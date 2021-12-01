  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2021-2022

Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Янг Бойз
2:1
Второй тайм: 86'

Стадион:
Лугано
0'
0:1
27' Гол
Ловрич Санди
45' Желтая карточка
Эбишер Мишель
45' Желтая карточка
Kreshnik Hajrizi
45' Желтая карточка
Абубакар-Анкра Асума
62' Желтая карточка
Саббатини Хонатан
1:1
62' Пенальти
Сибачо Жордан
2:1
82' Гол
Канга Вилфрид
86'
91
Февр
Гийом
36
Хефти
Сильван
30
Лаупер
Сандро
28
Лустенбергер
Фабиан
25
Лефор
Жордан
20
Эбишер
Мишель
35
Мартинс
Кристофер
32
Ридер
Фабиан
19
Мамбимби
Феликс
17
Сибачо
Жордан
15
Элиа
Мешак
26
Amir
Saipi
4
Kreshnik
Hajrizi
30
Дапрела
Фабио
3
Циглер
Рето
14
Саббатини
Хонатан
16
Лаванши
Нума
20
Кустодио
Оливье
24
Ловрич
Санди
22
Гвидотти
Стефано
19
Целар
Жан
10
Боттани
Маттиа
Янг Бойз
4-3-3
Лугано
3-1-4-2

История личных встреч

Янг Бойз
Лугано

17 матчей

88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.7%
11.8%
23.5%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

25 матчей

60%
20%
20%
15 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

44%
32%
24%
11 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

60%
24%
16%
15 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

К
2:1
С
3:0
С
1:3
С
0:2
С
2:2
С
3:0
С
2:1
С
0:0
С
2:0
С
2:2
С
0:1
С
1:0
С
0:2
С
3:1
С
2:4
С
1:2
С
3:0
С
1:2
С
0:2
С
0:0
С
1:2
С
1:3
С
7:0
С
1:1
С
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фасснахт Кристиан 7 0.5
Сибачо Жордан 7 (1) 0.5
Элиа Мешак 4 0.29
Канга Вилфрид 3 0.21
Эбишер Мишель 2 0.14
Нгамале Муми 2 (1) 0.14
Мамбимби Феликс 1 0.07
Гарсия Улиссес 1 0.07
Хефти Сильван 1 0.07
Ридер Фабиан 1 0.07
Сулеймани Миралем 0 0
Мартинс Кристофер 0 0
Сьерро Венсан 0 0
Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Циглер Рето 4 (2) 0.27
Боттани Маттиа 3 0.2
Абубакар-Анкра Асума 3 0.2
Целар Жан 2 (1) 0.13
Mohamed Amoura 2 0.13
Лаванши Нума 1 0.07
Ловрич Санди 1 0.07
Саббатини Хонатан 1 0.07
Kreshnik Hajrizi 1 0.07
Кустодио Оливье 1 0.07
Hadj Mahmoud 1 0.07
Марич Мият 1 (1) 0.07
Фаччинетти Микаэль 0 0
Yuri VI 0 0

Карточки

Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эбишер Мишель 4 0
Нгамале Муми 4 0
Али Мохамед 4 0
Мартинс Кристофер 2 1
Сьерро Венсан 3 0
Лаупер Сандро 3 0
Ридер Фабиан 3 0
Масейрас Кентен 1 1
Гарсия Улиссес 2 0
Зесигер Седрик 2 0
Фон Балльмоос Давид 1 0
Фасснахт Кристиан 1 0
Шпильман Марвин 1 0
Элиа Мешак 1 0
Бюрги Николас 1 0
Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кустодио Оливье 5 0
Kreshnik Hajrizi 5 0
Дапрела Фабио 4 0
Боттани Маттиа 4 0
Саббатини Хонатан 3 0
Циглер Рето 2 0
Марич Мият 2 0
Лаванши Нума 2 0
Yuri VI 2 0
Фаччинетти Микаэль 1 0
Ловрич Санди 1 0
Абубакар-Анкра Асума 1 0
Целар Жан 1 0
Осигве Себастьян 1 0
Luis Phelipe 1 0
Монцьяло Кевин 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
10
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
2
20%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
3
30%
31-45
1
10%
2
20%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
4
40%
4
40%
76-90

Пропущено

4
8
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
1
25%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
25%
61-75
1
25%
2
25%
76-90

Забито

19
10
5 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
1
5%
1
10%
1-15
2
11%
2
20%
16-30
2
11%
3
30%
31-45
5
26%
1
10%
46-60
4
21%
0
0%
61-75
5
26%
3
30%
76-90

