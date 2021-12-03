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Приветствую всех любителей футбола. Стартует очередной тур РПЛ интересным поединком, "Зенит" примет "Ростов". Удастся ли чемпиону победить в этом противостоянии, узнаем по ходу поединка. Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!