Австралия: A-Лига 2021-2022
0:2
Конец матча
Стадион: ВИН
17' Желтая карточкаThomas Aquilina
64' Желтая карточкаТраоре Адама
0:1
66' ГолХемед Томер
68' Желтая карточкаХупер Гэри
77' Желтая карточкаРуфер Алекс
86' Желтая карточкаБолл Дэвид
0:2
90' ГолКутрумбис Джон
20
Сэил
Оливер
6
Пейн
Тим
21
Joshua
Laws
14
Руфер
Алекс
10
Пископо
Рено
88
Хупер
Гэри
20
Мехиас
Томас
10
Хемед
Томер
- Основной состав
-
20 Сэил ОливерВратарь
- Защитник
-
6 Пейн ТимЗащитник
-
21 Joshua LawsЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Руфер АлексПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Пископо РеноПолузащитник
- Нападающий
-
88 Хупер ГэриНападающий
- Запасные игроки
-
16 Фентон ЛуисЗащитник
-
18 Уэйн БенНападающий
-
12 Luka Prso
-
-
-
40 Alex Paulsen
-
-
Главный тренер: Ufuk Talay
- Основной состав
-
20 Мехиас ТомасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хемед ТомерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Расселл ТэйтЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Mark Natta
-
Главный тренер: Робинсон Карл
Ход матча
17'
64'
66'
0:1
68'
77'
86'
90'
История личных встреч
Веллингтон Феникс
Вестерн Сидней Уондерерс
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед
15 матчей
6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед
Первый тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 3 ничьи 14 побед
27 матчей
29.6%
18.5%
51.9%
8 побед 5 ничьих 14 побед
Первый тайм
29.6%
37%
33.4%
8 побед 10 ничьих 9 побед
Второй тайм
25.9%
22.2%
51.9%
7 побед 6 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хупер Гэри
|2 (1)
|0.67
|Сотирио Джошуа
|1
|0.33
|Болл Дэвид
|0
|0
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хемед Томер
|2
|0.67
|Ибини-Исэи Берни
|1
|0.33
|Кутрумбис Джон
|1
|0.33
|Thomas Aquilina
|0
|0
Карточки
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Болл Дэвид
|2
|0
|Руфер Алекс
|2
|0
|Хупер Гэри
|1
|0
|Пейн Тим
|1
|0
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Траоре Адама III
|2
|0
|Ris Williams1
|2
|0
|Родуэлл Джек
|1
|0
|Thomas Aquilina
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
4
2
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Веллингтон Феникс
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Веллингтон Феникс - Сентрал Кост Маринерз 2:1 Макартур - Веллингтон Феникс 1:1 Макартур - Веллингтон Феникс 0:3 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:2
Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 1:2 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 3:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:2 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:0 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 0:0 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 2:1 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:1 Перт Глори - Веллингтон Феникс 1:3 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 3:2 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 2:3 Веллингтон Феникс - Макартур 0:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 4:1 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 4:3 Веллингтон Феникс - Перт Глори 3:0 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 0:2
Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 0:0 Броадмидоу Мэджик - Вестерн Сидней Уондерерс 0:3 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2
Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 1:2 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 5:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 3:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 5:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:2 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Сентрал Кост Маринерз 2:2 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 4:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 4:3 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Виктори
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|3.
|Мельбурн Сити
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|4.
|Веллингтон Феникс
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|5.
|Макартур
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Сентрал Кост Маринерз
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|7.
|Вестерн Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|8.
|Аделаида Юнайтед
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|9.
|Сидней
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|10.
|Перт Глори
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|Ньюкасл Джетс
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|12.
|Брисбен Роар
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Виктори
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Мельбурн Сити
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Вестерн Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|4.
|Веллингтон Феникс
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|5.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|6.
|Аделаида Юнайтед
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Перт Глори
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Макартур
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Брисбен Роар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Сентрал Кост Маринерз
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Сидней
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Ньюкасл Джетс
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Макартур
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Мельбурн Виктори
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Сентрал Кост Маринерз
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|5.
|Ньюкасл Джетс
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Сидней
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Аделаида Юнайтед
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Веллингтон Феникс
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Мельбурн Сити
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Вестерн Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Перт Глори
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Брисбен Роар
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0