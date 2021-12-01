Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

55' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

54' Почти гол! Траунер Гернот пробил головой по воротам, но Янис Бласвич спас!

54' Кекчю Оркун навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

54' Джакомо Квальята получил желтую карточку от судьи

53' Безумный фол. Джакомо Квальята грубо играет против соперника. Пострадал Траунер Гернот

53' Ренте Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Г О О О О Л - Синистерра Луис забивает с левой ноги!

52' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Удар от ворот произведет Хераклес

51' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Матч возобновится спорным мячом

50' Матч возобновлен

49' Судья подбегает и показывает Басачикоглу Билал из команды Хераклес отложенную желтую карточку за фол.

49' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Янис Бласвич не дал случится голу! Линссен Брайан должен был забивать, но Янис Бласвич сделал отличный сейв

48' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Удар от ворот произведет Хераклес

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

45' Хераклес выполняет удар от ворот.

45' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Кнустер Матс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Бласвих Янис взял и забрал мяч на выходе

44' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Хераклес выполняет удар от ворот.

43' Маласиа Тирелл из команды Фейеноорд наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

42' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Бласвих Янис взял и забрал мяч на выходе

36' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Бакбоорд Навайо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Матч возобновлен

34' Ох, нехорошо это выглядит. Де ла Торре Лука получил травму и медбригада забирает его с поля.

33' Де ла Торре Лука на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Ренте Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Бласвих Янис взял и забрал мяч на выходе

31' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Джаханбакш Алиреза пробует нанести удар издали, но Янис Бласвич держит все под контролем

29' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Игра в одни ворота сейчас. Фейеноорд доминирует и владеет мячом

28' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Бласвих Янис взял и забрал мяч на выходе

26' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Матч возобновлен

24' Ох, нехорошо это выглядит. Аззауи Исмаил получил травму и медбригада забирает его с поля.

20' Аззауи Исмаил на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Ренте Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Г О О О О Л - Бакыш Синан забивает с левой ноги!

15' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Джаханбакш Алиреза наказан за толчок Джакомо Квальята

14' НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Фейеноорд , будет отменен из-за фола.

12' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

11' Джакомо Квальята ошибается в защите.

8' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Марсиано Офир взял и забрал мяч на выходе

4' Хорошую попытку сделал Тиль Гус . Удар в створ, но вратарь начеку

4' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Хераклес начинает с центра поля