Второй тайм

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Романьоли Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Лукич Саша навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

94' Луперто Себастьяно - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

94' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

93' Дзадза Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Дзадза Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Ринкон Томас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

93' Буонджорно Алессандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Эмполи выполняет удар от ворот.

91' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Побега Томмазо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

89' Удар от ворот произведет Торино

89' Матч возобновлен

89' Ох, нехорошо это выглядит. Зима Давид получил травму и медбригада забирает его с поля.

88' Зима Давид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

87' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

86' Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня взял и забрал мяч на выходе

86' Удар от ворот произведет Торино

85' Хаас Николас не смог попасть в створ ударом издали

85' Эмполи выполняет удар от ворот.

84' Побега Томмазо из команды Торино сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

84' Лукич Саша навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

83' Паризи Фабьяно пробует нанести удар издали, но Ваня Милинкович-Савич держит все под контролем

82' Войвода Мергим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Зима Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Плохо сыграл Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

81' Бремер Глейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Эйна Ола предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

80' Бремер Глейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Пинамонти Андреа из команды Эмполи сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

80' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Лукич Саша выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня взял и забрал мяч на выходе

77' Удар от ворот произведет Торино

76' Побега Томмазо из команды Торино делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

75' Удар от ворот произведет Торино

74' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Команда Эмполи сравняла счет! Игра продолжается!

68' Эмполи нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

67' Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня взял и забрал мяч на выходе

67' Бремер Глейсон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

67' Эмполи выполняет удар от ворот.

66' Как он промахнулся? Бремер Глейсон имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

65' Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня взял и забрал мяч на выходе

64' Зима Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня взял и забрал мяч на выходе

63' Побега Томмазо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня взял и забрал мяч на выходе

60' Эмполи выполняет удар от ворот.

59' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Хендерсон Лиам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Марчицца Риккардо - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

56' Бремер Глейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня взял и забрал мяч на выходе

54' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' Рефери не любит споров - именно за это Иван Юрич сейчас получил желтую

52' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Зима Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Эйна Ола - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

50' Викарио Гульельмо взял и забрал мяч на выходе

50' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Журковски Шимон пробует нанести удар издали, но Ваня Милинкович-Савич держит все под контролем

48' Матч возобновлен

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Бремер Глейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота