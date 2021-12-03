Россия: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Газпром Арена
14
Кузяев
Далер
11
Клаудиньо
22
Дзюба
Артём
15
Глебов
Данил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Кузяев ДалерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 КлаудиньоПолузащитник
-
22 Дзюба АртёмНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
91 Бязров ДавидВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Семак Сергей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Глебов ДанилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Соу АлиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кафанов Виталий
История личных встреч
Зенит
Ростов
19 матчей
89.5%
10.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
73.7%
10.5%
15.8%
14 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
89.5%
10.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
27 матчей
63%
18.5%
18.5%
17 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
51.9%
29.6%
18.5%
14 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
63%
14.8%
22.2%
17 побед 4 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Зенит
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дзюба Артём
|10 (1)
|0.63
|Азмун Сердар
|7 (1)
|0.44
|Ерохин Александр
|6
|0.38
|Клаудиньо
|4
|0.25
|Малком Филипе
|3
|0.19
|Вендел Маркус
|3
|0.19
|Сутормин Алексей
|3 (3)
|0.19
|Мостовой Андрей
|3
|0.19
|Ракицкий Ярослав
|1
|0.06
|Чистяков Дмитрий
|1
|0.06
|Кузяев Далер
|0
|0
|Круговой Данил
|0
|0
|Караваев Вячеслав
|0
|0
|Барриос Вилмар
|0
|0
|Дуглас Сантос
|0
|0
Ростов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Полоз Дмитрий
|6 (2)
|0.38
|Глебов Данил
|4
|0.25
|Комличенко Николай
|3 (1)
|0.19
|Соу Али
|3
|0.19
|Хасимото Кэнто
|2
|0.13
|Алмквист Понтус
|2
|0.13
|Терентьев Денис
|1
|0.06
|Байрамян Хорен
|1
|0.06
|Баштуш Бартоломеу
|1
|0.06
|Осипенко Максим
|1
|0.06
|Фольмер Кирилл
|0
|0
|Гигович Армин
|0
|0
|Сухомлинов Данила
|0
|0
Карточки
Зенит
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кузяев Далер
|5
|1
|Азмун Сердар
|3
|1
|Ракицкий Ярослав
|3
|0
|Вендел Маркус
|3
|0
|Ловрен Деян
|2
|0
|Клаудиньо
|0
|1
|Ерохин Александр
|1
|0
|Оздоев Магомед
|1
|0
|Караваев Вячеслав
|1
|0
|Чистяков Дмитрий
|1
|0
|Сутормин Алексей
|1
|0
|Барриос Вилмар
|1
|0
|Малком Филипе
|1
|0
|Круговой Данил
|1
|0
Ростов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баштуш Бартоломеу
|4
|0
|Сухомлинов Данила
|4
|0
|Хаджикадунич Деннис
|3
|0
|Терентьев Денис
|2
|0
|Байрамян Хорен
|2
|0
|Калинин Игорь
|2
|0
|Поярков Николай
|2
|0
|Алмквист Понтус
|2
|0
|Мамаев Павел
|1
|0
|Полоз Дмитрий
|1
|0
|Песьяков Сергей
|1
|0
|Комличенко Николай
|1
|0
|Хасимото Кэнто
|1
|0
|Соу Али
|1
|0
|Осипенко Максим
|1
|0
|Глебов Данил
|1
|0
|Щетинин Кирилл
|1
|0
|Норманн Матиас
|1
|0
|Гигович Армин
|1
|0
|Лангович Андрей
|1
|0
|Мелёхин Виктор
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
26
11
15 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
3
12%
2
18%
1-15
3
12%
1
9%
16-30
9
35%
2
18%
31-45
2
8%
1
9%
46-60
2
8%
1
9%
61-75
7
27%
4
36%
76-90
Пропущено
9
14
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
1
11%
2
14%
1-15
1
11%
2
14%
16-30
1
11%
2
14%
31-45
3
33%
2
14%
46-60
2
22%
1
7%
61-75
1
11%
5
36%
76-90
Забито
16
15
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
1
6%
0
0%
1-15
3
19%
3
20%
16-30
4
25%
2
13%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
3
19%
3
20%
61-75
5
31%
3
20%
76-90
Пропущено
7
16
2 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 7
0
0%
2
13%
1-15
1
14%
3
19%
16-30
1
14%
5
31%
31-45
1
14%
2
13%
46-60
1
14%
2
13%
61-75
3
43%
2
13%
76-90
Забито
42
26
23 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 5
1 Не забивали 3
4
10%
2
8%
1-15
6
14%
4
15%
16-30
13
31%
4
15%
31-45
2
5%
5
19%
46-60
5
12%
4
15%
61-75
12
29%
7
27%
76-90
Пропущено
16
30
5 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 15
1
6%
4
13%
1-15
2
13%
5
17%
16-30
2
13%
7
23%
31-45
4
25%
4
13%
46-60
3
19%
3
10%
61-75
4
25%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Зенит
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
ЦСКА Москва - Зенит 0:2 Мальмё - Зенит 1:1 Зенит - Нижний Новгород 5:1 Урал - Зенит 0:0
Ювентус - Зенит 4:2 Зенит - Динамо Москва 4:1 Зенит - Спартак Москва 7:1 Зенит - Ювентус 0:1 Арсенал Тула - Зенит 2:1 Зенит - Сочи 1:2 Зенит - Мальмё 4:0 Зенит - Крылья Советов 2:1 Рубин - Зенит 1:3 Челси - Зенит 1:0 Зенит - Ахмат 3:1 Зенит - ЦСКА Москва 1:0 Уфа - Зенит 1:1 Локомотив Москва - Зенит 1:1 Зенит - Краснодар 3:2 Ростов - Зенит 2:4
