Италия: Серия A 2021-2022
4:4
Конец матча
Стадион: Стадио Олимпико
0:1
17' ГолГомеш Бету
29' Желтая карточкаБекао Родриго
0:2
32' ГолГомеш Бету
1:2
34' ГолИммобиле Чиро
37' Желтая карточкаПатрик
40' Желтая карточкаИммобиле Чиро
1:3
44' ГолМолина Науэль
2:3
51' ГолПедро Родригес
53' Желтая карточкаМолина Науэль
3:3
56' ГолМилинкович-Савич Сергей
57' Вторая желтая карточкаПатрик
69' Вторая желтая карточкаМолина Науэль
4:3
79' ГолАчерби Франческо
90' Желтая карточкаУдоги Дестини
90' Желтая карточкаСоппи Брэндон
4:4
90' ГолАрслан Толгай-Али
90' Красная карточкаУолас Соуза
25
Рейна
Пепе
4
Патрик
11
Уолас
Соуза
- Основной состав
-
25 Рейна ПепеВратарь
- Защитник
-
4 ПатрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
19 Вавро ДенисЗащитник
-
26 Раду СтефанЗащитник
-
77 Марушич АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Башич ТомаПолузащитник
- Нападающий
-
27 Моро РаульНападающий
-
94 Мурики ВедатНападающий
-
Главный тренер: Сарри Маурицио
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Готти Лука
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Ход матча
17'
0:1
29'
32'
0:2
34'
1:2
37'
40'
44'
1:3
51'
2:3
53'
56'
57'
69'
79'
4:3
90'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
4 Голы 4
-
6 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 5
-
5 Угловые 4
-
4 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 4
-
1 Красные карточки 2
-
3 Замены 5
-
66 Владение мячом, % 34
Владение мячом
История личных встреч
Лацио
Удинезе
17 матчей
94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
70.6%
35.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед
12 матчей
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед
29 матчей
55.2%
20.7%
24.1%
16 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
41.4%
37.9%
20.7%
12 побед 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
37.9%
44.8%
17.3%
11 побед 13 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лацио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иммобиле Чиро
|11 (3)
|0.73
|Педро Родригес
|5
|0.33
|Милинкович-Савич Сергей
|4
|0.27
|Андерсон Фелипе
|3
|0.2
|Альберто Луис
|2
|0.13
|Ачерби Франческо
|1
|0.07
|Катальди Данило
|1
|0.07
|Хюсай Эльсейд
|1
|0.07
|Лаццари Мануэль
|1
|0.07
|Башич Тома
|0
|0
|Рейна Пепе
|0
|0
|Моро Рауль
|0
|0
Удинезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гомеш Бету
|6
|0.4
|Делофеу Херард
|3
|0.2
|Форестьери Фернандо
|2
|0.13
|Молина Науэль
|2
|0.13
|Перейра Роберто
|2 (1)
|0.13
|Арслан Толгай-Али
|1
|0.07
|Пуссетто Игнасио
|1
|0.07
|Саксесс Исаак
|1
|0.07
|Самарджич Лазар
|1
|0.07
|Окака Стефано
|0
|0
|Яяло Мато
|0
|0
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|0
|0
|Нюйтинк Брэм
|0
|0
|Макенго Жан-Виктор
|0
|0
|Бекао Родриго
|0
|0
Карточки
Лацио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Луис Фелипе
|5
|1
|Патрик
|3
|1
|Катальди Данило
|4
|0
|Рейна Пепе
|3
|0
|Лукас Лейва
|3
|0
|Альберто Луис
|3
|0
|Милинкович-Савич Сергей
|3
|0
|Ачерби Франческо
|1
|1
|Иммобиле Чиро
|2
|0
|Марушич Адам
|2
|0
|Хюсай Эльсейд
|2
|0
|Педро Родригес
|1
|0
|Андерсон Фелипе
|1
|0
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|1
|0
|Лаццари Мануэль
|1
|0
|Дзакканьи Маттиа
|1
|0
|Башич Тома
|1
|0
|Маурицио Сарри
|1
|0
Удинезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уолас Соуза
|4
|1
|Перейра Роберто
|4
|1
|Молина Науэль
|4
|1
|Самир Каэтано
|4
|0
|Макенго Жан-Виктор
|2
|1
|Арслан Толгай-Али
|3
|0
|Пуссетто Игнасио
|3
|0
|Бекао Родриго
|3
|0
|Окака Стефано
|1
|0
|Форестьери Фернандо
|1
|0
|Делофеу Херард
|1
|0
|Сильвестри Марко
|1
|0
|Соппи Брэндон
|1
|0
|Гомеш Бету
|1
|0
|Удоги Дестини
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
11
9 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
3
14%
1
9%
1-15
1
5%
2
18%
16-30
5
23%
3
27%
31-45
4
18%
0
0%
46-60
4
18%
0
0%
61-75
5
23%
5
45%
76-90
Пропущено
12
12
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
17%
1
8%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
2
17%
31-45
1
8%
6
50%
46-60
2
17%
2
17%
61-75
2
17%
1
8%
76-90
Забито
7
9
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
1
14%
2
22%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
2
22%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
1
14%
3
33%
76-90
Пропущено
17
12
10 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
4
24%
2
17%
1-15
3
18%
4
33%
16-30
3
18%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
18%
1
8%
61-75
4
24%
2
17%
76-90
Забито
29
20
13 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
4 Не забивали 5
4
14%
3
15%
1-15
2
7%
3
15%
16-30
7
24%
3
15%
31-45
5
17%
2
10%
46-60
5
17%
1
5%
61-75
6
21%
8
40%
76-90
Пропущено
29
24
17 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
6
21%
3
13%
1-15
5
17%
4
17%
16-30
6
21%
4
17%
31-45
1
3%
7
29%
29%
46-60
5
17%
3
13%
61-75
6
21%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
Лацио
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Наполи - Лацио 4:0 Локомотив Москва - Лацио 0:3 Лацио - Ювентус 0:2 Лацио - Салернитана 3:0
Марсель - Лацио 2:2 Аталанта - Лацио 2:2 Лацио - Фиорентина 1:0 Верона - Лацио 4:1 Лацио - Марсель 0:0 Лацио - Интер Милан 3:1 Болонья - Лацио 3:0 Лацио - Локомотив Москва 2:0 Лацио - Рома 3:2 Торино - Лацио 1:1 Лацио - Кальяри 2:2 Галатасарай - Лацио 1:0 Милан - Лацио 2:0 Лацио - Специя 6:1 Эмполи - Лацио 1:3 Лацио - Сассуоло 1:1
Удинезе
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Удинезе - Дженоа 0:0 Торино - Удинезе 2:1 Удинезе - Копер 2:2 Удинезе - Сассуоло 3:2
Интер Милан - Удинезе 2:0 Удинезе - Верона 1:1 Аталанта - Удинезе 1:1 Удинезе - Болонья 1:1 Удинезе - Табор Сежана 2:1 Сампдория - Удинезе 3:3 Удинезе - Фиорентина 0:1 Рома - Удинезе 1:0 Удинезе - Наполи 0:4 Специя - Удинезе 0:1 Удинезе - Беллуно 4:1 Удинезе - Венеция 3:0 Удинезе - Ювентус 2:2 Удинезе - Асколи 3:1 Удинезе - Эмполи 1:0 Ланс - Удинезе 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|32 - 9
|36
|2.
|Милан
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|33 - 18
|35
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|36 - 15
|34
|4.
|Аталанта
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|32 - 17
|31
|5.
|Рома
|Заявка
|15
|8
|1
|6
|24 - 16
|25
|6.
|Ювентус
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|20 - 16
|24
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|15
|8
|0
|7
|24 - 20
|24
|8.
|Болонья
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|21 - 24
|24
|9.
|Лацио
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|29 - 29
|22
|10.
|Верона
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|28 - 25
|20
|11.
|Эмполи
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|23 - 28
|20
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|24 - 23
|19
|13.
|Торино
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 16
|18
|14.
|Удинезе
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|20 - 24
|16
|15.
|Сампдория
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|21 - 29
|15
|16.
|Венеция
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 25
|15
|17.
|Специя
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|15 - 34
|11
|18.
|Дженоа
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|17 - 29
|10
|19.
|Кальяри
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|16 - 29
|9
|20.
|Салернитана
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|11 - 31
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|15 - 2
|19
|2.
|Лацио
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|22 - 12
|17
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|20 - 6
|17
|4.
|Милан
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 7
|16
|5.
|Болонья
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 9
|16
|6.
|Верона
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|18 - 11
|16
|7.
|Рома
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 4
|16
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|17 - 10
|15
|9.
|Торино
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 9
|14
|10.
|Аталанта
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|17 - 11
|12
|11.
|Ювентус
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|12.
|Удинезе
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 11
|10
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 10
|9
|14.
|Сампдория
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 17
|8
|15.
|Специя
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|16.
|Венеция
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|17.
|Эмполи
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|11 - 19
|7
|18.
|Кальяри
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 14
|6
|19.
|Салернитана
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|5 - 16
|4
|20.
|Дженоа
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 11
|19
|2.
|Аталанта
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|15 - 6
|19
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 9
|17
|4.
|Наполи
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 7
|17
|5.
|Ювентус
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 9
|14
|6.
|Эмполи
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 9
|13
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 13
|10
|8.
|Рома
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|14 - 12
|9
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|7 - 10
|9
|10.
|Венеция
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 16
|8
|11.
|Болонья
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 15
|8
|12.
|Сампдория
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|13.
|Дженоа
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 15
|7
|14.
|Удинезе
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 13
|6
|15.
|Лацио
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 17
|5
|16.
|Торино
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 7
|4
|17.
|Верона
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|10 - 14
|4
|18.
|Специя
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 25
|4
|19.
|Салернитана
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 15
|4
|20.
|Кальяри
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 15
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Прогнозы на матч Лацио 4:4 Удинезе
Исход игры
Лацио
94.4% (134)
Ничья
3.5% (5)
Удинезе
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
57.78% (78)
Меньше
42.22% (57)
Обе команды забьют
Да
57.04% (77)
Нет
42.96% (58)
Популярный счёт
2:1 Лацио
38.7% (55)
2:0 Лацио
24.6% (35)
1:0 Лацио
14.1% (20)
3:1 Лацио
8.5% (12)
2:2 Ничья
2.1% (3)
3:2 Лацио
1.4% (2)
4:1 Лацио
1.4% (2)
3:0 Лацио
1.4% (2)
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