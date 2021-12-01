Голландия: Эредивизие 2021-2022
26
Тиль
Гус
10
Кекчю
Оркун
13
Кнустер
Матс
16
Сирхейс
Кай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Тиль ГусПолузащитник
-
10 Кекчю ОркунПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Янсен ТейсВратарь
-
49 Троос ТейнВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Нелсон РайсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Слот Арне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Кнустер МатсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Сирхейс КайНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Букер КунВратарь
- Вратарь
-
12 Роскен РубенЗащитник
-
22 Лес МатеоЗащитник
-
23 Фадига НоаЗащитник
-
25 Поллей РобинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Схоофс ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Вормут Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
История личных встреч
Фейеноорд
Хераклес
22 матча
86.4%
13.6%
19 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
59.1%
27.3%
13.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
22.7%
27.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
8 матчей
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 7 побед
30 матчей
63.3%
26.7%
10%
19 побед 8 ничьих 3 победы
Первый тайм
43.3%
46.7%
10%
13 побед 14 ничьих 3 победы
Второй тайм
36.7%
40%
23.3%
11 побед 12 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фейеноорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Линссен Брайан
|8
|0.62
|Тиль Гус
|8
|0.62
|Синистерра Луис
|4
|0.31
|Дессерс Сириль
|4
|0.31
|Тоорнстра Йенс
|3
|0.23
|Кекчю Оркун
|1 (1)
|0.08
|Маласиа Тирелл
|1
|0.08
|Эурснес Фредрик
|1
|0.08
|Баннис Науфаль
|1
|0.08
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|0
|0
|Джаханбакш Алиреза
|0
|0
|Сенеси Маркос
|0
|0
|Хапс Ридгесиано
|0
|0
|Нелсон Райс
|0
|0
Хераклес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бюргзорг Делано
|4
|0.31
|Аззауи Исмаил
|3
|0.23
|Влут Рай
|3 (1)
|0.23
|Сирхейс Кай
|2
|0.15
|Бакыш Синан
|1
|0.08
|Ренте Марко
|1
|0.08
|Сиерра Элиас
|0
|0
|Кваглиата Джакомо
|0
|0
Карточки
Фейеноорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кекчю Оркун
|3
|0
|Тоорнстра Йенс
|2
|0
|Тиль Гус
|2
|0
|Сенеси Маркос
|2
|0
|Маласиа Тирелл
|2
|0
|Джаханбакш Алиреза
|1
|0
|Эурснес Фредрик
|1
|0
|Линссен Брайан
|1
|0
|Нелсон Райс
|1
|0
|Гертрейда Лютсхарел
|1
|0
|Бургер Ваутер
|1
|0
|Хендрикс Рамон
|1
|0
Хераклес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фадига Ноа
|4
|0
|Кваглиата Джакомо
|4
|0
|Влут Рай
|3
|0
|Бюргзорг Делано
|3
|0
|Бакыш Синан
|1
|1
|Де ла Торре Лука
|2
|0
|Ренте Марко
|2
|0
|Бласвих Янис
|1
|0
|Басачикоглу Билал
|1
|0
|Кнустер Матс
|1
|0
|Киомурцоглу Орестис
|1
|0
|Сирхейс Кай
|1
|0
|Бакбоорд Навайо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
6
8 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
4
24%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
18%
1
17%
31-45
3
18%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
6
35%
3
50%
76-90
Пропущено
6
8
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
4
67%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
1
17%
2
25%
76-90
Забито
14
10
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
0
0%
1
10%
1-15
4
29%
1
10%
16-30
3
21%
2
20%
31-45
2
14%
2
20%
46-60
1
7%
2
20%
61-75
4
29%
2
20%
76-90
Пропущено
7
8
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
14%
1
13%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
4
57%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Забито
31
16
15 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 4
1 Не забивали 5
4
13%
1
6%
1-15
5
16%
1
6%
16-30
6
19%
3
19%
31-45
5
16%
3
19%
46-60
1
3%
3
19%
61-75
10
32%
5
31%
76-90
Пропущено
13
16
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 10
1
8%
2
13%
1-15
1
8%
3
19%
16-30
5
38%
2
13%
31-45
4
31%
2
13%
46-60
1
8%
3
19%
61-75
1
8%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Фейеноорд
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Твенте - Фейеноорд 0:0 Славия Прага - Фейеноорд 2:2 Фейеноорд - ПЕК Зволле 4:0 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 1:0
Унион Берлин - Фейеноорд 1:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 0:1 Камбюр - Фейеноорд 2:3 Фейеноорд - Унион Берлин 3:1 Фейеноорд - Ваалвейк 2:2 Витесс - Фейеноорд 2:1 Фейеноорд - Славия Прага 2:1 Фейеноорд - НЕК Неймеген 5:3 Фейеноорд - Херенвен 3:1 ПСВ - Фейеноорд 0:4 Маккаби Хайфа - Фейеноорд 0:0 Утрехт - Фейеноорд 3:1 Эльфсборг - Фейеноорд 3:1 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 2:0 Фейеноорд - Эльфсборг 5:0 Виллем II - Фейеноорд 0:4
Хераклес
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Утрехт - Хераклес 1:0 Хераклес - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна - Хераклес 2:1 Твенте - Хераклес 1:0
Хераклес - Аякс 0:0 АСВХ - Хераклес 1:3 ПЕК Зволле - Хераклес 1:0 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:2 Хераклес - Виллем II 3:2 Хераклес - Ваалвейк 1:0 Камбюр - Хераклес 2:1 Хераклес - АЗ Алкмаар 3:2 Вердер - Хераклес 2:0 Хераклес - НЕК Неймеген 0:1 Спарта Роттердам - Хераклес 1:1 Хераклес - ПСВ 0:2 Хераклес - ПЕК Зволле 3:1 Хераклес - ХСК-21 7:0 Хераклес - Де Графсхап 2:2 Хераклес - Ваалвейк 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|14
|10
|3
|1
|43 - 2
|33
|2.
