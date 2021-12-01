Голландия: Эредивизие 2021-2022
11' Undefined phrase: football_event_Синистерра Луис
0:1
15' ГолБакыш Синан
45' Желтая карточкаБасачикоглу Билал
1:1
45' ГолСинистерра Луис
45' Желтая карточкаКваглиата Джакомо
47' Желтая карточкаРенте Марко
58' Желтая карточкаСенеси Маркос
2:1
69' ГолСинистерра Луис
10
Кекчю
Оркун
26
Тиль
Гус
13
Кнустер
Матс
16
Сирхейс
Кай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Кекчю ОркунПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Тиль ГусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Янсен ТейсВратарь
-
49 Троос ТейнВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Нелсон РайсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Слот Арне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Кнустер МатсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Сирхейс КайПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Букер КунВратарь
- Вратарь
-
12 Роскен РубенЗащитник
-
22 Лес МатеоЗащитник
-
23 Фадига НоаЗащитник
-
25 Поллей РобинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Схоофс ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Вормут Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
11'
15'
0:1
45'
1:1
47'
58'
69'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
7 Удары по воротам 1
-
11 Удары в створ 2
-
1 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
История личных встреч
Фейеноорд
Хераклес
22 матча
86.4%
13.6%
19 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
59.1%
27.3%
13.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
22.7%
27.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
8 матчей
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 7 побед
30 матчей
63.3%
26.7%
10%
19 побед 8 ничьих 3 победы
Первый тайм
43.3%
46.7%
10%
13 побед 14 ничьих 3 победы
Второй тайм
36.7%
40%
23.3%
11 побед 12 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фейеноорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Линссен Брайан
|8
|0.57
|Тиль Гус
|8
|0.57
|Синистерра Луис
|6
|0.43
|Дессерс Сириль
|4
|0.29
|Тоорнстра Йенс
|3
|0.21
|Кекчю Оркун
|1 (1)
|0.07
|Маласиа Тирелл
|1
|0.07
|Эурснес Фредрик
|1
|0.07
|Баннис Науфаль
|1
|0.07
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|0
|0
|Джаханбакш Алиреза
|0
|0
|Сенеси Маркос
|0
|0
|Хапс Ридгесиано
|0
|0
|Нелсон Райс
|0
|0
Хераклес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бюргзорг Делано
|4
|0.29
|Аззауи Исмаил
|3
|0.21
|Влут Рай
|3 (1)
|0.21
|Сирхейс Кай
|2
|0.14
|Бакыш Синан
|2
|0.14
|Ренте Марко
|1
|0.07
|Сиерра Элиас
|0
|0
|Кваглиата Джакомо
|0
|0
Карточки
Фейеноорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сенеси Маркос
|3
|0
|Кекчю Оркун
|3
|0
|Тоорнстра Йенс
|2
|0
|Тиль Гус
|2
|0
|Маласиа Тирелл
|2
|0
|Джаханбакш Алиреза
|1
|0
|Эурснес Фредрик
|1
|0
|Линссен Брайан
|1
|0
|Нелсон Райс
|1
|0
|Гертрейда Лютсхарел
|1
|0
|Бургер Ваутер
|1
|0
|Хендрикс Рамон
|1
|0
Хераклес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кваглиата Джакомо
|5
|0
|Фадига Ноа
|4
|0
|Влут Рай
|3
|0
|Ренте Марко
|3
|0
|Бюргзорг Делано
|3
|0
|Бакыш Синан
|1
|1
|Басачикоглу Билал
|2
|0
|Де ла Торре Лука
|2
|0
|Бласвих Янис
|1
|0
|Кнустер Матс
|1
|0
|Киомурцоглу Орестис
|1
|0
|Сирхейс Кай
|1
|0
|Бакбоорд Навайо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
7
9 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
4
21%
1
14%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
4
21%
1
14%
31-45
3
16%
1
14%
46-60
1
5%
1
14%
61-75
6
32%
3
43%
76-90
Пропущено
7
10
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
1
14%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
4
57%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
14%
2
20%
61-75
1
14%
2
20%
76-90
Забито
14
10
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
0
0%
1
10%
1-15
4
29%
1
10%
16-30
3
21%
2
20%
31-45
2
14%
2
20%
46-60
1
7%
2
20%
61-75
4
29%
2
20%
76-90
Пропущено
7
8
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
14%
1
13%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
4
57%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Забито
33
17
16 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 5
1 Не забивали 5
4
12%
2
12%
1-15
5
15%
1
6%
16-30
7
21%
3
18%
31-45
5
15%
3
18%
46-60
2
6%
3
18%
61-75
10
30%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
14
18
8 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 11
2
14%
2
11%
1-15
1
7%
3
17%
16-30
5
36%
3
17%
31-45
4
29%
2
11%
46-60
1
7%
4
22%
61-75
1
7%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Фейеноорд
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Твенте - Фейеноорд 0:0 Славия Прага - Фейеноорд 2:2 Фейеноорд - ПЕК Зволле 4:0 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 1:0
Унион Берлин - Фейеноорд 1:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 0:1 Камбюр - Фейеноорд 2:3 Фейеноорд - Унион Берлин 3:1 Фейеноорд - Ваалвейк 2:2 Витесс - Фейеноорд 2:1 Фейеноорд - Славия Прага 2:1 Фейеноорд - НЕК Неймеген 5:3 Фейеноорд - Херенвен 3:1 ПСВ - Фейеноорд 0:4 Маккаби Хайфа - Фейеноорд 0:0 Утрехт - Фейеноорд 3:1 Эльфсборг - Фейеноорд 3:1 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 2:0 Фейеноорд - Эльфсборг 5:0 Виллем II - Фейеноорд 0:4
Хераклес
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Утрехт - Хераклес 1:0 Хераклес - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна - Хераклес 2:1 Твенте - Хераклес 1:0
Хераклес - Аякс 0:0 АСВХ - Хераклес 1:3 ПЕК Зволле - Хераклес 1:0 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:2 Хераклес - Виллем II 3:2 Хераклес - Ваалвейк 1:0 Камбюр - Хераклес 2:1 Хераклес - АЗ Алкмаар 3:2 Вердер - Хераклес 2:0 Хераклес - НЕК Неймеген 0:1 Спарта Роттердам - Хераклес 1:1 Хераклес - ПСВ 0:2 Хераклес - ПЕК Зволле 3:1 Хераклес - ХСК-21 7:0 Хераклес - Де Графсхап 2:2 Хераклес - Ваалвейк 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|14
|10
|3
|1
|43 - 2
|33
|2.
