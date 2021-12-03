Португалия: Примейра-лига 2021-2022
0:3
Конец матча
Стадион: Мунисипал-ди-Портиман
0:1
45' ГолДиас Луис
45' Желтая карточкаПортугал Самуэл
54' Желтая карточкаУрибе Матеус
59' Желтая карточкаЛукинья
0:2
70' ГолВитинью
0:3
75' ГолОтавио Эдмилсон
77' Желтая карточкаВиллиан II
18
Муфи
Фахд
76
Карлинос
21
Са
Педру
70
Ангуло
Иван
99
Кошта
Диогу
12
Занузи
Зайду
20
Витинью
II
30
Эванилсон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Энрике ПедроЗащитник
-
18 Муфи ФахдПолузащитник
-
76 КарлиносПолузащитник
-
21 Са ПедруПолузащитник
- Полузащитник
-
70 Ангуло ИванНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 ЛукиньяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сержиу Паулу
- Основной состав
-
99 Кошта ДиогуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Занузи ЗайдуЗащитник
- Полузащитник
-
20 ВитиньюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 ЭванилсонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
50 Виейра ФабиуПолузащитник
-
28 Кошта БрунуПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Груйич МаркоПолузащитник
- Нападающий
-
11 Пепе АкиноНападающий
-
17 Корона ХесусНападающий
-
Главный тренер: Консейсау Сержиу
Ход матча
45'
0:1
45'
54'
59'
75'
0:3
77'
78'
История личных встреч
Портимоненсе
Порту
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
12 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 12 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 11 побед
13 матчей
7.7%
92.3%
1 победа 0 ничьих 12 побед
Первый тайм
7.7%
38.5%
53.8%
1 победа 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
7.7%
7.7%
84.6%
1 победа 1 ничья 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Портимоненсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боа Морте Аилтон
|2 (1)
|0.15
|Карлинос
|2
|0.15
|Гомеш Бету
|2
|0.15
|Фернандес Лукас IV
|1
|0.08
|Канде Фали
|1
|0.08
|Накацзима Шоя
|1
|0.08
|Апонса Вилинтон
|1
|0.08
|Са Педру
|1
|0.08
|Поссиньоло Лукас
|1
|0.08
|Муфи Фахд
|0
|0
|Ангуло Иван
|0
|0
|Виллиан II
|0
|0
Порту
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диас Луис
|10
|0.77
|Тареми Мехди
|8 (1)
|0.62
|Эванилсон
|3
|0.23
|Мартинес Антонио III
|3
|0.23
|Оливейра Сержиу
|2
|0.15
|Отавио Эдмилсон
|1
|0.08
|Урибе Матеус
|1
|0.08
|Маркано Иван
|1
|0.08
|Венделл Боргес
|1
|0.08
|Витинью II
|1
|0.08
|Лодер Дэнни
|1
|0.08
|Пепе VI
|1
|0.08
|Виейра Фабиу
|0
|0
|Мариу Жоау III
|0
|0
|Пепе Кеплер
|0
|0
|Корона Хесус
|0
|0
Карточки
Портимоненсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Виллиан II
|7
|0
|Поссиньоло Лукас
|5
|0
|Португал Самуэл
|4
|0
|Карлинос
|4
|0
|Канде Фали
|3
|0
|Энрике Педро VI
|3
|0
|Апонса Вилинтон
|3
|0
|Имбула Ганелли
|2
|0
|Са Педру
|2
|0
|Боа Морте Аилтон
|2
|0
|Ангуло Иван
|2
|0
|Фернандес Лукас IV
|2
|0
|Жуниор Ренато
|2
|0
|Накацзима Шоя
|1
|0
|Фабрисио Месиас
|1
|0
|Муфи Фахд
|1
|0
|Круз Джеферсон
|1
|0
|Лукинья
|1
|0
|Оливейро Андерсон II
|1
|0
|Гомеш Бету
|1
|0
Порту
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тареми Мехди
|3
|1
|Пепе Кеплер
|4
|0
|Венделл Боргес
|4
|0
|Отавио Эдмилсон
|3
|0
|Кошта Бруну
|3
|0
|Урибе Матеус
|3
|0
|Мартинес Антонио III
|1
|1
|Маркано Иван
|2
|0
|Оливейра Сержиу
|2
|0
|Мариу Жоау III
|2
|0
|Диас Луис
|2
|0
|Занузи Зайду
|2
|0
|Эванилсон
|2
|0
|М'Бемба Шансель
|1
|0
|Манафа Вилсон
|1
|0
|Виейра Фабиу
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
15
3 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 6
2
50%
2
13%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
25%
5
33%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
1
25%
3
20%
76-90
Пропущено
8
5
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
1
20%
1-15
1
13%
2
40%
16-30
2
25%
1
20%
31-45
2
25%
1
20%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
18
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
4
50%
5
28%
31-45
0
0%
4
22%
46-60
2
25%
4
22%
61-75
2
25%
2
11%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
67%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
12
33
7 В 1-м тайме 16
5 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 9
6 Не забивали 0
2
17%
2
6%
1-15
0
0%
4
12%
16-30
5
42%
10
30%
31-45
0
0%
5
15%
46-60
2
17%
7
21%
61-75
3
25%
5
15%
76-90
Пропущено
13
8
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 1
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
1
8%
1
13%
1-15
2
15%
4
50%
16-30
2
15%
2
25%
31-45
3
23%
1
13%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
2
15%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Портимоненсе
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Фамаликан - Портимоненсе 0:3 Пенафьел - Портимоненсе 0:3 Портимоненсе - Белененсеш 2:0 Брага - Портимоненсе 3:0
