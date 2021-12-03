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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Гронинген
1:1
Конец матча

Стадион:
ПЕК Зволле
0'
0:1
14' Гол
Mees de Wit
29' Желтая карточка
Кастанер Жервейн
57' Желтая карточка
Рейндерс Элиано
62' Желтая карточка
Касанвирджо Нерайшо
1:1
75' Гол в свои ворота
Ван Ден Белт Томас
89' Желтая карточка
Накаяма Юта
90'+7
1
Леувенбург
Петер
21
Касанвирджо
Нерайшо
5
Те
Вирик
Мик
20
Сверко
Марин
3
Ван
Хинтум
Барт
6
Дуарте
Ларос
10
Ирандуст
Далехо
11
Эль-Ханкури
Мохамед
27
Нгонж
Сириль
7
Суслов
Томаш
9
Ларсен
Йорген
1
Лампру
Костантинос
15
Керстен
Сэм
4
Накаяма
Юта
3
Вут
Симен
23
Рейндерс
Элиано
20
Ван
Ден
Белт
Томас
13
Штридер
Рико
34
Mees
de
Wit
8
Хюйбертс
Дин
7
Кастанер
Жервейн
11
Аджич
Лука
Гронинген
4-2-3-1
ПЕК Зволле
3-4-1-2

Ход матча

14'
0:1
Mees de Wit
(Ван Ден Белт Томас)
29'
 
Кастанер Жервейн
57'
 
Рейндерс Элиано
62'
Касанвирджо Нерайшо
 
73'
 
Samir Lagsir
Аджич Лука
75'
Ван Ден Белт Томас
1:1
80'
Постема Романо
Ларсен Йорген
 
81'
Paulos Abraham
Нгонж Сириль
 
81'
Даммерс Вессель
Ирандуст Далехо
 
81'
 
Тедич Слободан
Кастанер Жервейн
81'
 
Elikia Mbinga
Ван Ден Белт Томас
89'
 
Накаяма Юта
90'
Ван Кам Даниэль
Суслов Томаш
 
90'
Bjorn Meijer
Сверко Марин
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 4
  • 5 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 25
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

История личных встреч

Гронинген
ПЕК Зволле

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
41.7%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

20 матчей

55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 побед

История матчей

Э
1:0
Э
1:0
ТМС
0:2
Э
1:0
Э
2:0
Э
3:2
Э
0:1
Э
2:0
Э
3:2
Э
5:1
Э
0:4
Э
1:3
Э
2:0
Э
0:1
К
0:2
Э
2:0
Э
0:1
Э
0:0
Э
1:0
Э
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Гронинген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нгонж Сириль 7 0.47
Ларсен Йорген 4 0.27
Суслов Томаш 1 0.07
Ирандуст Далехо 1 0.07
Де Леув Михаэль 1 0.07
Эль-Мессауди Ахмед 1 0.07
Эль-Ханкури Мохамед 0 0
Даммерс Вессель 0 0
Данкерлёй Дамил 0 0
ПЕК Зволле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mees de Wit 3 0.2
Редан Дайшон 2 0.13
Саймак Мустафа 1 0.07
Хюйбертс Дин 1 0.07
Ван Полен Брам 1 (1) 0.07
Накаяма Юта 0 0
Пабай Марк 0 0
Штридер Рико 0 0
Паал Кеннет 0 0
Ван Ден Белт Томас 0 0

Карточки

Гронинген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Суслов Томаш 5 0
Те Вирик Мик 1 2
Нгонж Сириль 4 0
Ван Хинтум Барт 3 0
Касанвирджо Нерайшо 2 0
Ван Кам Даниэль 0 1
Даммерс Вессель 1 0
Дуарте Ларос 1 0
Эль-Ханкури Мохамед 1 0
Матусива Азор 1 0
Paulos Abraham 1 0
ПЕК Зволле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Керстен Сэм 3 1
Mees de Wit 3 0
Ван Полен Брам 2 0
Штридер Рико 2 0
Накаяма Юта 2 0
Тедич Слободан 2 0
Рейндерс Элиано 2 0
Хюйбертс Дин 2 0
Саймак Мустафа 1 0
Кастанер Жервейн 1 0
Клемент Пелле 1 0
Редан Дайшон 1 0
Ван Ден Белт Томас 1 0
Пабай Марк 1 0
Вут Симен 1 0
Elikia Mbinga 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
1
20%
4
67%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
2
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

6
19
4 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
2
33%
5
26%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
4
21%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
2
33%
2
11%
61-75
0
0%
5
26%
76-90

Забито

11
4
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
1
9%
1
25%
1-15
4
36%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
1
25%
61-75
2
18%
2
50%
76-90

Пропущено

16
6
9 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 4
2
13%
1
17%
1-15
2
13%
3
50%
16-30
5
31%
0
0%
31-45
3
19%
1
17%
46-60
1
6%
1
17%
61-75
3
19%
0
0%
76-90

Забито

16
10
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
5 Не забивали 7
2
13%
5
50%
1-15
5
31%
0
0%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
19%
3
30%
61-75
3
19%
2
20%
76-90

Пропущено

22
25
13 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 11
4
18%
6
24%
1-15
3
14%
3
12%
16-30
6
27%
4
16%
31-45
3
14%
4
16%
46-60
3
14%
3
12%
61-75
3
14%
5
20%
76-90

