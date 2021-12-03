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Португалия: Примейра-лига 2021-2022

2021-2022
Портимоненсе
0:3
Конец матча

Стадион:
Порту
0'
0:1
45' Гол
Диас Луис
45' Желтая карточка
Португал Самуэл
54' Желтая карточка
Урибе Матеус
59' Желтая карточка
Лукинья
0:2
70' Гол
Витинью
0:3
75' Гол
Отавио Эдмилсон
77' Желтая карточка
Виллиан II
90'+4
94
Португал
Самуэл
4
Виллиан
II
3
Поссиньоло
Лукас
44
Энрике
Педро
VI
18
Муфи
Фахд
76
Карлинос
21
Са
Педру
5
Канде
Фали
70
Ангуло
Иван
9
Фабрисио
Месиас
77
Боа
Морте
Аилтон
99
Кошта
Диогу
18
Манафа
Вилсон
19
М'Бемба
Шансель
2
Кардозу
Фабиу
12
Занузи
Зайду
25
Отавио
Эдмилсон
20
Витинью
II
8
Урибе
Матеус
7
Диас
Луис
30
Эванилсон
9
Тареми
Мехди
Портимоненсе
3-4-3
Порту
4-4-2

История личных встреч

Портимоненсе
Порту

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

12 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 12 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 11 побед

13 матчей

7.7%
92.3%
1 победа 0 ничьих 12 побед

Первый тайм

7.7%
38.5%
53.8%
1 победа 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

7.7%
7.7%
84.6%
1 победа 1 ничья 11 побед

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:3
ПЛ
0:3
ПЛ
4:1
ТМК
2:1
ПЛ
1:5
К
3:2
ПЛ
5:2
ТМК
1:5
ПЛ
2:3
ПЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Портимоненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боа Морте Аилтон 2 (1) 0.15
Карлинос 2 0.15
Гомеш Бету 2 0.15
Фернандес Лукас IV 1 0.08
Канде Фали 1 0.08
Накацзима Шоя 1 0.08
Апонса Вилинтон 1 0.08
Са Педру 1 0.08
Поссиньоло Лукас 1 0.08
Муфи Фахд 0 0
Ангуло Иван 0 0
Виллиан II 0 0
Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диас Луис 10 0.77
Тареми Мехди 8 (1) 0.62
Эванилсон 3 0.23
Мартинес Антонио III 3 0.23
Оливейра Сержиу 2 0.15
Отавио Эдмилсон 1 0.08
Урибе Матеус 1 0.08
Маркано Иван 1 0.08
Венделл Боргес 1 0.08
Витинью II 1 0.08
Лодер Дэнни 1 0.08
Пепе VI 1 0.08
Виейра Фабиу 0 0
Мариу Жоау III 0 0
Пепе Кеплер 0 0
Корона Хесус 0 0

Карточки

Портимоненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виллиан II 7 0
Поссиньоло Лукас 5 0
Португал Самуэл 4 0
Карлинос 4 0
Канде Фали 3 0
Энрике Педро VI 3 0
Апонса Вилинтон 3 0
Имбула Ганелли 2 0
Са Педру 2 0
Боа Морте Аилтон 2 0
Ангуло Иван 2 0
Фернандес Лукас IV 2 0
Жуниор Ренато 2 0
Накацзима Шоя 1 0
Фабрисио Месиас 1 0
Муфи Фахд 1 0
Круз Джеферсон 1 0
Лукинья 1 0
Оливейро Андерсон II 1 0
Гомеш Бету 1 0
Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тареми Мехди 3 1
Пепе Кеплер 4 0
Венделл Боргес 4 0
Отавио Эдмилсон 3 0
Кошта Бруну 3 0
Урибе Матеус 3 0
Мартинес Антонио III 1 1
Маркано Иван 2 0
Оливейра Сержиу 2 0
Мариу Жоау III 2 0
Диас Луис 2 0
Занузи Зайду 2 0
Эванилсон 2 0
М'Бемба Шансель 1 0
Манафа Вилсон 1 0
Виейра Фабиу 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
15
3 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 6
2
50%
2
13%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
25%
5
33%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
1
25%
3
20%
76-90

Пропущено

8
5
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
1
20%
1-15
1
13%
2
40%
16-30
2
25%
1
20%
31-45
2
25%
1
20%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
18
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
4
50%
5
28%
31-45
0
0%
4
22%
46-60
2
25%
4
22%
61-75
2
25%
2
11%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
67%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

12
33
7 В 1-м тайме 16
5 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 9
6 Не забивали 0
2
17%
2
6%
1-15
0
0%
4
12%
16-30
5
42%
10
30%
31-45
0
0%
5
15%
46-60
2
17%
7
21%
61-75
3
25%
5
15%
76-90

