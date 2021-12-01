Италия: Серия B 2021-2022
2:2
Конец матча
Стадион: Stadio P.C. Tombolato
1:0
14' ГолБальдини Энрико
2:0
46' ГолБранка Симоне
65' Желтая карточкаБеллемо Алессандро
72' Желтая карточкаАдорни Давиде
2:1
75' ГолГабриеллони Алессандро
88' Желтая карточкаПариджини Витторио
89' Желтая карточкаБранка Симоне
90' Желтая карточкаМаттиоли Алессандро
2:2
90' ПенальтиЛа Гумина Антонино
72
Данци
Андреа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
72 Данци АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Маньеро ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Вита АлессиоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Edoardo Gorini
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Виньяли ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Занотти ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Пели ЛоренцоПолузащитник
-
99 Лувумбо ЗитоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Giacomo Gattuso
Ход матча
14'
1:0
46'
72'
75'
89'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
8 Удары в створ 6
-
4 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
22 Нарушения правил 14
-
53 Владение мячом, % 47
Бомбардиры внутри турнира
Читтаделла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бальдини Энрико
|5 (2)
|0.33
|Оквонкво Орджи
|5
|0.33
|Вита Алессио
|2
|0.13
|Антонуччи Мирко
|1
|0.07
|Беретта Джакомо
|1
|0.07
|Бранка Симоне
|1
|0.07
|Адорни Давиде
|1
|0.07
|Фраре Доменико
|1
|0.07
|Пертиконе Романо
|0
|0
|Тункара Мамаду
|0
|0
|Маттиоли Алессандро
|0
|0
|Тавернелли Камилло
|0
|0
Комо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ла Гумина Антонино
|5 (1)
|0.33
|Черри Альберто
|4 (2)
|0.27
|Глиоцци Этторе
|4 (2)
|0.27
|Беллемо Алессандро
|4
|0.27
|Виньяли Лука
|2
|0.13
|Иовин Алессио
|1
|0.07
|Париджини Витторио
|1
|0.07
|Солини Маттео
|1
|0.07
|Габриеллони Алессандро
|1
|0.07
|Чаджиа Мутир
|0
|0
|Арригони Томмазо
|0
|0
|Скалья Филиппо
|0
|0
Карточки
Читтаделла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адорни Давиде
|6
|0
|Кассандро Томмазо
|6
|0
|Бранка Симоне
|5
|0
|Бенедетти Амедео
|5
|0
|Паван Никола
|5
|0
|Антонуччи Мирко
|3
|0
|Пертиконе Романо
|2
|0
|Тункара Мамаду
|2
|0
|Вита Алессио
|2
|0
|Д'Урсо Кристиан
|2
|0
|Кастари Элхан
|2
|0
|Оквонкво Орджи
|2
|0
|Фраре Доменико
|2
|0
|Беретта Джакомо
|1
|0
|Доннарумма Даниэле
|1
|0
|Бальдини Энрико
|1
|0
|Данци Андреа
|1
|0
|Маттиоли Алессандро
|1
|0
|Маццокко Давиде
|1
|0
|Тавернелли Камилло
|1
|0
Комо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Черри Альберто
|3
|1
|Скалья Филиппо
|4
|0
|Париджини Витторио
|4
|0
|Беллемо Алессандро
|4
|0
|Габриеллони Алессандро
|3
|0
|Арригони Томмазо
|2
|0
|Кабаши Элвис
|2
|0
|Иоанну Николас
|2
|0
|Глиоцци Этторе
|2
|0
|Х'Майдат Исмаил
|2
|0
|Ла Гумина Антонино
|2
|0
|Виньяли Лука
|2
|0
|Варньер Марко
|2
|0
|Бертончини Давиде
|1
|0
|Факкин Давиде
|1
|0
|Солини Маттео
|1
|0
|Тонинелли Дарио
|1
|0
|Чаджиа Мутир
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
15
3 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
1
8%
2
13%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
1
8%
1
7%
31-45
4
33%
4
27%
46-60
3
25%
2
13%
61-75
2
17%
5
33%
76-90
Пропущено
8
13
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
1
13%
2
15%
1-15
2
25%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
1
13%
2
15%
46-60
2
25%
1
8%
61-75
2
25%
4
31%
76-90
Забито
5
9
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
2
40%
3
33%
1-15
1
20%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
20%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
11%
76-90
Пропущено
9
6
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
11%
1
17%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
3
33%
1
17%
61-75
3
33%
1
17%
76-90
Забито
17
24
6 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 8
3 Не забивали 3
3
18%
5
21%
1-15
2
12%
3
13%
16-30
1
6%
2
8%
31-45
5
29%
29%
6
25%
46-60
3
18%
2
8%
61-75
3
18%
6
25%
76-90
Пропущено
17
19
6 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 12
2
12%
3
16%
1-15
3
18%
2
11%
16-30
1
6%
4
21%
31-45
1
6%
3
16%
46-60
5
29%
29%
2
11%
61-75
5
29%
29%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
Читтаделла
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Перуджа - Читтаделла 1:1 Тернана - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Пиза 2:0 Реджина - Читтаделла 0:1
Читтаделла - Парма 1:2 Монца - Читтаделла 1:0 Читтаделла - СПАЛ 2013 0:0 Фрозиноне - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Лечче 1:2 Беневенто - Читтаделла 4:1 Читтаделла - Порденоне 1:0 Кремонезе - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Кротоне 4:2 Читтаделла - Виченца Виртус 1:0 Читтаделла - Монца 2:1 Венеция - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Венеция 0:1 Монца - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Монца 3:0 Читтаделла - Брешия 1:0
Комо
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Комо - Парма 1:1 Монца - Комо 3:2 Комо - Перуджа 4:1 Тернана - Комо 1:2
Комо - Порденоне 1:0 СПАЛ 2013 - Комо 1:1 Комо - Алессандрия 2:0 Брешия - Комо 2:4 Комо - Беневенто 1:1 Козенца - Комо 2:0 Комо - Фрозиноне 0:2 Комо - Асколи 0:1 Лечче - Комо 1:1 Кротоне - Комо 2:2 Комо - Катанзаро 2:2 Комо - Тернана 0:3 Перуджа - Комо 2:1 Новара - Комо 0:5 Комо - Алессандрия 2:1 Ливорно - Комо 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|27 - 17
|30
|2.
|Пиза
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|22 - 12
|29
|3.
|Лечче
|Заявка
|15
|7
|7
|1
|27 - 14
|28
|4.
|Беневенто
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|25 - 15
|25
|5.
|Монца
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|19 - 14
|25
|6.
|Асколи
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|21 - 18
|25
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|15
|5
|9
|1
|21 - 13
|24
|8.
|Кремонезе
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|18 - 14
|23
|9.
|Читтаделла
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|17 - 17
|22
|10.
|Реджина
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|15 - 17
|22
|11.
|Перуджа
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|16 - 14
|22
|12.
|Комо
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|23 - 20
|21
|13.
|Тернана
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|25 - 23
|21
|14.
|Парма
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|18 - 20
|18
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|20 - 19
|17
|16.
|Козенца
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|14 - 24
|15
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|15 - 26
|14
|18.
|Кротоне
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|13 - 26
|8
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|15
|2
|1
|12
|15 - 30
|7
|20.
|Порденоне
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|12 - 30
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|14 - 5
|19
|2.
|Пиза
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|11 - 4
|18
|3.
|Лечче
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|17 - 7
|15
|4.
|Беневенто
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 9
|14
|5.
|Читтаделла
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 8
|14
|6.
|Козенца
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 5
|13
|7.
|Кремонезе
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|11 - 7
|13
|8.
|Тернана
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 10
|13
|9.
|Брешия
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|10.
|Фрозиноне
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|10 - 9
|11
|11.
|Комо
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|12.
|Реджина
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 9
|11
|13.
|Алессандрия
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 9
|10
|14.
|Перуджа
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|15.
|Парма
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 5
|9
|16.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|16 - 14
|9
|17.
|Асколи
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|18.
|Кротоне
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 13
|7
|19.
|Порденоне
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 16
|5
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|6 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 8
|19
|2.
|Асколи
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 9
|17
|3.
|Фрозиноне
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|11 - 4
|13
|4.
|Лечче
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|10 - 7
|13
|5.
|Перуджа
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|8 - 6
|13
|6.
|Пиза
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|7.
|Беневенто
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|8.
|Реджина
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 8
|11
|9.
|Кремонезе
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|10.
|Комо
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|14 - 14
|10
|11.
|Парма
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 15
|9
|12.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|4 - 5
|8
|13.
|Читтаделла
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 9
|8
|14.
|Тернана
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 13
|8
|15.
|Монца
|Заявка
|8
|0
|6
|2
|5 - 9
|6
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|9 - 16
|6
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|9 - 17
|4
|18.
|Порденоне
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 14
|2
|19.
|Козенца
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|5 - 19
|2
|20.
|Кротоне
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|5 - 13
|1