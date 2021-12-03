  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австралия
  4. A-Лига 2021-2022

Австралия: A-Лига 2021-2022

2021-2022
Веллингтон Феникс
0:0
Перерыв

Стадион:
Вестерн Сидней Уондерерс
0'
17' Желтая карточка
Thomas Aquilina
20
Сэил
Оливер
17
Эллиот
Каллан
6
Пейн
Тим
21
Joshua
Laws
5
МакГэрри
Джеймс
8
Benjamin
Old
14
Руфер
Алекс
23
Clayton
Rhys
Lewis1
10
Пископо
Рено
9
Болл
Дэвид
88
Хупер
Гэри
20
Мехиас
Томас
39
Thomas
Aquilina
22
Кутрумбис
Джон
4
Ris
Williams1
3
Траоре
Адама
III
5
Родуэлл
Джек
8
Угаркович
Стивен
11
Огава
Кеидзиро
29
Антонис
Терри
9
Ибини-Исэи
Берни
10
Хемед
Томер
Веллингтон Феникс
Вестерн Сидней Уондерерс

Ход матча

17'
 
Thomas Aquilina

История личных встреч

Веллингтон Феникс
Вестерн Сидней Уондерерс

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед

15 матчей

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 14 побед

27 матчей

29.6%
18.5%
51.9%
8 побед 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

29.6%
37%
33.4%
8 побед 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

25.9%
22.2%
51.9%
7 побед 6 ничьих 14 побед

История матчей

1:2
4:3
2:2
1:0
2:0
2:1
3:1
2:3
0:3
4:1
4:0
1:1
КФ
1:0
3:1
1:3
2:2
КФ
2:3
0:2
2:5
2:1
2:0
1:3
0:0
1:1
2:1
0:2
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Веллингтон Феникс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хупер Гэри 2 (1) 0.67
Сотирио Джошуа 1 0.33
Болл Дэвид 0 0
Вестерн Сидней Уондерерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хемед Томер 1 0.33
Ибини-Исэи Берни 1 0.33

Карточки

Веллингтон Феникс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Болл Дэвид 1 0
Пейн Тим 1 0
Руфер Алекс 1 0
Вестерн Сидней Уондерерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ris Williams1 2 0
Родуэлл Джек 1 0
Траоре Адама III 1 0
Thomas Aquilina 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Веллингтон Феникс
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Веллингтон Феникс - Сентрал Кост Маринерз 2:1 Макартур - Веллингтон Феникс 1:1 Макартур - Веллингтон Феникс 0:3 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:2
Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 1:2 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 3:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:2 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:0 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 0:0 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 2:1 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:1 Перт Глори - Веллингтон Феникс 1:3 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 3:2 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 2:3 Веллингтон Феникс - Макартур 0:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 4:1 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 4:3 Веллингтон Феникс - Перт Глори 3:0 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 0:2
Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 0:0 Броадмидоу Мэджик - Вестерн Сидней Уондерерс 0:3 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2
Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 1:2 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 5:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 3:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 5:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:2 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Сентрал Кост Маринерз 2:2 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 4:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 4:3 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Виктори 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Веллингтон Феникс 0:0 3 1 2 0 3 - 2 5
3. Мельбурн Сити 2 1 1 0 4 - 3 4
4. Макартур 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Вестерн Юнайтед 2 1 0 1 1 - 1 3
6. Сентрал Кост Маринерз 2 1 0 1 3 - 3 3
7. Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 3 0 3 0 2 - 2 3
8. Аделаида Юнайтед 2 0 2 0 3 - 3 2
9. Сидней 2 0 1 1 0 - 1 1
10. Перт Глори 2 0 1 1 1 - 2 1
11. Ньюкасл Джетс 2 0 1 1 3 - 4 1
12. Брисбен Роар 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Веллингтон Феникс 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
2. Мельбурн Виктори 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Мельбурн Сити 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Вестерн Юнайтед 2 1 0 1 1 - 1 3
5. Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
6. Аделаида Юнайтед 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Перт Глори 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Макартур 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Брисбен Роар 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Сентрал Кост Маринерз 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Сидней 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Ньюкасл Джетс 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Макартур 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Мельбурн Виктори 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Сентрал Кост Маринерз 2 1 0 1 3 - 3 3
4. Ньюкасл Джетс 1 0 1 0 2 - 2 1
5. Сидней 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Мельбурн Сити 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Аделаида Юнайтед 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Веллингтон Феникс 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Вестерн Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Перт Глори 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Брисбен Роар 2 0 0 2 1 - 5 0
Бесплатные ставки
Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    17'
    Thomas Aquilina получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Веллингтон Феникс
Ничья
Вестерн Сидней Уондерерс
2.85
3.85
2.84
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Веллингтон Феникс 0:0 Вестерн Сидней Уондерерс онлайн


Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 