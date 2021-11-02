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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Зенит
 
Позже

Стадион:
Ростов

История личных встреч

Зенит
Ростов

19 матчей

89.5%
10.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

73.7%
10.5%
15.8%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

89.5%
10.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

27 матчей

63%
18.5%
18.5%
17 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

51.9%
29.6%
18.5%
14 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

63%
14.8%
22.2%
17 побед 4 ничьи 6 побед

История матчей

ПЛ
2:4
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
6:1
ПЛ
1:0
КПП
0:5
ПЛ
2:0
К
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:2
ПЛ
3:0
ПЛ
3:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:5
ПЛ
0:2
ПЛ
0:4
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
4:0
ПЛ
5:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дзюба Артём 10 (1) 0.63
Азмун Сердар 7 (1) 0.44
Ерохин Александр 6 0.38
Клаудиньо 4 0.25
Малком Филипе 3 0.19
Вендел Маркус 3 0.19
Сутормин Алексей 3 (3) 0.19
Мостовой Андрей 3 0.19
Ракицкий Ярослав 1 0.06
Чистяков Дмитрий 1 0.06
Кузяев Далер 0 0
Круговой Данил 0 0
Караваев Вячеслав 0 0
Барриос Вилмар 0 0
Дуглас Сантос 0 0
Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Полоз Дмитрий 6 (2) 0.38
Глебов Данил 4 0.25
Комличенко Николай 3 (1) 0.19
Соу Али 3 0.19
Хасимото Кэнто 2 0.13
Алмквист Понтус 2 0.13
Терентьев Денис 1 0.06
Байрамян Хорен 1 0.06
Баштуш Бартоломеу 1 0.06
Осипенко Максим 1 0.06
Фольмер Кирилл 0 0
Гигович Армин 0 0
Сухомлинов Данила 0 0

Карточки

Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кузяев Далер 5 1
Азмун Сердар 3 1
Ракицкий Ярослав 3 0
Вендел Маркус 3 0
Ловрен Деян 2 0
Клаудиньо 0 1
Ерохин Александр 1 0
Оздоев Магомед 1 0
Караваев Вячеслав 1 0
Чистяков Дмитрий 1 0
Сутормин Алексей 1 0
Барриос Вилмар 1 0
Малком Филипе 1 0
Круговой Данил 1 0
Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баштуш Бартоломеу 4 0
Сухомлинов Данила 4 0
Хаджикадунич Деннис 3 0
Терентьев Денис 2 0
Байрамян Хорен 2 0
Калинин Игорь 2 0
Поярков Николай 2 0
Алмквист Понтус 2 0
Мамаев Павел 1 0
Полоз Дмитрий 1 0
Песьяков Сергей 1 0
Комличенко Николай 1 0
Хасимото Кэнто 1 0
Соу Али 1 0
Осипенко Максим 1 0
Глебов Данил 1 0
Щетинин Кирилл 1 0
Норманн Матиас 1 0
Гигович Армин 1 0
Лангович Андрей 1 0
Мелёхин Виктор 1 0

Голы по времени матча

Забито

26
11
15 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
3
12%
2
18%
1-15
3
12%
1
9%
16-30
9
35%
2
18%
31-45
2
8%
1
9%
46-60
2
8%
1
9%
61-75
7
27%
4
36%
76-90

Пропущено

9
14
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
1
11%
2
14%
1-15
1
11%
2
14%
16-30
1
11%
2
14%
31-45
3
33%
2
14%
46-60
2
22%
1
7%
61-75
1
11%
5
36%
76-90

Забито

16
15
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
1
6%
0
0%
1-15
3
19%
3
20%
16-30
4
25%
2
13%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
3
19%
3
20%
61-75
5
31%
3
20%
76-90

Пропущено

7
16
2 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 7
0
0%
2
13%
1-15
1
14%
3
19%
16-30
1
14%
5
31%
31-45
1
14%
2
13%
46-60
1
14%
2
13%
61-75
3
43%
2
13%
76-90

Забито

42
26
23 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 5
1 Не забивали 3
4
10%
2
8%
1-15
6
14%
4
15%
16-30
13
31%
4
15%
31-45
2
5%
5
19%
46-60
5
12%
4
15%
61-75
12
29%
7
27%
76-90

Пропущено

16
30
5 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 15
1
6%
4
13%
1-15
2
13%
5
17%
16-30
2
13%
7
23%
31-45
4
25%
4
13%
46-60
3
19%
3
10%
61-75
4
25%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Зенит
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
ЦСКА Москва - Зенит 0:2 Мальмё - Зенит 1:1 Зенит - Нижний Новгород 5:1 Урал - Зенит 0:0
Ювентус - Зенит 4:2 Зенит - Динамо Москва 4:1 Зенит - Спартак Москва 7:1 Зенит - Ювентус 0:1 Арсенал Тула - Зенит 2:1 Зенит - Сочи 1:2 Зенит - Мальмё 4:0 Зенит - Крылья Советов 2:1 Рубин - Зенит 1:3 Челси - Зенит 1:0 Зенит - Ахмат 3:1 Зенит - ЦСКА Москва 1:0 Уфа - Зенит 1:1 Локомотив Москва - Зенит 1:1 Зенит - Краснодар 3:2 Ростов - Зенит 2:4
Ростов
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Ахмат - Ростов 2:0 Ростов - Уфа 2:2 Ростов - Рубин 5:1 Спартак Москва - Ростов 1:1
Торпедо Москва - Ростов 2:0 Ростов - Арсенал Тула 4:0 Сочи - Ростов 3:2 Локомотив Москва - Ростов 1:2 Ростов - Ахмат 1:2 Чайка - Ростов 1:0 Крылья Советов - Ростов 4:2 Ростов - Краснодар 1:1 Урал - Ростов 1:1 Нижний Новгород - Ростов 1:2 Ростов - ЦСКА Москва 1:3 Химки - Ростов 1:1 Ростов - Зенит 2:4 Ростов - Динамо Москва 0:2 Гонвед - Ростов 1:0 Ростов - Бейтар Трамп 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 16 11 3 2 41 - 17 36
2. Динамо Москва Заявка 16 10 2 4 30 - 19 32
3. Сочи Заявка 16 9 1 6 26 - 19 28
4. Локомотив Москва Заявка 16 6 7 3 22 - 18 25
5. Краснодар Заявка 16 7 4 5 27 - 17 25
6. ЦСКА Москва Заявка 16 7 3 6 18 - 16 24
7. Ахмат Заявка 16 8 0 8 19 - 21 24
8. Крылья Советов Заявка 16 7 3 6 20 - 17 24
9. Рубин Заявка 16 6 4 6 22 - 23 22
10. Спартак Москва Заявка 16 5 5 6 18 - 22 20
11. Ростов Заявка 16 4 5 7 27 - 29 17
12. Арсенал Тула Заявка 16 4 4 8 19 - 32 16
13. Уфа Заявка 16 3 7 6 17 - 22 16
14. Нижний Новгород Заявка 16 4 3 9 16 - 29 15
15. Химки Заявка 16 2 8 6 14 - 25 14
16. Урал Заявка 16 2 7 7 7 - 17 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 8 7 0 1 26 - 9 21
2. Динамо Москва Заявка 8 5 1 2 16 - 7 16
3. Сочи Заявка 7 5 0 2 16 - 7 15
4. Ахмат Заявка 8 5 0 3 11 - 8 15
5. Рубин Заявка 9 4 2 3 14 - 11 14
6. ЦСКА Москва Заявка 8 4 2 2 8 - 5 14
7. Локомотив Москва Заявка 7 4 1 2 12 - 8 13
8. Крылья Советов Заявка 7 4 1 2 12 - 6 13
9. Краснодар Заявка 7 4 1 2 11 - 6 13
10. Арсенал Тула Заявка 9 3 4 2 11 - 11 13
11. Спартак Москва Заявка 8 3 3 2 12 - 9 12
12. Уфа Заявка 9 2 4 3 11 - 12 10
13. Химки Заявка 8 1 6 1 9 - 9 9
14. Ростов Заявка 8 2 2 4 16 - 15 8
15. Урал Заявка 9 1 5 3 5 - 8 8
16. Нижний Новгород Заявка 8 1 1 6 7 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 8 5 1 2 14 - 12 16
2. Зенит Заявка 8 4 3 1 15 - 8 15
3. Сочи Заявка 9 4 1 4 10 - 12 13
4. Локомотив Москва Заявка 9 2 6 1 10 - 10 12
5. Краснодар Заявка 9 3 3 3 16 - 11 12
6. Крылья Советов Заявка 9 3 2 4 8 - 11 11
7. Нижний Новгород Заявка 8 3 2 3 9 - 14 11
8. ЦСКА Москва Заявка 8 3 1 4 10 - 11 10
9. Ахмат Заявка 8 3 0 5 8 - 13 9
10. Ростов Заявка 8 2 3 3 11 - 14 9
11. Рубин Заявка 7 2 2 3 8 - 12 8
12. Спартак Москва Заявка 8 2 2 4 6 - 13 8
13. Уфа Заявка 7 1 3 3 6 - 10 6
14. Урал Заявка 7 1 2 4 2 - 9 5
15. Химки Заявка 8 1 2 5 5 - 16 5
16. Арсенал Тула Заявка 7 1 0 6 8 - 21 3
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - Ростов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 декабря 2021, осталось 2 дня 22 часа 37 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 55
    Зенит 96.4% (53)
    X 1.8% (1)
    Ростов 1.8% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Зенит
    Ничья
    Ростов
    1.28
    6.90
    14.50
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Зенит - Ростов онлайн


    Прогнозы на матч Зенит - Ростов

    Исход игры
    Зенит
    96.3% (52)
    Ничья
    1.9% (1)
    Ростов
    1.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.77% (29)
    Меньше
    44.23% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    51.92% (27)
    Нет
    48.08% (25)
    Популярный счёт
    2:0 Зенит
    33.3% (18)
    2:1 Зенит
    22.2% (12)
    3:1 Зенит
    20.4% (11)
    1:0 Зенит
    7.4% (4)
    3:0 Зенит
    3.7% (2)
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