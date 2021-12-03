Второй тайм

97' Ничья - справедливый итог этого скучного матча

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

97' Эликиа Мбинга выносит мяч и сбавляет давление на ворота

96' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

95' Удар от ворот произведет Гронинген

95' Матч возобновлен

94' Ох, нехорошо это выглядит. Сверко Марин получил травму и медбригада забирает его с поля.

94' Ох, нехорошо это выглядит. Вут Симен получил травму и медбригада забирает его с поля.

94' Сверко Марин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

93' Вут Симен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

93' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

93' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Вут Симен и попал в каркас ворот!

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Вут Симен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Ван Хинтум Барт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

91' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

90' Тактическая замена. Томаш Суслов уходит с поля и его заменяет Ван Кам Даниэль

90' Игра в одни ворота сейчас. Гронинген доминирует и владеет мячом

89' Накаяма Юта совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

89' Безумный фол. Накаяма Юта грубо играет против соперника. Пострадал Томаш Суслов

86' Томаш Суслов из команды Гронинген наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

86' Вут Симен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Томаш Суслов из команды Гронинген подал угловой слева.

85' Паулос Абрахам из команды Гронинген сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

85' Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Паулос Абрахам из команды Гронинген в офсайде

83' Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

81' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' Тактическая замена. Нгонж Сириль уходит с поля и его заменяет Паулос Абрахам

80' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Накаяма Юта выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Игрок из команды Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

80' Игра в одни ворота сейчас. Гронинген доминирует и владеет мячом

79' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

79' Матч возобновлен

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Накаяма Юта выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Игрок из команды Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

77' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

76' Матч возобновлен

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Команда Гронинген сравняла счет! Игра продолжается!

75' Г О О О О Л - Ван Ден Белт Томас уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

75' Томаш Суслов из команды Гронинген подал угловой слева.

74' Кастанер Жервейн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

74' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Лампру Костантинос взял и забрал мяч на выходе

70' Томаш Суслов из команды Гронинген делает пас партнеру.

70' Керстен Сэм выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Удар от ворот произведет Гронинген

68' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Томаш Суслов из команды Гронинген направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

66' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Матч возобновлен

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Матч возобновлен

63' Хюйбертс Дин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Касанвирджо Нерайшо совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

61' Керстен Сэм выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Плохо сыграл Кастанер Жервейн - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

61' Дуарте Ларос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

60' Ирандуст Далехо из команды Гронинген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

60' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

59' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Лампру Костантинос взял и забрал мяч на выходе

58' Эль-Ханкури Мохамед не смог попасть в створ ударом издали

58' Накаяма Юта выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Дуарте Ларос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

57' Рейндерс Элиано получает желтую карточку за игру рукой

55' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Накаяма Юта выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Томаш Суслов из команды Гронинген делает пас партнеру.

54' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Вут Симен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Нгонж Сириль из команды Гронинген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

52' Томаш Суслов из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...

52' Томаш Суслов из команды Гронинген идет с мячом вперед на обострение...

52' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Касанвирджо Нерайшо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Томаш Суслов из команды Гронинген сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

51' Матч возобновлен

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Удар от ворот произведет Гронинген

49' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Удар от ворот произведет Гронинген

47' Аджич Лука нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

46' Матч возобновится спорным мячом

46' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей