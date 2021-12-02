Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Первый тайм

49' Команда Аякс играла лучше в этом тайме.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Игрок Тимбер Юррьен из команды Аякс неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

48' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Михелис Николаос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Антони из команды Аякс забрасывает мяч в штрафную.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

42' Мазрауи Нуссер не смог попасть в створ ударом издали

40' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Игрок Мартинес Лисандро из команды Аякс неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

39' Йенссен Ульрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Аякс выполняет удар от ворот.

37' Михелис Николаос не смог попасть в створ ударом издали

35' Тимбер Юррьен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

33' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе

30' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Гравенберх Райан из команды Аякс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

29' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Аякс отменен из-за положения "вне игры".

27' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

27' Плохо сыграл Саддики Дрейс - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

26' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Аякс будет все-таки засчитан.

24' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

23' Г О О О О Л - Антони забивает с левой ноги!

22' Аякс выполняет удар от ворот.

20' Саддики Дрейс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Г О О О О Л - Мартинес Лисандро из команды Аякс забивает после удара левой ногой. Мяч из-за рикошета пролетел мимо голкипера.

18' Плохо сыграл Велленройтер Тимон - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

18' Михелис Николаос предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

17' Овюсу Лерой выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Команда Аякс забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

15' Г О О О О Л - Антони из команды Аякс левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

15' Аякс нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

15' Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе

13' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Матч возобновлен

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Тадич Душан из команды Аякс делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

12' Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе

12' Антони из команды Аякс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

11' Блинд Дэйли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Мартинес Лисандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Блинд Дэйли бьет с лёта по воротам, но вратарь делает сейв

9' Алле Себастьян из команды Аякс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

9' Антони из команды Аякс забрасывает мяч в штрафную.

9' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Овюсу Лерой выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Йенссен Ульрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Йенссен Ульрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

7' Йенссен Ульрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Какой шанс! Гравенберх Райан почти забил, но мяч вынесли с линии!

5' Антони из команды Аякс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

3' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру