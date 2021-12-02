Голландия: Эредивизие 2021-2022
5:0
Второй тайм: 88'
Стадион: Йохан Кройф Арена
1:0
15' ГолАнтони
2:0
18' ГолМартинес Лисандро
3:0
23' ГолАнтони
27' Undefined phrase: football_event_Алле Себастьян
56' Желтая карточкаСаддики Дрейс
4:0
71' ГолКлассен Дэви
5:0
76' ГолПерейра Данило
32
Пасвер
Ремко
17
Блинд
Дэйли
11
Антони
10
Тадич
Душан
13
Овюсу
Лерой
27
Кён
Деррик
11
Кёлерт
Матс
- Основной состав
-
32 Пасвер РемкоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 АнтониНападающий
- Нападающий
-
10 Тадич ДушанНападающий
- Запасные игроки
-
16 Гортер ДжейВратарь
-
24 Онана АндреВратарь
- Защитник
-
15 Ренсх ДевайнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Овюсу ЛеройЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Кён ДеррикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кёлерт МатсПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Брондел ЙорнВратарь
-
18 Нелом МикелЗащитник
- Защитник
-
30 Тел СамЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Замора ДжонНападающий
-
Главный тренер: Грим Фред
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
15'
1:0
18'
23'
3:0
27'
56'
61'
71'
4:0
76'
5:0
Статистика матча
-
5 Голы 0
-
9 Удары по воротам 2
-
8 Удары в створ 0
-
7 Угловые 1
-
4 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
72 Владение мячом, % 28
Владение мячом
История личных встреч
Аякс
Виллем II
20 матчей
100%
20 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
25 матчей
80%
8%
12%
20 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
72%
16%
12%
18 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
72%
8%
20%
18 побед 2 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алле Себастьян
|9
|0.6
|Тадич Душан
|6
|0.4
|Бергёйс Стивен
|5
|0.33
|Антони
|5
|0.33
|Мазрауи Нуссер
|4
|0.27
|Нерес Давид
|3
|0.2
|Классен Дэви
|3
|0.2
|Альварес Эдсон
|2
|0.13
|Перейра Данило II
|2
|0.13
|Тимбер Юррьен
|2
|0.13
|Мартинес Лисандро
|1
|0.07
|Дарами Мохаммед
|1
|0.07
|Гравенберх Райан
|1
|0.07
|Тальяфико Николас
|1
|0.07
|Кудус Мохаммед
|1
|0.07
|Блинд Дэйли
|0
|0
|Шуурс Перр
|0
|0
|Тейлор Кеннет
|0
|0
|Ренсх Девайн
|0
|0
Виллем II
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вридт Квази
|4
|0.27
|Нуннели Че
|4
|0.27
|Кёлерт Матс
|3
|0.2
|Саглам Геркем
|1
|0.07
|Свенссон Макс
|1
|0.07
|Саддики Дрейс
|1
|0.07
|Спиерингс Уэсли
|1
|0.07
|Кампецис Анаргирос
|0
|0
|Мервелд Ринго
|0
|0
Карточки
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алле Себастьян
|2
|0
|Альварес Эдсон
|2
|0
|Мартинес Лисандро
|2
|0
|Гравенберх Райан
|2
|0
|Антони
|1
|0
|Классен Дэви
|1
|0
|Мазрауи Нуссер
|1
|0
|Нерес Давид
|1
|0
Виллем II
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Льонч Поль
|3
|0
|Вридт Квази
|3
|0
|Саддики Дрейс
|3
|0
|Нелом Микел
|1
|1
|Кён Деррик
|1
|1
|Велленройтер Тимон
|2
|0
|Йенссен Ульрик
|2
|0
|Бергстрём Эмиль
|0
|1
|Брондел Йорн
|0
|1
|Овюсу Лерой
|1
|0
|Саглам Геркем
|1
|0
|Кёлерт Матс
|1
|0
|Кабангу Элтон
|1
|0
|Свенссон Макс
|1
|0
|Нуннели Че
|1
|0
|Fred Grim
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
25
10
13 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
3
12%
0
0%
1-15
5
20%
2
20%
16-30
5
20%
2
20%
31-45
3
12%
2
20%
46-60
4
16%
2
20%
61-75
5
20%
2
20%
76-90
Пропущено
3
12
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
33%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
33%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
33%
5
42%
76-90
Забито
16
5
8 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
1
6%
1
20%
1-15
4
25%
1
20%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
2
13%
2
40%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
2
13%
1
20%
76-90
Пропущено
1
12
0 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 5
1 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
6
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
100%
2
17%
76-90
Забито
41
15
21 В 1-м тайме 6
20 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
4
10%
1
7%
1-15
9
22%
3
20%
16-30
8
20%
2
13%
31-45
5
12%
4
27%
46-60
8
20%
2
13%
61-75
7
17%
3
20%
76-90
Пропущено
4
24
1 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 14
1 Пропускали первыми 8
4 Не пропускали 11
1
25%
2
8%
1-15
0
0%
7
29%
29%
16-30
0
0%
1
4%
31-45
1
25%
4
17%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
2
50%
7
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Аякс
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Спарта Роттердам - Аякс 0:1 Бешикташ - Аякс 1:2 Ваалвейк - Аякс 0:5 Аякс - Гоу Эхед Иглс 0:0
Боруссия Д - Аякс 1:3 Хераклес - Аякс 0:0 Аякс - ПСВ 5:0 Аякс - Боруссия Д 4:0 Херенвен - Аякс 0:2 Аякс - Утрехт 0:1 Аякс - Бешикташ 2:0 Аякс - Гронинген 3:0 Фортуна Ситтард - Аякс 0:5 Аякс - Камбюр 9:0 Спортинг Л - Аякс 1:5 ПЕК Зволле - Аякс 0:2 Аякс - Витесс 5:0 Твенте - Аякс 1:1 Аякс - НЕК Неймеген 5:0 Аякс - ПСВ 0:4
Виллем II
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Виллем II - Гоу Эхед Иглс 0:1 Херенвен - Виллем II 2:1 Виллем II - Спарта Роттердам 0:3 Утрехт - Виллем II 5:1
Ваалвейк - Виллем II 3:0 Виллем II - Фортуна Ситтард 1:1 Твенте - Виллем II 1:1 Хераклес - Виллем II 3:2 Виллем II - ПСВ 2:1 Ваалвейк - Виллем II 1:2 Виллем II - Гронинген 2:1 НЕК Неймеген - Виллем II 0:0 Виллем II - Мехелен 1:4 Виллем II - ПЕК Зволле 1:0 Витесс - Виллем II 0:3 Виллем II - Фейеноорд 0:4 Виллем II - Виртон 2:1 Виллем II - Льерс Кемпензонен 4:1 Виллем II - Эксельсиор 2:0 Квик Бойс - Виллем II 2:5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|5:0
|15
|11
|3
|1
|48 - 2
|36
|2.
|Фейеноорд
|14
|10
|2
|2
|33 - 14
|32
|3.
|ПСВ
|14
|10
|1
|3
|34 - 21
|31
|4.
|Утрехт
|14
|8
|2
|4
|29 - 16
|26
|5.
|Камбюр
|14
|8
|0
|6
|26 - 29
|24
|6.
|Витесс
|14
|7
|2
|5
|14 - 21
|23
|7.
|Твенте
|14
|6
|4
|4
|20 - 18
|22
|8.
|АЗ Алкмаар
|14
|6
|2
|6
|25 - 20
|20
|9.
|Гоу Эхед Иглс
|14
|6
|2
|6
|18 - 23
|20
|10.
|НЕК Неймеген
|14
|5
|4
|5
|19 - 22
|19
|11.
|Херенвен
|14
|5
|3
|6
|17 - 21
|18
|12.
|Виллем II
|0:5
|15
|5
|3
|7
|16 - 28
|18
|13.
|Гронинген
|14
|4
|5
|5
|16 - 20
|17
|14.
|Хераклес
|14
|4
|2
|8
|15 - 20
|14
|15.
|Ваалвейк
|14
|2
|6
|6
|14 - 22
|12
|16.
|Спарта Роттердам
|14
|2
|4
|8
|11 - 21
|10
|17.
|Фортуна Ситтард
|14
|2
|3
|9
|16 - 34
|9
|18.
|ПЕК Зволле
|14
|1
|2
|11
|7 - 26
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Утрехт
|7
|6
|1
|0
|22 - 6
|19
|2.
|Фейеноорд
|7
|6
|1
|0
|19 - 7
|19
|3.
|Аякс
|5:0
|8
|6
|1
|1
|32 - 1
|19
|4.
|ПСВ
|7
|6
|0
|1
|21 - 11
|18
|5.
|Хераклес
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|6.
|АЗ Алкмаар
|6
|4
|1
|1
|16 - 8
|13
|7.
|Камбюр
|7
|4
|0
|3
|15 - 12
|12
|8.
|Гоу Эхед Иглс
|7
|4
|0
|3
|12 - 9
|12
|9.
|Твенте
|7
|3
|3
|1
|8 - 5
|12
|10.
|Херенвен
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|11.
|Виллем II
|0:5
|7
|3
|1
|3
|6 - 11
|10
|12.
|Витесс
|7
|2
|2
|3
|7 - 12
|8
|13.
|НЕК Неймеген
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|14.
|Ваалвейк
|7
|2
|1
|4
|5 - 11
|7
|15.
|Гронинген
|6
|1
|4
|1
|5 - 4
|7
|16.
|Фортуна Ситтард
|7
|2
|1
|4
|8 - 19
|7
|17.
|Спарта Роттердам
|8
|1
|3
|4
|6 - 11
|6
|18.
|ПЕК Зволле
|7
|1
|2
|4
|3 - 7
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|5:0
|7
|5
|2
|0
|16 - 1
|17
|2.
|Витесс
|7
|5
|0
|2
|7 - 9
|15
|3.
|Фейеноорд
|7
|4
|1
|2
|14 - 7
|13
|4.
|ПСВ
|7
|4
|1
|2
|13 - 10
|13
|5.
|Камбюр
|7
|4
|0
|3
|11 - 17
|12
|6.
|НЕК Неймеген
|7
|3
|2
|2
|11 - 14
|11
|7.
|Твенте
|7
|3
|1
|3
|12 - 13
|10
|8.
|Гронинген
|8
|3
|1
|4
|11 - 16
|10
|9.
|Херенвен
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|10.
|Гоу Эхед Иглс
|7
|2
|2
|3
|6 - 14
|8
|11.
|Виллем II
|0:5
|8
|2
|2
|4
|10 - 17
|8
|12.
|АЗ Алкмаар
|8
|2
|1
|5
|9 - 12
|7
|13.
|Утрехт
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|14.
|Ваалвейк
|7
|0
|5
|2
|9 - 11
|5
|15.
|Спарта Роттердам
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|16.
|Фортуна Ситтард
|7
|0
|2
|5
|8 - 15
|2
|17.
|Хераклес
|7
|0
|1
|6
|5 - 12
|1
|18.
|ПЕК Зволле
|7
|0
|0
|7
|4 - 19
|0