Пропущено

11
8
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
9%
2
25%
1-15
3
27%
2
25%
16-30
1
9%
1
13%
31-45
2
18%
2
25%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
1
13%
76-90

Забито

29
20
8 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 7
3 Не забивали 4
3
10%
2
10%
1-15
2
7%
2
10%
16-30
3
10%
6
30%
31-45
6
21%
3
15%
46-60
6
21%
0
0%
61-75
9
31%
7
35%
76-90

Пропущено

15
16
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
1
7%
3
19%
1-15
4
27%
3
19%
16-30
2
13%
3
19%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
4
27%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Янг Бойз
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Цюрих - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Аталанта 3:3 Грасcхоппер - Янг Бойз 1:1 Вильярреал - Янг Бойз 2:0
Санкт-Галлен - Янг Бойз 3:1 Лугано - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 3:2 Янг Бойз - Вильярреал 1:4 Янг Бойз - Люцерн 1:1 Серветт - Янг Бойз 0:6 Аталанта - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Санкт-Галлен 2:1 Лозанна-Спорт - Янг Бойз 1:6 Илирия - Янг Бойз 1:7 Янг Бойз - Манчестер Юнайтед 2:1 Янг Бойз - Цюрих 4:0 Базель - Янг Бойз 1:1 Ференцварош - Янг Бойз 2:3 Янг Бойз - Ференцварош 3:2 FC Littau - Янг Бойз 1:4
Лугано
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Грасcхоппер - Лугано 0:1 Лугано - Люцерн 3:1 Коллина д'Оро - Лугано 1:3 Лозанна-Спорт - Лугано 0:2
Лугано - Серветт 2:1 Лугано - Янг Бойз 2:1 Базель - Лугано 2:0 Цюрих - Лугано 1:0 Лугано - Лозанна-Спорт 2:0 Люцерн - Лугано 2:3 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Нёвшатель Ксамакс - Лугано 0:1 Лугано - Базель 1:1 Сьон - Лугано 3:2 ФК Ла-Шо-де-Фон - Лугано 1:7 Лугано - Санкт-Галлен 2:1 Серветт - Лугано 0:2 Беллинцона - Лугано 1:0 Лугано - Цюрих 0:2 Лугано - Интер Милан 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 15 9 4 2 33 - 24 31
2. Базель 14 8 5 1 32 - 13 29
3. Лугано 1:2 15 8 2 5 22 - 17 26
4. Янг Бойз 2:1 14 7 4 3 31 - 16 25
5. Серветт 15 5 3 7 26 - 30 18
6. Грасcхоппер 15 4 6 5 25 - 23 18
7. Сьон 15 5 3 7 19 - 29 18
8. Санкт-Галлен 15 4 3 8 20 - 31 15
9. Лозанна-Спорт 15 2 5 8 16 - 31 11
10. Люцерн 15 1 7 7 19 - 29 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 7 5 2 0 18 - 9 17
2. Янг Бойз 2:1 6 4 2 0 12 - 5 14
3. Базель 7 4 2 1 18 - 6 14
4. Лугано 1:2 7 4 2 1 11 - 7 14
5. Грасcхоппер 8 3 3 2 16 - 12 12
6. Сьон 8 3 1 4 10 - 11 10
7. Серветт 8 3 1 4 15 - 17 10
8. Санкт-Галлен 7 2 3 2 11 - 11 9
9. Лозанна-Спорт 8 1 3 4 9 - 18 6
10. Люцерн 8 1 2 5 11 - 16 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 7 4 3 0 14 - 7 15
2. Цюрих 8 4 2 2 15 - 15 14
3. Лугано 1:2 8 4 0 4 11 - 10 12
4. Янг Бойз 2:1 8 3 2 3 19 - 11 11
5. Серветт 7 2 2 3 11 - 13 8
6. Сьон 7 2 2 3 9 - 18 8
7. Грасcхоппер 7 1 3 3 9 - 11 6
8. Санкт-Галлен 8 2 0 6 9 - 20 6
9. Лозанна-Спорт 7 1 2 4 7 - 13 5
10. Люцерн 7 0 5 2 8 - 13 5
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    47'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    46'
    Абубакар-Анкра Асума получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    46'
    Kreshnik Hajrizi получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    46'
    Эбишер Мишель получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Ловрич Санди бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Янг Бойз
Ничья
Лугано
3.42
4.50
6.40
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Янг Бойз 2:1 Лугано онлайн


Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 