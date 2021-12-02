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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Торино
0:0
Первый тайм: 7'

Стадион:
Эмполи
0' 7'
32
Ми­лин­ко­вич-Са­вич
Ваня
6
Зима
Давид
3
Бремер
Глейсон
99
Буонджорно
Алессандро
17
Синго
Вилфред
10
Лукич
Саша
4
Побега
Томмазо
34
Эйна
Ола
22
Прат
Деннис
11
Пьяца
Марко
19
Санабрия
Антонио
13
Викарио
Гульельмо
30
Стоянович
Петар
6
Романьоли
Симоне
33
Луперто
Себастьяно
3
Марчицца
Риккардо
27
Журковски
Шимон
28
Риччи
Самуэле
25
Бандинелли
Филиппо
8
Хендерсон
Лиам
11
Ди
Франческо
Федерико
99
Пинамонти
Андреа
Торино
3-4-2-1
Эмполи
4-3-1-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

История личных встреч

Торино
Эмполи

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
100%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

11 матчей

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 4 победы

16 матчей

25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

12.5%
56.3%
31.2%
2 победы 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
4 победы 8 ничьих 4 победы

История матчей

СA
4:1
СA
3:0
СA
1:1
СA
0:0
СA
2:1
СA
0:1
СA
0:1
СA
0:0
СB
1:0
СB
2:1
СB
1:1
СB
2:1
СB
0:0
СB
3:0
СA
0:1
СA
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брекало Йосип 3 0.2
Побега Томмазо 2 0.13
Белотти Андреа 2 0.13
Санабрия Антонио 2 0.13
Бремер Глейсон 2 0.13
Пьяца Марко 2 0.13
Синго Вилфред 1 0.07
Прат Деннис 1 0.07
Лукич Саша 1 0.07
Верди Симоне 1 0.07
Ансальди Кристиан 0 0
Мандрагора Роландо 0 0
Буонджорно Алессандро 0 0
Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пинамонти Андреа 5 (2) 0.33
Ди Франческо Федерико 3 0.2
Бандинелли Филиппо 2 0.13
Журковски Шимон 2 0.13
Байрами Недим 2 (2) 0.13
Штулац Лео 1 0.07
Романьоли Симоне 1 0.07
Манкузо Леонардо 1 0.07
Кутроне Патрик 1 0.07
Риччи Самуэле 1 0.07
Хаас Николас 0 0
Хендерсон Лиам 0 0
Стоянович Петар 0 0
Паризи Фабьяно 0 0

Карточки

Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Побега Томмазо 5 0
Джиджи Коффи 3 1
Эйна Ола 3 0
Мандрагора Роландо 3 0
Бремер Глейсон 3 0
Ринкон Томас 2 0
Родригес Рикардо 2 0
Линетти Кароль 2 0
Санабрия Антонио 2 0
Лукич Саша 2 0
Буонджорно Алессандро 2 0
Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня 2 0
Дзадза Симоне 1 0
Прат Деннис 1 0
Брекало Йосип 1 0
Синго Вилфред 1 0
Зима Давид 1 0
Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стоянович Петар 5 0
Хаас Николас 3 0
Луперто Себастьяно 3 0
Исмайли Ардиан 3 0
Риччи Самуэле 1 1
Марчицца Риккардо 2 0
Бандинелли Филиппо 2 0
Пинамонти Андреа 2 0
Журковски Шимон 2 0
Хендерсон Лиам 1 0
Тонелли Лоренцо 1 0
Ди Франческо Федерико 1 0
Штулац Лео 1 0
Кутроне Патрик 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
11
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
2
14%
2
18%
1-15
1
7%
2
18%
16-30
2
14%
2
18%
31-45
2
14%
1
9%
46-60
1
7%
2
18%
61-75
6
43%
2
18%
76-90

Пропущено

7
6
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
14%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
5
71%
1
17%
76-90

Забито

3
11
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 1
11 Не забивали 8
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
33%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
67%
4
36%
76-90

Пропущено

7
19
3 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
1
14%
6
32%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
2
29%
4
21%
31-45
1
14%
2
11%
46-60
1
14%
3
16%
61-75
2
29%
3
16%
76-90

Забито

17
22
5 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 5
5 Не забивали 3
2
12%
3
14%
1-15
1
6%
3
14%
16-30
2
12%
3
14%
31-45
3
18%
3
14%
46-60
1
6%
4
18%
61-75
8
47%
6
27%
76-90

Пропущено

14
25
4 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
2
14%
7
28%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
2
14%
5
20%
31-45
1
7%
5
20%
46-60
2
14%
3
12%
61-75
7
50%
4
16%
76-90

