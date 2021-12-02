Италия: Серия A 2021-2022
0:0
Первый тайм: 7'
Стадион: Олимпийский стадион (Турин)
10
Лукич
Саша
34
Эйна
Ола
22
Прат
Деннис
11
Пьяца
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Лукич СашаПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Эйна ОлаПолузащитник
-
22 Прат ДеннисПолузащитник
-
11 Пьяца МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Ринкон ТомасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Хаас НиколасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Андреацолли Аурелио
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
История личных встреч
Торино
Эмполи
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
100%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
11 матчей
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 4 победы
16 матчей
25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
12.5%
56.3%
31.2%
2 победы 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
4 победы 8 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Торино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брекало Йосип
|3
|0.2
|Побега Томмазо
|2
|0.13
|Белотти Андреа
|2
|0.13
|Санабрия Антонио
|2
|0.13
|Бремер Глейсон
|2
|0.13
|Пьяца Марко
|2
|0.13
|Синго Вилфред
|1
|0.07
|Прат Деннис
|1
|0.07
|Лукич Саша
|1
|0.07
|Верди Симоне
|1
|0.07
|Ансальди Кристиан
|0
|0
|Мандрагора Роландо
|0
|0
|Буонджорно Алессандро
|0
|0
Эмполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пинамонти Андреа
|5 (2)
|0.33
|Ди Франческо Федерико
|3
|0.2
|Бандинелли Филиппо
|2
|0.13
|Журковски Шимон
|2
|0.13
|Байрами Недим
|2 (2)
|0.13
|Штулац Лео
|1
|0.07
|Романьоли Симоне
|1
|0.07
|Манкузо Леонардо
|1
|0.07
|Кутроне Патрик
|1
|0.07
|Риччи Самуэле
|1
|0.07
|Хаас Николас
|0
|0
|Хендерсон Лиам
|0
|0
|Стоянович Петар
|0
|0
|Паризи Фабьяно
|0
|0
Карточки
Торино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Побега Томмазо
|5
|0
|Джиджи Коффи
|3
|1
|Эйна Ола
|3
|0
|Мандрагора Роландо
|3
|0
|Бремер Глейсон
|3
|0
|Ринкон Томас
|2
|0
|Родригес Рикардо
|2
|0
|Линетти Кароль
|2
|0
|Санабрия Антонио
|2
|0
|Лукич Саша
|2
|0
|Буонджорно Алессандро
|2
|0
|Милинкович-Савич Ваня
|2
|0
|Дзадза Симоне
|1
|0
|Прат Деннис
|1
|0
|Брекало Йосип
|1
|0
|Синго Вилфред
|1
|0
|Зима Давид
|1
|0
Эмполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стоянович Петар
|5
|0
|Хаас Николас
|3
|0
|Луперто Себастьяно
|3
|0
|Исмайли Ардиан
|3
|0
|Риччи Самуэле
|1
|1
|Марчицца Риккардо
|2
|0
|Бандинелли Филиппо
|2
|0
|Пинамонти Андреа
|2
|0
|Журковски Шимон
|2
|0
|Хендерсон Лиам
|1
|0
|Тонелли Лоренцо
|1
|0
|Ди Франческо Федерико
|1
|0
|Штулац Лео
|1
|0
|Кутроне Патрик
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
11
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
2
14%
2
18%
1-15
1
7%
2
18%
16-30
2
14%
2
18%
31-45
2
14%
1
9%
46-60
1
7%
2
18%
61-75
6
43%
2
18%
76-90
Пропущено
7
6
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
14%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
5
71%
1
17%
76-90
Забито
3
11
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 1
11 Не забивали 8
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
33%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
67%
4
36%
76-90
Пропущено
7
19
3 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
1
14%
6
32%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
2
29%
4
21%
31-45
1
14%
2
11%
46-60
1
14%
3
16%
61-75
2
29%
3
16%
76-90
Забито
17
22
5 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 5
5 Не забивали 3
2
12%
3
14%
1-15
1
6%
3
14%
16-30
2
12%
3
14%
31-45
3
18%
3
14%
46-60
1
6%
4
18%
61-75
8
47%
6
27%
76-90
Пропущено
14
25
4 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
2
14%
7
28%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
2
14%
5
20%
31-45
1
7%
5
20%
46-60
2
14%
3
12%
61-75
7
50%
4
16%
76-90
Результаты последних матчей
Торино
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Рома - Торино 1:0 Торино - Удинезе 2:1 Специя - Торино 1:0 Торино - Сампдория 3:0
Милан - Торино 1:0 Торино - Дженоа 3:2 Наполи - Торино 1:0 Торино - Ювентус 0:1 Венеция - Торино 1:1 Торино - Лацио 1:1 Сассуоло - Торино 0:1 Торино - Салернитана 4:0 Фиорентина - Торино 2:1 Торино - Аталанта 1:2 Торино - Кремонезе 0:0 АЗ Алкмаар - Торино 2:1 Ренн - Торино 1:0 Торино - Аль-Фатех 0:0 Мерано - Торино 0:11 Торино - Беневенто 1:1
Эмполи
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Эмполи - Фиорентина 2:1 Верона - Эмполи 2:1 Эмполи - Перуджа 1:1 Эмполи - Дженоа 2:2
Сассуоло - Эмполи 1:2 Эмполи - Интер Милан 0:2 Салернитана - Эмполи 2:4 Эмполи - Аталанта 1:4 Рома - Эмполи 2:0 Эмполи - Болонья 4:2 Кальяри - Эмполи 0:2 Эмполи - Сампдория 0:3 Эмполи - Венеция 1:2 Реал Форте Куэрчета - Эмполи 2:8 Ювентус - Эмполи 0:1 Эмполи - Лацио 1:3 Эмполи - Виченца Виртус 4:2 Удинезе - Эмполи 1:0 Эмполи - Монтекатини 9:0 Эмполи - Понтедера 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|32 - 9
|36
|2.