Портимоненсе - Эшторил 0:2 Оливейренсе - Портимоненсе 3:3 Бенфика - Портимоненсе 0:1 Портимоненсе - Визела 0:0 Портимоненсе - Санта-Клара 2:1 Боавишта - Портимоненсе 1:1 Портимоненсе - Пасуш де Феррейра 0:1 Тондела - Портимоненсе 0:3 Портимоненсе - Жил Висенте 0:1 Витория Гимарайнш - Портимоненсе 0:1 Боавишта - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Академика 2:1 Портимоненсе - Фаренсе 0:0 Портимоненсе - Брага 1:1 Портимоненсе - Спортинг Ковилья 0:1 Портимоненсе - Брага 0:0
Порту
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Порту - Витория Гимарайнш 2:1 Ливерпуль - Порту 2:0 Порту - Фейренсе 5:1 Санта-Клара - Порту 0:3
Милан - Порту 1:1 Порту - Боавишта 4:1 Санта-Клара - Порту 3:1 Тондела - Порту 1:3 Порту - Милан 1:0 Синтренсе - Порту 0:5 Порту - Пасуш де Феррейра 2:1 Порту - Ливерпуль 1:5 Жил Висенте - Порту 1:2 Порту - Морейренсе 5:0 Атлетико М - Порту 0:0 Спортинг Л - Порту 1:1 Порту - Арока 3:0 Маритиму - Порту 1:1 Фамаликан - Порту 1:2 Порту - Белененсеш 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|33 - 8
|35
|2.
|Спортинг Л
|0:0 Заявка
|13
|10
|3
|0
|19 - 4
|33
|3.
|Бенфика
|0:0 Заявка
|13
|10
|2
|1
|34 - 7
|32
|4.
|Брага
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|21 - 15
|22
|5.
|Эшторил
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|18 - 11
|21
|6.
|Портимоненсе
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|13 - 12
|20
|7.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|14 - 12
|16
|8.
|Жил Висенте
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|15 - 15
|14
|9.
|Арока
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 18
|13
|10.
|Тондела
|Заявка
|12
|4
|0
|8
|17 - 23
|12
|11.
|Боавишта
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 22
|11
|12.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|9 - 16
|11
|13.
|Маритиму
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 17
|10
|14.
|Визела
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|10 - 20
|10
|15.
|Фамаликан
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|16 - 20
|10
|16.
|Морейренсе
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|14 - 22
|9
|17.
|Белененсеш
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|7 - 22
|8
|18.
|Санта-Клара
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|9 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|0:0 Заявка
|7
|6
|1
|0
|11 - 1
|19
|2.
|Порту
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|18 - 3
|18
|3.
|Бенфика
|0:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 4
|13
|4.
|Брага
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 6
|11
|5.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|6.
|Арока
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|7.
|Тондела
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|12 - 12
|9
|8.
|Боавишта
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|9.
|Эшторил
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|10.
|Визела
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|11.
|Портимоненсе
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|4 - 8
|7
|12.
|Маритиму
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|13.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|14.
|Морейренсе
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|10 - 11
|6
|15.
|Жил Висенте
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 8
|5
|16.
|Белененсеш
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 14
|5
|17.
|Санта-Клара
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 13
|5
|18.
|Фамаликан
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|0:0 Заявка
|7
|6
|1
|0
|21 - 3
|19
|2.
|Порту
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 5
|17
|3.
|Спортинг Л
|0:0 Заявка
|6
|4
|2
|0
|8 - 3
|14
|4.
|Эшторил
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 4
|14
|5.
|Портимоненсе
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|6.
|Брага
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 9
|11
|7.
|Жил Висенте
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|8.
|Фамаликан
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|12 - 11
|7
|9.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|10.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|11.
|Маритиму
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|12.
|Арока
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 10
|3
|13.
|Визела
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 14
|3
|14.
|Тондела
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 11
|3
|15.
|Морейренсе
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 11
|3
|16.
|Белененсеш
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|2 - 8
|3
|17.
|Боавишта
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 15
|2
|18.
|Санта-Клара
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 12
|2
Прогнозы на матч Портимоненсе 0:3 Порту
Исход игры
Портимоненсе
2.8% (4)
Ничья
1.4% (2)
Порту
95.8% (137)
Тотал 2.5
Больше
44.44% (60)
Меньше
55.56% (75)
Обе команды забьют
Да
45.19% (61)
Нет
54.81% (74)
Популярный счёт
0:2 Порту
39.9% (57)
1:2 Порту
30.1% (43)
0:1 Порту
11.2% (16)
1:3 Порту
10.5% (15)
2:1 Портимоненсе
1.4% (2)
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