|Фейеноорд
|14
|10
|2
|2
|33 - 14
|32
|3.
|ПСВ
|14
|10
|1
|3
|34 - 21
|31
|4.
|Утрехт
|14
|8
|2
|4
|29 - 16
|26
|5.
|Камбюр
|14
|8
|0
|6
|26 - 29
|24
|6.
|Витесс
|14
|7
|2
|5
|14 - 21
|23
|7.
|Твенте
|14
|6
|4
|4
|20 - 18
|22
|8.
|Гоу Эхед Иглс
|14
|6
|2
|6
|18 - 23
|20
|9.
|НЕК Неймеген
|14
|5
|4
|5
|19 - 22
|19
|10.
|Херенвен
|14
|5
|3
|6
|17 - 21
|18
|11.
|Виллем II
|14
|5
|3
|6
|16 - 23
|18
|12.
|Гронинген
|14
|4
|5
|5
|16 - 20
|17
|13.
|АЗ Алкмаар
|13
|5
|2
|6
|23 - 19
|17
|14.
|Хераклес
|14
|4
|2
|8
|15 - 20
|14
|15.
|Ваалвейк
|14
|2
|6
|6
|14 - 22
|12
|16.
|Спарта Роттердам
|14
|2
|4
|8
|11 - 21
|10
|17.
|Фортуна Ситтард
|13
|2
|3
|8
|15 - 32
|9
|18.
|ПЕК Зволле
|14
|1
|2
|11
|7 - 26
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Утрехт
|7
|6
|1
|0
|22 - 6
|19
|2.
|Фейеноорд
|7
|6
|1
|0
|19 - 7
|19
|3.
|ПСВ
|7
|6
|0
|1
|21 - 11
|18
|4.
|Аякс
|7
|5
|1
|1
|27 - 1
|16
|5.
|Хераклес
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|6.
|Камбюр
|7
|4
|0
|3
|15 - 12
|12
|7.
|Гоу Эхед Иглс
|7
|4
|0
|3
|12 - 9
|12
|8.
|Твенте
|7
|3
|3
|1
|8 - 5
|12
|9.
|АЗ Алкмаар
|5
|3
|1
|1
|14 - 7
|10
|10.
|Херенвен
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|11.
|Виллем II
|7
|3
|1
|3
|6 - 11
|10
|12.
|Витесс
|7
|2
|2
|3
|7 - 12
|8
|13.
|НЕК Неймеген
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|14.
|Ваалвейк
|7
|2
|1
|4
|5 - 11
|7
|15.
|Гронинген
|6
|1
|4
|1
|5 - 4
|7
|16.
|Фортуна Ситтард
|7
|2
|1
|4
|8 - 19
|7
|17.
|Спарта Роттердам
|8
|1
|3
|4
|6 - 11
|6
|18.
|ПЕК Зволле
|7
|1
|2
|4
|3 - 7
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|7
|5
|2
|0
|16 - 1
|17
|2.
|Витесс
|7
|5
|0
|2
|7 - 9
|15
|3.
|Фейеноорд
|7
|4
|1
|2
|14 - 7
|13
|4.
|ПСВ
|7
|4
|1
|2
|13 - 10
|13
|5.
|Камбюр
|7
|4
|0
|3
|11 - 17
|12
|6.
|НЕК Неймеген
|7
|3
|2
|2
|11 - 14
|11
|7.
|Твенте
|7
|3
|1
|3
|12 - 13
|10
|8.
|Гронинген
|8
|3
|1
|4
|11 - 16
|10
|9.
|Херенвен
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|10.
|Гоу Эхед Иглс
|7
|2
|2
|3
|6 - 14
|8
|11.
|Виллем II
|7
|2
|2
|3
|10 - 12
|8
|12.
|АЗ Алкмаар
|8
|2
|1
|5
|9 - 12
|7
|13.
|Утрехт
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|14.
|Ваалвейк
|7
|0
|5
|2
|9 - 11
|5
|15.
|Спарта Роттердам
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|16.
|Фортуна Ситтард
|6
|0
|2
|4
|7 - 13
|2
|17.
|Хераклес
|7
|0
|1
|6
|5 - 12
|1
|18.
|ПЕК Зволле
|7
|0
|0
|7
|4 - 19
|0