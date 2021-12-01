  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
  4. Эредивизие 2021-2022

Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Фейеноорд
2:1
Конец матча

Стадион:
Хераклес
0'
11' Undefined phrase: football_event_
Синистерра Луис
0:1
15' Гол
Бакыш Синан
45' Желтая карточка
Басачикоглу Билал
1:1
45' Гол
Синистерра Луис
45' Желтая карточка
Кваглиата Джакомо
47' Желтая карточка
Ренте Марко
58' Желтая карточка
Сенеси Маркос
2:1
69' Гол
Синистерра Луис
90'+6
21
Марсиано
Офир
3
Гертрейда
Лютсхарел
18
Траунер
Гернот
4
Сенеси
Маркос
5
Маласиа
Тирелл
17
Эурснес
Фредрик
10
Кекчю
Оркун
9
Джаханбакш
Алиреза
26
Тиль
Гус
7
Синистерра
Луис
11
Линссен
Брайан
1
Бласвих
Янис
19
Бакбоорд
Навайо
5
Ренте
Марко
13
Кнустер
Матс
3
Кваглиата
Джакомо
6
Киомурцоглу
Орестис
14
Де
ла
Торре
Лука
18
Аззауи
Исмаил
16
Сирхейс
Кай
37
Бюргзорг
Делано
9
Бакыш
Синан
Фейеноорд
4-2-3-1
Хераклес
4-2-3-1

Ход матча

11'
Синистерра Луис
 
15'
0:1
Бакыш Синан
(Аззауи Исмаил)
24'
 
Басачикоглу Билал
Аззауи Исмаил
45'
 
Басачикоглу Билал
45'
Синистерра Луис
(Кекчю Оркун)
1:1
45'
 
Кваглиата Джакомо
47'
 
Ренте Марко
56'
Дессерс Сириль
Кекчю Оркун
 
56'
Тоорнстра Йенс
Линссен Брайан
 
58'
Сенеси Маркос
 
60'
 
Лаурсен Николай
Басачикоглу Билал
60'
 
Схоофс Лукас
Сирхейс Кай
69'
Синистерра Луис
(Тиль Гус)
2:1
80'
 
Фадига Ноа
Бакбоорд Навайо
80'
Нелсон Райс
Джаханбакш Алиреза
 
86'
Педерсен Маркус Гольмгрен
Синистерра Луис
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 1
  • 11 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

История личных встреч

Фейеноорд
Хераклес

22 матча

86.4%
13.6%
19 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

59.1%
27.3%
13.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
22.7%
27.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

8 матчей

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 7 побед

30 матчей

63.3%
26.7%
10%
19 побед 8 ничьих 3 победы

Первый тайм

43.3%
46.7%
10%
13 побед 14 ничьих 3 победы

Второй тайм

36.7%
40%
23.3%
11 побед 12 ничьих 7 побед

История матчей

Э
1:1
К
3:2
Э
0:0
Э
2:3
Э
1:1
Э
2:1
Э
0:2
Э
1:0
К
3:1
Э
2:4
Э
3:1
Э
0:1
Э
2:2
Э
3:0
Э
2:0
Э
2:1
Э
1:2
К
1:1
Э
1:2
Э
6:0
Э
1:2
Э
4:1
Э
1:1
Э
2:1
Э
1:1
Э
1:1
Э
0:1
ПЛ
5:1
ПЛ
3:1
ПЛ
3:3

Бомбардиры внутри турнира

Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линссен Брайан 8 0.57
Тиль Гус 8 0.57
Синистерра Луис 6 0.43
Дессерс Сириль 4 0.29
Тоорнстра Йенс 3 0.21
Кекчю Оркун 1 (1) 0.07
Маласиа Тирелл 1 0.07
Эурснес Фредрик 1 0.07
Баннис Науфаль 1 0.07
Педерсен Маркус Гольмгрен 0 0
Джаханбакш Алиреза 0 0
Сенеси Маркос 0 0
Хапс Ридгесиано 0 0
Нелсон Райс 0 0
Хераклес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бюргзорг Делано 4 0.29
Аззауи Исмаил 3 0.21
Влут Рай 3 (1) 0.21
Сирхейс Кай 2 0.14
Бакыш Синан 2 0.14
Ренте Марко 1 0.07
Сиерра Элиас 0 0
Кваглиата Джакомо 0 0

Карточки

Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сенеси Маркос 3 0
Кекчю Оркун 3 0
Тоорнстра Йенс 2 0
Тиль Гус 2 0
Маласиа Тирелл 2 0
Джаханбакш Алиреза 1 0
Эурснес Фредрик 1 0
Линссен Брайан 1 0
Нелсон Райс 1 0
Гертрейда Лютсхарел 1 0
Бургер Ваутер 1 0
Хендрикс Рамон 1 0
Хераклес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кваглиата Джакомо 5 0
Фадига Ноа 4 0
Влут Рай 3 0
Ренте Марко 3 0
Бюргзорг Делано 3 0
Бакыш Синан 1 1
Басачикоглу Билал 2 0
Де ла Торре Лука 2 0
Бласвих Янис 1 0
Кнустер Матс 1 0
Киомурцоглу Орестис 1 0
Сирхейс Кай 1 0
Бакбоорд Навайо 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
7
9 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
4
21%
1
14%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
4
21%
1
14%
31-45
3
16%
1
14%
46-60
1
5%
1
14%
61-75
6
32%
3
43%
76-90

Пропущено

7
10
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
1
14%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
4
57%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
14%
2
20%
61-75
1
14%
2
20%
76-90

Забито

14
10
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
0
0%
1
10%
1-15
4
29%
1
10%
16-30
3
21%
2
20%
31-45
2
14%
2
20%
46-60
1
7%
2
20%
61-75
4
29%
2
20%
76-90

