАЛ 2013 Заявка 15 4 5 6 20 - 19 17
16. Козенца Заявка 15 4 3 8 14 - 24 15
17. Алессандрия Заявка 15 4 2 9 15 - 26 14
18. Кротоне Заявка 15 1 5 9 13 - 26 8
19. Виченца Виртус Заявка 15 2 1 12 15 - 30 7
20. Порденоне Заявка 15 1 4 10 12 - 30 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 7 6 1 0 14 - 5 19
2. Пиза Заявка 8 5 3 0 11 - 4 18
3. Читтаделла 2:1 Заявка 8 5 1 2 12 - 7 16
4. Лечче Заявка 7 4 3 0 17 - 7 15
5. Беневенто Заявка 8 4 2 2 16 - 9 14
6. Козенца Заявка 7 4 1 2 9 - 5 13
7. Кремонезе Заявка 8 3 4 1 11 - 7 13
8. Тернана Заявка 8 4 1 3 13 - 10 13
9. Комо 1:2 Заявка 7 3 2 2 9 - 6 11
10. Брешия Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
11. Реджина Заявка 8 3 2 3 9 - 9 11
12. Фрозиноне Заявка 8 2 5 1 10 - 9 11
13. Алессандрия Заявка 7 3 1 3 6 - 9 10
14. Перуджа Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
15. Парма Заявка 7 2 3 2 5 - 5 9
16. СПАЛ 2013 Заявка 8 2 3 3 16 - 14 9
17. Асколи Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
18. Кротоне Заявка 8 1 4 3 8 - 13 7
19. Порденоне Заявка 8 1 2 5 8 - 16 5
20. Виченца Виртус Заявка 7 0 1 6 6 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 8 6 1 1 15 - 8 19
2. Асколи Заявка 8 5 2 1 14 - 9 17
3. Фрозиноне Заявка 7 3 4 0 11 - 4 13
4. Лечче Заявка 8 3 4 1 10 - 7 13
5. Перуджа Заявка 8 3 4 1 8 - 6 13
6. Пиза Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
7. Беневенто Заявка 7 3 2 2 9 - 6 11
8. Реджина Заявка 7 3 2 2 6 - 8 11
9. Кремонезе Заявка 7 3 1 3 7 - 7 10
10. Парма Заявка 8 2 3 3 13 - 15 9
11. Комо 1:2 Заявка 8 2 3 3 13 - 14 9
12. СПАЛ 2013 Заявка 7 2 2 3 4 - 5 8
13. Читтаделла 2:1 Заявка 7 2 2 3 5 - 9 8
14. Тернана Заявка 7 2 2 3 12 - 13 8
15. Монца Заявка 8 0 6 2 5 - 9 6
16. Виченца Виртус Заявка 8 2 0 6 9 - 16 6
17. Алессандрия Заявка 8 1 1 6 9 - 17 4
18. Порденоне Заявка 7 0 2 5 4 - 14 2
19. Козенца Заявка 8 0 2 6 5 - 19 2
20. Кротоне Заявка 7 0 1 6 5 - 13 1
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    28'
    Ван Де Лои Томми получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Кистана Андреа бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Парма 0:1 Брешия онлайн


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