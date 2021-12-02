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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Лацио
0:0
Первый тайм: 1'

Стадион:
Удинезе
0' 1'
25
Рейна
Пепе
29
Лаццари
Мануэль
4
Патрик
33
Ачерби
Франческо
23
Хюсай
Эльсейд
21
Милинкович-Савич
Сергей
32
Катальди
Данило
10
Альберто
Луис
7
Андерсон
Фелипе
17
Иммобиле
Чиро
9
Педро
Родригес
1
Сильвестри
Марко
2
Перес
Неуэн
50
Бекао
Родриго
3
Самир
Каэтано
16
Молина
Науэль
11
Уолас
Соуза
8
Яяло
Мато
13
Удоги
Дестини
7
Саксесс
Исаак
10
Делофеу
Херард
9
Гомеш
Бету
Лацио
4-3-3
Удинезе
3-4-2-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

История личных встреч

Лацио
Удинезе

17 матчей

94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

70.6%
35.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед

29 матчей

55.2%
20.7%
24.1%
16 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

41.4%
37.9%
20.7%
12 побед 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

37.9%
44.8%
17.3%
11 побед 13 ничьих 5 побед

История матчей

СA
0:1
СA
1:3
СA
0:0
СA
3:0
СA
2:0
СA
1:2
СA
1:2
СA
3:0
СA
1:0
СA
0:3
СA
0:0
К
2:1
СA
2:0
СA
0:1
СA
0:1
СA
2:3
СA
2:1
СA
1:0
СA
3:0
СA
2:0
СA
2:2
СA
2:1
СA
3:2
СA
3:1
СA
1:1
СA
1:3
СA
3:3
СA
2:2
СA
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 10 (3) 0.71
Педро Родригес 4 0.29
Милинкович-Савич Сергей 3 0.21
Андерсон Фелипе 3 0.21
Альберто Луис 2 0.14
Катальди Данило 1 0.07
Хюсай Эльсейд 1 0.07
Лаццари Мануэль 1 0.07
Рейна Пепе 0 0
Башич Тома 0 0
Моро Рауль 0 0
Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомеш Бету 4 0.29
Делофеу Херард 3 0.21
Перейра Роберто 2 (1) 0.14
Форестьери Фернандо 2 0.14
Пуссетто Игнасио 1 0.07
Молина Науэль 1 0.07
Самарджич Лазар 1 0.07
Саксесс Исаак 1 0.07
Окака Стефано 0 0
Арслан Толгай-Али 0 0
Стрюгер-Ларсен Йенс 0 0
Нюйтинк Брэм 0 0
Макенго Жан-Виктор 0 0
Бекао Родриго 0 0

Карточки

Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Луис Фелипе 5 1
Катальди Данило 4 0
Рейна Пепе 3 0
Лукас Лейва 3 0
Альберто Луис 3 0
Милинкович-Савич Сергей 3 0
Ачерби Франческо 1 1
Патрик 2 0
Марушич Адам 2 0
Хюсай Эльсейд 2 0
Педро Родригес 1 0
Иммобиле Чиро 1 0
Андерсон Фелипе 1 0
Акпа-Акпро Жан-Даниэль 1 0
Лаццари Мануэль 1 0
Дзакканьи Маттиа 1 0
Башич Тома 1 0
Маурицио Сарри 1 0
Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перейра Роберто 4 1
Самир Каэтано 4 0
Уолас Соуза 4 0
Макенго Жан-Виктор 2 1
Арслан Толгай-Али 3 0
Пуссетто Игнасио 3 0
Молина Науэль 3 0
Бекао Родриго 2 0
Окака Стефано 1 0
Форестьери Фернандо 1 0
Делофеу Херард 1 0
Сильвестри Марко 1 0
Гомеш Бету 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
7
8 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
3
17%
1
14%
1-15
1
6%
1
14%
16-30
4
22%
1
14%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
4
22%
0
0%
61-75
4
22%
4
57%
76-90

Пропущено

8
8
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
25%
1
13%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
1
13%
4
50%
46-60
2
25%
2
25%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

7
9
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
1
14%
2
22%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
2
22%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
1
14%
3
33%
76-90

Пропущено

17
12
10 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
4
24%
2
17%
1-15
3
18%
4
33%
16-30
3
18%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
18%
1
8%
61-75
4
24%
2
17%
76-90

Забито

25
16
12 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
4 Не забивали 5
4
16%
3
19%
1-15
2
8%
2
13%
16-30
6
24%
1
6%
31-45
3
12%
2
13%
46-60
5
20%
1
6%
61-75
5
20%
7
44%
76-90

Пропущено

25
20
14 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
6
24%
3
15%
1-15
4
16%
4
20%
16-30
4
16%
3
15%
31-45
1
4%
5
25%
46-60
5
20%
3
15%
61-75
5
20%
2
10%
76-90