Пропущено

7
8
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
14%
1
13%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
4
57%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

33
17
16 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 5
1 Не забивали 5
4
12%
2
12%
1-15
5
15%
1
6%
16-30
7
21%
3
18%
31-45
5
15%
3
18%
46-60
2
6%
3
18%
61-75
10
30%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

14
18
8 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 11
2
14%
2
11%
1-15
1
7%
3
17%
16-30
5
36%
3
17%
31-45
4
29%
2
11%
46-60
1
7%
4
22%
61-75
1
7%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Фейеноорд
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Твенте - Фейеноорд 0:0 Славия Прага - Фейеноорд 2:2 Фейеноорд - ПЕК Зволле 4:0 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 1:0
Унион Берлин - Фейеноорд 1:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 0:1 Камбюр - Фейеноорд 2:3 Фейеноорд - Унион Берлин 3:1 Фейеноорд - Ваалвейк 2:2 Витесс - Фейеноорд 2:1 Фейеноорд - Славия Прага 2:1 Фейеноорд - НЕК Неймеген 5:3 Фейеноорд - Херенвен 3:1 ПСВ - Фейеноорд 0:4 Маккаби Хайфа - Фейеноорд 0:0 Утрехт - Фейеноорд 3:1 Эльфсборг - Фейеноорд 3:1 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 2:0 Фейеноорд - Эльфсборг 5:0 Виллем II - Фейеноорд 0:4
Хераклес
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Утрехт - Хераклес 1:0 Хераклес - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна - Хераклес 2:1 Твенте - Хераклес 1:0
Хераклес - Аякс 0:0 АСВХ - Хераклес 1:3 ПЕК Зволле - Хераклес 1:0 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:2 Хераклес - Виллем II 3:2 Хераклес - Ваалвейк 1:0 Камбюр - Хераклес 2:1 Хераклес - АЗ Алкмаар 3:2 Вердер - Хераклес 2:0 Хераклес - НЕК Неймеген 0:1 Спарта Роттердам - Хераклес 1:1 Хераклес - ПСВ 0:2 Хераклес - ПЕК Зволле 3:1 Хераклес - ХСК-21 7:0 Хераклес - Де Графсхап 2:2 Хераклес - Ваалвейк 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 14 10 3 1 43 - 2 33
2. Фейеноорд 14 10 2 2 33 - 14 32
3. ПСВ 14 10 1 3 34 - 21 31
4. Утрехт 14 8 2 4 29 - 16 26
5. Камбюр 14 8 0 6 26 - 29 24
6. Витесс 14 7 2 5 14 - 21 23
7. Твенте 14 6 4 4 20 - 18 22
8. Гоу Эхед Иглс 14 6 2 6 18 - 23 20
9. НЕК Неймеген 14 5 4 5 19 - 22 19
10. Херенвен 14 5 3 6 17 - 21 18
11. Виллем II 14 5 3 6 16 - 23 18
12. Гронинген 14 4 5 5 16 - 20 17
13. АЗ Алкмаар 13 5 2 6 23 - 19 17
14. Хераклес 14 4 2 8 15 - 20 14
15. Ваалвейк 14 2 6 6 14 - 22 12
16. Спарта Роттердам 14 2 4 8 11 - 21 10
17. Фортуна Ситтард 13 2 3 8 15 - 32 9
18. ПЕК Зволле 14 1 2 11 7 - 26 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Утрехт 7 6 1 0 22 - 6 19
2. Фейеноорд 7 6 1 0 19 - 7 19
3. ПСВ 7 6 0 1 21 - 11 18
4. Аякс 7 5 1 1 27 - 1 16
5. Хераклес 7 4 1 2 10 - 8 13
6. Камбюр 7 4 0 3 15 - 12 12
7. Гоу Эхед Иглс 7 4 0 3 12 - 9 12
8. Твенте 7 3 3 1 8 - 5 12
9. АЗ Алкмаар 5 3 1 1 14 - 7 10
10. Херенвен 8 3 1 4 11 - 14 10
11. Виллем II 7 3 1 3 6 - 11 10
12. Витесс 7 2 2 3 7 - 12 8
13. НЕК Неймеген 7 2 2 3 8 - 8 8
14. Ваалвейк 7 2 1 4 5 - 11 7
15. Гронинген 6 1 4 1 5 - 4 7
16. Фортуна Ситтард 7 2 1 4 8 - 19 7
17. Спарта Роттердам 8 1 3 4 6 - 11 6
18. ПЕК Зволле 7 1 2 4 3 - 7 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 7 5 2 0 16 - 1 17
2. Витесс 7 5 0 2 7 - 9 15
3. Фейеноорд 7 4 1 2 14 - 7 13
4. ПСВ 7 4 1 2 13 - 10 13
5. Камбюр 7 4 0 3 11 - 17 12
6. НЕК Неймеген 7 3 2 2 11 - 14 11
7. Твенте 7 3 1 3 12 - 13 10
8. Гронинген 8 3 1 4 11 - 16 10
9. Херенвен 6 2 2 2 6 - 7 8
10. Гоу Эхед Иглс 7 2 2 3 6 - 14 8
11. Виллем II 7 2 2 3 10 - 12 8
12. АЗ Алкмаар 8 2 1 5 9 - 12 7
13. Утрехт 7 2 1 4 7 - 10 7
14. Ваалвейк 7 0 5 2 9 - 11 5
15. Спарта Роттердам 6 1 1 4 5 - 10 4
16. Фортуна Ситтард 6 0 2 4 7 - 13 2
17. Хераклес 7 0 1 6 5 - 12 1
18. ПЕК Зволле 7 0 0 7 4 - 19 0
Новости матча
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на de Kuip. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Фейеноорд 2:1 Хераклес онлайн


Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 