|ПСВ
|14
|10
|1
|3
|34 - 21
|31
|3.
|Фейеноорд
|13
|9
|2
|2
|31 - 13
|29
|4.
|Утрехт
|14
|8
|2
|4
|29 - 16
|26
|5.
|Камбюр
|14
|8
|0
|6
|26 - 29
|24
|6.
|Витесс
|14
|7
|2
|5
|14 - 21
|23
|7.
|Твенте
|14
|6
|4
|4
|20 - 18
|22
|8.
|Гоу Эхед Иглс
|14
|6
|2
|6
|18 - 23
|20
|9.
|НЕК Неймеген
|14
|5
|4
|5
|19 - 22
|19
|10.
|Херенвен
|14
|5
|3
|6
|17 - 21
|18
|11.
|Виллем II
|14
|5
|3
|6
|16 - 23
|18
|12.
|Гронинген
|14
|4
|5
|5
|16 - 20
|17
|13.
|АЗ Алкмаар
|13
|5
|2
|6
|23 - 19
|17
|14.
|Хераклес
|13
|4
|2
|7
|14 - 18
|14
|15.
|Ваалвейк
|14
|2
|6
|6
|14 - 22
|12
|16.
|Спарта Роттердам
|14
|2
|4
|8
|11 - 21
|10
|17.
|Фортуна Ситтард
|13
|2
|3
|8
|15 - 32
|9
|18.
|ПЕК Зволле
|14
|1
|2
|11
|7 - 26
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Утрехт
|7
|6
|1
|0
|22 - 6
|19
|2.
|ПСВ
|7
|6
|0
|1
|21 - 11
|18
|3.
|Фейеноорд
|6
|5
|1
|0
|17 - 6
|16
|4.
|Аякс
|7
|5
|1
|1
|27 - 1
|16
|5.
|Хераклес
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|6.
|Камбюр
|7
|4
|0
|3
|15 - 12
|12
|7.
|Гоу Эхед Иглс
|7
|4
|0
|3
|12 - 9
|12
|8.
|Твенте
|7
|3
|3
|1
|8 - 5
|12
|9.
|АЗ Алкмаар
|5
|3
|1
|1
|14 - 7
|10
|10.
|Херенвен
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|11.
|Виллем II
|7
|3
|1
|3
|6 - 11
|10
|12.
|Витесс
|7
|2
|2
|3
|7 - 12
|8
|13.
|НЕК Неймеген
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|14.
|Ваалвейк
|7
|2
|1
|4
|5 - 11
|7
|15.
|Гронинген
|6
|1
|4
|1
|5 - 4
|7
|16.
|Фортуна Ситтард
|7
|2
|1
|4
|8 - 19
|7
|17.
|Спарта Роттердам
|8
|1
|3
|4
|6 - 11
|6
|18.
|ПЕК Зволле
|7
|1
|2
|4
|3 - 7
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|7
|5
|2
|0
|16 - 1
|17
|2.
|Витесс
|7
|5
|0
|2
|7 - 9
|15
|3.
|Фейеноорд
|7
|4
|1
|2
|14 - 7
|13
|4.
|ПСВ
|7
|4
|1
|2
|13 - 10
|13
|5.
|Камбюр
|7
|4
|0
|3
|11 - 17
|12
|6.
|НЕК Неймеген
|7
|3
|2
|2
|11 - 14
|11
|7.
|Твенте
|7
|3
|1
|3
|12 - 13
|10
|8.
|Гронинген
|8
|3
|1
|4
|11 - 16
|10
|9.
|Херенвен
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|10.
|Гоу Эхед Иглс
|7
|2
|2
|3
|6 - 14
|8
|11.
|Виллем II
|7
|2
|2
|3
|10 - 12
|8
|12.
|АЗ Алкмаар
|8
|2
|1
|5
|9 - 12
|7
|13.
|Утрехт
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|14.
|Ваалвейк
|7
|0
|5
|2
|9 - 11
|5
|15.
|Спарта Роттердам
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|16.
|Фортуна Ситтард
|6
|0
|2
|4
|7 - 13
|2
|17.
|Хераклес
|6
|0
|1
|5
|4 - 10
|1
|18.
|ПЕК Зволле
|7
|0
|0
|7
|4 - 19
|0