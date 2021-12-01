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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Фейеноорд
 
Позже

Стадион:
Хераклес
21
Марсиано
Офир
3
Гертрейда
Лютсхарел
18
Траунер
Гернот
4
Сенеси
Маркос
5
Маласиа
Тирелл
17
Эурснес
Фредрик
26
Тиль
Гус
10
Кекчю
Оркун
9
Джаханбакш
Алиреза
11
Линссен
Брайан
7
Синистерра
Луис
1
Бласвих
Янис
19
Бакбоорд
Навайо
5
Ренте
Марко
13
Кнустер
Матс
3
Кваглиата
Джакомо
6
Киомурцоглу
Орестис
18
Аззауи
Исмаил
14
Де
ла
Торре
Лука
9
Бакыш
Синан
16
Сирхейс
Кай
37
Бюргзорг
Делано
Фейеноорд
4-3-3
Хераклес
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

История личных встреч

Фейеноорд
Хераклес

22 матча

86.4%
13.6%
19 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

59.1%
27.3%
13.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
22.7%
27.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

8 матчей

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 7 побед

30 матчей

63.3%
26.7%
10%
19 побед 8 ничьих 3 победы

Первый тайм

43.3%
46.7%
10%
13 побед 14 ничьих 3 победы

Второй тайм

36.7%
40%
23.3%
11 побед 12 ничьих 7 побед

История матчей

Э
1:1
К
3:2
Э
0:0
Э
2:3
Э
1:1
Э
2:1
Э
0:2
Э
1:0
К
3:1
Э
2:4
Э
3:1
Э
0:1
Э
2:2
Э
3:0
Э
2:0
Э
2:1
Э
1:2
К
1:1
Э
1:2
Э
6:0
Э
1:2
Э
4:1
Э
1:1
Э
2:1
Э
1:1
Э
1:1
Э
0:1
ПЛ
5:1
ПЛ
3:1
ПЛ
3:3

Бомбардиры внутри турнира

Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линссен Брайан 8 0.62
Тиль Гус 8 0.62
Синистерра Луис 4 0.31
Дессерс Сириль 4 0.31
Тоорнстра Йенс 3 0.23
Кекчю Оркун 1 (1) 0.08
Маласиа Тирелл 1 0.08
Эурснес Фредрик 1 0.08
Баннис Науфаль 1 0.08
Педерсен Маркус Гольмгрен 0 0
Джаханбакш Алиреза 0 0
Сенеси Маркос 0 0
Хапс Ридгесиано 0 0
Нелсон Райс 0 0
Хераклес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бюргзорг Делано 4 0.31
Аззауи Исмаил 3 0.23
Влут Рай 3 (1) 0.23
Сирхейс Кай 2 0.15
Бакыш Синан 1 0.08
Ренте Марко 1 0.08
Сиерра Элиас 0 0
Кваглиата Джакомо 0 0

Карточки

Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кекчю Оркун 3 0
Тоорнстра Йенс 2 0
Тиль Гус 2 0
Сенеси Маркос 2 0
Маласиа Тирелл 2 0
Джаханбакш Алиреза 1 0
Эурснес Фредрик 1 0
Линссен Брайан 1 0
Нелсон Райс 1 0
Гертрейда Лютсхарел 1 0
Бургер Ваутер 1 0
Хендрикс Рамон 1 0
Хераклес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фадига Ноа 4 0
Кваглиата Джакомо 4 0
Влут Рай 3 0
Бюргзорг Делано 3 0
Бакыш Синан 1 1
Де ла Торре Лука 2 0
Ренте Марко 2 0
Бласвих Янис 1 0
Басачикоглу Билал 1 0
Кнустер Матс 1 0
Киомурцоглу Орестис 1 0
Сирхейс Кай 1 0
Бакбоорд Навайо 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
6
8 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
4
24%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
18%
1
17%
31-45
3
18%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
6
35%
3
50%
76-90

Пропущено

6
8
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
4
67%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
1
17%
2
25%
76-90

Забито

14
10
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
0
0%
1
10%
1-15
4
29%
1
10%
16-30
3
21%
2
20%
31-45
2
14%
2
20%
46-60
1
7%
2
20%
61-75
4
29%
2
20%
76-90

Пропущено

7
8
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
14%
1
13%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
4
57%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

31
16
15 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 4
1 Не забивали 5
4
13%
1
6%
1-15
5
16%
1
6%
16-30
6
19%
3
19%
31-45
5
16%
3
19%
46-60
1
3%
3
19%
61-75
10
32%
5
31%
76-90