|Милан
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|33 - 18
|35
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|36 - 15
|34
|4.
|Аталанта
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|32 - 17
|31
|5.
|Рома
|Заявка
|15
|8
|1
|6
|24 - 16
|25
|6.
|Ювентус
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|20 - 16
|24
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|15
|8
|0
|7
|24 - 20
|24
|8.
|Болонья
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|21 - 24
|24
|9.
|Лацио
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|25 - 25
|21
|10.
|Верона
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|28 - 25
|20
|11.
|Эмполи
|0:0 Заявка
|15
|6
|2
|7
|21 - 26
|20
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|24 - 23
|19
|13.
|Торино
|0:0 Заявка
|15
|5
|3
|7
|17 - 14
|18
|14.
|Удинезе
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|16 - 20
|15
|15.
|Сампдория
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|21 - 29
|15
|16.
|Венеция
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 25
|15
|17.
|Специя
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|15 - 34
|11
|18.
|Дженоа
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|17 - 29
|10
|19.
|Кальяри
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|16 - 29
|9
|20.
|Салернитана
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|11 - 31
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|15 - 2
|19
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|20 - 6
|17
|3.
|Милан
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 7
|16
|4.
|Болонья
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 9
|16
|5.
|Верона
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|18 - 11
|16
|6.
|Лацио
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|18 - 8
|16
|7.
|Рома
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 4
|16
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|17 - 10
|15
|9.
|Торино
|0:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 7
|14
|10.
|Аталанта
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|17 - 11
|12
|11.
|Ювентус
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|12.
|Удинезе
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 11
|10
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 10
|9
|14.
|Сампдория
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 17
|8
|15.
|Специя
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|16.
|Венеция
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|17.
|Эмполи
|0:0 Заявка
|8
|2
|1
|5
|11 - 19
|7
|18.
|Кальяри
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 14
|6
|19.
|Салернитана
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|5 - 16
|4
|20.
|Дженоа
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 11
|19
|2.
|Аталанта
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|15 - 6
|19
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 9
|17
|4.
|Наполи
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 7
|17
|5.
|Ювентус
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 9
|14
|6.
|Эмполи
|0:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 13
|10
|8.
|Рома
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|14 - 12
|9
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|7 - 10
|9
|10.
|Венеция
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 16
|8
|11.
|Болонья
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 15
|8
|12.
|Сампдория
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|13.
|Дженоа
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 15
|7
|14.
|Удинезе
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|15.
|Лацио
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 17
|5
|16.
|Торино
|0:0 Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 7
|4
|17.
|Верона
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|10 - 14
|4
|18.
|Специя
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 25
|4
|19.
|Салернитана
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 15
|4
|20.
|Кальяри
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 15
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Торино 0:0 Эмполи
Исход игры
Торино
82.3% (121)
Ничья
12.9% (19)
Эмполи
4.8% (7)
Тотал 2.5
Больше
47.41% (64)
Меньше
52.59% (71)
Обе команды забьют
Да
57.78% (78)
Нет
42.22% (57)
Популярный счёт
2:1 Торино
38.8% (57)
1:0 Торино
27.9% (41)
2:0 Торино
9.5% (14)
1:1 Ничья
9.5% (14)
1:2 Эмполи
2% (3)
3:1 Торино
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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