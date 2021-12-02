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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Лацио
4:4
Конец матча

Стадион:
Удинезе
0'
0:1
17' Гол
Гомеш Бету
29' Желтая карточка
Бекао Родриго
0:2
32' Гол
Гомеш Бету
1:2
34' Гол
Иммобиле Чиро
37' Желтая карточка
Патрик
40' Желтая карточка
Иммобиле Чиро
1:3
44' Гол
Молина Науэль
2:3
51' Гол
Педро Родригес
53' Желтая карточка
Молина Науэль
3:3
56' Гол
Милинкович-Савич Сергей
57' Вторая желтая карточка
Патрик
69' Вторая желтая карточка
Молина Науэль
4:3
79' Гол
Ачерби Франческо
90' Желтая карточка
Удоги Дестини
90' Желтая карточка
Соппи Брэндон
4:4
90' Гол
Арслан Толгай-Али
90' Красная карточка
Уолас Соуза
90'+12
25
Рейна
Пепе
29
Лаццари
Мануэль
4
Патрик
33
Ачерби
Франческо
23
Хюсай
Эльсейд
21
Милинкович-Савич
Сергей
32
Катальди
Данило
10
Альберто
Луис
7
Андерсон
Фелипе
17
Иммобиле
Чиро
9
Педро
Родригес
1
Сильвестри
Марко
2
Перес
Неуэн
50
Бекао
Родриго
3
Самир
Каэтано
13
Удоги
Дестини
16
Молина
Науэль
8
Яяло
Мато
11
Уолас
Соуза
10
Делофеу
Херард
9
Гомеш
Бету
7
Саксесс
Исаак
Лацио
4-3-3
Удинезе
4-4-2

Ход матча

17'
0:1
Гомеш Бету
(Яяло Мато)
29'
 
Бекао Родриго
32'
0:2
Гомеш Бету
(Саксесс Исаак)
34'
Иммобиле Чиро
1:2
37'
Патрик
 
40'
Иммобиле Чиро
 
44'
1:3
Молина Науэль
(Делофеу Херард)
51'
Педро Родригес
2:3
53'
 
Молина Науэль
56'
Милинкович-Савич Сергей
3:3
57'
Патрик
 
59'
Раду Стефан
Андерсон Фелипе
 
63'
 
Пуссетто Игнасио
Саксесс Исаак
63'
 
Арслан Толгай-Али
Яяло Мато
64'
Башич Тома
Альберто Луис
 
69'
 
Молина Науэль
75'
 
Нюйтинк Брэм
Бекао Родриго
75'
 
Соппи Брэндон
Делофеу Херард
78'
Дзакканьи Маттиа
Катальди Данило
 
79'
Ачерби Франческо
(Башич Тома)
4:3
86'
 
Форестьери Фернандо
Самир Каэтано
90'
 
Удоги Дестини
90'
 
Соппи Брэндон
90'
4:4
Арслан Толгай-Али
(Форестьери Фернандо)
90'
 
Уолас Соуза

Статистика матча

  • 4 Голы 4
  • 6 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 4
  • 4 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 1 Красные карточки 2
  • 3 Замены 5
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

История личных встреч

Лацио
Удинезе

17 матчей

94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

70.6%
35.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед

29 матчей

55.2%
20.7%
24.1%
16 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

41.4%
37.9%
20.7%
12 побед 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

37.9%
44.8%
17.3%
11 побед 13 ничьих 5 побед

История матчей

СA
0:1
СA
1:3
СA
0:0
СA
3:0
СA
2:0
СA
1:2
СA
1:2
СA
3:0
СA
1:0
СA
0:3
СA
0:0
К
2:1
СA
2:0
СA
0:1
СA
0:1
СA
2:3
СA
2:1
СA
1:0
СA
3:0
СA
2:0
СA
2:2
СA
2:1
СA
3:2
СA
3:1
СA
1:1
СA
1:3
СA
3:3
СA
2:2
СA
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 11 (3) 0.73
Педро Родригес 5 0.33
Милинкович-Савич Сергей 4 0.27
Андерсон Фелипе 3 0.2
Альберто Луис 2 0.13
Ачерби Франческо 1 0.07
Катальди Данило 1 0.07
Хюсай Эльсейд 1 0.07
Лаццари Мануэль 1 0.07
Башич Тома 0 0
Рейна Пепе 0 0
Моро Рауль 0 0
Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомеш Бету 6 0.4
Делофеу Херард 3 0.2
Форестьери Фернандо 2 0.13
Молина Науэль 2 0.13
Перейра Роберто 2 (1) 0.13
Арслан Толгай-Али 1 0.07
Пуссетто Игнасио 1 0.07
Саксесс Исаак 1 0.07
Самарджич Лазар 1 0.07
Окака Стефано 0 0
Яяло Мато 0 0
Стрюгер-Ларсен Йенс 0 0
Нюйтинк Брэм 0 0
Макенго Жан-Виктор 0 0
Бекао Родриго 0 0

Карточки

Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Луис Фелипе 5 1
Патрик 3 1
Катальди Данило 4 0
Рейна Пепе 3 0
Лукас Лейва 3 0
Альберто Луис 3 0
Милинкович-Савич Сергей 3 0
Ачерби Франческо 1 1
Иммобиле Чиро 2 0
Марушич Адам 2 0
Хюсай Эльсейд 2 0
Педро Родригес 1 0
Андерсон Фелипе 1 0
Акпа-Акпро Жан-Даниэль 1 0
Лаццари Мануэль 1 0
Дзакканьи Маттиа 1 0
Башич Тома 1 0
Маурицио Сарри 1 0
Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уолас Соуза 4 1
Перейра Роберто 4 1
Молина Науэль 4 1
Самир Каэтано 4 0
Макенго Жан-Виктор 2 1
Арслан Толгай-Али 3 0
Пуссетто Игнасио 3 0
Бекао Родриго 3 0
Окака Стефано 1 0
Форестьери Фернандо 1 0
Делофеу Херард 1 0
Сильвестри Марко 1 0
Соппи Брэндон 1 0
Гомеш Бету 1 0
Удоги Дестини 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
11
9 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
3
14%
1
9%
1-15
1
5%
2
18%
16-30
5
23%
3
27%
31-45
4
18%
0
0%
46-60
4
18%
0
0%
61-75
5
23%
5
45%
76-90

Пропущено

12
12
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
17%
1
8%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
2
17%
31-45
1
8%
6
50%
46-60
2
17%
2
17%
61-75
2
17%
1
8%
76-90

Забито

7
9
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
1
14%
2
22%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
2
22%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
1
14%
3
33%
76-90

Пропущено

17
12
10 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
4
24%
2
17%
1-15
3
18%
4
33%
16-30
3
18%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
18%
1
8%
61-75
4
24%
2
17%
76-90

Забито

29
20
13 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
4 Не забивали 5
4
14%
3
15%
1-15
2
7%
3
15%
16-30
7
24%
3
15%
31-45
5
17%
2
10%
46-60
5
17%
1
5%
61-75
6
21%
8
40%
76-90

Пропущено

29
24
17 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
6
21%
3
13%
1-15
5
17%
4
17%
16-30
6
21%
4
17%
31-45
1
3%
7
29%
29%
46-60
5
17%
3
13%
61-75
6
21%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Лацио
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Наполи - Лацио 4:0 Локомотив Москва - Лацио 0:3 Лацио - Ювентус 0:2 Лацио - Салернитана 3:0
Марсель - Лацио 2:2 Аталанта - Лацио 2:2 Лацио - Фиорентина 1:0 Верона - Лацио 4:1 Лацио - Марсель 0:0 Лацио - Интер Милан 3:1 Болонья - Лацио 3:0 Лацио - Локомотив Москва 2:0 Лацио - Рома 3:2 Торино - Лацио 1:1 Лацио - Кальяри 2:2 Галатасарай - Лацио 1:0 Милан - Лацио 2:0 Лацио - Специя 6:1 Эмполи - Лацио 1:3 Лацио - Сассуоло 1:1
Удинезе
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Удинезе - Дженоа 0:0 Торино - Удинезе 2:1 Удинезе - Копер 2:2 Удинезе - Сассуоло 3:2
Интер Милан - Удинезе 2:0 Удинезе - Верона 1:1 Аталанта - Удинезе 1:1 Удинезе - Болонья 1:1 Удинезе - Табор Сежана 2:1 Сампдория - Удинезе 3:3 Удинезе - Фиорентина 0:1 Рома - Удинезе 1:0 Удинезе - Наполи 0:4 Специя - Удинезе 0:1 Удинезе - Беллуно 4:1 Удинезе - Венеция 3:0 Удинезе - Ювентус 2:2 Удинезе - Асколи 3:1 Удинезе - Эмполи 1:0 Ланс - Удинезе 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 15 11 3 1 32 - 9 36
2. Милан Заявка 15 11 2 2 33 - 18 35
3. Интер Милан Заявка 15 10 4 1 36 - 15 34
4. Аталанта Заявка 15 9 4 2 32 - 17 31
5. Рома Заявка 15 8 1 6 24 - 16 25
6. Ювентус Заявка 15 7 3 5 20 - 16 24
7. Фиорентина Заявка 15 8 0 7 24 - 20 24
8. Болонья Заявка 15 7 3 5 21 - 24 24
9. Лацио Заявка 15 6 4 5 29 - 29 22
10. Верона Заявка 15 5 5 5 28 - 25 20
11. Эмполи Заявка 15 6 2 7 23 - 28 20
12. Сассуоло Заявка 15 5 4 6 24 - 23 19
13. Торино Заявка 15 5 3 7 19 - 16 18
14. Удинезе Заявка 15 3 7 5 20 - 24 16
15. Сампдория Заявка 15 4 3 8 21 - 29 15
16. Венеция Заявка 15 4 3 8 12 - 25 15
17. Специя Заявка 15 3 2 10 15 - 34 11
18. Дженоа Заявка 15 1 7 7 17 - 29 10
19. Кальяри Заявка 15 1 6 8 16 - 29 9
20. Салернитана Заявка 15 2 2 11 11 - 31 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 7 6 1 0 15 - 2 19
2. Лацио Заявка 8 5 2 1 22 - 12 17
3. Интер Милан Заявка 7 5 2 0 20 - 6 17
4. Милан Заявка 7 5 1 1 14 - 7 16
5. Болонья Заявка 8 5 1 2 14 - 9 16
6. Верона Заявка 8 5 1 2 18 - 11 16
7. Рома Заявка 7 5 1 1 10 - 4 16
8. Фиорентина Заявка 7 5 0 2 17 - 10 15
9. Торино Заявка 8 4 2 2 16 - 9 14
10. Аталанта Заявка 8 3 3 2 17 - 11 12
11. Ювентус Заявка 7 3 1 3 7 - 7 10
12. Удинезе Заявка 8 2 4 2 10 - 11 10
13. Сассуоло Заявка 8 2 3 3 10 - 10 9
14. Сампдория Заявка 8 2 2 4 12 - 17 8
15. Специя Заявка 7 2 1 4 7 - 9 7
16. Венеция Заявка 6 2 1 3 7 - 9 7
17. Эмполи Заявка 8 2 1 5 11 - 19 7
18. Кальяри Заявка 8 1 3 4 11 - 14 6
19. Салернитана Заявка 8 1 1 6 5 - 16 4
20. Дженоа Заявка 7 0 3 4 7 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 8 6 1 1 19 - 11 19
2. Аталанта Заявка 7 6 1 0 15 - 6 19
3. Интер Милан Заявка 8 5 2 1 16 - 9 17
4. Наполи Заявка 8 5 2 1 17 - 7 17
5. Ювентус Заявка 8 4 2 2 13 - 9 14
6. Эмполи Заявка 7 4 1 2 12 - 9 13
7. Сассуоло Заявка 7 3 1 3 14 - 13 10
8. Рома Заявка 8 3 0 5 14 - 12 9
9. Фиорентина Заявка 8 3 0 5 7 - 10 9
10. Венеция Заявка 9 2 2 5 5 - 16 8
11. Болонья Заявка 7 2 2 3 7 - 15 8
12. Сампдория Заявка 7 2 1 4 9 - 12 7
13. Дженоа Заявка 8 1 4 3 10 - 15 7
14. Удинезе Заявка 7 1 3 3 10 - 13 6
15. Лацио Заявка 7 1 2 4 7 - 17 5
16. Торино Заявка 7 1 1 5 3 - 7 4
17. Верона Заявка 7 0 4 3 10 - 14 4
18. Специя Заявка 8 1 1 6 8 - 25 4
19. Салернитана Заявка 7 1 1 5 6 - 15 4
20. Кальяри Заявка 7 0 3 4 5 - 15 3
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
Лацио 94.4% (134)
X 3.5% (5)
Удинезе 2.1% (3)
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Прогнозы на матч Лацио 4:4 Удинезе

Исход игры
Лацио
94.4% (134)
Ничья
3.5% (5)
Удинезе
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
57.78% (78)
Меньше
42.22% (57)
Обе команды забьют
Да
57.04% (77)
Нет
42.96% (58)
Популярный счёт
2:1 Лацио
38.7% (55)
2:0 Лацио
24.6% (35)
1:0 Лацио
14.1% (20)
3:1 Лацио
8.5% (12)
2:2 Ничья
2.1% (3)
3:2 Лацио
1.4% (2)
4:1 Лацио
1.4% (2)
3:0 Лацио
1.4% (2)
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