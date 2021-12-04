  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австралия
  4. A-Лига 2021-2022

Австралия: A-Лига 2021-2022

2021-2022
Сидней
2:2
Конец матча

Стадион:
Ньюкасл Джетс
0'
8' Желтая карточка
Данкан Джек
1:0
9' Пенальти
Ле Фондре Адам
2:0
30' Гол
Элвис Камсоба
39' Желтая карточка
Ретре Пауло
2:1
58' Гол
Юл Валентино
65' Желтая карточка
Уорленд Бен
2:2
65' Гол
Юл Валентино
71' Желтая карточка
Грант Райан
80' Желтая карточка
Patrick Wood
90'+6
1
Рэдмейн
Эндрю
23
Грант
Райан
4
Уилкинсон
Алекс
3
Уорленд
Бен
16
Кинг
Джоэл
22
Берджесс
Макс
17
Касерес
Энтони
8
Ретре
Пауло
10
Нинкович
Милош
27
Элвис
Камсоба
14
Ле
Фондре
Адам
1
Данкан
Джек
2
Ингем
Дэйн
4
Элси
Джордан
6
Юрман
Мэттью
3
Хоффман
Джейсон
32
Тергейт
Ангус
7
О'Доэрти
Джордан
17
Юл
Валентино
11
Daniel
Penha
10
Бумаль
Оливье
9
Микелтадзе
Бека
Сидней
Ньюкасл Джетс

История личных встреч

Сидней
Ньюкасл Джетс

27 матчей

92.6%
7.4%
5.3290705182008E-15%
25 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
25.9%
29.7%
12 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
21 победа 6 ничьих 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

91.7%
8.3%
0 побед 11 ничьих 9 побед

Второй тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед

39 матчей

64.1%
17.9%
18%
25 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

30.8%
46.2%
23%
12 побед 18 ничьих 9 побед

Второй тайм

53.8%
33.3%
12.9%
21 победа 13 ничьих 5 побед

История матчей

1:1
2:1
1:2
1:2
4:1
2:0
1:0
1:1
2:1
2:2
2:1
2:0
0:2
0:2
2:0
1:0
0:1
3:4
0:1
0:0
0:2
2:0
2:0
2:2
2:1
2:3
ХАЛ
2:5
ХАЛ
1:2
ХАЛ
1:1
ХАЛ
1:2
ХАЛ
1:0
ХАЛ
1:3
ХАЛ
1:3
ХАЛ
2:1
ХАЛ
4:0
ХАЛ
1:2
ХАЛ
0:0
ХАЛ
1:0
ХАЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Сидней
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ле Фондре Адам 1 (1) 0.33
Элвис Камсоба 1 0.33
Ньюкасл Джетс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Юл Валентино 3 1
Бумаль Оливье 1 0.33
Микелтадзе Бека 1 (1) 0.33
Daniel Penha 0 0
Тергейт Ангус 0 0

Карточки

Сидней
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ретре Пауло 2 0
Ле Фондре Адам 1 0
Грант Райан 1 0
Касерес Энтони 1 0
Уорленд Бен 1 0
Patrick Wood 1 0
Ньюкасл Джетс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данкан Джек 1 0
Daniel Penha 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
4
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
5
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
33%
3
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сидней
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Сидней - Макартур 0:1 Сидней Олимпик - Сидней 2:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 0:0 Мельбурн Сити - Сидней 3:1
Сидней - Аделаида Юнайтед 2:1 Брисбен Роар - Сидней 0:2 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:4 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Сидней - Мельбурн Виктори 2:0 Вестерн Юнайтед - Сидней 0:1 Ньюкасл Джетс - Сидней 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 3:2 Сидней - Мельбурн Виктори 1:0 Сентрал Кост Маринерз - Сидней 2:2 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:2 Сидней - Мельбурн Сити 1:1 Сидней - Перт Глори 1:0 Мельбурн Виктори - Сидней 0:3 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:0 Перт Глори - Сидней 1:1
Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 1:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 1:1
Сентрал Кост Маринерз - Ньюкасл Джетс 0:2 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 1:2 Ньюкасл Джетс - Сентрал Кост Маринерз 0:1 Ньюкасл Джетс - Сидней 1:1 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 3:1 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:0 Макартур - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 1:1 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:2 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 0:1 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:1 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 1:4 Сидней - Ньюкасл Джетс 2:1 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 0:2 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Виктори 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Вестерн Юнайтед 3 2 0 1 2 - 1 6
3. Вестерн Сидней Уондерерс 3 1 2 0 4 - 2 5
4. Веллингтон Феникс 3 1 1 1 3 - 4 4
5. Макартур 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Мельбурн Сити 3 1 1 1 4 - 4 4
7. Сентрал Кост Маринерз 2 1 0 1 3 - 3 3
8. Аделаида Юнайтед 3 0 3 0 3 - 3 3
9. Ньюкасл Джетс 3 0 2 1 5 - 6 2
10. Сидней 3 0 2 1 2 - 3 2
11. Перт Глори 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Брисбен Роар 3 0 1 2 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Виктори 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Вестерн Юнайтед 2 1 0 1 1 - 1 3
3. Мельбурн Сити 2 1 0 1 2 - 2 3
4. Веллингтон Феникс 2 1 0 1 2 - 3 3
5. Вестерн Сидней Уондерерс 2 0 2 0 2 - 2 2
6. Брисбен Роар 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Аделаида Юнайтед 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Перт Глори 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Макартур 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Сидней 2 0 1 1 2 - 3 1
11. Сентрал Кост Маринерз 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ньюкасл Джетс 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вестерн Сидней Уондерерс 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Макартур 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Мельбурн Виктори 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Вестерн Юнайтед 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Сентрал Кост Маринерз 2 1 0 1 3 - 3 3
6. Ньюкасл Джетс 2 0 2 0 4 - 4 2
7. Аделаида Юнайтед 2 0 2 0 1 - 1 2
8. Сидней 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Мельбурн Сити 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Веллингтон Феникс 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Перт Глори 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Брисбен Роар 2 0 0 2 1 - 5 0
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Ретре Пауло получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Элвис Камсоба бьет в цель!
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Ле Фондре Адам из команды Сидней забивает с точки!
  • Желтая карточка
    8'
    Данкан Джек получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Сидней 2:2 Ньюкасл Джетс онлайн


Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 