Ростов
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Ахмат - Ростов 2:0 Ростов - Уфа 2:2 Ростов - Рубин 5:1 Спартак Москва - Ростов 1:1
Торпедо Москва - Ростов 2:0 Ростов - Арсенал Тула 4:0 Сочи - Ростов 3:2 Локомотив Москва - Ростов 1:2 Ростов - Ахмат 1:2 Чайка - Ростов 1:0 Крылья Советов - Ростов 4:2 Ростов - Краснодар 1:1 Урал - Ростов 1:1 Нижний Новгород - Ростов 1:2 Ростов - ЦСКА Москва 1:3 Химки - Ростов 1:1 Ростов - Зенит 2:4 Ростов - Динамо Москва 0:2 Гонвед - Ростов 1:0 Ростов - Бейтар Трамп 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|41 - 17
|36
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|30 - 19
|32
|3.
|Сочи
|Заявка
|16
|9
|1
|6
|26 - 19
|28
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|22 - 18
|25
|5.
|Краснодар
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|27 - 17
|25
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|18 - 16
|24
|7.
|Ахмат
|Заявка
|16
|8
|0
|8
|19 - 21
|24
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|20 - 17
|24
|9.
|Рубин
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|22 - 23
|22
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|18 - 22
|20
|11.
|Ростов
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|27 - 29
|17
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|19 - 32
|16
|13.
|Уфа
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|17 - 22
|16
|14.
|Нижний Новгород
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|16 - 29
|15
|15.
|Химки
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|14 - 25
|14
|16.
|Урал
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|7 - 17
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|26 - 9
|21
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|16 - 7
|16
|3.
|Сочи
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|16 - 7
|15
|4.
|Ахмат
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|11 - 8
|15
|5.
|Рубин
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 11
|14
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 5
|14
|7.
|Локомотив Москва
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 8
|13
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 6
|13
|9.
|Краснодар
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|10.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 11
|13
|11.
|Спартак Москва
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 9
|12
|12.
|Уфа
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 12
|10
|13.
|Химки
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|9 - 9
|9
|14.
|Ростов
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|16 - 15
|8
|15.
|Урал
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|5 - 8
|8
|16.
|Нижний Новгород
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 12
|16
|2.
|Зенит
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 8
|15
|3.
|Сочи
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 12
|13
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|10 - 10
|12
|5.
|Краснодар
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|16 - 11
|12
|6.
|Крылья Советов
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|7.
|Нижний Новгород
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 14
|11
|8.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 11
|10
|9.
|Ахмат
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|8 - 13
|9
|10.
|Ростов
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 14
|9
|11.
|Рубин
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|12.
|Спартак Москва
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 13
|8
|13.
|Уфа
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|14.
|Урал
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|2 - 9
|5
|15.
|Химки
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 16
|5
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|8 - 21
|3
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Зенит - Ростов
Исход игры
Зенит
90.8% (158)
Ничья
4.6% (8)
Ростов
4.6% (8)
Тотал 2.5
Больше
55.8% (77)
Меньше
44.2% (61)
Обе команды забьют
Да
47.1% (65)
Нет
52.9% (73)
Популярный счёт
2:0 Зенит
29.9% (52)
3:1 Зенит
16.7% (29)
2:1 Зенит
13.2% (23)
3:0 Зенит
5.7% (10)
5:0 Зенит
3.4% (6)
1:1 Ничья
2.9% (5)
1:0 Зенит
2.3% (4)
3:2 Зенит
1.1% (2)
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