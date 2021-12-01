Швейцария: Суперлига 2021-2022
3:1
Конец матча
Стадион: Стад де Суиз
0:1
27' ГолЛоврич Санди
45' Желтая карточкаЭбишер Мишель
45' Желтая карточкаKreshnik Hajrizi
45' Желтая карточкаМонцьяло Кевин
62' Желтая карточкаСаббатини Хонатан
1:1
63' ПенальтиСибачо Жордан
2:1
81' ГолКанга Вилфрид
3:1
87' ГолКанга Вилфрид
91
Февр
Гийом
25
Лефор
Жордан
32
Ридер
Фабиан
15
Элиа
Мешак
26
Amir
Saipi
16
Лаванши
Нума
24
Ловрич
Санди
19
Целар
Жан
- Основной состав
-
91 Февр ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Лефор ЖорданЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Ридер ФабианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Элиа МешакНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Майер НикоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Вагнер Давид
- Основной состав
-
26 Amir SaipiВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Лаванши НумаПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Ловрич СандиПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Целар ЖанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
46 Бауман НоамВратарь
-
21 Yuri VIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
23 Leonid Srdic
-
99 Nikolas Muci
-
Главный тренер: Mattia Croci-Torti
Ход матча
27'
0:1
45'
45'
45'
63'
1:1
81'
87'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 6
-
8 Удары в створ 3
-
7 Угловые 4
-
3 Офсайды 4
-
16 Нарушения правил 18
-
64 Владение мячом, % 36
История личных встреч
Янг Бойз
Лугано
17 матчей
88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.7%
11.8%
23.5%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
25 матчей
60%
20%
20%
15 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
44%
32%
24%
11 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
60%
24%
16%
15 побед 6 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фасснахт Кристиан
|7
|0.5
|Сибачо Жордан
|7 (1)
|0.5
|Канга Вилфрид
|5
|0.36
|Элиа Мешак
|4
|0.29
|Эбишер Мишель
|2
|0.14
|Нгамале Муми
|2 (1)
|0.14
|Мамбимби Феликс
|1
|0.07
|Гарсия Улиссес
|1
|0.07
|Хефти Сильван
|1
|0.07
|Ридер Фабиан
|1
|0.07
|Сулеймани Миралем
|0
|0
|Мартинс Кристофер
|0
|0
|Сьерро Венсан
|0
|0
Лугано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Циглер Рето
|4 (2)
|0.27
|Боттани Маттиа
|3
|0.2
|Абубакар-Анкра Асума
|3
|0.2
|Целар Жан
|2 (1)
|0.13
|Mohamed Amoura
|2
|0.13
|Лаванши Нума
|1
|0.07
|Ловрич Санди
|1
|0.07
|Саббатини Хонатан
|1
|0.07
|Kreshnik Hajrizi
|1
|0.07
|Кустодио Оливье
|1
|0.07
|Hadj Mahmoud
|1
|0.07
|Марич Мият
|1 (1)
|0.07
|Фаччинетти Микаэль
|0
|0
|Yuri VI
|0
|0
Карточки
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эбишер Мишель
|4
|0
|Нгамале Муми
|4
|0
|Али Мохамед
|4
|0
|Мартинс Кристофер
|2
|1
|Сьерро Венсан
|3
|0
|Лаупер Сандро
|3
|0
|Ридер Фабиан
|3
|0
|Масейрас Кентен
|1
|1
|Гарсия Улиссес
|2
|0
|Зесигер Седрик
|2
|0
|Фон Балльмоос Давид
|1
|0
|Фасснахт Кристиан
|1
|0
|Шпильман Марвин
|1
|0
|Элиа Мешак
|1
|0
|Бюрги Николас
|1
|0
Лугано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кустодио Оливье
|5
|0
|Kreshnik Hajrizi
|5
|0
|Дапрела Фабио
|4
|0
|Боттани Маттиа
|4
|0
|Саббатини Хонатан
|3
|0
|Циглер Рето
|2
|0
|Марич Мият
|2
|0
|Лаванши Нума
|2
|0
|Yuri VI
|2
|0
|Монцьяло Кевин
|2
|0
|Фаччинетти Микаэль
|1
|0
|Ловрич Санди
|1
|0
|Целар Жан
|1
|0
|Осигве Себастьян
|1
|0
|Luis Phelipe
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
11
3 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
2
15%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
8%
3
27%
31-45
1
8%
2
