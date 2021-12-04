Австралия: A-Лига 2021-2022
2:2
Конец матча
Стадион: Netstrata Jubilee Stadium
8' Желтая карточкаДанкан Джек
1:0
9' ПенальтиЛе Фондре Адам
2:0
30' ГолЭлвис Камсоба
39' Желтая карточкаРетре Пауло
2:1
58' ГолЮл Валентино
65' Желтая карточкаУорленд Бен
2:2
65' ГолЮл Валентино
71' Желтая карточкаГрант Райан
80' Желтая карточкаPatrick Wood
23
Грант
Райан
16
Кинг
Джоэл
17
Юл
Валентино
11
Daniel
Penha
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Грант РайанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Кинг ДжоэлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Patrick Wood
-
-
Главный тренер: Steve Corica
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Юл ВалентиноПолузащитник
-
11 Daniel PenhaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Бабаль ЭлиНападающий
-
-
-
Главный тренер: Arthur Papas
Ход матча
8'
9'
1:0
30'
2:0
39'
58'
2:1
65'
65'
2:2
71'
80'
История личных встреч
Сидней
Ньюкасл Джетс
27 матчей
92.6%
7.4%
5.3290705182008E-15%
25 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
25.9%
29.7%
12 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
21 победа 6 ничьих 0 побед
12 матчей
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
91.7%
8.3%
0 побед 11 ничьих 9 побед
Второй тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед
39 матчей
64.1%
17.9%
18%
25 побед 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
30.8%
46.2%
23%
12 побед 18 ничьих 9 побед
Второй тайм
53.8%
33.3%
12.9%
21 победа 13 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сидней
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ле Фондре Адам
|1 (1)
|0.33
|Элвис Камсоба
|1
|0.33
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Юл Валентино
|3
|1
|Бумаль Оливье
|1
|0.33
|Микелтадзе Бека
|1 (1)
|0.33
|Daniel Penha
|0
|0
|Тергейт Ангус
|0
|0
Карточки
Сидней
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ретре Пауло
|2
|0
|Ле Фондре Адам
|1
|0
|Грант Райан
|1
|0
|Касерес Энтони
|1
|0
|Уорленд Бен
|1
|0
|Patrick Wood
|1
|0
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Данкан Джек
|1
|0
|Daniel Penha
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
4
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
5
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
33%
3
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Сидней
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Сидней - Макартур 0:1 Сидней Олимпик - Сидней 2:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 0:0 Мельбурн Сити - Сидней 3:1
Сидней - Аделаида Юнайтед 2:1 Брисбен Роар - Сидней 0:2 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:4 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Сидней - Мельбурн Виктори 2:0 Вестерн Юнайтед - Сидней 0:1 Ньюкасл Джетс - Сидней 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 3:2 Сидней - Мельбурн Виктори 1:0 Сентрал Кост Маринерз - Сидней 2:2 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:2 Сидней - Мельбурн Сити 1:1 Сидней - Перт Глори 1:0 Мельбурн Виктори - Сидней 0:3 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:0 Перт Глори - Сидней 1:1
Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 1:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 1:1
Сентрал Кост Маринерз - Ньюкасл Джетс 0:2 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 1:2 Ньюкасл Джетс - Сентрал Кост Маринерз 0:1 Ньюкасл Джетс - Сидней 1:1 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 3:1 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:0 Макартур - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 1:1 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:2 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 0:1 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:1 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 1:4 Сидней - Ньюкасл Джетс 2:1 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 0:2 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Виктори
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Вестерн Юнайтед
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|6
|3.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|4.
|Веллингтон Феникс
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|5.
|Макартур
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Мельбурн Сити
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|7.
|Сентрал Кост Маринерз
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|Аделаида Юнайтед
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|9.
|Ньюкасл Джетс
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|10.
|Сидней
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|11.
|Перт Глори
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Брисбен Роар
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Виктори
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Вестерн Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|3.
|Мельбурн Сити
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|4.
|Веллингтон Феникс
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|5.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|6.
|Брисбен Роар
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Аделаида Юнайтед
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Перт Глори
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Макартур
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Сидней
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|11.
|Сентрал Кост Маринерз
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Ньюкасл Джетс
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Макартур
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Мельбурн Виктори
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Вестерн Юнайтед
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Сентрал Кост Маринерз
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|6.
|Ньюкасл Джетс
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|7.
|Аделаида Юнайтед
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|Сидней
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Мельбурн Сити
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Веллингтон Феникс
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Перт Глори
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Брисбен Роар
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0