Пропущено

13
8
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 1
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
1
8%
1
13%
1-15
2
15%
4
50%
16-30
2
15%
2
25%
31-45
3
23%
1
13%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
2
15%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Портимоненсе
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Фамаликан - Портимоненсе 0:3 Пенафьел - Портимоненсе 0:3 Портимоненсе - Белененсеш 2:0 Брага - Портимоненсе 3:0
Портимоненсе - Эшторил 0:2 Оливейренсе - Портимоненсе 3:3 Бенфика - Портимоненсе 0:1 Портимоненсе - Визела 0:0 Портимоненсе - Санта-Клара 2:1 Боавишта - Портимоненсе 1:1 Портимоненсе - Пасуш де Феррейра 0:1 Тондела - Портимоненсе 0:3 Портимоненсе - Жил Висенте 0:1 Витория Гимарайнш - Портимоненсе 0:1 Боавишта - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Академика 2:1 Портимоненсе - Фаренсе 0:0 Портимоненсе - Брага 1:1 Портимоненсе - Спортинг Ковилья 0:1 Портимоненсе - Брага 0:0
Порту
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Порту - Витория Гимарайнш 2:1 Ливерпуль - Порту 2:0 Порту - Фейренсе 5:1 Санта-Клара - Порту 0:3
Милан - Порту 1:1 Порту - Боавишта 4:1 Санта-Клара - Порту 3:1 Тондела - Порту 1:3 Порту - Милан 1:0 Синтренсе - Порту 0:5 Порту - Пасуш де Феррейра 2:1 Порту - Ливерпуль 1:5 Жил Висенте - Порту 1:2 Порту - Морейренсе 5:0 Атлетико М - Порту 0:0 Спортинг Л - Порту 1:1 Порту - Арока 3:0 Маритиму - Порту 1:1 Фамаликан - Порту 1:2 Порту - Белененсеш 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 13 11 2 0 33 - 8 35
2. Спортинг Л 0:0 Заявка 13 10 3 0 19 - 4 33
3. Бенфика 0:0 Заявка 13 10 2 1 34 - 7 32
4. Брага Заявка 12 6 4 2 21 - 15 22
5. Эшторил Заявка 12 5 6 1 18 - 11 21
6. Портимоненсе Заявка 13 6 2 5 13 - 12 20
7. Витория Гимарайнш Заявка 12 4 4 4 14 - 12 16
8. Жил Висенте Заявка 12 3 5 4 15 - 15 14
9. Арока Заявка 12 3 4 5 13 - 18 13
10. Тондела Заявка 12 4 0 8 17 - 23 12
11. Боавишта Заявка 12 2 5 5 15 - 22 11
12. Пасуш де Феррейра Заявка 12 2 5 5 9 - 16 11
13. Маритиму Заявка 12 2 4 6 12 - 17 10
14. Визела Заявка 12 1 7 4 10 - 20 10
15. Фамаликан Заявка 12 2 4 6 16 - 20 10
16. Морейренсе Заявка 12 1 6 5 14 - 22 9
17. Белененсеш Заявка 12 1 5 6 7 - 22 8
18. Санта-Клара Заявка 12 1 4 7 9 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л 0:0 Заявка 7 6 1 0 11 - 1 19
2. Порту Заявка 6 6 0 0 18 - 3 18
3. Бенфика 0:0 Заявка 6 4 1 1 13 - 4 13
4. Брага Заявка 6 3 2 1 13 - 6 11
5. Витория Гимарайнш Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
6. Арока Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
7. Тондела Заявка 6 3 0 3 12 - 12 9
8. Боавишта Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
9. Эшторил Заявка 6 1 4 1 7 - 7 7
10. Визела Заявка 6 1 4 1 6 - 6 7
11. Портимоненсе Заявка 7 2 1 4 4 - 8 7
12. Маритиму Заявка 6 1 3 2 6 - 7 6
13. Пасуш де Феррейра Заявка 6 1 3 2 5 - 7 6
14. Морейренсе Заявка 6 1 3 2 10 - 11 6
15. Жил Висенте Заявка 6 1 2 3 7 - 8 5
16. Белененсеш Заявка 6 1 2 3 5 - 14 5
17. Санта-Клара Заявка 6 1 2 3 4 - 13 5
18. Фамаликан Заявка 6 0 3 3 4 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 0:0 Заявка 7 6 1 0 21 - 3 19
2. Порту Заявка 7 5 2 0 15 - 5 17
3. Спортинг Л 0:0 Заявка 6 4 2 0 8 - 3 14
4. Эшторил Заявка 6 4 2 0 11 - 4 14
5. Портимоненсе Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
6. Брага Заявка 6 3 2 1 8 - 9 11
7. Жил Висенте Заявка 6 2 3 1 8 - 7 9
8. Фамаликан Заявка 6 2 1 3 12 - 11 7
9. Витория Гимарайнш Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
10. Пасуш де Феррейра Заявка 6 1 2 3 4 - 9 5
11. Маритиму Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
12. Арока Заявка 6 0 3 3 4 - 10 3
13. Визела Заявка 6 0 3 3 4 - 14 3
14. Тондела Заявка 6 1 0 5 5 - 11 3
15. Морейренсе Заявка 6 0 3 3 4 - 11 3
16. Белененсеш Заявка 6 0 3 3 2 - 8 3
17. Боавишта Заявка 6 0 2 4 6 - 15 2
18. Санта-Клара Заявка 6 0 2 4 5 - 12 2
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    49'
    Португал Самуэл получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    48'
    Г О О О О Л - Диас Луис бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 143
Портимоненсе 2.8% (4)
X 1.4% (2)
Порту 95.8% (137)
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Прогнозы на матч Портимоненсе 0:3 Порту

Исход игры
Портимоненсе
2.8% (4)
Ничья
1.4% (2)
Порту
95.8% (137)
Тотал 2.5
Больше
44.44% (60)
Меньше
55.56% (75)
Обе команды забьют
Да
45.19% (61)
Нет
54.81% (74)
Популярный счёт
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1.4% (2)
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