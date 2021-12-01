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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Читтаделла
2:2
Конец матча

Стадион:
Комо
0'
1:0
14' Гол
Бальдини Энрико
2:0
46' Гол
Бранка Симоне
65' Желтая карточка
Беллемо Алессандро
72' Желтая карточка
Адорни Давиде
2:1
75' Гол
Габриеллони Алессандро
88' Желтая карточка
Париджини Витторио
89' Желтая карточка
Бранка Симоне
90' Желтая карточка
Маттиоли Алессандро
2:2
90' Пенальти
Ла Гумина Антонино
90'+7
36
Кастари
Элхан
18
Маттиоли
Алессандро
15
Фраре
Доменико
5
Адорни
Давиде
17
Доннарумма
Даниэле
72
Данци
Андреа
10
Д'Урсо
Кристиан
23
Бранка
Симоне
11
Беретта
Джакомо
48
Антонуччи
Мирко
92
Бальдини
Энрико
1
Факкин
Давиде
28
Виньяли
Лука
23
Скалья
Филиппо
4
Солини
Маттео
44
Иоанну
Николас
6
Иовин
Алессио
8
Кабаши
Элвис
14
Беллемо
Алессандро
11
Париджини
Витторио
72
Глиоцци
Этторе
20
Ла
Гумина
Антонино
Читтаделла
4-3-3
Комо
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Читтаделла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бальдини Энрико 5 (2) 0.33
Оквонкво Орджи 5 0.33
Вита Алессио 2 0.13
Антонуччи Мирко 1 0.07
Беретта Джакомо 1 0.07
Бранка Симоне 1 0.07
Адорни Давиде 1 0.07
Фраре Доменико 1 0.07
Пертиконе Романо 0 0
Тункара Мамаду 0 0
Маттиоли Алессандро 0 0
Тавернелли Камилло 0 0
Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ла Гумина Антонино 5 (1) 0.33
Черри Альберто 4 (2) 0.27
Глиоцци Этторе 4 (2) 0.27
Беллемо Алессандро 4 0.27
Виньяли Лука 2 0.13
Иовин Алессио 1 0.07
Париджини Витторио 1 0.07
Солини Маттео 1 0.07
Габриеллони Алессандро 1 0.07
Чаджиа Мутир 0 0
Арригони Томмазо 0 0
Скалья Филиппо 0 0

Карточки

Читтаделла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адорни Давиде 6 0
Кассандро Томмазо 6 0
Бранка Симоне 5 0
Бенедетти Амедео 5 0
Паван Никола 5 0
Антонуччи Мирко 3 0
Пертиконе Романо 2 0
Тункара Мамаду 2 0
Вита Алессио 2 0
Д'Урсо Кристиан 2 0
Кастари Элхан 2 0
Оквонкво Орджи 2 0
Фраре Доменико 2 0
Беретта Джакомо 1 0
Доннарумма Даниэле 1 0
Бальдини Энрико 1 0
Данци Андреа 1 0
Маттиоли Алессандро 1 0
Маццокко Давиде 1 0
Тавернелли Камилло 1 0
Комо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Черри Альберто 3 1
Скалья Филиппо 4 0
Париджини Витторио 4 0
Беллемо Алессандро 4 0
Габриеллони Алессандро 3 0
Арригони Томмазо 2 0
Кабаши Элвис 2 0
Иоанну Николас 2 0
Глиоцци Этторе 2 0
Х'Майдат Исмаил 2 0
Ла Гумина Антонино 2 0
Виньяли Лука 2 0
Варньер Марко 2 0
Бертончини Давиде 1 0
Факкин Давиде 1 0
Солини Маттео 1 0
Тонинелли Дарио 1 0
Чаджиа Мутир 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
15
3 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
1
8%
2
13%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
1
8%
1
7%
31-45
4
33%
4
27%
46-60
3
25%
2
13%
61-75
2
17%
5
33%
76-90

Пропущено

8
13
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
1
13%
2
15%
1-15
2
25%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
1
13%
2
15%
46-60
2
25%
1
8%
61-75
2
25%
4
31%
76-90

Забито

5
9
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
2
40%
3
33%
1-15
1
20%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
20%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
11%
76-90

Пропущено

9
6
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
11%
1
17%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
3
33%
1
17%
61-75
3
33%
1
17%
76-90

Забито

17
24
6 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 8
3 Не забивали 3
3
18%
5
21%
1-15
2
12%
3
13%
16-30
1
6%
2
8%
31-45
5
29%
29%
6
25%
46-60
3
18%
2
8%
61-75
3
18%
6
25%
76-90