Результаты последних матчей

Торино
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Рома - Торино 1:0 Торино - Удинезе 2:1 Специя - Торино 1:0 Торино - Сампдория 3:0
Милан - Торино 1:0 Торино - Дженоа 3:2 Наполи - Торино 1:0 Торино - Ювентус 0:1 Венеция - Торино 1:1 Торино - Лацио 1:1 Сассуоло - Торино 0:1 Торино - Салернитана 4:0 Фиорентина - Торино 2:1 Торино - Аталанта 1:2 Торино - Кремонезе 0:0 АЗ Алкмаар - Торино 2:1 Ренн - Торино 1:0 Торино - Аль-Фатех 0:0 Мерано - Торино 0:11 Торино - Беневенто 1:1
Эмполи
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Эмполи - Фиорентина 2:1 Верона - Эмполи 2:1 Эмполи - Перуджа 1:1 Эмполи - Дженоа 2:2
Сассуоло - Эмполи 1:2 Эмполи - Интер Милан 0:2 Салернитана - Эмполи 2:4 Эмполи - Аталанта 1:4 Рома - Эмполи 2:0 Эмполи - Болонья 4:2 Кальяри - Эмполи 0:2 Эмполи - Сампдория 0:3 Эмполи - Венеция 1:2 Реал Форте Куэрчета - Эмполи 2:8 Ювентус - Эмполи 0:1 Эмполи - Лацио 1:3 Эмполи - Виченца Виртус 4:2 Удинезе - Эмполи 1:0 Эмполи - Монтекатини 9:0 Эмполи - Понтедера 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 15 11 3 1 32 - 9 36
2. Милан Заявка 15 11 2 2 33 - 18 35
3. Интер Милан Заявка 15 10 4 1 36 - 15 34
4. Аталанта Заявка 15 9 4 2 32 - 17 31
5. Рома Заявка 15 8 1 6 24 - 16 25
6. Ювентус Заявка 15 7 3 5 20 - 16 24
7. Фиорентина Заявка 15 8 0 7 24 - 20 24
8. Болонья Заявка 15 7 3 5 21 - 24 24
9. Лацио Заявка 14 6 3 5 25 - 25 21
10. Верона Заявка 15 5 5 5 28 - 25 20
11. Эмполи 0:0 Заявка 15 6 2 7 21 - 26 20
12. Сассуоло Заявка 15 5 4 6 24 - 23 19
13. Торино 0:0 Заявка 15 5 3 7 17 - 14 18
14. Удинезе Заявка 14 3 6 5 16 - 20 15
15. Сампдория Заявка 15 4 3 8 21 - 29 15
16. Венеция Заявка 15 4 3 8 12 - 25 15
17. Специя Заявка 15 3 2 10 15 - 34 11
18. Дженоа Заявка 15 1 7 7 17 - 29 10
19. Кальяри Заявка 15 1 6 8 16 - 29 9
20. Салернитана Заявка 15 2 2 11 11 - 31 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 7 6 1 0 15 - 2 19
2. Интер Милан Заявка 7 5 2 0 20 - 6 17
3. Милан Заявка 7 5 1 1 14 - 7 16
4. Болонья Заявка 8 5 1 2 14 - 9 16
5. Верона Заявка 8 5 1 2 18 - 11 16
6. Лацио Заявка 7 5 1 1 18 - 8 16
7. Рома Заявка 7 5 1 1 10 - 4 16
8. Фиорентина Заявка 7 5 0 2 17 - 10 15
9. Торино 0:0 Заявка 8 4 2 2 14 - 7 14
10. Аталанта Заявка 8 3 3 2 17 - 11 12
11. Ювентус Заявка 7 3 1 3 7 - 7 10
12. Удинезе Заявка 8 2 4 2 10 - 11 10
13. Сассуоло Заявка 8 2 3 3 10 - 10 9
14. Сампдория Заявка 8 2 2 4 12 - 17 8
15. Специя Заявка 7 2 1 4 7 - 9 7
16. Венеция Заявка 6 2 1 3 7 - 9 7
17. Эмполи 0:0 Заявка 8 2 1 5 11 - 19 7
18. Кальяри Заявка 8 1 3 4 11 - 14 6
19. Салернитана Заявка 8 1 1 6 5 - 16 4
20. Дженоа Заявка 7 0 3 4 7 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 8 6 1 1 19 - 11 19
2. Аталанта Заявка 7 6 1 0 15 - 6 19
3. Интер Милан Заявка 8 5 2 1 16 - 9 17
4. Наполи Заявка 8 5 2 1 17 - 7 17
5. Ювентус Заявка 8 4 2 2 13 - 9 14
6. Эмполи 0:0 Заявка 7 4 1 2 10 - 7 13
7. Сассуоло Заявка 7 3 1 3 14 - 13 10
8. Рома Заявка 8 3 0 5 14 - 12 9
9. Фиорентина Заявка 8 3 0 5 7 - 10 9
10. Венеция Заявка 9 2 2 5 5 - 16 8
11. Болонья Заявка 7 2 2 3 7 - 15 8
12. Сампдория Заявка 7 2 1 4 9 - 12 7
13. Дженоа Заявка 8 1 4 3 10 - 15 7
14. Удинезе Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
15. Лацио Заявка 7 1 2 4 7 - 17 5
16. Торино 0:0 Заявка 7 1 1 5 3 - 7 4
17. Верона Заявка 7 0 4 3 10 - 14 4
18. Специя Заявка 8 1 1 6 8 - 25 4
19. Салернитана Заявка 7 1 1 5 6 - 15 4
20. Кальяри Заявка 7 0 3 4 5 - 15 3
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  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico Grande Torino. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 147
Торино 82.3% (121)
X 12.9% (19)
Эмполи 4.8% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Торино
Ничья
Эмполи
1.86
3.90
5.25
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Где смотреть матч Торино 0:0 Эмполи онлайн


Прогнозы на матч Торино 0:0 Эмполи

Исход игры
Торино
82.3% (121)
Ничья
12.9% (19)
Эмполи
4.8% (7)
Тотал 2.5
Больше
47.41% (64)
Меньше
52.59% (71)
Обе команды забьют
Да
57.78% (78)
Нет
42.22% (57)
Популярный счёт
2:1 Торино
38.8% (57)
1:0 Торино
27.9% (41)
2:0 Торино
9.5% (14)
1:1 Ничья
9.5% (14)
1:2 Эмполи
2% (3)
3:1 Торино
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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