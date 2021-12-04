Второй тайм

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

80' Patrick Wood получил желтую карточку от судьи

77' Valentino Yuel уходит с поля. Силвера Самуэл выходит вместо него

77' О'Доэрти Джордан уходит с поля. Mohamed Al-Taay выходит вместо него

77' Г О О О О Л - Ле Фондре Адам бьет в цель!

71' Грант Райан получил желтую карточку от судьи

65' Уорленд Бен получил желтую карточку от судьи

65' Г О О О О Л - Valentino Yuel бьет в цель!

58' Г О О О О Л - Valentino Yuel бьет в цель!