18%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
6
46%
4
36%
76-90
Пропущено
5
11
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
2
40%
1
9%
16-30
1
20%
2
18%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
3
27%
61-75
1
20%
4
36%
76-90
Забито
19
10
5 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
1
5%
1
10%
1-15
2
11%
2
20%
16-30
2
11%
3
30%
31-45
5
26%
1
10%
46-60
4
21%
0
0%
61-75
5
26%
3
30%
76-90
Пропущено
11
8
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
9%
2
25%
1-15
3
27%
2
25%
16-30
1
9%
1
13%
31-45
2
18%
2
25%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
1
13%
76-90
Забито
32
21
8 В 1-м тайме 11
24 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 8
3 Не забивали 4
3
9%
2
10%
1-15
2
6%
3
14%
16-30
3
9%
6
29%
31-45
6
19%
3
14%
46-60
7
22%
0
0%
61-75
11
34%
7
33%
76-90
Пропущено
16
19
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
1
6%
3
16%
1-15
5
31%
3
16%
16-30
2
13%
3
16%
31-45
2
13%
2
11%
46-60
2
13%
3
16%
61-75
4
25%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
Янг Бойз
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Цюрих - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Аталанта 3:3 Грасcхоппер - Янг Бойз 1:1 Вильярреал - Янг Бойз 2:0
Санкт-Галлен - Янг Бойз 3:1 Лугано - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 3:2 Янг Бойз - Вильярреал 1:4 Янг Бойз - Люцерн 1:1 Серветт - Янг Бойз 0:6 Аталанта - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Санкт-Галлен 2:1 Лозанна-Спорт - Янг Бойз 1:6 Илирия - Янг Бойз 1:7 Янг Бойз - Манчестер Юнайтед 2:1 Янг Бойз - Цюрих 4:0 Базель - Янг Бойз 1:1 Ференцварош - Янг Бойз 2:3 Янг Бойз - Ференцварош 3:2 FC Littau - Янг Бойз 1:4
Лугано
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Грасcхоппер - Лугано 0:1 Лугано - Люцерн 3:1 Коллина д'Оро - Лугано 1:3 Лозанна-Спорт - Лугано 0:2
Лугано - Серветт 2:1 Лугано - Янг Бойз 2:1 Базель - Лугано 2:0 Цюрих - Лугано 1:0 Лугано - Лозанна-Спорт 2:0 Люцерн - Лугано 2:3 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Нёвшатель Ксамакс - Лугано 0:1 Лугано - Базель 1:1 Сьон - Лугано 3:2 ФК Ла-Шо-де-Фон - Лугано 1:7 Лугано - Санкт-Галлен 2:1 Серветт - Лугано 0:2 Беллинцона - Лугано 1:0 Лугано - Цюрих 0:2 Лугано - Интер Милан 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|15
|9
|4
|2
|33 - 24
|31
|2.
|Базель
|14
|8
|5
|1
|32 - 13
|29
|3.
|Лугано
|15
|8
|2
|5
|22 - 18
|26
|4.
|Янг Бойз
|14
|7
|4
|3
|32 - 16
|25
|5.
|Серветт
|15
|5
|3
|7
|26 - 30
|18
|6.
|Грасcхоппер
|15
|4
|6
|5
|25 - 23
|18
|7.
|Сьон
|15
|5
|3
|7
|19 - 29
|18
|8.
|Санкт-Галлен
|15
|4
|3
|8
|20 - 31
|15
|9.
|Лозанна-Спорт
|15
|2
|5
|8
|16 - 31
|11
|10.
|Люцерн
|15
|1
|7
|7
|19 - 29
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|7
|5
|2
|0
|18 - 9
|17
|2.
|Янг Бойз
|6
|4
|2
|0
|13 - 5
|14
|3.
|Базель
|7
|4
|2
|1
|18 - 6
|14
|4.
|Лугано
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|5.
|Грасcхоппер
|8
|3
|3
|2
|16 - 12
|12
|6.
|Сьон
|8
|3
|1
|4
|10 - 11
|10
|7.
|Серветт
|8
|3
|1
|4
|15 - 17
|10
|8.
|Санкт-Галлен
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|9.
|Лозанна-Спорт
|8
|1
|3
|4
|9 - 18
|6
|10.
|Люцерн
|8
|1
|2
|5
|11 - 16
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|7
|4
|3
|0
|14 - 7
|15
|2.
|Цюрих
|8
|4
|2
|2
|15 - 15
|14
|3.
|Лугано
|8
|4
|0
|4
|11 - 11
|12
|4.
|Янг Бойз
|8
|3
|2
|3
|19 - 11
|11
|5.
|Серветт
|7
|2
|2
|3
|11 - 13
|8
|6.
|Сьон
|7
|2
|2
|3
|9 - 18
|8
|7.
|Грасcхоппер
|7
|1
|3
|3
|9 - 11
|6
|8.
|Санкт-Галлен
|8
|2
|0
|6
|9 - 20
|6
|9.
|Лозанна-Спорт
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|10.
|Люцерн
|7
|0
|5
|2
|8 - 13
|5