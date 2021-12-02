Второй тайм

94' Аякс заслуженно побеждает в отличном матче

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе

92' Как он промахнулся? Бергёйс Стивен имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

92' Девайн Ренш из команды Аякс делает навес прямо в штрафную.

91' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Штрафной исполнил Бергёйс Стивен , после его удара Тимон Велленройтер сделал классный сейв. Угловой

89' Замора Джон тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

87' Аякс выполняет удар от ворот.

87' Замора Джон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

83' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

83' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

83' Альварес Эдсон не смог попасть в створ ударом издали

80' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

80' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

79' Какой промах! Перейра Данило II имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

79' Бергёйс Стивен разрезает оборону соперника отличным пасом

78' Кён Деррик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

76' Супер-замена от тренера! Перейра Данило II только вышел на поле и уже забил!

76' Девайн Ренш сделал результативную передачу.

76' Г О О О О Л - Перейра Данило II забивает с правой ноги!

76' Девайн Ренш из команды Аякс делает навес прямо в штрафную.

75' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

73' Гравенберх Райан не смог попасть в створ ударом издали

71' Кёлерт Матс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

71' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Йенссен Ульрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Михелис Николаос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Игрок Тадич Душан из команды Аякс неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

66' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Классен Дэви выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Виллем II идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе

63' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Саддики Дрейс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Девайн Ренш из команды Аякс отправил кросс в штрафную...

62' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Тактическая замена. Мазрауи Нуссер уходит с поля и его заменяет Девайн Ренш

60' Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе

60' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Кёлерт Матс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

58' Румерату Годфрид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Блинд Дэйли из команды Аякс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

58' Овюсу Лерой предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

58' Антони из команды Аякс отправил кросс в штрафную...

56' Саддики Дрейс совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

56' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Классен Дэви из команды Аякс сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

54' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Антони из команды Аякс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

50' Матч возобновлен

49' Ох, нехорошо это выглядит. Антони получил травму и медбригада забирает его с поля.

49' Антони на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Пасвер Ремко взял и забрал мяч на выходе

47' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Классен Дэви имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!

47' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Мартинес Лисандро и попал в каркас ворот!

47' Михелис Николаос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Михелис Николаос предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...