Результаты последних матчей

Гронинген
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Фортуна Ситтард - Гронинген 1:4 Гоу Эхед Иглс - Гронинген 0:1 Гронинген - Ваалвейк 1:1 НЕК Неймеген - Гронинген 3:0
Гронинген - Хелмонд Спорт 4:0 Гронинген - АЗ Алкмаар 2:0 Спарта Роттердам - Гронинген 1:1 Гронинген - Твенте 1:1 Аякс - Гронинген 3:0 Гронинген - Витесс 0:1 Виллем II - Гронинген 2:1 Гронинген - Херенвен 1:1 ПСВ - Гронинген 5:2 Гронинген - Утрехт 0:0 Камбюр - Гронинген 1:2 Гронинген - Венеция 0:0 Боруссия М - Гронинген 2:1 Гронинген - Херенвен 2:1 Оснабрюк - Гронинген 0:1 Ферль - Гронинген 3:2
ПЕК Зволле
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
ПЕК Зволле - Ваалвейк 0:0 Фейеноорд - ПЕК Зволле 4:0 ПЕК Зволле - Камбюр 1:2 АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 3:2
ПЕК Зволле - Де Графсхап 4:1 ПЕК Зволле - Хераклес 1:0 ПСВ - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Херенвен 0:1 Утрехт - ПЕК Зволле 5:1 ПЕК Зволле - Спарта Роттердам 1:1 Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 1:0 ПЕК Зволле - Аякс 0:2 Виллем II - ПЕК Зволле 1:0 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 2:0 ПЕК Зволле - Витесс 0:1 Хераклес - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Херенвен 0:2 Фенербахче - ПЕК Зволле 2:2 ПЕК Зволле - Камбюр 2:1 ПЕК Зволле - Хелмонд Спорт 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 15 11 3 1 48 - 2 36
2. Фейеноорд 14 10 2 2 33 - 14 32
3. ПСВ 14 10 1 3 34 - 21 31
4. Утрехт 14 8 2 4 29 - 16 26
5. Камбюр 14 8 0 6 26 - 29 24
6. Витесс 14 7 2 5 14 - 21 23
7. Твенте 14 6 4 4 20 - 18 22
8. АЗ Алкмаар 14 6 2 6 25 - 20 20
9. Гоу Эхед Иглс 14 6 2 6 18 - 23 20
10. НЕК Неймеген 14 5 4 5 19 - 22 19
11. Херенвен 14 5 3 6 17 - 21 18
12. Виллем II 15 5 3 7 16 - 28 18
13. Гронинген 15 4 6 5 17 - 21 18
14. Хераклес 14 4 2 8 15 - 20 14
15. Ваалвейк 14 2 6 6 14 - 22 12
16. Спарта Роттердам 14 2 4 8 11 - 21 10
17. Фортуна Ситтард 14 2 3 9 16 - 34 9
18. ПЕК Зволле 15 1 3 11 8 - 27 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Утрехт 7 6 1 0 22 - 6 19
2. Фейеноорд 7 6 1 0 19 - 7 19
3. Аякс 8 6 1 1 32 - 1 19
4. ПСВ 7 6 0 1 21 - 11 18
5. Хераклес 7 4 1 2 10 - 8 13
6. АЗ Алкмаар 6 4 1 1 16 - 8 13
7. Камбюр 7 4 0 3 15 - 12 12
8. Гоу Эхед Иглс 7 4 0 3 12 - 9 12
9. Твенте 7 3 3 1 8 - 5 12
10. Херенвен 8 3 1 4 11 - 14 10
11. Виллем II 7 3 1 3 6 - 11 10
12. Витесс 7 2 2 3 7 - 12 8
13. НЕК Неймеген 7 2 2 3 8 - 8 8
14. Гронинген 7 1 5 1 6 - 5 8
15. Ваалвейк 7 2 1 4 5 - 11 7
16. Фортуна Ситтард 7 2 1 4 8 - 19 7
17. Спарта Роттердам 8 1 3 4 6 - 11 6
18. ПЕК Зволле 7 1 2 4 3 - 7 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 7 5 2 0 16 - 1 17
2. Витесс 7 5 0 2 7 - 9 15
3. Фейеноорд 7 4 1 2 14 - 7 13
4. ПСВ 7 4 1 2 13 - 10 13
5. Камбюр 7 4 0 3 11 - 17 12
6. НЕК Неймеген 7 3 2 2 11 - 14 11
7. Твенте 7 3 1 3 12 - 13 10
8. Гронинген 8 3 1 4 11 - 16 10
9. Херенвен 6 2 2 2 6 - 7 8
10. Гоу Эхед Иглс 7 2 2 3 6 - 14 8
11. Виллем II 8 2 2 4 10 - 17 8
12. АЗ Алкмаар 8 2 1 5 9 - 12 7
13. Утрехт 7 2 1 4 7 - 10 7
14. Ваалвейк 7 0 5 2 9 - 11 5
15. Спарта Роттердам 6 1 1 4 5 - 10 4
16. Фортуна Ситтард 7 0 2 5 8 - 15 2
17. ПЕК Зволле 8 0 1 7 5 - 20 1
18. Хераклес 7 0 1 6 5 - 12 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Euroborg. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Гронинген 1:1 ПЕК Зволле онлайн


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