Результаты последних матчей

Лацио
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Наполи - Лацио 4:0 Локомотив Москва - Лацио 0:3 Лацио - Ювентус 0:2 Лацио - Салернитана 3:0
Марсель - Лацио 2:2 Аталанта - Лацио 2:2 Лацио - Фиорентина 1:0 Верона - Лацио 4:1 Лацио - Марсель 0:0 Лацио - Интер Милан 3:1 Болонья - Лацио 3:0 Лацио - Локомотив Москва 2:0 Лацио - Рома 3:2 Торино - Лацио 1:1 Лацио - Кальяри 2:2 Галатасарай - Лацио 1:0 Милан - Лацио 2:0 Лацио - Специя 6:1 Эмполи - Лацио 1:3 Лацио - Сассуоло 1:1
Удинезе
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Удинезе - Дженоа 0:0 Торино - Удинезе 2:1 Удинезе - Копер 2:2 Удинезе - Сассуоло 3:2
Интер Милан - Удинезе 2:0 Удинезе - Верона 1:1 Аталанта - Удинезе 1:1 Удинезе - Болонья 1:1 Удинезе - Табор Сежана 2:1 Сампдория - Удинезе 3:3 Удинезе - Фиорентина 0:1 Рома - Удинезе 1:0 Удинезе - Наполи 0:4 Специя - Удинезе 0:1 Удинезе - Беллуно 4:1 Удинезе - Венеция 3:0 Удинезе - Ювентус 2:2 Удинезе - Асколи 3:1 Удинезе - Эмполи 1:0 Ланс - Удинезе 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 15 11 3 1 32 - 9 36
2. Милан Заявка 15 11 2 2 33 - 18 35
3. Интер Милан Заявка 15 10 4 1 36 - 15 34
4. Аталанта Заявка 15 9 4 2 32 - 17 31
5. Рома Заявка 15 8 1 6 24 - 16 25
6. Ювентус Заявка 15 7 3 5 20 - 16 24
7. Фиорентина Заявка 15 8 0 7 24 - 20 24
8. Болонья Заявка 15 7 3 5 21 - 24 24
9. Лацио Заявка 14 6 3 5 25 - 25 21
10. Верона Заявка 15 5 5 5 28 - 25 20
11. Эмполи Заявка 15 6 2 7 23 - 28 20
12. Сассуоло Заявка 15 5 4 6 24 - 23 19
13. Торино Заявка 15 5 3 7 19 - 16 18
14. Удинезе Заявка 14 3 6 5 16 - 20 15
15. Сампдория Заявка 15 4 3 8 21 - 29 15
16. Венеция Заявка 15 4 3 8 12 - 25 15
17. Специя Заявка 15 3 2 10 15 - 34 11
18. Дженоа Заявка 15 1 7 7 17 - 29 10
19. Кальяри Заявка 15 1 6 8 16 - 29 9
20. Салернитана Заявка 15 2 2 11 11 - 31 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 7 6 1 0 15 - 2 19
2. Интер Милан Заявка 7 5 2 0 20 - 6 17
3. Милан Заявка 7 5 1 1 14 - 7 16
4. Болонья Заявка 8 5 1 2 14 - 9 16
5. Верона Заявка 8 5 1 2 18 - 11 16
6. Лацио Заявка 7 5 1 1 18 - 8 16
7. Рома Заявка 7 5 1 1 10 - 4 16
8. Фиорентина Заявка 7 5 0 2 17 - 10 15
9. Торино Заявка 8 4 2 2 16 - 9 14
10. Аталанта Заявка 8 3 3 2 17 - 11 12
11. Ювентус Заявка 7 3 1 3 7 - 7 10
12. Удинезе Заявка 8 2 4 2 10 - 11 10
13. Сассуоло Заявка 8 2 3 3 10 - 10 9
14. Сампдория Заявка 8 2 2 4 12 - 17 8
15. Специя Заявка 7 2 1 4 7 - 9 7
16. Венеция Заявка 6 2 1 3 7 - 9 7
17. Эмполи Заявка 8 2 1 5 11 - 19 7
18. Кальяри Заявка 8 1 3 4 11 - 14 6
19. Салернитана Заявка 8 1 1 6 5 - 16 4
20. Дженоа Заявка 7 0 3 4 7 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 8 6 1 1 19 - 11 19
2. Аталанта Заявка 7 6 1 0 15 - 6 19
3. Интер Милан Заявка 8 5 2 1 16 - 9 17
4. Наполи Заявка 8 5 2 1 17 - 7 17
5. Ювентус Заявка 8 4 2 2 13 - 9 14
6. Эмполи Заявка 7 4 1 2 12 - 9 13
7. Сассуоло Заявка 7 3 1 3 14 - 13 10
8. Рома Заявка 8 3 0 5 14 - 12 9
9. Фиорентина Заявка 8 3 0 5 7 - 10 9
10. Венеция Заявка 9 2 2 5 5 - 16 8
11. Болонья Заявка 7 2 2 3 7 - 15 8
12. Сампдория Заявка 7 2 1 4 9 - 12 7
13. Дженоа Заявка 8 1 4 3 10 - 15 7
14. Удинезе Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
15. Лацио Заявка 7 1 2 4 7 - 17 5
16. Торино Заявка 7 1 1 5 3 - 7 4
17. Верона Заявка 7 0 4 3 10 - 14 4
18. Специя Заявка 8 1 1 6 8 - 25 4
19. Салернитана Заявка 7 1 1 5 6 - 15 4
20. Кальяри Заявка 7 0 3 4 5 - 15 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Первый тайм
  • 1'
    Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Иммобиле Чиро из команды Лацио делает пас партнеру.
  • 1'
    Альберто Луис из команды Лацио делает пас партнеру.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Лацио начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
Лацио 94.4% (134)
X 3.5% (5)
Удинезе 2.1% (3)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лацио
Ничья
Удинезе
1.71
4.10
6.25
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Где смотреть матч Лацио 0:0 Удинезе онлайн


Прогнозы на матч Лацио 0:0 Удинезе

Исход игры
Лацио
94.2% (131)
Ничья
3.6% (5)
Удинезе
2.2% (3)
Тотал 2.5
Больше
58.33% (77)
Меньше
41.67% (55)
Обе команды забьют
Да
57.58% (76)
Нет
42.42% (56)
Популярный счёт
2:1 Лацио
39.6% (55)
2:0 Лацио
25.2% (35)
1:0 Лацио
12.9% (18)
3:1 Лацио
7.9% (11)
2:2 Ничья
2.2% (3)
3:2 Лацио
1.4% (2)
4:1 Лацио
1.4% (2)
3:0 Лацио
1.4% (2)
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