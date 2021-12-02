Второй тайм

102' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

102' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

101' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

101' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

101' СЧЕТ РАВНЫЙ! Они смогли забить гол на последней минуте! Вот это триллер!

100' Уолас Соуза получает красную карточку за не спортивное поведение

99' Г О О О О Л - Арслан Толгай-Али забивает с правой ноги!

98' Рефери не любит споров - именно за это Брэндон Соппи сейчас получил желтую

98' Рефери не любит споров - именно за это Удоги Дестини сейчас получил желтую

97' Хюсай Эльсейд выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Лаццари Мануэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

95' Удинезе идет вперед с потенциально опасной атакой.

94' Удар от ворот произведет Лацио

91' Милинкович-Савич Сергей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Брэндон Соппи из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

90' Башич Тома выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Удар от ворот произведет Лацио

89' Арслан Толгай-Али пробил со штрафного прямо в стенку

89' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

88' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Лацио выполняет удар от ворот.

87' Матч возобновлен

87' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

85' Лаццари Мануэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

85' Сильвестри Марко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Игрок Лаццари Мануэль из команды Лацио неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

84' Рейна Пепе взял и забрал мяч на выходе

84' Игрок Гомеш Бету из команды Удинезе неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

84' Брэндон Соппи из команды Удинезе делает пас партнеру.

82' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Лацио будет все-таки засчитан.

79' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

79' Башич Тома навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

78' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' Удар от ворот произведет Удинезе

78' Педро Родригес оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

77' Хюсай Эльсейд из команды Лацио направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

77' Игра в одни ворота сейчас. Лацио доминирует и владеет мячом

76' Матч возобновится спорным мячом

75' Тактическая замена. Делофеу Херард уходит с поля и его заменяет Брэндон Соппи

75' Ох, нехорошо это выглядит. Бекао Родриго получил травму и медбригада забирает его с поля.

73' Бекао Родриго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Бекао Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Бекао Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Рейна Пепе взял и забрал мяч на выходе

70' Арслан Толгай-Али из команды Удинезе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

69' Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Делофеу Херард пробил со штрафного прямо в стенку

66' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

66' Лацио выполняет удар от ворот.

65' Сильвестри Марко взял и забрал мяч на выходе

65' Плохо сыграл Милинкович-Савич Сергей - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

65' Катальди Данило выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Иммобиле Чиро из команды Лацио сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

62' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Бекао Родриго из команды Удинезе

62' Сильвестри Марко взял и забрал мяч на выходе

60' Лацио выполняет удар от ворот.

57' В РАЗДЕВАЛКУ! - Патрик получает вторую желтую за то, что тянет соперника за майку

57' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Команда Лацио сравняла счет! Игра продолжается!

56' Г О О О О Л - Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио левой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!

56' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Лацио выполняет удар от ворот.

55' Матч возобновлен

55' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Удинезе пробьет пенальти!

55' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

54' Гомеш Бету имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

53' Молина Науэль получил желтую карточку от судьи

53' Самир Каэтано выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Игрок Иммобиле Чиро из команды Лацио неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

52' Забив гол, Лацио сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?

51' Г О О О О Л - Педро Родригес первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

51' Плохо сыграл Уолас Соуза - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

51' Игрок Иммобиле Чиро из команды Лацио неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

50' Бекао Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Бекао Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Матч возобновлен

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Перес Неуэн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

48' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля