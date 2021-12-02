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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Аякс
5:0
Второй тайм: 88'

Стадион:
Виллем II
0'
1:0
15' Гол
Антони
2:0
18' Гол
Мартинес Лисандро
3:0
23' Гол
Антони
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Алле Себастьян
56' Желтая карточка
Саддики Дрейс
4:0
71' Гол
Классен Дэви
5:0
76' Гол
Перейра Данило
88'
32
Пасвер
Ремко
12
Мазрауи
Нуссер
2
Тимбер
Юррьен
21
Мартинес
Лисандро
17
Блинд
Дэйли
6
Классен
Дэви
4
Альварес
Эдсон
8
Гравенберх
Райан
11
Антони
22
Алле
Себастьян
10
Тадич
Душан
21
Велленройтер
Тимон
13
Овюсу
Лерой
25
Михелис
Николаос
4
Йенссен
Ульрик
27
Кён
Деррик
17
Саддики
Дрейс
20
Румерату
Годфрид
7
Нуннели
Че
23
Саглам
Геркем
11
Кёлерт
Матс
15
Свенссон
Макс
Аякс
4-3-3
Виллем II
4-2-3-1

Ход матча

15'
Антони
(Альварес Эдсон)
1:0
18'
Мартинес Лисандро
2:0
23'
Антони
(Алле Себастьян)
3:0
27'
Алле Себастьян
 
46'
 
Кабангу Элтон
Свенссон Макс
56'
 
Саддики Дрейс
61'
Бергёйс Стивен
Антони
 
61'
Ренсх Девайн
Мазрауи Нуссер
 
66'
 
Шипперс Винсент
Нуннели Че
66'
 
Мервелд Ринго
Саглам Геркем
71'
Классен Дэви
(Гравенберх Райан)
4:0
74'
Шуурс Перр
Тимбер Юррьен
 
74'
Перейра Данило
Алле Себастьян
 
76'
Перейра Данило
(Ренсх Девайн)
5:0
83'
Нерес Давид
Тадич Душан
 
86'
 
Замора Джон
Кёлерт Матс

Статистика матча

  • 5 Голы 0
  • 9 Удары по воротам 2
  • 8 Удары в створ 0
  • 7 Угловые 1
  • 4 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 72 Владение мячом, % 28

Владение мячом

История личных встреч

Аякс
Виллем II

20 матчей

100%
20 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

25 матчей

80%
8%
12%
20 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

72%
16%
12%
18 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

72%
8%
20%
18 побед 2 ничьи 5 побед

История матчей

Э
3:1
Э
1:1
Э
0:2
К
0:4
Э
1:4
Э
2:0
Э
3:1
Э
1:3
Э
1:3
К
5:0
Э
1:2
Э
0:4
Э
3:0
Э
1:1
Э
5:0
Э
5:0
Э
2:4
Э
1:3
Э
2:0
Э
0:2
Э
4:0
ПЛ
7:0
ПЛ
2:1
ПЛ
4:1
ПЛ
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алле Себастьян 9 0.6
Тадич Душан 6 0.4
Бергёйс Стивен 5 0.33
Антони 5 0.33
Мазрауи Нуссер 4 0.27
Нерес Давид 3 0.2
Классен Дэви 3 0.2
Альварес Эдсон 2 0.13
Перейра Данило II 2 0.13
Тимбер Юррьен 2 0.13
Мартинес Лисандро 1 0.07
Дарами Мохаммед 1 0.07
Гравенберх Райан 1 0.07
Тальяфико Николас 1 0.07
Кудус Мохаммед 1 0.07
Блинд Дэйли 0 0
Шуурс Перр 0 0
Тейлор Кеннет 0 0
Ренсх Девайн 0 0
Виллем II
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вридт Квази 4 0.27
Нуннели Че 4 0.27
Кёлерт Матс 3 0.2
Саглам Геркем 1 0.07
Свенссон Макс 1 0.07
Саддики Дрейс 1 0.07
Спиерингс Уэсли 1 0.07
Кампецис Анаргирос 0 0
Мервелд Ринго 0 0

Карточки

Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алле Себастьян 2 0
Альварес Эдсон 2 0
Мартинес Лисандро 2 0
Гравенберх Райан 2 0
Антони 1 0
Классен Дэви 1 0
Мазрауи Нуссер 1 0
Нерес Давид 1 0
Виллем II
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Льонч Поль 3 0
Вридт Квази 3 0
Саддики Дрейс 3 0
Нелом Микел 1 1
Кён Деррик 1 1
Велленройтер Тимон 2 0
Йенссен Ульрик 2 0
Бергстрём Эмиль 0 1
Брондел Йорн 0 1
Овюсу Лерой 1 0
Саглам Геркем 1 0
Кёлерт Матс 1 0
Кабангу Элтон 1 0
Свенссон Макс 1 0
Нуннели Че 1 0
Fred Grim 1 0

Голы по времени матча

Забито

25
10
13 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
3
12%
0
0%
1-15
5
20%
2
20%
16-30
5
20%
2
20%
31-45
3
12%
2
20%
46-60
4
16%
2
20%
61-75
5
20%
2
20%
76-90

Пропущено

3
12
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
33%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
33%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
33%
5
42%
76-90

Забито

16
5
8 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
1
6%
1
20%
1-15
4
25%
1
20%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
2
13%
2
40%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
2
13%
1
20%
76-90

Пропущено

1
12
0 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 5
1 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
6
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
100%
2
17%
76-90

Забито

41
15
21 В 1-м тайме 6
20 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
4
10%
1
7%
1-15
9
22%
3
20%
16-30
8
20%
2
13%
31-45
5
12%
4
27%
46-60
8
20%
2
13%
61-75
7
17%
3
20%
76-90

Пропущено

4
24
1 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 14
1 Пропускали первыми 8
4 Не пропускали 11
1
25%
2
8%
1-15
0
0%
7
29%
29%
16-30
0
0%
1
4%
31-45
1
25%
4
17%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
2
50%
7
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Аякс
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Спарта Роттердам - Аякс 0:1 Бешикташ - Аякс 1:2 Ваалвейк - Аякс 0:5 Аякс - Гоу Эхед Иглс 0:0
Боруссия Д - Аякс 1:3 Хераклес - Аякс 0:0 Аякс - ПСВ 5:0 Аякс - Боруссия Д 4:0 Херенвен - Аякс 0:2 Аякс - Утрехт 0:1 Аякс - Бешикташ 2:0 Аякс - Гронинген 3:0 Фортуна Ситтард - Аякс 0:5 Аякс - Камбюр 9:0 Спортинг Л - Аякс 1:5 ПЕК Зволле - Аякс 0:2 Аякс - Витесс 5:0 Твенте - Аякс 1:1 Аякс - НЕК Неймеген 5:0 Аякс - ПСВ 0:4
Виллем II
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Виллем II - Гоу Эхед Иглс 0:1 Херенвен - Виллем II 2:1 Виллем II - Спарта Роттердам 0:3 Утрехт - Виллем II 5:1
Ваалвейк - Виллем II 3:0 Виллем II - Фортуна Ситтард 1:1 Твенте - Виллем II 1:1 Хераклес - Виллем II 3:2 Виллем II - ПСВ 2:1 Ваалвейк - Виллем II 1:2 Виллем II - Гронинген 2:1 НЕК Неймеген - Виллем II 0:0 Виллем II - Мехелен 1:4 Виллем II - ПЕК Зволле 1:0 Витесс - Виллем II 0:3 Виллем II - Фейеноорд 0:4 Виллем II - Виртон 2:1 Виллем II - Льерс Кемпензонен 4:1 Виллем II - Эксельсиор 2:0 Квик Бойс - Виллем II 2:5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 5:0 15 11 3 1 48 - 2 36
2. Фейеноорд 14 10 2 2 33 - 14 32
3. ПСВ 14 10 1 3 34 - 21 31
4. Утрехт 14 8 2 4 29 - 16 26
5. Камбюр 14 8 0 6 26 - 29 24
6. Витесс 14 7 2 5 14 - 21 23
7. Твенте 14 6 4 4 20 - 18 22
8. АЗ Алкмаар 14 6 2 6 25 - 20 20
9. Гоу Эхед Иглс 14 6 2 6 18 - 23 20
10. НЕК Неймеген 14 5 4 5 19 - 22 19
11. Херенвен 14 5 3 6 17 - 21 18
12. Виллем II 0:5 15 5 3 7 16 - 28 18
13. Гронинген 14 4 5 5 16 - 20 17
14. Хераклес 14 4 2 8 15 - 20 14
15. Ваалвейк 14 2 6 6 14 - 22 12
16. Спарта Роттердам 14 2 4 8 11 - 21 10
17. Фортуна Ситтард 14 2 3 9 16 - 34 9
18. ПЕК Зволле 14 1 2 11 7 - 26 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Утрехт 7 6 1 0 22 - 6 19
2. Фейеноорд 7 6 1 0 19 - 7 19
3. Аякс 5:0 8 6 1 1 32 - 1 19
4. ПСВ 7 6 0 1 21 - 11 18
5. Хераклес 7 4 1 2 10 - 8 13
6. АЗ Алкмаар 6 4 1 1 16 - 8 13
7. Камбюр 7 4 0 3 15 - 12 12
8. Гоу Эхед Иглс 7 4 0 3 12 - 9 12
9. Твенте 7 3 3 1 8 - 5 12
10. Херенвен 8 3 1 4 11 - 14 10
11. Виллем II 0:5 7 3 1 3 6 - 11 10
12. Витесс 7 2 2 3 7 - 12 8
13. НЕК Неймеген 7 2 2 3 8 - 8 8
14. Ваалвейк 7 2 1 4 5 - 11 7
15. Гронинген 6 1 4 1 5 - 4 7
16. Фортуна Ситтард 7 2 1 4 8 - 19 7
17. Спарта Роттердам 8 1 3 4 6 - 11 6
18. ПЕК Зволле 7 1 2 4 3 - 7 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 5:0 7 5 2 0 16 - 1 17
2. Витесс 7 5 0 2 7 - 9 15
3. Фейеноорд 7 4 1 2 14 - 7 13
4. ПСВ 7 4 1 2 13 - 10 13
5. Камбюр 7 4 0 3 11 - 17 12
6. НЕК Неймеген 7 3 2 2 11 - 14 11
7. Твенте 7 3 1 3 12 - 13 10
8. Гронинген 8 3 1 4 11 - 16 10
9. Херенвен 6 2 2 2 6 - 7 8
10. Гоу Эхед Иглс 7 2 2 3 6 - 14 8
11. Виллем II 0:5 8 2 2 4 10 - 17 8
12. АЗ Алкмаар 8 2 1 5 9 - 12 7
13. Утрехт 7 2 1 4 7 - 10 7
14. Ваалвейк 7 0 5 2 9 - 11 5
15. Спарта Роттердам 6 1 1 4 5 - 10 4
16. Фортуна Ситтард 7 0 2 5 8 - 15 2
17. Хераклес 7 0 1 6 5 - 12 1
18. ПЕК Зволле 7 0 0 7 4 - 19 0
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Johan Cruijff ArenA. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Аякс
Ничья
Виллем II
1.07
14.25
35.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Аякс 5:0 Виллем II онлайн


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