Пропущено

17
19
6 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 12
2
12%
3
16%
1-15
3
18%
2
11%
16-30
1
6%
4
21%
31-45
1
6%
3
16%
46-60
5
29%
29%
2
11%
61-75
5
29%
29%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Читтаделла
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Перуджа - Читтаделла 1:1 Тернана - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Пиза 2:0 Реджина - Читтаделла 0:1
Читтаделла - Парма 1:2 Монца - Читтаделла 1:0 Читтаделла - СПАЛ 2013 0:0 Фрозиноне - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Лечче 1:2 Беневенто - Читтаделла 4:1 Читтаделла - Порденоне 1:0 Кремонезе - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Кротоне 4:2 Читтаделла - Виченца Виртус 1:0 Читтаделла - Монца 2:1 Венеция - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Венеция 0:1 Монца - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Монца 3:0 Читтаделла - Брешия 1:0
Комо
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Комо - Парма 1:1 Монца - Комо 3:2 Комо - Перуджа 4:1 Тернана - Комо 1:2
Комо - Порденоне 1:0 СПАЛ 2013 - Комо 1:1 Комо - Алессандрия 2:0 Брешия - Комо 2:4 Комо - Беневенто 1:1 Козенца - Комо 2:0 Комо - Фрозиноне 0:2 Комо - Асколи 0:1 Лечче - Комо 1:1 Кротоне - Комо 2:2 Комо - Катанзаро 2:2 Комо - Тернана 0:3 Перуджа - Комо 2:1 Новара - Комо 0:5 Комо - Алессандрия 2:1 Ливорно - Комо 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 15 9 3 3 27 - 17 30
2. Пиза Заявка 15 8 5 2 22 - 12 29
3. Лечче Заявка 15 7 7 1 27 - 14 28
4. Беневенто Заявка 15 7 4 4 25 - 15 25
5. Монца Заявка 15 6 7 2 19 - 14 25
6. Асколи Заявка 15 7 4 4 21 - 18 25
7. Фрозиноне Заявка 15 5 9 1 21 - 13 24
8. Кремонезе Заявка 15 6 5 4 18 - 14 23
9. Читтаделла Заявка 15 6 4 5 17 - 17 22
10. Реджина Заявка 15 6 4 5 15 - 17 22
11. Перуджа Заявка 15 5 7 3 16 - 14 22
12. Комо Заявка 15 5 6 4 23 - 20 21
13. Тернана Заявка 15 6 3 6 25 - 23 21
14. Парма Заявка 15 4 6 5 18 - 20 18
15. СПАЛ 2013 Заявка 15 4 5 6 20 - 19 17
16. Козенца Заявка 15 4 3 8 14 - 24 15
17. Алессандрия Заявка 15 4 2 9 15 - 26 14
18. Кротоне Заявка 15 1 5 9 13 - 26 8
19. Виченца Виртус Заявка 15 2 1 12 15 - 30 7
20. Порденоне Заявка 15 1 4 10 12 - 30 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 7 6 1 0 14 - 5 19
2. Пиза Заявка 8 5 3 0 11 - 4 18
3. Лечче Заявка 7 4 3 0 17 - 7 15
4. Беневенто Заявка 8 4 2 2 16 - 9 14
5. Читтаделла Заявка 8 4 2 2 12 - 8 14
6. Козенца Заявка 7 4 1 2 9 - 5 13
7. Кремонезе Заявка 8 3 4 1 11 - 7 13
8. Тернана Заявка 8 4 1 3 13 - 10 13
9. Брешия Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
10. Фрозиноне Заявка 8 2 5 1 10 - 9 11
11. Комо Заявка 7 3 2 2 9 - 6 11
12. Реджина Заявка 8 3 2 3 9 - 9 11
13. Алессандрия Заявка 7 3 1 3 6 - 9 10
14. Перуджа Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
15. Парма Заявка 7 2 3 2 5 - 5 9
16. СПАЛ 2013 Заявка 8 2 3 3 16 - 14 9
17. Асколи Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
18. Кротоне Заявка 8 1 4 3 8 - 13 7
19. Порденоне Заявка 8 1 2 5 8 - 16 5
20. Виченца Виртус Заявка 7 0 1 6 6 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 8 6 1 1 15 - 8 19
2. Асколи Заявка 8 5 2 1 14 - 9 17
3. Фрозиноне Заявка 7 3 4 0 11 - 4 13
4. Лечче Заявка 8 3 4 1 10 - 7 13
5. Перуджа Заявка 8 3 4 1 8 - 6 13
6. Пиза Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
7. Беневенто Заявка 7 3 2 2 9 - 6 11
8. Реджина Заявка 7 3 2 2 6 - 8 11
9. Кремонезе Заявка 7 3 1 3 7 - 7 10
10. Комо Заявка 8 2 4 2 14 - 14 10
11. Парма Заявка 8 2 3 3 13 - 15 9
12. СПАЛ 2013 Заявка 7 2 2 3 4 - 5 8
13. Читтаделла Заявка 7 2 2 3 5 - 9 8
14. Тернана Заявка 7 2 2 3 12 - 13 8
15. Монца Заявка 8 0 6 2 5 - 9 6
16. Виченца Виртус Заявка 8 2 0 6 9 - 16 6
17. Алессандрия Заявка 8 1 1 6 9 - 17 4
18. Порденоне Заявка 7 0 2 5 4 - 14 2
19. Козенца Заявка 8 0 2 6 5 - 19 2
20. Кротоне Заявка 7 0 1 6 5 - 13 1
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Бальдини Энрико бьет в цель!
  • 10'
    Иоанну Николас уходит с поля. Лувумбо Зито выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Читтаделла 2:2 Комо онлайн


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