Пропущено

13
16
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 10
1
8%
2
13%
1-15
1
8%
3
19%
16-30
5
38%
2
13%
31-45
4
31%
2
13%
46-60
1
8%
3
19%
61-75
1
8%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Фейеноорд
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Твенте - Фейеноорд 0:0 Славия Прага - Фейеноорд 2:2 Фейеноорд - ПЕК Зволле 4:0 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 1:0
Унион Берлин - Фейеноорд 1:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 0:1 Камбюр - Фейеноорд 2:3 Фейеноорд - Унион Берлин 3:1 Фейеноорд - Ваалвейк 2:2 Витесс - Фейеноорд 2:1 Фейеноорд - Славия Прага 2:1 Фейеноорд - НЕК Неймеген 5:3 Фейеноорд - Херенвен 3:1 ПСВ - Фейеноорд 0:4 Маккаби Хайфа - Фейеноорд 0:0 Утрехт - Фейеноорд 3:1 Эльфсборг - Фейеноорд 3:1 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 2:0 Фейеноорд - Эльфсборг 5:0 Виллем II - Фейеноорд 0:4
Хераклес
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Утрехт - Хераклес 1:0 Хераклес - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна - Хераклес 2:1 Твенте - Хераклес 1:0
Хераклес - Аякс 0:0 АСВХ - Хераклес 1:3 ПЕК Зволле - Хераклес 1:0 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:2 Хераклес - Виллем II 3:2 Хераклес - Ваалвейк 1:0 Камбюр - Хераклес 2:1 Хераклес - АЗ Алкмаар 3:2 Вердер - Хераклес 2:0 Хераклес - НЕК Неймеген 0:1 Спарта Роттердам - Хераклес 1:1 Хераклес - ПСВ 0:2 Хераклес - ПЕК Зволле 3:1 Хераклес - ХСК-21 7:0 Хераклес - Де Графсхап 2:2 Хераклес - Ваалвейк 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 14 10 3 1 43 - 2 33
2. ПСВ 14 10 1 3 34 - 21 31
3. Фейеноорд 13 9 2 2 31 - 13 29
4. Утрехт 14 8 2 4 29 - 16 26
5. Камбюр 14 8 0 6 26 - 29 24
6. Витесс 14 7 2 5 14 - 21 23
7. Твенте 14 6 4 4 20 - 18 22
8. Гоу Эхед Иглс 14 6 2 6 18 - 23 20
9. НЕК Неймеген 14 5 4 5 19 - 22 19
10. Херенвен 14 5 3 6 17 - 21 18
11. Виллем II 14 5 3 6 16 - 23 18
12. Гронинген 14 4 5 5 16 - 20 17
13. АЗ Алкмаар 13 5 2 6 23 - 19 17
14. Хераклес 13 4 2 7 14 - 18 14
15. Ваалвейк 14 2 6 6 14 - 22 12
16. Спарта Роттердам 14 2 4 8 11 - 21 10
17. Фортуна Ситтард 13 2 3 8 15 - 32 9
18. ПЕК Зволле 14 1 2 11 7 - 26 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Утрехт 7 6 1 0 22 - 6 19
2. ПСВ 7 6 0 1 21 - 11 18
3. Фейеноорд 6 5 1 0 17 - 6 16
4. Аякс 7 5 1 1 27 - 1 16
5. Хераклес 7 4 1 2 10 - 8 13
6. Камбюр 7 4 0 3 15 - 12 12
7. Гоу Эхед Иглс 7 4 0 3 12 - 9 12
8. Твенте 7 3 3 1 8 - 5 12
9. АЗ Алкмаар 5 3 1 1 14 - 7 10
10. Херенвен 8 3 1 4 11 - 14 10
11. Виллем II 7 3 1 3 6 - 11 10
12. Витесс 7 2 2 3 7 - 12 8
13. НЕК Неймеген 7 2 2 3 8 - 8 8
14. Ваалвейк 7 2 1 4 5 - 11 7
15. Гронинген 6 1 4 1 5 - 4 7
16. Фортуна Ситтард 7 2 1 4 8 - 19 7
17. Спарта Роттердам 8 1 3 4 6 - 11 6
18. ПЕК Зволле 7 1 2 4 3 - 7 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 7 5 2 0 16 - 1 17
2. Витесс 7 5 0 2 7 - 9 15
3. Фейеноорд 7 4 1 2 14 - 7 13
4. ПСВ 7 4 1 2 13 - 10 13
5. Камбюр 7 4 0 3 11 - 17 12
6. НЕК Неймеген 7 3 2 2 11 - 14 11
7. Твенте 7 3 1 3 12 - 13 10
8. Гронинген 8 3 1 4 11 - 16 10
9. Херенвен 6 2 2 2 6 - 7 8
10. Гоу Эхед Иглс 7 2 2 3 6 - 14 8
11. Виллем II 7 2 2 3 10 - 12 8
12. АЗ Алкмаар 8 2 1 5 9 - 12 7
13. Утрехт 7 2 1 4 7 - 10 7
14. Ваалвейк 7 0 5 2 9 - 11 5
15. Спарта Роттердам 6 1 1 4 5 - 10 4
16. Фортуна Ситтард 6 0 2 4 7 - 13 2
17. Хераклес 6 0 1 5 4 - 10 1
18. ПЕК Зволле 7 0 0 7 4 - 19 0
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Фейеноорд - Хераклес от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 декабря 2021, осталось 16 минут.

    Главный судья: Нихуйс Бас

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Лучшие коэффициенты
Фейеноорд
Ничья
Хераклес
1.35
5.58
9.60
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Фейеноорд - Хераклес онлайн


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